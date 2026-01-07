Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom
TV Nord, 7 ianuarie 2026 15:30
O premieră medicală pentru Republica Moldova a fost realizată la IMSP Institutul Oncologic, unde a fost implementată tehnica de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă (SLN), conform unui protocol modern de două zile, utilizat în managementul actual al pacienților oncologici. Primele investigații au fost efectuate la pacienți cu diagnostic histologic confirmat de melanom malign, de […] Acest articol Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
15:30
Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom # TV Nord
O premieră medicală pentru Republica Moldova a fost realizată la IMSP Institutul Oncologic, unde a fost implementată tehnica de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă (SLN), conform unui protocol modern de două zile, utilizat în managementul actual al pacienților oncologici. Primele investigații au fost efectuate la pacienți cu diagnostic histologic confirmat de melanom malign, de […] Acest articol Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum o oră
14:50
Președintele SUA Donald Trump ar avea un plan în mai mulți pași pentru ca Statele Unite să obțină controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, relevă o amplă analiză publicată de Politico, bazată pe discuții cu oficiali UE, experți NATO și diplomați occidentali, se arată într-o analiză Politico. Deși ideea unei intervenții militare directe […] Acest articol Trump și scenariul Groenlanda: Patru pași prin care SUA ar putea prelua insula a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
13:10
/VIDEO/ Colinde, porți deschise și mese pline: Crăciunul trăit în familie la Hăsnășenii Mari # TV Nord
În satul Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, Crăciunul nu este doar o dată din calendar, ci o sărbătoare trăită cu emoție și credință, iar gospodăriile prind viață: se aprind luminile, răsună colindele, iar mirosul bucatelor tradiționale se simte pe ulițele satului. Oamenii își deschid porțile larg pentru colindători și pentru cei dragi. ELENA BOLOGA, locuitoarea […] Acest articol /VIDEO/ Colinde, porți deschise și mese pline: Crăciunul trăit în familie la Hăsnășenii Mari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
11:10
Intervenție de amploare a pompierilor IGSU în capitală: nivel sporit de alertă la un incendiu izbucnit într-un depozit cu produse alimentare # TV Nord
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A, în municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar […] Acest articol Intervenție de amploare a pompierilor IGSU în capitală: nivel sporit de alertă la un incendiu izbucnit într-un depozit cu produse alimentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Copiii din satul Pelinia au profitat din plin de zăpada căzută în ultimele zile și au ieșit la săniuș. Chiar dacă temperaturile sunt scăzute, dorința de a petrece timpul afară cu sania, a predominat. De zăpadă se bucură și maturii, dar mai ales sunt încântați de faptul că copiii profită din plin de zăpadă și […] Acest articol /VIDEO/ Săniuș și voie bună la Pelinia. Copiii profită din plin de zăpada mult așteptată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
09:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în dimineața zilei de astăzi, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 de metri sau mai puțin, în contextul Codului Galben, valabil până în a doua parte a zilei. Pe parcursul nopții și în această […] Acest articol Circulație rutieră în condiții de ceață pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:10
Vremea pe 7 ianuarie va fi caracterizată de cer noros la variabil, pe parcursul zilei. Izolat se vor semnala precipitații slabe, iar pe arii extinse se va forma ceață, reducând temporar vizibilitatea, în special dimineața și seara. Vântul va sufla predominant din nord-vest, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor coborî până la −2..+3°C, […] Acest articol Ceață și precipitații slabe. Cum va fi vremea de Crăciun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:10
Autoritățile informează conducătorii auto că, pe mai multe sectoare de drum din țară, circulația se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea și sporește riscul producerii accidentelor rutiere. Totodată, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se atestă un flux sporit de vehicule, întrucât numeroase persoane pornesc la drum pentru a ajunge la […] Acest articol Atenționare pentru șoferi: ceață densă și trafic intens pe mai multe drumuri din țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
15:40
/VIDEO/ Miros de Crăciunei și sarmale. Gospodinele din Fîntîna Albă pregătesc masa de Crăciun # TV Nord
De Ajunul Crăciunului, în satul Fîntîna Albă din raionul Edineț, gospodăriile prind viață încă de dimineață. În bucătării miroase a aluat, a sarmale și a sărbătoare, iar gospodinele se pregătesc cu grijă pentru masa de Crăciun, așa cum au învățat din copilărie, de la bunici și părinți. Crăciuneii sunt nelipsiți de pe masa. Copți cu […] Acest articol /VIDEO/ Miros de Crăciunei și sarmale. Gospodinele din Fîntîna Albă pregătesc masa de Crăciun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor # TV Nord
