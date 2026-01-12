Compensațiile la căldură pentru decembrie, disponibile de azi
Noi.md, 12 ianuarie 2026 11:30
Începînd cu ziua de astăzi, 12 ianuarie, plățile compensațiilor la căldură pentru luna decembrie vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.Anterior, din data de 9 ianuarie, au fost efectuate plățile necesare care sînt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, informează Noi.md cu referire la Deschide.{{858216}}Aceste date sînt
„Amintiri din copilărie”: magia sărbătorilor de iarnă trăită în liniște și căldură de familie # Noi.md
Sărbătorile de iarnă rămîn, pentru mulți, cele mai vii și emoționante amintiri ale copilăriei. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea noastră, Diana Veretin, a împărtășit o poveste plină de nostalgie despre Crăciunurile simple, dar încărcate de sens, trăite alături de familie.„Sărbătorile de iarnă din copilăria mea aveau o l
Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentul de călătorie pentru Republica Moldova, menținînd țara la Nivelul 2 („vigilență sporită”).Evaluarea este motivată de conflictul înghețat din regiunea transnistreană și de efectele războiului din Ucraina, deși autoritățile americane subliniază că Moldova nu este o țintă directă, informează Noi.md cu referire la Realitatea.{{858333}}În d
Săptămîna aceasta, în Franța încep audierile privind apelul liderului de extremă dreapta Marine Le Pen, în cadrul cărora se va decide dacă ea va putea candida la alegerile prezidențiale din 2027.Despre acest lucru a informat agenția Reuters, scrie „Европейская правда” .Le Pen, liderul de mai mulți ani al partidului de extremă dreapta „Rassemblement National”, era considerată favorita proba
Președintele SUA, Donald Trump, este convins că el a salvat NATO și că, fără el, Alianța Nord-Atlantică nu ar mai exista.Potrivit „Adevărului European”, președintele american a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One.Trump a menționat că anume datorită influenței sale, țările membre NATO au acceptat să crească cheltuielile pentru ap
Primăria Chișinău anunță că a inițiat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrîn. Artera urmează să se prelungească pînă la str. Bucovina.Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că după ce va fi identificat agentul economic, lucrările vor dura circa 24 de luni.{{853700}}„Stația de dispecerat existentă și zona de staționare a
Groenlanda ar trebui să accepte acordul cu Statele Unite, deoarece apărarea lor este doar „două trăsuri de cîini”.Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, potrivit RBC-Ucraina, care citează briefingul său.„Groenlanda trebuie să încheie un acord cu SUA, deoarece Groenlanda nu dorește ca Rusia sau China să preia puterea. Apărarea lor este în esență doar două trăsuri de cîi
Centrul Național Anticorupție anunță că, în săptămîna precedentă, a desfășurat mai multe acțiuni de prevenire și combatere a corupției, dar și de recuperare a bunurilor infracționale.Potrivit instituției, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în valoare de peste 7 170 644 de lei, într-un dosar gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.{{85
Un dezastru subteran: factorul uman în inundarea celei mai faimoase mine de sare din România # Noi.md
Sute de mii de pacienți din toată Europa, inclusiv moldoveni, au pierdut accesul la galeriile subterane de sare de la Praida, unde bolile respiratorii cronice erau tratate ani de zile cu aerosoli de sare unici. Tururile din țara noastră pentru sărbătorile de Anul Nou și speoterapia au fost printre cele mai populare, și au generat venituri pentru familii întregi din Transilvania.La finele lunii
Atenționare pentru părinți în plin sezon al virozelor: "Aveți grijă cu tratamentele!" # Noi.md
Medicii confirmă că în sezonul virozelor, creşte şi numărul părinților care folosesc metodele tradiționale şi automedicamentația. Un copil de doar 7 luni a ajuns la spital cu probleme grave după ce mama lui i-a făcut frecție cu alcool pentru a-i scădea febra."Sînt perioade cînd vin foarte mulţi copii care au primit tratamente în condiţii de domiciliu care, din păcate, au dus la agravarea stări
Ies la suprafaţă noi informaţii în cazul incendiului devastator de la clubul groazei din staţiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi în noaptea de Revelion.O uşă de serviciu de la subsol era încuiată din interior. Potrivit presei elveţiene, patronul barului a recunoscut acest lucru în faţa anchetatorilor.Acesta a declarat că a găsit mai multe cadavre cînd a deschis uşa din ext
Guvernul iranian a declarat trei zile de doliu național pentru victimele revoltelor.O declarație în acest sens a fost publicată de serviciul public de radio și televiziune.Conform textului, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, se va alătura doliului și îndeamnă cetățenii țării să participe la marșul național din 12 ianuarie, informează Noi.md, citînd 1news.az.Conform ultimelor dat
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -3°C.În centru se așteaptă -5...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -8... -10°C.
