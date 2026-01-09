Temperaturile scăzute intensifică formarea straturilor de gheață pe bazinele acvatice din ţară. Avertismentul hidrologilor
Moldpres, 9 ianuarie 2026 16:00
Intensificarea formațiunilor de gheață, pe fondul scăderii accentuate a temperaturilor, va influența regimul hidrologic al principalelor râuri din Republica Moldova în următoarele 24 de ore, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (...
Acum o oră
15:20
Republica Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală: două milioane de euro destinați transformării digitale a întreprinderilor # Moldpres
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, informează MOLDPRES.Astfel,...
Acum 2 ore
15:10
Intervenții în regim de urgență pe drumurile naționale: Serviciul Operativ AND, activ non-stop pentru siguranța rutieră # Moldpres
Starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe întreaga rețea rutieră, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Echipele de drumari, Serviciul Operativ AND, în...
14:30
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul anului trecut, 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe, informează MOLDPRES.Po...
Acum 4 ore
13:50
FOTO // Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Bălți, modernizat cu un depozit frigorific și facilități de procesare # Moldpres
La Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor din municipiul Bălți a fost finalizată construcția unui spațiu frigorific cu o capacitate de peste 780 metri cubi, care va permite conservarea fondului genetic și menținerea viabilității semințelor, contribui...
13:40
Oamenii legii au destructurat activitatea unei grupări criminale specializată în organizarea migrației ilegale cu caracter transfrontalier. În acest caz, a fost reținut un bărbat de 39 de ani, bănuit de implicare în acțiuni de trecere ilegală a frontiere...
13:40
Trecerea frontierei, mai rapidă. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi aplicat și în punctul „Lipcani-Rădăuți Prut” # Moldpres
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, începând cu ziua de vineri, 9 ianuarie, informează MOLDPRES.Sistemul EES se aplică doa...
13:10
Veniturile acumulate de Serviciul Vamal la buget în anul 2025 au depășit cifra de 41,15 miliarde de lei, acestea fiind cu 2 873 566,0 mii lei sau cu 7,5 la sută mai mari comparativ cu anul 2024, transmite MOLDPRES.Ponderea principală în structura &ic...
12:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului avariate la Kiev # Moldpres
Atacul nocturn rusesc asupra Ucrainei a avariat 20 de imobile rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri într-un mesaj postat pe rețelele sociale, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.&bdquo...
Acum 6 ore
12:00
Președinta Maia Sandu condamnă lansarea de către Rusia a rachetei Oreșnik. „Acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a condamnat lansarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra Ucrainei. Președinta a menționat în mesajul său că „acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi&rdq...
11:50
Elveția comemorează vineri cu o zi de doliu național și o slujbă religioasă victimele incendiului declanșat în timpul petrecerii de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 116 răniți, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres...
11:50
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Drumurile naționale sunt funcționale, dar prudența rămâne esențială” # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, a subliniat eforturile continue ale drumarilor, polițiștilor și pompierilor pentru menținerea circulației în condiții de viscol și a făcut apel la prudență și solidaritate ...
11:40
Guvernul lansează un apel de implicare în elaborarea Raportului privind implementarea Agendei 2030 # Moldpres
Guvernul a lansat un apel de implicare în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar (RNV) privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, transmite MOLDPRES.Apelul vizează reprezentanții societății civile, ai mediului acade...
11:30
11:30
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Energie...
11:20
Vacanță prelungită pentru mai multe instituții de învățământ, din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 270 de școli din țară au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, transmite MOLDPRES.Astfel, din numărul total de ...
11:10
VIDEO // O nouă pădure prinde rădăcini la Talmaza: 41 de hectare de plop canadian pentru protecția mediului și a comunității # Moldpres
În toamnă anului 2025, în localitatea Talmaza din raionul Ștefan Vodă a fost creată o nouă pădure de plop canadian pe o suprafață de 41 de hectare, într-o zonă cu risc sporit de inundații. Inițiativa are drept scop protejarea solului și a comunităț...