Procuratura anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare pe numele unui bărbat de 40 de ani, din nordul țării, recunoscut vinovat de comiterea unor infracțiuni grave cu caracter sexual asupra minorilor. Potrivit materialelor cauzei, în perioada anilor 2021–2023, inculpatul, aflat într-o relație de concubinaj cu o femeie, a comis abuzuri sexuale asupra fiicei acesteia, minoră, născută […] Acest articol Bărbat din nordul țării, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Noul an este momentul perfect pentru un nou început, iar o locuință modernă poate fi primul pas spre un stil de viață mai bun. Complexul rezidențial Ecovzor Bălți este un proiect imobiliar gândit pentru confort, funcționalitate și siguranță, adresat atât familiilor tinere, cât și celor care caută o investiție sigură pe termen lung. Ecovzor propune […] Acest articol /P/ Începe noul an la casa ta! Descoperă complexul rezidențial Ecovzor Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Icoana Nașterii Domnului a ajuns în casele enoriașilor de la Pelinia, Drochia În ajunul Crăciunului, icoana a ajuns în casele enoriașilor, aducând lumină, credință și binecuvântare în fiecare familie. „E o binecuvântare de sus și ne gândim că așa e bine, așa am primit din bătrâni, așa am păstrat și înainte și de acum păstrăm. Nu suntem […] Acest articol /VIDEO/ Mersul cu icoana Nașterii Domnului, păstrat cu credință la Pelinia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă în perioada 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00. Avertizarea vizează formarea ghețușului, poleiului, precum și precipitații însemnate cantitativ. Potrivit meteorologilor, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii […] Acest articol Cod galben de ghețuș și polei emis pentru mai multe regiuni ale țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au desfășurat o razie de control în fondul forestier, în scopul intensificării monitorizării lucrărilor silvotehnice și al verificării respectării legislației de mediu. În urma acțiunilor de control, a fost depistat un caz de tăiere ilicită a patru arbori din specia salcâm, în trupul de pădure Sturzeni, fond forestier gestionat […] Acest articol Tăiere ilicită de arbori depistată în fondul forestier Sturzeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor și normele de siguranță pe durata sărbătorilor de Crăciun pe stil vechi, pentru a evita situațiile de risc. Potrivit pompierilor și salvatorilor, cele mai frecvente pericole în această perioadă sunt legate de utilizarea necorespunzătoare a sobelor, cazanelor […] Acest articol IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță de Crăciun pe stil vechi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Primele zile ale anului 2026 au adus un adevărat miracol pentru echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei. Medicii au asistat o naștere chiar în ambulanță, în timpul transportării unei femei gravide spre spital. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie 2026, la ora 14:14, când Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP […] Acest articol Al nouălea copil al unei mame din Sîngerei, născut în ambulanță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „TV Nord, te invită într-o aventură din seria „Descoperă Nordul”, o călătorie, cu alocuri autentice, oameni frumoși și tradiții care țin comunitățile unite. Dar înainte să pornim la drum, o oprire la McDonald’s pentru a ne lua doza de energie – locul potrivit pentru cafeaua de dimineață.” „Bună dimineața, poftim […] Acest articol /VIDEO/ Descoperă tradițiile de Crăciun împreună cu McDonald’s // Sofia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Pompierii și salvatorii au fost solicitați intens în ultimele 24 de ore, după ce pe drumurile din țară s-a format ghețuș. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipele specializate au realizat 45 de misiuni pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și lucrări de deblocare […] Acest articol Ambulanțe blocate de ghețuș în nordul țării. Intervenții ale pompierilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare. Traseul Negureni este un drum de importanță majoră, intens circulat, în special în această perioadă, când mulți cetățeni se deplasează spre localitățile rurale pentru a-și vizita rudele și a sărbători Crăciunul. În […] Acest articol Protest anunțat la Negureni: Poliția avertizează asupra posibilelor dificultăți în trafic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Pe 6 ianuarie, vremea va fi predominant norosă pe întreg teritoriul țării. În timpul zilei, în nord sunt prognozate ploi, în timp ce în celelalte regiuni nu se așteaptă precipitații semnificative. Pe parcursul nopții, izolat, pot cădea lapoviță sau ninsori, iar pe drumuri există risc de ghețuș și polei. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime din timpul […] Acest articol /METEO/ Ploi, lapoviță și temperaturi în scădere: prognoza meteo pentru 6 ianuarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Carabinierii din nord au acordat primul ajutor unui bărbat găsit inconștient pe o stradă din municipiul Bălți # TV Nord
