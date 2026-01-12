Guvernul se pregătește de prima ședință din acest an

03:00

Odinioară "demonizate" pentru că ar fi fost rele pentru inimă, ouăle şi-au recîştigat titlul de aliment sănătos în ultimii ani, pe măsură ce studii au stabilit că nu numai că sînt bune pentru muşchiul cardiac, ci şi pentru pierderea kilogramelor în plus.Însă, recent, cercetătorii canadieni au publicat un studiu care ar putea din nou afecta "reputaţia" ouălor, informează presa internațională.