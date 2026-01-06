Avertizare meteo: polei și ghețuș pe drumuri în perioada 7–9 ianuarie
Provincial, 6 ianuarie 2026 16:10
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00, pe arii extinse se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Totodată, anunță sinopticienii, pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie, cu transformare în lapoviță și ninsoare. Autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz. […] Post-ul Avertizare meteo: polei și ghețuș pe drumuri în perioada 7–9 ianuarie apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 30 minute
16:10
Administrația municipiului Bălți intenționează să se adreseze Guvernului pentru a preveni riscul de a rămîne fără apă # Provincial
Astăzi, Viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, și-a exprimat recunoștința față de angajații Întreprinderii Municipale „Regia Apă-Canal Bălți” pentru intervenția operativă și sprijinul acordat în remedierea avariei la conducta de apă de la Soroca, subliniind importanța eforturilor comune pentru asigurarea alimentării cu apă a orașului. Avaria la conducta de apă de la Soroca reprezintă un avertisment […] Post-ul Administrația municipiului Bălți intenționează să se adreseze Guvernului pentru a preveni riscul de a rămîne fără apă apare prima dată în Provincial.
16:10
16:10
Astăzi, în Primăria municipiului Bălți, a avut loc o ședință de lucru, în cadrul căreia administratorii întreprinderilor municipale ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” și ÎM „DRCD Bǎlți” au prezentat rapoarte privind lucrările efectuate pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate de pe teritoriul municipiului. Potrivit informațiilor oferite de administratorul intrerimar al ÎM „GLC Bălți”, în ultima săptămână, în cadrul […] Post-ul La Bălți au fost lichidate gunoiștile neautorizate apare prima dată în Provincial.
16:10
Locuitorii satului Gornoe din raionul Strășeni vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din localitate a fost renovat capital cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările de reparații interioare și de schimbare a rețelelor sanitare au fost realizate în cadrul unui proiect cu o […] Post-ul Oficiul de Sănătate Gornoe, renovat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
16:10
Conform avertizării de cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 – 8 ianuarie 2025 în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș. Pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformări în lapoviță și ninsoare, în […] Post-ul IGSU îndeamnă la prudență maximă în contextul poleiului și ghețușului apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
14:10
Evacuarea deșeurilor va fi garantată în toate sectoarele capitalei în zilele de 7 și 8 ianuarie # Provincial
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, în perioadă sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului pe stil vechi, echipele din cadrul sectorului de exploatare vor lucra fără întrerupere, astfel încât să asigure evacuarea promptă a deșeurilor din Chișinău. Prin urmare, în ziua de miercuri, 7 ianuarie, evacuarea deșeurilor va fi asigurată de cca 120 de angajați și 44 […] Post-ul Evacuarea deșeurilor va fi garantată în toate sectoarele capitalei în zilele de 7 și 8 ianuarie apare prima dată în Provincial.
13:40
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi. Pentru ca Nașterea Domnului să nu fie umbrită de situații de risc, pompierii și salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită atunci când utilizează sursele de aprindere, în special sobele, cazanele […] Post-ul IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi apare prima dată în Provincial.
13:10
Direcția Generală Finanțe din cadrul Consiliului Raional Hîncești a organizat, la data de 05 ianuarie 2025, o ședință de lucru privind unele aspecte ale procesului bugetar la nivel local. Scopul ședinței a constat în studierea aspectelor ce țin de executarea bugetului, particularitățile de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2025, precum și corelarea, de către […] Post-ul Procesul bugetar local, analizat de Direcția Finanțe Hîncești apare prima dată în Provincial.