Angajații Direcției regionale „Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri au intervenit prompt după ce, în timpul patrulării pe strada Colesov, din orașul Bălți, au observat o persoană de gen masculin căzută la sol, aflată în stare de inconștiență. Carabinierii au acordat primul ajutor necesar și au apelat imediat Serviciul 112 pentru a solicita intervenția unui […] Acest articol Carabinierii din nord au acordat primul ajutor unui bărbat găsit inconștient pe o stradă din municipiul Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 ianuarie 2026
17:40
Valiză ticsită cu țigări, depistată la Aeroportul Internațional Chișinău: tentativă de transport ilicit, contracarată # TV Nord
Polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a produselor de tutun, înregistrată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Cazul a fost depistat în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la o cursă avia cu destinația Belgia, unde echipa comună a descoperit un bagaj ticsit cu […] Acest articol Valiză ticsită cu țigări, depistată la Aeroportul Internațional Chișinău: tentativă de transport ilicit, contracarată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Și-a falsificat identitatea pe WhatsApp și a înșelat un bărbat de peste 10 mii de lei: tânăr de 24 de ani, condamnat la închisoare # TV Nord
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2024, inculpatul, aflându-se deja […] Acest articol Și-a falsificat identitatea pe WhatsApp și a înșelat un bărbat de peste 10 mii de lei: tânăr de 24 de ani, condamnat la închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
România se transformă într-un tărâm de basm odată cu prima ninsoare, oferind peisaje care par desprinse din cărțile de povești. Indiferent dacă ești în căutarea adrenalinei pe pârtiile de schi sau preferi liniștea unui sat tradițional unde timpul pare că stă în loc, această perioadă a anului este ideală pentru a explora bogăția culturală și […] Acest articol Vacanță de iarnă în România: top 5 locuri de vizitat în acest sezon a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
/VIDEO/ O femeie, găsită decedată pe un câmp în raionul Drochia. Cazul este cercetat de polițiști # TV Nord
Un caz grav de omor a zguduit comunitatea din satul Pelinia, raionul Drochia, după ce o femeie a fost găsită fără viață pe un câmp din apropierea localității. Potrivit oamenilor legii, victima ar fi decedat în urma unui conflict cu concubinul său, iar trupul neînsuflețit ar fi fost ascuns timp de mai multe zile. Localnicii […] Acest articol /VIDEO/ O femeie, găsită decedată pe un câmp în raionul Drochia. Cazul este cercetat de polițiști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/VIDEO/ Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia. Lăcașul a rămas fără căldură în plină iarnă # TV Nord
Un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026 a lăsat Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, fără sursă de încălzire. Flăcările au cuprins o anexă a lăcașului de cult, distrugând mai multe bunuri materiale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, oamenii din sat au încercat să limiteze extinderea focului cu stingătoare […] Acest articol /VIDEO/ Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din Sofia, Drochia. Lăcașul a rămas fără căldură în plină iarnă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenționează să-l înlocuiască pe șeful serviciului de securitate al țării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus și la înlocuirea șefului de cabinet prezidențial, informează Reuters, citați de Agerpres. Zelenski a scris pe platforma X că i-a cerut lui Maliuk să […] Acest articol Volodimir Zelenski anunță că îl va înlocui pe șeful SBU a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizări meteorologice de Cod galben pentru fenomene periculoase, valabile în mai multe intervale în perioada 5–7 ianuarie 2026. Cod galben de polei și ghețuș este valabil din 5 ianuarie 2026, ora 14:00, până pe 6 ianuarie 2026, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține poleiul, iar […] Acest articol Cod galben de polei, ghețuș și ceață, valabil în perioada 5–7 ianuarie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare „Legea freelancerilor”, care instituie un regim fiscal special pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente și lucrează pe cont propriu. Noul cadru legal se adresează persoanelor care prestează servicii în domenii precum tehnologia informației, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit sau servicii de curățenie. Printre principalele avantaje […] Acest articol Legea freelancerilor a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate # TV Nord
