Consiliul de Securitate ONU se convoacă la cererea Ucrainei după noile atacuri ruse cu racheta Oreșnik
Moldpres, 10 ianuarie 2026 10:50
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni la solicitarea Ucrainei, ca urmare a noilor lovituri aeriene ruse în care a fost folosită racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite agenția France Presse.În cererea sa, ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii M...
Acum 15 minute
10:50
Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor în Ucraina # Moldpres
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 230 de milioane de euro) pentru a pregăti armata britanică în perspectiva desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina, în cazul unei încetări a focului între Kiev ș...
10:50
Acum 30 minute
10:40
Atenție, călători: activitate parțială la PTF Giurgiulești-Galați din cauza unei defecțiuni tehnice # Moldpres
Poliția de Frontieră anunţă că activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, situat pe partea română, se desfășoară parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliţiei de Frontieră,...
Acum o oră
10:30
IGSU vine cu recomandări pentru siguranța populației, în contextul temperaturilor extreme și riscurilor asociate gerului # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra măsurilor de precauție în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a buletinel...
10:10
Serviciul Fiscal de Stat desfăşoară lucrări de mentenanță la sistemele fiscale electronice # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă contribuabilii și utilizatorii serviciilor fiscale electronice că, la data de 10 ianuarie 2026, până la ora 22:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul sistemelor informatice ale instituției, transmite MOLDPRES....
Acum 2 ore
10:00
Pe 10 ianuarie marcăm Ziua economisirii energiei electrice: soluții simple pentru facturi mai mici și un mediu mai curat # Moldpres
Ziua de 10 ianuarie este marcată la nivel internațional ca Ziua economisirii energiei electrice, un prilej de a promova consumul responsabil de energie, cu beneficii directe pentru consumatori, economie și mediu, inclusiv în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Ziua...
09:40
AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, după avarierea unei linii electrice # Moldpres
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că a inițiat discuții cu Federația Rusă pentru instituirea unui armistițiu limitat în zona centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, în contextul intensificării luptelor care...
09:30
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în cadrul controlului bagajelor pasagerilor de pe cursa Chișinău–Baku, tr...
09:30
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții non-stop pentru menținerea siguranței traficului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în această dimineață, drumurile naționale rămân practicabile, însă carosabilul este umed, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă, iar echipele de drumari continuă intervențiile pe întreg teri...
09:10
Activitate intensă la vamă: mii de vehicule procesate și mai multe cazuri de trafic ilicit depistate # Moldpres
Serviciul Vamal a prezentat sinteza activității desfășurate în intervalul 9–10 ianuarie 2026, perioadă în care fluxul de mijloace de transport la frontieră a rămas intens, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din Republica Mold...
Acum 4 ore
09:00
Flux sporit de călători și controale aplicate de Poliția de Frontieră: Aeroportul Chișinău și Leușeni, cele mai tranzitate puncte # Moldpres
Poliția de Frontieră anunţă că, în ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 65.678 de traversări de persoane, traficul desfășurându-se în condiții normale, cu unele aglomeră...
Acum 24 ore
20:40
Contrabandă dejucată la Palanca: sute de monede și echipamente pentru fabricarea euro, ridicate # Moldpres
Matrice metalice destinate fabricării monedelor euro și sute de monede comemorative au fost depistate în timpul controlului de bagaje la punctul de trecere Palanca. Documentați sunt un cetățean moldovean și o femeie nerezidentă. Ambii veneau din Ucraina în Repu...
18:10
Numărul gospodăriilor care vor primi compensații la energie pentru luna decembrie a crescut. Plățile, transferate de astăzi pe carduri # Moldpres
Circa 618.339 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi compensații la energie pentru luna decembrie. Numărul beneficiarilor este mai mare comparativ cu prima lună în care au fost acordate compensațiile, atunci când plăț...
17:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat astăzi că a alocat 464,1 milioane de lei pentru plata compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară, transmite MOLDPRES.Totodată, CNAS a finanțat plata pensiilor și alocațiilor sociale î...
17:20
Atenție, călători! Trafic intens în punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Moldpres
Poliția de frontieră atenționează că în seara zilei de vineri, 10 ianuarie, în punctele de trecere Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite MOLD...
