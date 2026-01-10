Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO
ProTV.md, 10 ianuarie 2026 21:30
Acum 30 minute
21:40
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova - VIDEO
21:40
LIVE Focuri de armă în Teheran împotriva manifestanților. Ziua 14 de proteste în Iran, unde internetul este oprit. Donald Trump, mesaj pentru protestatari. „Fara milă”. Avertismentul procurorului general al Iranului pentru protestatari – VIDEO
Acum o oră
21:30
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală - VIDEO
21:30
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele - VIDEO
21:30
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO
21:30
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut - VIDEO
21:30
Naționala Marocului – țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, și cea a Senegalului, sunt primele reprezentative calificate în semifinalele turneului - VIDEO
21:20
Wrexham o echipă din liga a doua, a eliminat-o pe Nottingham Forest la penalty-uri după o remiză spectaculoasă, și s-a calificat în runda a patra a Cupa Angliei - VIDEO
21:20
Lidera mondială Aryna Sabalenka a trecut ușor de Karolina Muchova și își va apăra trofeul în finala de la Brisbane - VIDEO
21:10
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut
21:10
Scenă bizară la un meci amical. Un jucător și-a atacat violent un coechipier punându-l pe acesta la pământ
Acum 2 ore
20:50
Ecranele trec prin cea mai importantă schimbare la târgul de tehnologie din Las Vegas. Producătorii se ambiționează să pună ecrane performante chiar și în ochelari, ca să ne ajute să avem toată informația direct în fața ochilor - VIDEO
20:50
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă - VIDEO
20:40
În sărbătorile de iarnă, moldovenii ajung să arunce la gunoi între 6 milioane de lei și un miliard de lei, cheltuiți pentru produse alimentare, care ajung la coșul de gunoi. Ce spune expertul economic - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 10.01.2026
20:10
S-au format din nou cozi de mașini la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân vămile Sculeni și Leușeni - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO
20:00
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară - VIDEO
20:00
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner - VIDEO
20:00
Salvatorii: Nu vă aventurați pe gheața de pe lacuri, există riscul de prăbușire. Atenționările IGSU - VIDEO
20:00
Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă” din Iran: „Europa îi susține pe deplin” pe protestatari
19:50
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele
19:30
Trafic intens la vama Leușeni pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ce recomandă Serviciul vamal
18:30
Peste 120 de utilaje și 67 de muncitori, mobilizați pe drumurile naționale pentru lucrări de deszăpezire și curățare - VIDEO
18:30
Un șofer teribilist a intrat cu mașina pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală și a efectuat manevre periculoase. Tânărul, sancționat - VIDEO
18:10
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner
18:10
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite - VIDEO
Acum 6 ore
18:00
Cazul tânărului moldovean ucis de un polițist în Veneția: Suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie. Ce detalii au mai stabilit anchetatorii - VIDEO
18:00
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară
17:40
Noi detalii despre crima din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist. Potrivit anchetatorilor italieni, suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie - VIDEO
17:30
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină
17:00
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. 5 oameni au murit, iar alte zeci au fost grav rănite după ce vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante - VIDEO
16:10
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova
Acum 8 ore
15:50
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
15:40
Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești
15:30
Un nou caz de rabie, la Călărași. În ce localitate a fost instituită carantină
15:30
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei
15:10
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică”
15:00
Un pieton, lovit de o mașină la Măgdăcești. Bărbatul a ajuns la spital. Ce spune poliția
14:50
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, în România. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor
14:10
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală
Acum 12 ore
13:40
Ninsoare în sudul țării. Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare a menține circulația rutieră - FOTO
13:10
Ce a spus Trump, întrebat de Fox News dacă îl va captura pe Putin ca pe Maduro - VIDEO
12:50
Accesul la serviciile fiscale, perturbat sâmbătă. Care este cauza și când va fi reluat
12:20
Trafic intens la vama Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
11:40
Un deținut din Belarus care a fugit, reținut la vama Albița. Ce spun autoritățile române
11:20
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară - VIDEO
11:10
Atenție, călători. Activitatea postului vamal Giurgiulești-Galați, desfășurată parțial. Care este cauza
11:10
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta”
11:00
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în contextul temperaturilor reci, înregistrate în toată țara