Președintele Cubei a afirmat duminică, într-o postare pe X, că „nimeni nu dictează ce să facem”, ca răspuns la amenințările președintelui american, Donald Trump.Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a scris Miguel Diaz-Canel, într-un mesaj publicat pe X.{{858323}}„Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, și nu amenință, ci se pregătește, gata să-și apere p
Ionel Istrati a trăit unele dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața sa în timpul unei călătorii care trebuia să fie una obișnuită, dar s-a transformat într-un coșmar.Artistul și mama lui se aflau într-un avion cu destinația Portugalia, cînd zborul a fost afectat de turbulențe extrem de puternice, transformînd drumul într-o experiență de coșmar.{{855113}}Interpretul a povestit ult
Circulația bacului care traversează rîul Nistru, în zona Molovata, ar putea fi stopată temporar din cauza gerului persistent și a stratului de gheață tot mai gros format pe rîu.Întreprinderea de stat care gestionează ambarcațiunea anunță că situația este monitorizată permanent, iar riscul stopării totale a curselor rămîne ridicat.Potrivit administratorului întreprinderii, Vitalie Gațcan, b
Mii de turiști au rămas blocați în nordul Finlandei duminică, după ce zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost anulate din cauza frigului sever.Temperatura de pe aeroport a scăzut la minus 37 de grade Celsius, duminică-dimineață, după mai multe zile de vreme similară geroasă, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni.{{858020}}Se așteaptă ca înghețul să persiste luni
Ninsorile și stratul de omăt care s-a format în ultimele zile sînt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, spune expertul în agricultură, Boris Boincean.Precipitațiile compensează lipsa de apă care era anterior și completează rezervele din sol. După perioadele secetoase din anii precedenți, sînt semnale că acest an va fi unul roditor, potrivit
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a părții carosabile și de răspîndire a materialului antiderapant.Pentru desfășurarea intervențiilor, 58 de utilaje speciale și 37 de muncitori ru
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene 2 bani, iar dolarului american – aproape 10,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 12 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7704 lei pentru un euro (+2 bani) și 16,9761 lei pent
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate după ce o breșă majoră, aparent mușamalizată de companie, a expus datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori.Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vînzare pe dark web de către hackeri.{{855820}}Pachetul vîndut include nume de utilizatori, nume
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 12 ianuarie sînt:12 ianuarie — a 12-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 353 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:30 12 Sf. Mc. Anisia. Cuv. Teodora din Cezareea. Sf. Cuv. Leon, arhi
Noile reguli privind bursele pentru studenți au intrat în vigoare, stabilind că doar cei cu media de cel puțin 6,5 pot beneficia de burse academice.Decizia a fost adoptată de Guvern și Ministerul Educației și Cercetării, cu scopul de a recompensa performanțele reale și de a stimula implicarea în procesul de învățămînt.{{855650}}Ministrul Educației, Dan Perciun, a explicat că ridicarea bare
Temperaturile joase și ghețușul devin periculoase chiar din momentul în care ieși din casă, în curțile de bloc din Chișinău. Locuitorii spun că sînt nevoiți să se deplaseze cu maximă prudență.În timp ce pe străzile centrale se circulă în condiții relativ bune, majoritatea curților de bloc rămîn necurățate, iar unele s-au transformat în adevărate patinoare.{{858033}}E și cazul unei curți di
Luni, 12 ianuarie, elevii din toate instituțiile de învățămînt revin din vacanța de iarnă la lecții.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 563 de școli și-au început activitatea vineri, 9 ianuarie.Elevii din 604 instituții de învățămînt general revin la ore începînd de astăzi, decizia fiind luată de direcțiile de învățămînt reieșind din condițiile meteo grele care au gost în aceste