Toate cele 40 de persoane care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea Crans-Montana au fost identificate, iar 20 dintre ele sunt minori, a anunţat duminică poliţia elveţiană într-un comunicat, conform hotnews.ro. Potrivit comunicatului, au fost identificate în total 21 de persoane de naţionalitate elveţiană, […] Acest articol 20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Cetățenii moldoveni care se află în prezent pe teritoriul Republicii Islamice Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada telefonic sau prin e-mail, […] Acest articol Cetățenii Moldovei, îndemnați să evite călătoriile în Iran a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Simplificarea declarării și achitării TVA. Modificările au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 # TV Nord
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare modificări privind modul de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu scopul de a simplifica declararea și achitarea acesteia. Noile prevederi vizează TVA aferentă achizițiilor efectuate de la furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită […] Acest articol Simplificarea declarării și achitării TVA. Modificările au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Un caz de defrișare ilegală a fost depistat pe timp de noapte în raionul Rîșcani, în urma unei razii comune desfășurate de inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Rîșcani. Incidentul s-a produs într-un trup de pădure gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani, amplasat în extravilanul localității Nihoreni. Inspectorii au surprins în […] Acest articol /FOTO/ Defrișare ilegală depistată noaptea în pădurile din Nihoreni, raionul Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 ianuarie 2026
15:50
Ninsoarea provoacă accidente pe drumurile din țară. O tânără de 23 de ani, transportată la spital după un accident la Rezina # TV Nord
Ninsoarea din ultimele ore creează condiții periculoase de circulație pe drumurile din Republica Moldova. Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 4 ianuarie, pe traseul R-20, în apropierea localității Otac, raionul Rezina, scrie realitatea.md Potrivit ofițerei de presă Elena Băetrău, care a oferit informații pentru Realitatea.md, un automobil de marca Peugeot, condus de […] Acest articol Ninsoarea provoacă accidente pe drumurile din țară. O tânără de 23 de ani, transportată la spital după un accident la Rezina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Noi detalii despre moartea tânărului moldovean găsit fără viață în Italia, în Ajunul Anului Nou # TV Nord
Apar noi informații în cazul morții lui Sergiu Țârnă, un tânăr moldovean în vârstă de 25 de ani, găsit fără viață miercuri, 31 decembrie 2025, într-o zonă de câmpie dintre localitățile Mira și Malcontenta, în provincia Veneția, Italia. Tânărul prezenta o rană gravă la nivelul tâmplei, iar autoritățile italiene investighează cazul ca omor, conform informațiilor […] Acest articol Noi detalii despre moartea tânărului moldovean găsit fără viață în Italia, în Ajunul Anului Nou a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
/VIDEO/ Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile # TV Nord
De mai bine de 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți sunt nevoiți să se descurce fără apă la robinet, din cauza unei avarii produse pe traseul apeductului Bălți–Soroca. În lipsa alimentării centralizate, zeci de oameni se adună zilnic la fântânile din oraș, dar și la magazine sau puncte improvizate, pentru a-și asigura necesarul de apă […] Acest articol /VIDEO/ Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Declarație făcută de un oficial venezuelean de rang înalt # TV Nord
Cel puțin 40 de persoane au murit în urma atacului lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei. Informația a fost publicată de The New York Times, cu referire la un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului. În materialul său, publicația americană oferă detalii despre lovitura militară asupra orașului Caracas, […] Acest articol Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Declarație făcută de un oficial venezuelean de rang înalt a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Curtea Supremă a Venezuelei a desemnat un președinte interimar după capturarea lui Nicolas Maduro # TV Nord
Curtea Supremă de Justiție a Venezuelei (TSJ) a decis desemnarea vicepreședintei executive Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar al republicii, în urma evenimentelor din 3 ianuarie 2026, când președintele Nicolas Maduro ar fi fost capturat de Statele Unite. Anunțul a fost făcut de judecătoarea Tania D’Amelio, într-o declarație transmisă de postul public Venezolana de […] Acest articol Curtea Supremă a Venezuelei a desemnat un președinte interimar după capturarea lui Nicolas Maduro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
/FOTO/ Drumarii au intervenit pe timp de noapte pentru combaterea lunecușului pe drumurile naționale # TV Nord
Drumarii au acționat pe parcursul nopții pentru combaterea lunecușului și asigurarea circulației în condiții de siguranță pe drumurile naționale din zonele de Nord, Centru și Sud ale țării. Potrivit informațiilor, au fost efectuate lucrări de patrulare rutieră, iar pe mai multe sectoare s-au desfășurat intervenții de împrăștiere a materialelor antiderapante. Lucrări de combatere a lunecușului […] Acest articol /FOTO/ Drumarii au intervenit pe timp de noapte pentru combaterea lunecușului pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