17:10
O expoziție intitulată „10 ani – 100 de filme” prezintă cinematografia prin ochii artistei Eva Teneva-Zaikoff. O sută de lucrări grafice semnate de aceasta vor fi expuse la Cinema House din Sofia, în perioada 13–31 ianuarie, au anunțat organiza...
17:10
Sporurile salariale pentru circa 4 mii de cadre științifico-didactice și cercetători au crescut în 2025 # Moldpres
Sporurile salariale pentru aproximativ 4.000 de cadre științifico-didactice și cercetători au fost majorate în anul 2025. Astfel, sporul lunar pentru titlul de doctor habilitat a crescut de la 1.100 la 4.500 de lei, iar pentru titlul de doctor în științe –...
16:50
Localitatea din Republica Moldova care și-a redus factura la electricitate pentru iluminat stradal și instituții publice datorită energiei verzi # Moldpres
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au reușit să reducă semnificativ factura la energie electrică grație construcției unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW, care acoperă necesarul de energie pentru iluminatul stradal, clădirile publice și util...
16:40
Caz de rabie la bovine, confirmat la Sipoteni, Călăraşi. În localitate a fost instituită carantină de 30 de zile # Moldpres
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași s-a întrunit astăzi, 9 ianuarie 2026, în ședință extraordinară, pentru a examina un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei Sipoteni, transmite MOLDPRES.În ...
16:30
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # Moldpres
Comisia de evaluare a procurorilor anunță organizarea unei a doua runde de audieri cu Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, pentru clarificări suplimentare în cadrul procedurii de evaluare, transmite MOLDPRES.„Comisia de evaluare a procurorilor va...
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează cer variabil, ninsori slabe izolate și temperaturi foarte scăzute în următoarele zile, cu minime nocturne care vor coborî până la −18°C, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, &i...
16:00
Temperaturile scăzute intensifică formarea straturilor de gheață pe bazinele acvatice din ţară. Avertismentul hidrologilor # Moldpres
Intensificarea formațiunilor de gheață, pe fondul scăderii accentuate a temperaturilor, va influența regimul hidrologic al principalelor râuri din Republica Moldova în următoarele 24 de ore, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (...
15:20
Republica Moldova va găzdui primul său Hub European de Inovare Digitală: două milioane de euro destinați transformării digitale a întreprinderilor # Moldpres
Republica Moldova a fost selectată să găzduiască primul său Hub European de Inovare Digitală. În cadrul acestei inițiative, va fi investită o sumă de 2 milioane de euro pentru transformarea digitală a întreprinderilor locale, informează MOLDPRES.Astfel,...
15:10
Intervenții în regim de urgență pe drumurile naționale: Serviciul Operativ AND, activ non-stop pentru siguranța rutieră # Moldpres
Starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe întreaga rețea rutieră, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Echipele de drumari, Serviciul Operativ AND, în...
14:30
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul anului trecut, 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe, informează MOLDPRES.Po...
13:50
FOTO // Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Bălți, modernizat cu un depozit frigorific și facilități de procesare # Moldpres
La Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor din municipiul Bălți a fost finalizată construcția unui spațiu frigorific cu o capacitate de peste 780 metri cubi, care va permite conservarea fondului genetic și menținerea viabilității semințelor, contribui...
13:40
Oamenii legii au destructurat activitatea unei grupări criminale specializată în organizarea migrației ilegale cu caracter transfrontalier. În acest caz, a fost reținut un bărbat de 39 de ani, bănuit de implicare în acțiuni de trecere ilegală a frontiere...
13:40
Trecerea frontierei, mai rapidă. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi aplicat și în punctul „Lipcani-Rădăuți Prut” # Moldpres
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, începând cu ziua de vineri, 9 ianuarie, informează MOLDPRES.Sistemul EES se aplică doa...
13:10
Veniturile acumulate de Serviciul Vamal la buget în anul 2025 au depășit cifra de 41,15 miliarde de lei, acestea fiind cu 2 873 566,0 mii lei sau cu 7,5 la sută mai mari comparativ cu anul 2024, transmite MOLDPRES.Ponderea principală în structura &ic...
12:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului avariate la Kiev # Moldpres
Atacul nocturn rusesc asupra Ucrainei a avariat 20 de imobile rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri într-un mesaj postat pe rețelele sociale, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.&bdquo...
12:00
Președinta Maia Sandu condamnă lansarea de către Rusia a rachetei Oreșnik. „Acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a condamnat lansarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra Ucrainei. Președinta a menționat în mesajul său că „acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi&rdq...
