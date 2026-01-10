IGSU atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în condiții de ger
10 ianuarie 2026
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt rugați să evite deplasările
În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile
În perioada sărbătorilor de iarnă, când bunătatea se simte mai aproape, iar gesturile simple capătă sens, Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile, veniți din toate colțurile țării. În acest sens, menționează Primarul General, Ion Ceban, în cadrul campaniei „De la inimă la
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), menite să îmbunătățească accesul și condițiile pentru pacienți. În cadrul acestui proiect au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizare a căilor de acces, precum și reparația pereului
Valori ridicate de trafic la posturile vamale de frontieră Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră, în posturile vamale de frontieră Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului
Matrice pentru fabricarea monedelor euro și monede comemorative, depistate la vama Palanca
Două cazuri de transportare ilicită a bunurilor au fost deconspirate de funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu angajații IGPF, ca urmare a aplicării eficiente a analizei de risc în cadrul controlului vamal. În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport de model Porsche Cayenne, care se deplasa din Ucraina
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe. În perioada respectivă, geniștii militari au fost solicitați cel mai frecvent în localitățile din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni, Criuleni și Leova, precum și în municipiul Chișinău. Astfel, una din cele mai ample intervenții a avut loc în orașul Ungheni, unde militarii
Expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni…
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni și al Muzeului Vamal al Republicii Moldova". Expoziția prezintă o impresionantă colecție de monede comemorative din aur și argint, emise de Banca Națională a Moldovei, dedicate unor personalități marcante, unor momente
Vlad Filat: A lua Universitatea din Cahul și a o transforma într-o anexă a Chișinăului înseamnă a condamna această regiune la subdezvoltare cronică
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că în cazul Universității din Cahul, partidul de guvernare încurcă reforma cu lichidarea. „Sub paravanul sărbătorilor de iarnă, o metodă veche, dar încă preferată de cei care se tem de dezbatere publică, guvernarea PAS împinge înainte un proiect pe care îl numește „reformă", dar care, în esență,
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o
17 entități silvice din cadrul Agenției "Moldsilva" au demarat lucrări de îngrijire și conducere a fondului forestier, planificate pentru anul 2026, conform autorizațiilor eliberate de Agenția de Mediu, iar alte 6 întreprinderi silvice urmează să obțină autorizațiile respective în zilele următoare. Îngrijirea și conducerea pădurii se referă în sens larg la sistemul de lucrări și
Starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe întreaga rețea rutieră. Echipele de drumari și Serviciul Operativ AND, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri", ministerul de resort și instituțiile responsabile, acționează coordonat pentru a menține circulația în siguranță și a răspunde prompt sesizărilor primite. Serviciul Operativ AND este activ non-stop
Vladimir Bolea: Da, mai apar sectoare dificile, mai ales când ninge și bate vântul – așa funcționează natura
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut primele declarații în ultimele 24 de ore de precipitații abundente, informează PROVINCIAL. „În ultimele 24 de ore am fost „făcut" unicul responsabil pentru iarnă. Responsabil pentru zăpadă, pentru viscol. Pentru faptul că, surpriză, iarna vine cu condiții de iarnă. Nu e loc de supărare, bine măcar
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut"
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut". Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180
Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, a efectuat o vizită de lucru în UTA Găgăuzia, cu scopul de a evalua activitatea muzeelor locale și de a cunoaște direct oamenii implicați în păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural. În satul Avdarma, oficialul a mers la Muzeul de Istorie al satului, fondat de Ignat Cazmalî. Cu
Conducerea Primăriei Bălți, întrevedere oficială cu delegația din municipiul Baia Mare, România
Astăzi, 9 ianuarie 2026, a avut loc o întrevedere oficială între delegația municipiului Baia Mare (România) și conducerea administrației publice locale din municipiul Bălți. Delegația municipiului Baia Mare a fost reprezentată de: Ionuț Pîrvu – Viceprimar al municipiului Baia Mare, România; Cosmin Mesaroș – Director executiv Comunicare și Relații Publice; Dan Carpov – Consilier în
