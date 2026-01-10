Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești
ProTV.md, 10 ianuarie 2026 15:40
Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
15:50
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric # ProTV.md
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
Acum 30 minute
15:40
Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești # ProTV.md
Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești
15:30
Un nou caz de rabie, la Călărași. În ce localitate a fost instituită carantină
15:30
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei # ProTV.md
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei
Acum o oră
15:10
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică” # ProTV.md
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică”
Acum 2 ore
15:00
Un pieton, lovit de o mașină la Măgdăcești. Bărbatul a ajuns la spital. Ce spune poliția
14:50
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, în România. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor # ProTV.md
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, în România. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor
14:10
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală # ProTV.md
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală
Acum 4 ore
13:40
Ninsoare în sudul țării. Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare a menține circulația rutieră - FOTO # ProTV.md
Ninsoare în sudul țării. Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare a menține circulația rutieră - FOTO
13:10
Ce a spus Trump, întrebat de Fox News dacă îl va captura pe Putin ca pe Maduro - VIDEO
12:50
Accesul la serviciile fiscale, perturbat sâmbătă. Care este cauza și când va fi reluat
12:20
Trafic intens la vama Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Acum 6 ore
11:40
Un deținut din Belarus care a fugit, reținut la vama Albița. Ce spun autoritățile române
11:20
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară - VIDEO # ProTV.md
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară - VIDEO
11:10
Atenție, călători. Activitatea postului vamal Giurgiulești-Galați, desfășurată parțial. Care este cauza # ProTV.md
Atenție, călători. Activitatea postului vamal Giurgiulești-Galați, desfășurată parțial. Care este cauza
11:10
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta” # ProTV.md
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta”
11:00
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în contextul temperaturilor reci, înregistrate în toată țara # ProTV.md
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în contextul temperaturilor reci, înregistrate în toată țara
11:00
Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta. „O întrebare esențială pentru Europa” # ProTV.md
Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta. „O întrebare esențială pentru Europa”
10:50
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în urma temperaturilor reci, înregistrate în toată țara # ProTV.md
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în urma temperaturilor reci, înregistrate în toată țara
Acum 8 ore
10:00
Drumarii, la datorie. Pe anumite sectoare, partea carosabilă este umedă și cu ghețuș - FOTO # ProTV.md
Drumarii, la datorie. Pe anumite sectoare, partea carosabilă este umedă și cu ghețuș - FOTO
09:10
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # ProTV.md
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
09:10
Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran # ProTV.md
Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran
08:40
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală - 10. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării # ProTV.md
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală - 10. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:40
Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” - VIDEO # ProTV.md
Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” - VIDEO
Acum 24 ore
00:00
Procesul tragicului accident de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină tergiversează din nou ședința, depunând trei cereri chiar înainte de pledoariile finale - VIDEO # ProTV.md
Procesul tragicului accident de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină tergiversează din nou ședința, depunând trei cereri chiar înainte de pledoariile finale - VIDEO
9 ianuarie 2026
23:40
Fotbalistul român Nicolae Stanciu a fost la un moment de glorie, dar s-a făcut de râs - VIDEO # ProTV.md
Fotbalistul român Nicolae Stanciu a fost la un moment de glorie, dar s-a făcut de râs - VIDEO
23:40
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a trecut de adversarii din oraș - Atletico Madrid, cu 2 la 1 - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a trecut de adversarii din oraș - Atletico Madrid, cu 2 la 1 - VIDEO
23:40
Dramatism în Supercupa Franței. Paris Saint Germain a câștigat trofeul după loviturile de departajare în fața celor de la Olympique Marseille - VIDEO # ProTV.md
Dramatism în Supercupa Franței. Paris Saint Germain a câștigat trofeul după loviturile de departajare în fața celor de la Olympique Marseille - VIDEO
23:30
Statele Unite pe un butoi de pulbere: proteste masive după ce un agent federal a împușcat mortal o femeie în Minnesota și un alt incident armat a rănit două persoane în Oregon - VIDEO # ProTV.md
Statele Unite pe un butoi de pulbere: proteste masive după ce un agent federal a împușcat mortal o femeie în Minnesota și un alt incident armat a rănit două persoane în Oregon - VIDEO
23:30
Naționala Moldovei de fotbal se va bate cu Lituania și Cipru - VIDEO
23:20
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia - VIDEO # ProTV.md