Kiwi, coacăzele negre, varza, somonul, ceaiul verde şi seminţele de in sînt numai cîteva alimente bogate în nutrienţi care luptă cu îmbătrînirea prematură. Ele îmbunătăţesc elasticitatea pielii, stopează formarea ridurilor şi dau strălucire tenului.1. Legume cu frunze verziPrin aportul de vitamine, antioxidanţi şi minerale, legumele cu frunze verzi îţi menţin pielea frumoasă, dar sînt foar
Acțiunile actuale ale SUA în ceea ce privește Venezuela sînt o continuare a politicii Statelor Unite, care anterior nu a fost luată în considerare la nivel mondial, dar care a fost anunțată cu mult timp în urmă, încă înainte de Donald Trump, cînd Statele Unite și-au propus să devină principalul furnizor de energie din lume, au urmărit în mod sistematic acest obiectiv și acum se apropie de scopul l
Anatolie Zlotea, către Mihai Popșoi: "În promovarea vinurilor, e nevoie de consecvență, strategii și bugete" # Noi.md
"Mă doare sincer că, după atîția ani de muncă, promovare și sacrificii, Moldova încă nu este inclusă constant nici măcar în topurile care clasifică țările producătoare de vin, nu doar vinurile individuale". Despre aceasta scrie în rețelele sociale omul de afaceri, Anatolie Zlotea, cunoscut ca promotor al vinurilor moldovenești în America de Nord și care cere o întrevedere la acest subiect cu vicep
După mierea naturală acest produs este al doilea după importanţă, dar familia de albine îl produce foarte puţin - aproximativ 1 kilogram, transmite ecology.md.Ceara de albine se formează din glandele speciale ale insectei, astfel încît este un produs de origine animalieră. Aceasta este principala diferenţă de polen şi de miere, care sunt făcute de albine din materie vegetală finită (nectar). C
Nutriționistul Elena Tai a spus că o cină sănătoasă ar trebui să fie compusă din alimente vegetale care au un efect benefic asupra microflorei sistemului digestiv.Specialistul a sfătuit să se folosească hummus și leguminoase, care conțin micronutrienți, proteine ușor digerabile, fibre alimentare și pectine. Potrivit ei, mazărea, lintea și fasolea sînt alimente ideale pentru cină.{{472975}}
Au intrat în vigoare criterii actualizate pentru clasificarea întreprinderilor mijlocii, mici și microîntreprinderilor, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.O microîntreprindere este definită acum ca o societate cu pînă la nouă angajați și o cifră de afaceri anuală sau active de pînă la două milioane euro. Întreprindere mică – cu 10 pînă la 49 de angajați și cifră de afaceri sau activ
Țările UE sînt alarmate de lipsa de reacție a NATO la declarațiile lui Trump privind Groenlanda.Nu doar Danemarca, ci și alte țări și-au schimbat poziția: se tem că alianța nu va fi capabilă să protejeze interesele Copenhaga, scrie Financial Times.Publicația notează că blocul NATO nu a emis încă o declarație publică de confirmare a suveranității Danemarcei și Groenlandei. În plus, nu a răs
Pentru a te proteja de amintirile neplăcute, puneți pe masa de lucru fotografia persoanelor apropiate: gîndurile despre părinţi sau cei dragi vă ajută să faceți faţă depresie mai bine decît medicamentele antidepresive.Fotografii de familie de pe masa de lucru vă ajută să eliminați stresul, susțin psihologi de la Universitatea Cornell (SUA). Rezultatele cercertărilor savanții le-au publicat în
Andrea Bocelli va cînta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Noi.md
Celebrul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina d’Ampezzo 2026, programată pentru 6 februarie, pe stadionul San Siro din Milano, informează agenția DPA.Prezența lui Bocelli marchează o revenire simbolică pe scena olimpică, la 20 de ani după ce artistul a cîntat la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpi
Odinioară "demonizate" pentru că ar fi fost rele pentru inimă, ouăle şi-au recîştigat titlul de aliment sănătos în ultimii ani, pe măsură ce studii au stabilit că nu numai că sînt bune pentru muşchiul cardiac, ci şi pentru pierderea kilogramelor în plus.Însă, recent, cercetătorii canadieni au publicat un studiu care ar putea din nou afecta "reputaţia" ouălor, informează presa internațională.