Primăria Chișinău a întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura circulația în siguranță a copiilor, părinților și personalului didactic pe teritoriul instituțiilor de învățământ din municipiu. În contextul ninsorii din data de 8 ianuarie, au fost curățate căile de acces către grădinițe, gimnazii și licee, iar drumurile, curțile și teritoriile aferente instituțiilor au fost presărate
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution" și SA „RED-Nord" au acționat pe parcursul nopții și al zilei de
Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, membru al Comitetului Executiv Politic al partidului și deputat în Parlament, Grigori Uzun, precum și cu deputați socialiști din Adunarea Populară a Găgăuziei, au desfășurat o ședință de lucru cu conducătorii organizațiilor primare ale PSRM din autonomie. În cadrul întrevederii, participanții au
Primăria Municipiului Chișinău informează că, circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza municipiului Chișinău, toate rutele de troleibuz și autobuz circulând conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, circulația este reluată în mare parte conform programului, fiind înregistrate doar două redirecționări temporare, după cum urmează: Ruta suburbană de troleibuz nr. 37 „Gara
ANSA intervine prompt pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendări ale importurilor de furaje urmare a depistării unei substanțe interzise
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare. Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată
Polițiștii au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic aflați în dificultate. 1 598 de
Ministerul Afacerilor Interne informează că în ultimele ore,
Sireți – satul care, prin energie solară, și-a asigurat iluminat stradal modern și facturi zero achitate de Primărie # Provincial
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au transformat complet modul în care localitatea își asigură iluminatul public și consumul de energie al instituțiilor publice. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW localitatea asigură energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, reducând semnificativ costurile la energie electrică, achitate de […] Post-ul Sireți – satul care, prin energie solară, și-a asigurat iluminat stradal modern și facturi zero achitate de Primărie apare prima dată în Provincial.
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că procesul de colectare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, inclusiv în condiții de iarnă, cu respectarea graficelor stabilite. Începând cu ora 5:30, în teren au fost mobilizate 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare, care asigură evacuarea deșeurilor în toate […] Post-ul Colectarea deșeurilor continuă fără întreruperi în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în Provincial.
„Găgăuzii au avut mult de suferit…” Petr Vlah, despre cum trebuie să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză # Provincial
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză, or, a remarcat el: „în timp ce pentru Republica Moldova, în general, anul 2026 se anunţă a fi unul destul de liniştit (cel puţin nu vor avea loc nici un fel de […] Post-ul „Găgăuzii au avut mult de suferit…” Petr Vlah, despre cum trebuie să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză apare prima dată în Provincial.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând […] Post-ul Peste 270 de școli au prelungit vacanța de iarnă până la 12 ianuarie apare prima dată în Provincial.
Federația Moldovenească de Fotbal va organiza, în perioada 7–22 februarie 2026, turneul juvenil „Cupa Elitelor”, ediția 2026, competiție destinată celor mai promițătoare echipe de juniori din Republica Moldova, la categoriile de vârstă U16 (a.n. 2010) și U17 (a.n. 2009). Turneul are drept obiectiv principal identificarea și promovarea jucătorilor talentați, oferirea practicii de joc în pauza […] Post-ul Cupa Elitelor, ediția 2026. Programul meciurilor apare prima dată în Provincial.
Pe parcursul nopții, 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au fost mobilizați și au acționat în regim non-stop pe întreaga rețea de drumuri naționale, cu prioritate pe tronsoanele unde circulația s-a desfășurat cu dificultate, sectoare de drum expuse viscolirii și înzăpezirii din cauza vântului, precum și în pante sau curbe periculoase. Echipele […] Post-ul Autoritățile intervin pentru menținerea siguranței rutiere pe drumurile naționale apare prima dată în Provincial.
Serviciile municipale din Chișinău, în teren pentru deszăpezire și siguranța circulației # Provincial
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea și tratarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu flux sporit de pietoni, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de transport […] Post-ul Serviciile municipale din Chișinău, în teren pentru deszăpezire și siguranța circulației apare prima dată în Provincial.