10:40
ANSA dispune rechemări de produse și suspendă importurile de furaje după depistarea unei substanțe interzise # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendarea importurilor de furaje, în urma depistării metronidazolului, o substanță interzisă, în cadrul cont...
10:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei” # Moldpres
Republica Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, informează MOLDPRES.Oficialul a subliniat că Repu...
Acum 8 ore
09:50
The National Bank of Moldova (BNM) has set the official exchange rate for January 9 at 19.75 lei for one euro and 16.87 lei for one U.S. dollar.Thus, the euro has appreciated by 0.01 leu, while the U.S. dollar has depreciated by 0.02 lei compared to the previous day.The R...
09:50
Drumarii, mobilizați non-stop pe timpul nopții trecute: 271 de utilaje și sute de muncitori au intervenit în condiții de ninsoare și vânt puternic # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit în regim continuu pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de ninsori și...
09:40
DOC // R. Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Moldpres
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor res...
09:10
Ninsorile și poleiul au pus autoritățile în alertă: peste 200 de urgențe înregistrate la 112 într-o singură zi # Moldpres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunţă că, în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00–20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile – ninsori abundente, ghețuș și polei pe drumurile naționale – au fost &ic...
09:10
VIDEO // Peste 300 de carabinieri au fost mobilizați pentru a acorda sprijin cetățenilor aflați în dificultate din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 300 de carabinieri au fost mobilizați, pe parcursul zilei de ieri și al nopții atât în teren, cât și în stare de disponibilitate, pentru acordarea sprijinului cetățenilor aflați în dificultate, în contextul condițiilor meteo nefav...
08:40
Ambulanțe și autobuze, în dificultate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 80 de situații de risc # Moldpres
Salvatorii și pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 80 de situații de risc, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe intervenții, 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase &ici...
08:40
VIDEO // Un caminon s-a răsturnat pe șoseaua Balcani. Circulația rutieră rămâne blocată pe ambele sensuri # Moldpres
Poliția atenționează că circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, transmite MOLDPRES.Incidentul a avut loc &icir...
08:30
Întreg teritoriul Ucrainei a fost plasat în alertă în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, doi morți și cinci răniți fiind deja anunțați la Kiev, potrivit autorităților, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și A...
08:20
BTA: Comunitatea bulgară din Republica Moldova i-a adus un omagiu poetului Hristo Botev, la 178 de ani de la naștere # Moldpres
Comunitatea bulgară din Republica Moldova i-a adus un omagiu poetului și revoluționarului Hristo Botev, la 178 de ani de la naștere. O ceremonie a avut loc la monumentul lui Botev din centrul orașului, pe strada care îi poartă numele, transmite BTA.Societatea Ști...
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru vineri, 9 ianuarie, un curs valutar oficial de 19 lei și 75 de bani pentru euro și de 16 lei și 87 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul se ieftinește cu doi ba...
Acum 24 ore
22:30
În contextul ninsorilor abundente și al condițiilor de iarnă dificile, drumarii au rămas mobilizați pentru a menține circulația pe drumurile naționale. În teren acționează 261 de utilaje speciale și 218 muncitori rutieri, intervenind în mod continuu p...
22:20
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în după-amiaza zilei de 8 ianuarie, în urma ninsorilor abundente, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, vremea severă a provocat avarii pe liniile de distribuți...
22:10
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au efectuat, pe parcursul zilei de astăzi, 22 de intervenții în contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare și lapoviță. Cele mai multe solicitări au venit din partea conducătorilor auto ca...
21:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că direcțiile raionale și municipale de învățământ pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Măsura este recomandată p...
20:10
Restricții temporare pentru camioane la intrarea în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în Republica Moldova este temporar restricționată în mai multe puncte de frontieră și pe unele trasee naționale, din cauza condițiilor meteo dificile, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, puncte...
19:50
Cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul furtunii „Goretti”, care urmează să afecteze mai multe regiuni ale țării. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Mo...