11:50
Elveția comemorează vineri cu o zi de doliu național și o slujbă religioasă victimele incendiului declanșat în timpul petrecerii de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 116 răniți, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres...
11:50
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Drumurile naționale sunt funcționale, dar prudența rămâne esențială” # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, a subliniat eforturile continue ale drumarilor, polițiștilor și pompierilor pentru menținerea circulației în condiții de viscol și a făcut apel la prudență și solidaritate ...
11:40
Guvernul lansează un apel de implicare în elaborarea Raportului privind implementarea Agendei 2030 # Moldpres
Guvernul a lansat un apel de implicare în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar (RNV) privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, transmite MOLDPRES.Apelul vizează reprezentanții societății civile, ai mediului acade...
11:30
11:30
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Energie...
11:20
Vacanță prelungită pentru mai multe instituții de învățământ, din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 270 de școli din țară au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, transmite MOLDPRES.Astfel, din numărul total de ...
11:10
VIDEO // O nouă pădure prinde rădăcini la Talmaza: 41 de hectare de plop canadian pentru protecția mediului și a comunității # Moldpres
În toamnă anului 2025, în localitatea Talmaza din raionul Ștefan Vodă a fost creată o nouă pădure de plop canadian pe o suprafață de 41 de hectare, într-o zonă cu risc sporit de inundații. Inițiativa are drept scop protejarea solului și a comunităț...
Ieri
10:40
ANSA dispune rechemări de produse și suspendă importurile de furaje după depistarea unei substanțe interzise # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendarea importurilor de furaje, în urma depistării metronidazolului, o substanță interzisă, în cadrul cont...
10:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei” # Moldpres
Republica Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, informează MOLDPRES.Oficialul a subliniat că Repu...
09:50
The National Bank of Moldova (BNM) has set the official exchange rate for January 9 at 19.75 lei for one euro and 16.87 lei for one U.S. dollar.Thus, the euro has appreciated by 0.01 leu, while the U.S. dollar has depreciated by 0.02 lei compared to the previous day.The R...
09:50
Drumarii, mobilizați non-stop pe timpul nopții trecute: 271 de utilaje și sute de muncitori au intervenit în condiții de ninsoare și vânt puternic # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit în regim continuu pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de ninsori și...
09:40
DOC // R. Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Moldpres
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor res...
09:10
Ninsorile și poleiul au pus autoritățile în alertă: peste 200 de urgențe înregistrate la 112 într-o singură zi # Moldpres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunţă că, în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00–20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile – ninsori abundente, ghețuș și polei pe drumurile naționale – au fost &ic...
09:10
VIDEO // Peste 300 de carabinieri au fost mobilizați pentru a acorda sprijin cetățenilor aflați în dificultate din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 300 de carabinieri au fost mobilizați, pe parcursul zilei de ieri și al nopții atât în teren, cât și în stare de disponibilitate, pentru acordarea sprijinului cetățenilor aflați în dificultate, în contextul condițiilor meteo nefav...
08:40
Ambulanțe și autobuze, în dificultate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 80 de situații de risc # Moldpres
Salvatorii și pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 80 de situații de risc, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe intervenții, 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase &ici...
08:40
VIDEO // Un caminon s-a răsturnat pe șoseaua Balcani. Circulația rutieră rămâne blocată pe ambele sensuri # Moldpres
Poliția atenționează că circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, transmite MOLDPRES.Incidentul a avut loc &icir...
08:30
Întreg teritoriul Ucrainei a fost plasat în alertă în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, doi morți și cinci răniți fiind deja anunțați la Kiev, potrivit autorităților, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și A...
08:20
BTA: Comunitatea bulgară din Republica Moldova i-a adus un omagiu poetului Hristo Botev, la 178 de ani de la naștere # Moldpres
Comunitatea bulgară din Republica Moldova i-a adus un omagiu poetului și revoluționarului Hristo Botev, la 178 de ani de la naștere. O ceremonie a avut loc la monumentul lui Botev din centrul orașului, pe strada care îi poartă numele, transmite BTA.Societatea Ști...
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru vineri, 9 ianuarie, un curs valutar oficial de 19 lei și 75 de bani pentru euro și de 16 lei și 87 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul se ieftinește cu doi ba...