13:00
50 de familii din Cahul au primit ajutor alimentar în cadrul unei acțiuni de binefacere # Provincial
În contextul sărbătorilor de iarnă, Episcopia Basarabiei de Sud în colaborare cu Primăria municipiului Cahul a desfășurat o acțiune de binefacere destinată sprijinirii locuitorilor municipiului Cahul. În cadrul acestei acțiuni, au fost oferite pungi cu produse alimentare pentru 50 de familii social-vulnerabile din mun. Cahul. Reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud, împreună cu Primarul municipiului Cahul, […] Post-ul 50 de familii din Cahul au primit ajutor alimentar în cadrul unei acțiuni de binefacere apare prima dată în Provincial.
12:50
Astăzi, 6 ianuarie 2026, a avut loc ședința Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere, convocată în contextul condițiilor climaterice nefavorabile din această perioadă, care afectează siguranța circulației pe drumurile publice din raion. La ședință au participat primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I din raion, pe teritoriul cărora au fost identificate sectoare de drum cu grad […] Post-ul Ședință raională în Drochia pentru prevenirea accidentelor în condiții de iarnă apare prima dată în Provincial.
12:40
Pericol pe lacul Delia din Ungheni: grosimea gheții de doar 2 cm, risc iminent pentru oameni # Provincial
Temperaturile scăzute din ultimele zile i-au făcut pe unii ungheneni să încerce gheața de pe lacul Delia. În consecință, trei dintre ei au fost scoși la mal de salvatori. Atenție! Grosimea gheții e foarte mică – de doar 2 cm, ceea ce înseamnă un pericol iminent pentru doritorii de aventuri. Conform prognozei meteo, până pe […] Post-ul Pericol pe lacul Delia din Ungheni: grosimea gheții de doar 2 cm, risc iminent pentru oameni apare prima dată în Provincial.
12:40
Inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat razie în teren, având ca scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu. În cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un caz de tăiere ilicită a patru arbori din specia salcâm, în trupul de pădure Sturzeni, fond forestier gestionat […] Post-ul Tăiere ilicită de arbori depistată în fondul forestier Sturzeni, raionul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:10
Irina Vlah: Cel mai grav este însă că în 2025 societatea a ajuns mai scindată decât oricând şi un rol aparte în acest sens a revenit politicienilor # Provincial
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a […] Post-ul Irina Vlah: Cel mai grav este însă că în 2025 societatea a ajuns mai scindată decât oricând şi un rol aparte în acest sens a revenit politicienilor apare prima dată în Provincial.
11:40
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […] Post-ul 32 de persoane, evacuate din zona de risc în urma unui incendiu din capitală apare prima dată în Provincial.
11:20
Doi nerezidenți depistați la vama Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit # Provincial
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conclucrare cu angajații IGPF, urmare a controlului de specialitate al pasagerilor ce aveau drept destinație Tel Aviv și Londra. În timpul controlului, echipa comună a avut suspiciuni în ceea ce privește conținutul bagajelor de cală a doi pasageri, motiv pentru care au fost […] Post-ul Doi nerezidenți depistați la vama Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit apare prima dată în Provincial.
11:10
Un număr-record de 426 de tineri specialiști s-au angajat, în anul 2025, în școli și grădinițe. Aceștia beneficiază de: o indemnizație unică de până la 200.000 de lei; reducerea cu 75% a normei didactice în primii cinci ani de activitate; compensații pentru materiale didactice; sprijin pentru cheltuielile de locuință în mediul rural; concediu anual de […] Post-ul Record în educație: 426 de tineri specialiști angajați în școli și grădinițe apare prima dată în Provincial.
11:00
Primăria Bălți anunță aplicarea bugetului provizoriu pentru anul 2026. Conform Dispoziției primarului nr. 2 din 05.01.2026, intră în vigoare Bugetul municipal Bălți provizoriu pentru anul 2026. Bugetul provizoriu include venituri totale de 1 257 469,4 mii lei, cheltuieli în sumă de 1 295 391,9 mii lei și un sold bugetar de 37 922,5 mii lei. […] Post-ul Primăria Bălți anunță aplicarea bugetului provizoriu pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
10:50
Pompierii și salvatorii au intervenit în zeci de cazuri din cauza ghețușului și ninsorii # Provincial
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii. Un caz unde a fost necesară intervenția pompierilor […] Post-ul Pompierii și salvatorii au intervenit în zeci de cazuri din cauza ghețușului și ninsorii apare prima dată în Provincial.