19:20
Un băiețel care avea nevoie de îngrijiri medicale urgente a fost ajutat de oamenii legii să ajungă la spital # Moldpres
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au intervenit în această seară pentru a ajuta un băiețel aflat în stare de urgență medicală. Ambulanța în care se afla copilul s-a împotmolit, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, ...
19:10
Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale: peste 200 de utilaje și sute de muncitori intervin # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează participanții la trafic că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, se înregistrează ninsori, iar pe drumurile naționale se formează ghețuș și polei. Circulația rutieră se desfășoară cu dificulta...
19:00
Moldovenii vor afla pe 17 ianuarie cine va reprezenta țara la Eurovision Song Contest. Finala Națională va avea loc la Arena Chișinău, iar prețurile biletelor variază între 150 și 450 de lei, comunică MOLDPRES.După un an de pauză, Republica Moldova revine &ic...
18:20
Traficul rutier a fost serios afectat în mai multe zone ale țării din cauza ghețușului și a ninsorilor. În municipiul Chișinău oamenii legii au intervenit pentru a debloca un troleibuz și un autobuz, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în ac...
Ieri
16:00
Ninsorile din ultimele ore au îngreunat circulația rutieră în mai multe zone ale țării, în special în nord, unde poliția anunță că au fost înregistrate mai multe cazuri de derapare a mijloacelor de transport, comunică MOLDPRES.Echipajele...
14:40
Un bărbat originar din Republica Moldova a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare îmn România, după ce a înscenat furtul propriei mașini, în încercarea de a obține o despăgubire de 30.000 de euro de la o companie de asigură...
13:10
Aglomerație la Leușeni: circulația se desfășoară cu dificultate pe sensul de ieșire din Moldova # Moldpres
La punctul de trecere a frontierei Leușeni, traficul pe sensul de ieșire din Republica Moldova este intens, provocând timpi mai mari de așteptare pentru călători și mijloace de transport, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, la Sculeni și Criva, s...
13:00
Crăciun pe stil vechi: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă # Moldpres
De Crăciun pe stil vechi, Departamentul de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a consultat și investigat 212 pacienți, dintre care 36 au necesitat spitalizare, inclusiv nouă internați în zona roșie, comunică MOLDPRES.Purtătoarea de c...
13:00
Pe traseul R-7 din raionul Rîșcani, adiacentul satului Pîrjota, se circulǎ cu dificultate. Oamenii legii au intervenit pentru a debloca un șofer, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, circulația este îngreunată și de condițiile meteo. Pe anumite sect...
12:20
FOTO// După mai bine de 24 de ore, incendiul de proporții, izbucnit într-un depozit din capitală, a fost lichidat complet # Moldpres
Pompierii au anunțat lichidarea completă a incendiului izbucnit într-un depozit de produse alimentare din Chișinău. Intervenția s-a încheiat în dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, după mai bine de 24 de ore de la izbucnirea focului, comunică MOLDPRES....
11:50
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de vânt. Acesta va fi valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 8 ianuarie, ora 16.00 – 9 ianuarie, ora 12.00, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest ...
11:20
Salvamontiștii din Neamț au intervenit miercuri pentru salvarea unui tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a fost găsit inconștient în zona înaltă a Masivului Ceahlău, în apropierea Cusmei Dorobanțului, la altitudinea de 1.600 ...
11:10
Fermierii francezi au intrat joi dimineața cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a-și exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franța, anunță AFP preluat ...
10:50
Oficiul Avocatului Poporului: Prevenirea bullyingului în școli rămâne prioritate pentru 2026 # Moldpres
Prevenirea bullyingului și a formelor de violență în instituțiile de învățământ rămâne o prioritate pentru Oficiul Avocatului Poporului, care insistă asupra garantării unui mediu educațional sigur și lipsit de abuzuri pentru copii, comunică MO...
10:50
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # Moldpres
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spațiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres preluat de MOLDPRES.Chr...
