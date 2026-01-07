Premieră medicală națională la Institutul Oncologic: aplicată tehnica ganglionului santinelă în melanom

13:00

De mai bine de 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți sunt nevoiți să se descurce fără apă la robinet, din cauza unei avarii produse pe traseul apeductului Bălți–Soroca. În lipsa alimentării centralizate, zeci de oameni se adună zilnic la fântânile din oraș, dar și la magazine sau puncte improvizate, pentru a-și asigura necesarul de apă […] Acest articol /VIDEO/ Criza apei la Bălți: locuitorii au rămas fără apă la robinete de peste 48 de ore. Ce spun autoritățile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.