Administrația municipiului Bălți intenționează să se adreseze Guvernului pentru a preveni riscul de a rămîne fără apă # Provincial
Astăzi, Viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, și-a exprimat recunoștința față de angajații Întreprinderii Municipale „Regia Apă-Canal Bălți” pentru intervenția operativă și sprijinul acordat în remedierea avariei la conducta de apă de la Soroca, subliniind importanța eforturilor comune pentru asigurarea alimentării cu apă a orașului. Avaria la conducta de apă de la Soroca reprezintă un avertisment […] Post-ul Administrația municipiului Bălți intenționează să se adreseze Guvernului pentru a preveni riscul de a rămîne fără apă apare prima dată în Provincial.
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00, pe arii extinse se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Totodată, anunță sinopticienii, pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie, cu transformare în lapoviță și ninsoare. Autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz. […] Post-ul Avertizare meteo: polei și ghețuș pe drumuri în perioada 7–9 ianuarie apare prima dată în Provincial.
Astăzi, în Primăria municipiului Bălți, a avut loc o ședință de lucru, în cadrul căreia administratorii întreprinderilor municipale ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” și ÎM „DRCD Bǎlți” au prezentat rapoarte privind lucrările efectuate pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate de pe teritoriul municipiului. Potrivit informațiilor oferite de administratorul intrerimar al ÎM „GLC Bălți”, în ultima săptămână, în cadrul […] Post-ul La Bălți au fost lichidate gunoiștile neautorizate apare prima dată în Provincial.
Locuitorii satului Gornoe din raionul Strășeni vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din localitate a fost renovat capital cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările de reparații interioare și de schimbare a rețelelor sanitare au fost realizate în cadrul unui proiect cu o […] Post-ul Oficiul de Sănătate Gornoe, renovat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
Conform avertizării de cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 – 8 ianuarie 2025 în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș. Pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformări în lapoviță și ninsoare, în […] Post-ul IGSU îndeamnă la prudență maximă în contextul poleiului și ghețușului apare prima dată în Provincial.
Evacuarea deșeurilor va fi garantată în toate sectoarele capitalei în zilele de 7 și 8 ianuarie # Provincial
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, în perioadă sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului pe stil vechi, echipele din cadrul sectorului de exploatare vor lucra fără întrerupere, astfel încât să asigure evacuarea promptă a deșeurilor din Chișinău. Prin urmare, în ziua de miercuri, 7 ianuarie, evacuarea deșeurilor va fi asigurată de cca 120 de angajați și 44 […] Post-ul Evacuarea deșeurilor va fi garantată în toate sectoarele capitalei în zilele de 7 și 8 ianuarie apare prima dată în Provincial.
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi. Pentru ca Nașterea Domnului să nu fie umbrită de situații de risc, pompierii și salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită atunci când utilizează sursele de aprindere, în special sobele, cazanele […] Post-ul IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi apare prima dată în Provincial.
Direcția Generală Finanțe din cadrul Consiliului Raional Hîncești a organizat, la data de 05 ianuarie 2025, o ședință de lucru privind unele aspecte ale procesului bugetar la nivel local. Scopul ședinței a constat în studierea aspectelor ce țin de executarea bugetului, particularitățile de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2025, precum și corelarea, de către […] Post-ul Procesul bugetar local, analizat de Direcția Finanțe Hîncești apare prima dată în Provincial.
50 de familii din Cahul au primit ajutor alimentar în cadrul unei acțiuni de binefacere # Provincial
În contextul sărbătorilor de iarnă, Episcopia Basarabiei de Sud în colaborare cu Primăria municipiului Cahul a desfășurat o acțiune de binefacere destinată sprijinirii locuitorilor municipiului Cahul. În cadrul acestei acțiuni, au fost oferite pungi cu produse alimentare pentru 50 de familii social-vulnerabile din mun. Cahul. Reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud, împreună cu Primarul municipiului Cahul, […] Post-ul 50 de familii din Cahul au primit ajutor alimentar în cadrul unei acțiuni de binefacere apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 6 ianuarie 2026, a avut loc ședința Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere, convocată în contextul condițiilor climaterice nefavorabile din această perioadă, care afectează siguranța circulației pe drumurile publice din raion. La ședință au participat primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I din raion, pe teritoriul cărora au fost identificate sectoare de drum cu grad […] Post-ul Ședință raională în Drochia pentru prevenirea accidentelor în condiții de iarnă apare prima dată în Provincial.