10:40
Primarul capitalei: în fața intemperiilor, doar împreună putem asigura siguranța oamenilor # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât și împreună cu cetățenii și mass-media, care să informeze din prima sursă, deoarece […] Post-ul Primarul capitalei: în fața intemperiilor, doar împreună putem asigura siguranța oamenilor apare prima dată în Provincial.
10:40
Protest cu tehnică agricolă, anunțat la Negureni. Recomandări pentru participanții la trafic # Provincial
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). Traseul Negureni reprezintă un drum de importanță majoră, intens circulat, în special de cetățenii care se deplasează spre localitățile rurale, către rude și familie pentru a sărbători Crăciunul. În contextul desfășurării protestului, precum […] Post-ul Protest cu tehnică agricolă, anunțat la Negureni. Recomandări pentru participanții la trafic apare prima dată în Provincial.
10:30
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, procesul de colectare, evacuare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, fără întârzieri, inclusiv în contextul condițiilor meteorologice actuale. În prezent, 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare sunt mobilizați pe teren, începând cu ora 5:30, pentru a asigura continuitatea serviciilor […] Post-ul Colectarea deșeurilor municipale continuă fără întârzieri, în pofida condițiilor meteo apare prima dată în Provincial.
10:30
Administrația Națională a Drumurilor atrage atenția participanților la trafic că pe drumuri persistă ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 m sau mai puțin, în contextul Codului Galben, valabil până mâine, 7 ianuarie, ora 16:00. În astfel de condiții, este important ca șoferii să conducă cu prudență, să păstreze distanța de siguranță […] Post-ul Ceață densă și polei: șoferii sunt îndemnați la prudență în trafic apare prima dată în Provincial.
10:30
Dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală: patru bărbați trimiși pe banca acuzaților # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență. Potrivit probatoriului, unul […] Post-ul Dosarul mitei pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală: patru bărbați trimiși pe banca acuzaților apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
10:20
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar # Provincial
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […] Post-ul Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar apare prima dată în Provincial.
09:40
Natalia Eremia: Doar prin decizii incluzive și adaptate realităților locale putem consolida coeziunea socială și încrederea comunităților # Provincial
Consiliul raional Ialoveni a găzduit ieri, 5 ianuarie, o sesiune de instruire dedicată consolidării capacităților administrației publice locale și ale serviciilor desconcentrate în domeniul promovării păcii durabile, al proceselor decizionale participative și al integrării unei abordări sensibile la gen în sectorul păcii și securității. Activitatea a avut drept obiectiv sprijinirea eforturilor autorităților publice în vederea […] Post-ul Natalia Eremia: Doar prin decizii incluzive și adaptate realităților locale putem consolida coeziunea socială și încrederea comunităților apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:40
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026”. Programul „Capitala Sportului” reprezintă o inițiativă națională menită să promoveze un stil de viață activ și sănătos, precum și să stimuleze dezvoltarea sportului la nivel local. La concurs pot aplica localitățile din țară, inclusiv cele din Unitatea Teritorială […] Post-ul MEC lansează concursul „Capitala Sportului – 2026” apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:20
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei sesizări. În urma controlului, inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost […] Post-ul 161 de arbori tăiați ilegal, depistați la Criuleni apare prima dată în Provincial.
16:20
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a celor agreate prin Decizia protocolare „Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii din regiunea transnistreană” din 25 noiembrie 2017, autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model […] Post-ul 655 de diplome din regiunea transnistreană, apostilate pentru studii în străinătate apare prima dată în Provincial.