De aproape 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă este sistată complet sau se înregistrează presiune foarte scăzută. Autoritățile locale au anunțat că echipele Acva-Nord și […] Acest articol De aproape 48 de ore, bălțenii rămân fără apă la robinet a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Vreme predominant norosă și precipitații slabe în toată țara. Se va forma ghețuș pe drumuri # TV Nord
Astăzi, pe întreg teritoriul țării, cerul va fi predominant noros. Potrivit prognozei meteorologice, pe arii extinse se vor înregistra precipitații slabe, sub formă de ploaie și lapoviță, iar pe drumuri există riscul formării ghețușului. Vântul va sufla din direcție variabilă, slab până la moderat, fără intensificări semnificative. În timpul zilei, temperaturile maxime vor varia în […] Acest articol Vreme predominant norosă și precipitații slabe în toată țara. Se va forma ghețuș pe drumuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 ianuarie 2026
18:20
Situație excepțională în municipiul Bălți: alimentarea cu apă, afectată de o avarie majoră # TV Nord
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți a declarat situație excepțională cu caracter tehnogen în domeniul alimentării cu apă potabilă, în urma avariei produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Decizia a fost luată astăzi, 3 ianuarie 2026, în cadrul unei ședințe de urgență a CSE, convocată după raportul prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, care […] Acest articol Situație excepțională în municipiul Bălți: alimentarea cu apă, afectată de o avarie majoră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Nicolas Maduro și soția sa, acuzați de trafic de droguri. SUA anunță capturarea liderului venezuelean # TV Nord
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare de autoritățile americane pentru fapte grave legate de traficul internațional de droguri, iar Statele Unite anunță că cei doi au fost capturați și scoși din țară. Declarațiile au fost făcute sâmbătă de procurorul general al SUA, Pam Bondi, într-un mesaj publicat […] Acest articol Nicolas Maduro și soția sa, acuzați de trafic de droguri. SUA anunță capturarea liderului venezuelean a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Un avocat, cercetat de CNA și procurorii anticorupție, condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență # TV Nord
Un avocat, investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, a fost condamnat la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care l-a recunoscut vinovat în baza art. 326 alin. (1) din Codul penal. Instanța a mai dispus privarea dreptului de […] Acest articol Un avocat, cercetat de CNA și procurorii anticorupție, condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Mai multe cartiere din municipiul Bălți au rămas fără apă potabilă, în urma unei avarii produse la apeductul Soroca–Bălți. Incidentul a avut loc pe 2 ianuarie, în jurul orei 12:30, când au fost oprite pompele din municipiul Soroca. În consecință, în unele microcartiere alimentarea cu apă a fost sistată complet, iar în altele s-a înregistrat […] Acest articol Mai multe cartiere din Bălți au rămas fără apă din cauza unei avarii la apeduct a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul menționat se prevăd, pe arii extinse, polei și depuneri de lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, condiții care pot […] Acest articol Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale, potrivit digi24.ro. Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și scos pe calea aerului din țară. Această operațiune […] Acest articol Trump: Maduro și soția lui au fost capturați și scoși din Venezuela a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: doi morți, inclusiv un copil de trei ani # TV Nord
Un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din orașul ucrainean Harkov s-a soldat cu moartea a două persoane, printre care un copil de trei ani, și rănirea a cel puțin 19 persoane. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 2 ianuarie, au anunțat autoritățile regionale ucrainene. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Siniegubov, a declarat […] Acest articol Atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkov: doi morți, inclusiv un copil de trei ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Aglomerări la Leușeni și Criva # TV Nord
Autoritățile vamale și de frontieră anunță că, în dimineața zilei de 3 ianuarie, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit informațiilor, la punctul de trecere Sculeni, aglomerațiile se mențin încă de vineri, tot pe direcția […] Acest articol Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Aglomerări la Leușeni și Criva a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Statele Unite ale Americii sunt informați că, începând cu data de 5 ianuarie, activitatea Ambasadei Republicii Moldova în SUA va fi relocată temporar, pentru o perioadă estimată de trei până la cinci luni, la o altă adresă din Washington. Astfel, în caz de necesitate, cetățenii moldoveni se pot adresa la […] Acest articol Activitatea Ambasadei Republicii Moldova în SUA va fi temporar relocată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.