Balsamul de lîmîie este o plantă aromatică ce provine din familia mentee.Aceasta crește în Europa, Africa de Sud și în regiunea vestică a Asiei, dar poate fi cultivată oriunde în lume.Balsamul de lămîie este folosit, în mod tradițional, pentru îmbunătățirea stării de dispoziție și a funcțiilor cognitive, dar are mai multe beneficii pentru sănătate.1. Poate îndepărta stresulBalsamul
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fîşia Gaza, conform The Times of Israel.Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au elaborat planuri pentru lansarea unor noi operaţiuni militare în Gaza în martie, au declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial israelian şi un diplomat arab pentru The Times of Israel.Un armistiţiu fragil este
Producătorii de bere și de băuturi pe bază de bere sînt obligați să depună o declarație cu informații privind cantitatea produsă, volumele angro și soiurile produse pînă la 15 ianuarie, a informat Logos Press.Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) reamintește noile cerințe care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Documentele trebuie să conțină informații privind situația la
Foarte la moda in urma cu cativa ani, spirulina fost data la o parte din schema de tratamente naturiste, de catre noi si noi remedii care apar incontinuu.Spirulina este o micro-alga ce contine multe proteine, fier si beta-caroten in cantitati ridicate. Utila in special in starile de convalescenta, spirulina este foarte buna si pentru intarirea imunitatii. Iata cateva dintre minunile pe care le
Berlinul distribuie gratuit patru milioane de kilograme de cartofi.O astfel de acțiune a fost anunțată de ziarul Berliner Morgenpost și firma berlineză Ecosia.Potrivit datelor lor, masa cartofilor oferită gratuit este echivalentă cu greutatea a 800 de elefanți adulți. Din această cantitate s-ar putea construi un turn înalt de aproximativ 350 de metri și s-ar putea hrăni cîteva sute de mii
Cercetătorii au aflat cît de mult îi ia creierului să se recupereze după ce intervine abstinența, în cazul celor care suferă de tulburarea de consum de alcool (AUD) sau alcoolism.Un studiu realizat în SUA a arătat că persoanele cu tulburare de consum de alcool (AUD) își recapătă grosimea cortexului, cel mai exterior strat de țesut cerebral care poate deveni mai subțire la persoanele cu AUD, du
11 ianuarie 2026
Portarul moldovean Alexei Koșelev a intrat pentru prima dată în acest sezon pe teren în meciul din campionatul Greciei, în componența echipei Atromitos.Potrivit Media Sport, portarul a făcut parte din componența de start în meciul de acasă împotriva liderului turneului, Olympiacos. Anterior, în acest sezon, Koșelev a jucat exclusiv în Cupa țării, unde a disputat cinci meciuri. Meciul s-a înche
Cercetătorii au descoperit o modificare în organismul pacienţilor cu Alzheimer în stadiile incipiente, înainte de apariţia cunoscutelor simptome, precum tulburările cognitive.Cercetătorii au descoperit că noi forme de proteine Tau suferă anomalii în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer, înainte să apară tulburările cognitive.Specialiştii au dezvoltat o serie de unelte capabile să detect
Trump a lansat noi amenințări la adresa Cubei: „Încheiați acordul înainte să fie prea tîrziu” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat din nou amenințări la adresa Cubei. Mai exact, el a declarat că pe insulă nu vor mai ajunge „petrol și bani” și a cerut Havanei „să încheie un acord înainte să fie prea tîrziu”.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la un mesaj al lui Trump pe propria sa rețea socială, Truth Social.„Cuba a trăit mulți ani datorită cantităților mari de
Cînd ajungi pe șezlong în prima zi de concediu sînt mici sansele să-ți stea gîndul la numeroasele pericole din bazinul de înot în care tu și familia ta urmează să vă relaxațiAceste pericole există, din nefericire. Iată trei dintre ele.{{265686}}Sifonul pentru bazinul de înot - există riscul ca cei mici să rămînă cu piciorul prins în acesta și să nu mai poată ieși la suprafață. Dacă este vo
Adăposturi încălzite cu lămpi termice și un meniu bogat în vitamine. Sînt cîteva dintre măsurile luate de îngrijitorii Grădinii Zoologice din Chișinău pentru a proteja animalele de ger și ninsori.Cele mai vulnerabile sînt maimuțele și capybara, în timp ce tigrii și leoparzii par să se bucure de zăpadă, scrie moldova1.md.La Grădina Zoologică din Chișinău, încăperile au fost ajustate pentru
La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă.Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, pe alocuri înzăpezită. Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, la moment, în unele regiuni din nordul țării se înregistrează ninsori, inclusiv în Briceni și Ocnița.Echipele de drumari sînt prezente î
Orjeletul sau urciorul, cum este numit popular, reprezintă inflamaţia unei glande sebacee de la nivelul pleoapei. Glandele sebacee se află la baza genelor şi se pot infecta, cel mai adesea, din cauza prezenţei unei bacterii, precum stafilococul auriu.Orjeletul poate fi extern sau intern, în funcţie de locul în care se dezvoltă infecţia.Simptomele sînt uşor de recunoscutPleoapa este dur
Conform datelor FAO (2024), Republica Moldova își păstrează un rol important în pomicultura europeană, în special la speciile tradiționale:Mere – aproximativ 405 mii tone/anMoldova se află în top 10 producători de mere din Europa, confirmînd importanța strategică a acestei culturi pentru economie și export.Prune – circa 95 mii tone/anO specie emblematică pentru țara noastră, cu