Pericol pe lacul Delia din Ungheni: grosimea gheții de doar 2 cm, risc iminent pentru oameni # Provincial
Temperaturile scăzute din ultimele zile i-au făcut pe unii ungheneni să încerce gheața de pe lacul Delia. În consecință, trei dintre ei au fost scoși la mal de salvatori. Atenție! Grosimea gheții e foarte mică – de doar 2 cm, ceea ce înseamnă un pericol iminent pentru doritorii de aventuri. Conform prognozei meteo, până pe […] Post-ul Pericol pe lacul Delia din Ungheni: grosimea gheții de doar 2 cm, risc iminent pentru oameni apare prima dată în Provincial.
Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat razie în teren, având ca scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu. În cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un caz de tăiere ilicită a patru arbori din specia salcâm, în trupul de pădure Sturzeni, fond forestier gestionat […] Post-ul Tăiere ilicită de arbori depistată în fondul forestier Sturzeni, raionul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
Irina Vlah: Cel mai grav este însă că în 2025 societatea a ajuns mai scindată decât oricând şi un rol aparte în acest sens a revenit politicienilor # Provincial
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a […] Post-ul Irina Vlah: Cel mai grav este însă că în 2025 societatea a ajuns mai scindată decât oricând şi un rol aparte în acest sens a revenit politicienilor apare prima dată în Provincial.
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […] Post-ul 32 de persoane, evacuate din zona de risc în urma unui incendiu din capitală apare prima dată în Provincial.
Doi nerezidenți depistați la vama Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit # Provincial
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conclucrare cu angajații IGPF, urmare a controlului de specialitate al pasagerilor ce aveau drept destinație Tel Aviv și Londra. În timpul controlului, echipa comună a avut suspiciuni în ceea ce privește conținutul bagajelor de cală a doi pasageri, motiv pentru care au fost […] Post-ul Doi nerezidenți depistați la vama Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit apare prima dată în Provincial.
Un număr-record de 426 de tineri specialiști s-au angajat, în anul 2025, în școli și grădinițe. Aceștia beneficiază de: o indemnizație unică de până la 200.000 de lei; reducerea cu 75% a normei didactice în primii cinci ani de activitate; compensații pentru materiale didactice; sprijin pentru cheltuielile de locuință în mediul rural; concediu anual de […] Post-ul Record în educație: 426 de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe apare prima dată în Provincial.
Primăria Bălți anunță aplicarea bugetului provizoriu pentru anul 2026. Conform Dispoziției primarului nr. 2 din 05.01.2026, intră în vigoare Bugetul municipal Bălți provizoriu pentru anul 2026. Bugetul provizoriu include venituri totale de 1 257 469,4 mii lei, cheltuieli în sumă de 1 295 391,9 mii lei și un sold bugetar de 37 922,5 mii lei. […] Post-ul Primăria Bălți anunță aplicarea bugetului provizoriu pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
Pompierii și salvatorii au intervenit în zeci de cazuri din cauza ghețușului și ninsorii # Provincial
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii. Un caz unde a fost necesară intervenția pompierilor […] Post-ul Pompierii și salvatorii au intervenit în zeci de cazuri din cauza ghețușului și ninsorii apare prima dată în Provincial.
Primarul capitalei: în fața intemperiilor, doar împreună putem asigura siguranța oamenilor # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât și împreună cu cetățenii și mass-media, care să informeze din prima sursă, deoarece […] Post-ul Primarul capitalei: în fața intemperiilor, doar împreună putem asigura siguranța oamenilor apare prima dată în Provincial.
Protest cu tehnică agricolă, anunțat la Negureni. Recomandări pentru participanții la trafic # Provincial
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). Traseul Negureni reprezintă un drum de importanță majoră, intens circulat, în special de cetățenii care se deplasează spre localitățile rurale, către rude și familie pentru a sărbători Crăciunul. În contextul desfășurării protestului, precum […] Post-ul Protest cu tehnică agricolă, anunțat la Negureni. Recomandări pentru participanții la trafic apare prima dată în Provincial.