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia - VIDEO
23:20
Imagini revoltătoare surprinse în capitală: un tânăr șofer a fost filmat în timp ce se deplasa cu viteză excesivă într-o zonă destinată pietonilor. Poliția s-a autosesizat și i-a suspendat permisul – VIDEO # ProTV.md
Imagini revoltătoare surprinse în capitală: un tânăr șofer a fost filmat în timp ce se deplasa cu viteză excesivă într-o zonă destinată pietonilor. Poliția s-a autosesizat și i-a suspendat permisul – VIDEO
23:20
Aryna Sabalenka și-a luat revanșa pe tărâm australian în fața americancei Madison Keys - VIDEO # ProTV.md
Aryna Sabalenka și-a luat revanșa pe tărâm australian în fața americancei Madison Keys - VIDEO
23:10
Performanță istorică în domeniul levitației magnetice: cercetătorii chinezi au accelerat un vehicul de o tonă până la 700 km/h în timp record - VIDEO # ProTV.md
Performanță istorică în domeniul levitației magnetice: cercetătorii chinezi au accelerat un vehicul de o tonă până la 700 km/h în timp record - VIDEO
23:00
Moldova intră sub un val de ger: temperaturi de până la -18 grade, ninsori izolate și ghețuș pe drumuri în următoarele zile - VIDEO # ProTV.md
Moldova intră sub un val de ger: temperaturi de până la -18 grade, ninsori izolate și ghețuș pe drumuri în următoarele zile - VIDEO
22:40
Vacanța prelungită i-a scos pe elevi din case: copiii și părinții au umplut parcul Valea Trandafirilor, unde au improvizat pârtii și s-au bucurat de zăpadă - VIDEO # ProTV.md
Vacanța prelungită i-a scos pe elevi din case: copiii și părinții au umplut parcul Valea Trandafirilor, unde au improvizat pârtii și s-au bucurat de zăpadă - VIDEO
22:40
Europa, lovită de vreme extremă: furtuni violente, ninsori abundente și ger puternic paralizează mai multe țări - VIDEO # ProTV.md
Europa, lovită de vreme extremă: furtuni violente, ninsori abundente și ger puternic paralizează mai multe țări - VIDEO
22:30
Momente teribile în Iran: proteste de amploare națională, confruntări dure cu jandarmii și aproape o mie de polițiști răniți - VIDEO # ProTV.md
Momente teribile în Iran: proteste de amploare națională, confruntări dure cu jandarmii și aproape o mie de polițiști răniți - VIDEO
22:20
Haos pe străzile capitalei după ninsoarea de aseară: șoferi împotmoliți, accidente în lanț și troleibuze derapate până la intervenția utilajelor de deszăpezire - VIDEO # ProTV.md
Haos pe străzile capitalei după ninsoarea de aseară: șoferi împotmoliți, accidente în lanț și troleibuze derapate până la intervenția utilajelor de deszăpezire - VIDEO
21:50
Zăpadă curățată pe arterele principale, dar străzi secundare pline de omăt și gheață: locuitorii capitalei spun că merg cu prudență și își fac singuri drum prin nămeți - VIDEO # ProTV.md
Zăpadă curățată pe arterele principale, dar străzi secundare pline de omăt și gheață: locuitorii capitalei spun că merg cu prudență și își fac singuri drum prin nămeți - VIDEO
21:20
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban - VIDEO # ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban - VIDEO
21:20
Din cauza vremii nefavorabile, vacanța de iarnă a elevilor a fost prelungită: Ministerul Educației anunță că școlarii vor reveni la cursuri abia pe 12 ianuarie - VIDEO # ProTV.md
Din cauza vremii nefavorabile, vacanța de iarnă a elevilor a fost prelungită: Ministerul Educației anunță că școlarii vor reveni la cursuri abia pe 12 ianuarie - VIDEO
21:10
După sărbători acasă, moldovenii revin peste hotare: cu lacrimi în ochi și îmbrățișări calde, aceștia își iau rămas bun de la cei dragi la Aeroportul Internațional și pornesc din nou la drum - VIDEO # ProTV.md
După sărbători acasă, moldovenii revin peste hotare: cu lacrimi în ochi și îmbrățișări calde, aceștia își iau rămas bun de la cei dragi la Aeroportul Internațional și pornesc din nou la drum - VIDEO
20:10
Bombardamente devastatoare în Ucraina: racheta hipersonică Oreșnik și 36 de rachete rusești lovesc sistemul energetic și clădirile rezidențiale, provocând victime și incendii în Kiev și Vestul țării - VIDEO # ProTV.md
Bombardamente devastatoare în Ucraina: racheta hipersonică Oreșnik și 36 de rachete rusești lovesc sistemul energetic și clădirile rezidențiale, provocând victime și incendii în Kiev și Vestul țării - VIDEO
20:10
Țara paralizată de ninsoare: peste 166 de accidente, mașini blocate, copaci doborâți și pene de curent, în timp ce drumarii și poliția intervin pentru deblocarea șoselelor - VIDEO # ProTV.md
Țara paralizată de ninsoare: peste 166 de accidente, mașini blocate, copaci doborâți și pene de curent, în timp ce drumarii și poliția intervin pentru deblocarea șoselelor - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 09.01.2026
19:20
Noi detalii despre tragedia din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist: primele declarații ale acestuia în fața anchetatorilor # ProTV.md
Noi detalii despre tragedia din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist: primele declarații ale acestuia în fața anchetatorilor
19:00
Scandal în sectorul energetic: „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de Tofilat privind cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei și susține că afirmațiile sunt eronate și denigratoare # ProTV.md
Scandal în sectorul energetic: „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de Tofilat privind cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei și susține că afirmațiile sunt eronate și denigratoare
19:00
Încep plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie: peste 618.000 de gospodării beneficiază de sprijin # ProTV.md
Încep plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie: peste 618.000 de gospodării beneficiază de sprijin
18:50
Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite # ProTV.md
Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.