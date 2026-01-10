Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO
ProTV.md, 10 ianuarie 2026 20:00
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 10.01.2026
20:10
S-au format din nou cozi de mașini la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân vămile Sculeni și Leușeni - VIDEO # ProTV.md
S-au format din nou cozi de mașini la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân vămile Sculeni și Leușeni - VIDEO
20:00
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO # ProTV.md
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO
20:00
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară - VIDEO # ProTV.md
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară - VIDEO
20:00
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner - VIDEO
20:00
Salvatorii: Nu vă aventurați pe gheața de pe lacuri, există riscul de prăbușire. Atenționările IGSU - VIDEO # ProTV.md
Salvatorii: Nu vă aventurați pe gheața de pe lacuri, există riscul de prăbușire. Atenționările IGSU - VIDEO
20:00
Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă” din Iran: „Europa îi susține pe deplin” pe protestatari # ProTV.md
Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă” din Iran: „Europa îi susține pe deplin” pe protestatari
Acum o oră
19:50
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele # ProTV.md
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele
19:30
Trafic intens la vama Leușeni pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ce recomandă Serviciul vamal # ProTV.md
Trafic intens la vama Leușeni pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ce recomandă Serviciul vamal
Acum 2 ore
18:30
Peste 120 de utilaje și 67 de muncitori, mobilizați pe drumurile naționale pentru lucrări de deszăpezire și curățare - VIDEO # ProTV.md
Peste 120 de utilaje și 67 de muncitori, mobilizați pe drumurile naționale pentru lucrări de deszăpezire și curățare - VIDEO
18:30
Un șofer teribilist a intrat cu mașina pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală și a efectuat manevre periculoase. Tânărul, sancționat - VIDEO # ProTV.md
Un șofer teribilist a intrat cu mașina pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală și a efectuat manevre periculoase. Tânărul, sancționat - VIDEO
Acum 4 ore
18:10
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner # ProTV.md
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner
18:10
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite - VIDEO # ProTV.md
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite - VIDEO
18:00
Cazul tânărului moldovean ucis de un polițist în Veneția: Suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie. Ce detalii au mai stabilit anchetatorii - VIDEO # ProTV.md
Cazul tânărului moldovean ucis de un polițist în Veneția: Suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie. Ce detalii au mai stabilit anchetatorii - VIDEO
18:00
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară # ProTV.md
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară
17:40
Noi detalii despre crima din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist. Potrivit anchetatorilor italieni, suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre crima din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist. Potrivit anchetatorilor italieni, suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie - VIDEO
17:30
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină # ProTV.md
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină
17:00
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. 5 oameni au murit, iar alte zeci au fost grav rănite după ce vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante - VIDEO # ProTV.md
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. 5 oameni au murit, iar alte zeci au fost grav rănite după ce vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante - VIDEO
Acum 6 ore
16:10
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova # ProTV.md
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova
15:50
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric # ProTV.md
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
15:40
Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești # ProTV.md
Număr record de cețățeni din stânga Nistrului care depun cerere pentru obținerea cetățeniei moldovenești
15:30
Un nou caz de rabie, la Călărași. În ce localitate a fost instituită carantină
15:30
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei # ProTV.md
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei
15:10
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică” # ProTV.md
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică”
15:00
Un pieton, lovit de o mașină la Măgdăcești. Bărbatul a ajuns la spital. Ce spune poliția
14:50
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, în România. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor # ProTV.md
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, în România. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor
Acum 8 ore
14:10
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală # ProTV.md
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală
13:40
Ninsoare în sudul țării. Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare a menține circulația rutieră - FOTO # ProTV.md
Ninsoare în sudul țării. Drumarii au intervenit pe mai multe sectoare a menține circulația rutieră - FOTO
13:10
Ce a spus Trump, întrebat de Fox News dacă îl va captura pe Putin ca pe Maduro - VIDEO
12:50
Accesul la serviciile fiscale, perturbat sâmbătă. Care este cauza și când va fi reluat
Acum 12 ore
12:20
Trafic intens la vama Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
11:40
Un deținut din Belarus care a fugit, reținut la vama Albița. Ce spun autoritățile române
11:20
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară - VIDEO # ProTV.md
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară - VIDEO
11:10
Atenție, călători. Activitatea postului vamal Giurgiulești-Galați, desfășurată parțial. Care este cauza # ProTV.md
Atenție, călători. Activitatea postului vamal Giurgiulești-Galați, desfășurată parțial. Care este cauza
11:10
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta” # ProTV.md
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta”
11:00
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în contextul temperaturilor reci, înregistrate în toată țara # ProTV.md
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în contextul temperaturilor reci, înregistrate în toată țara
11:00
Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta. „O întrebare esențială pentru Europa” # ProTV.md
Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta. „O întrebare esențială pentru Europa”
10:50
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în urma temperaturilor reci, înregistrate în toată țara # ProTV.md
Evitați deplasările lungi, evitați aflarea pe lacurile înghețate și verificați sobele. Recomandările IGSU în urma temperaturilor reci, înregistrate în toată țara
10:00
Drumarii, la datorie. Pe anumite sectoare, partea carosabilă este umedă și cu ghețuș - FOTO # ProTV.md
Drumarii, la datorie. Pe anumite sectoare, partea carosabilă este umedă și cu ghețuș - FOTO
09:10
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # ProTV.md
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
09:10
Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran # ProTV.md
Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran
08:40
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală - 10. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării # ProTV.md
Vreme geroasă în weekend. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală - 10. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:40
Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” - VIDEO # ProTV.md
Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” - VIDEO
Acum 24 ore
00:00
Procesul tragicului accident de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină tergiversează din nou ședința, depunând trei cereri chiar înainte de pledoariile finale - VIDEO # ProTV.md
Procesul tragicului accident de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină tergiversează din nou ședința, depunând trei cereri chiar înainte de pledoariile finale - VIDEO
9 ianuarie 2026
23:40
Fotbalistul român Nicolae Stanciu a fost la un moment de glorie, dar s-a făcut de râs - VIDEO # ProTV.md
Fotbalistul român Nicolae Stanciu a fost la un moment de glorie, dar s-a făcut de râs - VIDEO
23:40
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a trecut de adversarii din oraș - Atletico Madrid, cu 2 la 1 - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a trecut de adversarii din oraș - Atletico Madrid, cu 2 la 1 - VIDEO
23:40
Dramatism în Supercupa Franței. Paris Saint Germain a câștigat trofeul după loviturile de departajare în fața celor de la Olympique Marseille - VIDEO # ProTV.md
Dramatism în Supercupa Franței. Paris Saint Germain a câștigat trofeul după loviturile de departajare în fața celor de la Olympique Marseille - VIDEO
23:30
Statele Unite pe un butoi de pulbere: proteste masive după ce un agent federal a împușcat mortal o femeie în Minnesota și un alt incident armat a rănit două persoane în Oregon - VIDEO # ProTV.md
Statele Unite pe un butoi de pulbere: proteste masive după ce un agent federal a împușcat mortal o femeie în Minnesota și un alt incident armat a rănit două persoane în Oregon - VIDEO
23:30
Naționala Moldovei de fotbal se va bate cu Lituania și Cipru - VIDEO
23:20
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia - VIDEO # ProTV.md
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.