16:00
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii orașului să se implice activ în desemnarea câștigătorilor concursului „Povestea de Crăciun 2025”, ediția a II-a, contribuind astfel la promovarea creativității, implicării civice și a spiritului sărbătorilor de iarnă. Fotografiile decorurilor festive realizate de participanții la concurs sunt prezentate mai jos. Cetățenii sunt invitați să își exprime aprecierea prin reacții […] Post-ul Concursul „Povestea de Crăciun 2025” la Bălți: publicul decide câștigătorii apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, în municipiul Bălți, a avut loc ședința de lucru a Consiliului organizației teritoriale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. La ședință a participat președintele PSRM, Igor Dodon, care a făcut un bilanț al anului precedent și a expus poziția partidului față de situația politică actuală din țară. În cadrul ședinței, Consiliul a luat act […] Post-ul Schimbări la PSRM Bălți: Pavel Voicu numit președinte interimar apare prima dată în Provincial.
15:30
Spectacol de Crăciun cu tradiții și colinde în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” # Provincial
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei, pe 6 ianuarie, ora 19:00, în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, la un spectacol de Crăciun cu tradiții și colinde, care ne unesc și ne amintesc de frumusețea sărbătorilor noastre. Programul serii: 19:00 – 22:00 – Concert folcloric de colinde și cântece de Crăciun Mihai Ciobanu, Ion Paladi, […] Post-ul Spectacol de Crăciun cu tradiții și colinde în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” apare prima dată în Provincial.
15:30
Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor, la Aeroportul Internațional Chișinău. Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Belgia. Pe caz este documentat un cetățean român, în vârstă […] Post-ul Țigări nedeclarate confiscate la Aeroportul Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:20
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu Republica Moldova – un proiect strategic care aduce, în premieră, primii kilometri de autostradă construiți pe teritoriul țării noastre. Acest lucru înseamnă aproximativ 4,7 km de autostradă între Podul peste Prut și centura Ungheni, un drum de legătură către Centrul […] Post-ul Autostrada Unirii A8: licitație pentru tronsonul final până la Prut apare prima dată în Provincial.
14:50
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 05 ianuarie, ora 14:00, – 06 ianuarie, ora 10:00, pe arii extinse se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. De asemenea, pe arii extinse, se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz. […] Post-ul Cod Galben de polei și ghețuș apare prima dată în Provincial.
14:40
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Concursul este dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi, sau altor actori importanți în domeniul educației fizice și a sportului, care, pe parcursul anului 2025, au demonstrat rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, au contribuit la promovarea Republicii Moldova și […] Post-ul MEC a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
13:40
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, […] Post-ul OMF Dolna, modernizat: acoperiș și rampă de acces finalizate apare prima dată în Provincial.
13:30
Peste 50 km de apeduct și canalizare modernizate în suburbii, cu suportul Primăriei Chișinău # Provincial
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare în suburbii, în anii 2024-2025, cu suportul financiar și tehnic acordat de Primăria Municipiului Chișinău și serviciile municipale specializate. Accesul la sistemele centralizate de apă și canalizare reprezintă o nevoie elementară a locuitorilor din suburbiile Capitalei, motiv pentru care municipalitatea a […] Post-ul Peste 50 km de apeduct și canalizare modernizate în suburbii, cu suportul Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
13:30
Inspectorii de mediu din Dondușeni, în cadrul unei razie desfășurate conform planului de lucru săptămânal, au depistat un caz de tăiere și recoltare ilegală a masei lemnoase din fondul forestier. Incidentul a fost identificat în fondul forestier gestionat de sectorul nr. 11 al Ocolului Silvic Otaci. În urma verificărilor efectuate la fața locului, inspectorii au […] Post-ul Tăiere ilegală de masă lemnoasă depistată în fondul forestier din Dondușeni apare prima dată în Provincial.
