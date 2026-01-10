Avocatul părții vătămate avertizează: procesul lui Ciochină riscă să fie suspendat

10:20

Un turist din România a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, de ce iubește Republica Moldova și oamenii ei. „De fiecare dată când ajung în RM mi se umple inima de bucurie. Cineva m-a întrebat de ce îmi place atât de mult aici, așa că am decis să răspund", a scris bărbatul, care a publicat […]