13:00
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Seniori Etapa 2 Sâmbătă, 3 ianuarie Real Succes-1 – FC Chișinău-2 7-1 FC Național Ialoveni – AT Criuleni 4-0 FC Sîngerei – Elite Realty transferat Duminică, 4 ianuarie FC Chișinău-1 – […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
12:40
La 3 ianuarie 2026, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți s-a întrunit în ședință de urgență, în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” privind măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii procesului de asigurare cu apă potabilă, precum și cauzele care au condus la nerestabilirea alimentării cu apă a consumatorilor. În urma examinării […] Post-ul CSE Bălți: situație excepțională cu caracter tehnogen în domeniul alimentării cu apă apare prima dată în Provincial.
12:20
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii decembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 38 în luna decembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. Programul oferă finanțare […] Post-ul Programul FCA: 288 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă apare prima dată în Provincial.
12:10
Primăria Chișinău informează că, până la data de 05.01.2026, un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sunt înscriși în sistemul educațional municipal al Capitalei. Acești elevi și preșcolari beneficiază de toate serviciile educaționale oferite de școlile și grădinițele din municipiu, facilitând astfel integrarea lor în comunitatea locală și asigurând continuitatea procesului de învățare într-un […] Post-ul Primăria Chișinău asigură acces la educație pentru copiii refugiați din Ucraina apare prima dată în Provincial.
12:00
Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani: tânăr de 24 de ani – condamnat la închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în vârstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna […] Post-ul Și-a falsificat identitatea pe „WhatsApp” și a înșelat un bărbat de bani: tânăr de 24 de ani – condamnat la închisoare apare prima dată în Provincial.
11:40
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, beneficiază de un drum local modernizat, care îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale. Recent, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, a participat la inaugurarea sectorului de drum de pe strada Florilor, reabilitat prin Programul „Europa este aproape”. Proiectul a prevăzut […] Post-ul Peste 9.000 de locuitori din Dobrogea beneficiază de un drum local modernizat apare prima dată în Provincial.
11:30
Astăzi, la prima oră, în cadrul Primăriei orașului Drochia a avut loc ședința săptămânală de planificare, în cadrul căreia au fost analizate activitățile realizate în săptămâna precedentă și stabilite prioritățile pentru săptămâna în curs. Pe ordinea de zi au fost abordate următoarele subiecte: deszăpezirea străzilor și căilor de acces, precum și asigurarea securității cetățenilor pe […] Post-ul Ședința săptămânală de planificare a Primăriei Drochia apare prima dată în Provincial.
11:20
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății, prin implementarea a 14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate. Noile funcționalități permit medicilor să introducă mai ușor datele medicale (inclusiv […] Post-ul Sistemul eRețeta, modernizat pentru facilitarea accesului la medicamente compensate apare prima dată în Provincial.
11:20
În decursul unei săptămâni, Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a depistat 11 cazuri de consum și deținere de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare. Centru: 3 bărbați (33–38 de ani) – droguri sintetice „PVP” și „MDMA”. Buiucani: 4 bărbați (18–30 de ani) – „PVP”, substanțe vegetale similare hașișului […] Post-ul Poliția a depistat 11 cazuri de droguri în urma patrulărilor din Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:20
Lansarea apelului III de selectare a grupurilor de acţiune locală şi aprobare a strategiilor de dezvoltare locală pentru finanţare # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026. Apelul de propuneri este deschis pentru grupurile de acțiune locală […] Post-ul Lansarea apelului III de selectare a grupurilor de acţiune locală şi aprobare a strategiilor de dezvoltare locală pentru finanţare apare prima dată în Provincial.
11:10
Guvernul: în 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei # Provincial
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o serie de precizări în privința pensiilor ce vor fi primite în noul an. „Guvernul are grijă de vârstnici. În 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei. În 2025, s-au alocat 30,7 miliarde de lei, pentru 2026, alocările pentru pensii vor […] Post-ul Guvernul: în 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei apare prima dată în Provincial.
11:10
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă au afectat utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli în anii 2023–2024. Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare […] Post-ul Auditul Curții de Conturi privind utilizarea resurselor FNDAMR în anii 2023–2024 apare prima dată în Provincial.
