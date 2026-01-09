Vacanță prelungită pentru mai multe instituții de învățământ, din cauza condițiilor meteo
Moldpres, 9 ianuarie 2026 11:20
Peste 270 de școli din țară au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, transmite MOLDPRES.Astfel, din numărul total de ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
11:30
11:30
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Energie...
Acum 30 minute
11:20
Vacanță prelungită pentru mai multe instituții de învățământ, din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 270 de școli din țară au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, transmite MOLDPRES.Astfel, din numărul total de ...
11:10
VIDEO // O nouă pădure prinde rădăcini la Talmaza: 41 de hectare de plop canadian pentru protecția mediului și a comunității # Moldpres
În toamnă anului 2025, în localitatea Talmaza din raionul Ștefan Vodă a fost creată o nouă pădure de plop canadian pe o suprafață de 41 de hectare, într-o zonă cu risc sporit de inundații. Inițiativa are drept scop protejarea solului și a comunităț...
Acum o oră
10:40
ANSA dispune rechemări de produse și suspendă importurile de furaje după depistarea unei substanțe interzise # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendarea importurilor de furaje, în urma depistării metronidazolului, o substanță interzisă, în cadrul cont...
Acum 2 ore
10:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei” # Moldpres
Republica Moldova condamnă cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, informează MOLDPRES.Oficialul a subliniat că Repu...
09:50
The National Bank of Moldova (BNM) has set the official exchange rate for January 9 at 19.75 lei for one euro and 16.87 lei for one U.S. dollar.Thus, the euro has appreciated by 0.01 leu, while the U.S. dollar has depreciated by 0.02 lei compared to the previous day.The R...
09:50
Drumarii, mobilizați non-stop pe timpul nopții trecute: 271 de utilaje și sute de muncitori au intervenit în condiții de ninsoare și vânt puternic # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit în regim continuu pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul condițiilor meteorologice dificile, caracterizate de ninsori și...
09:40
DOC // R. Moldova se aliniază la măsurile restrictive instituite de SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Moldpres
Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere ruse. Decizia aprobată de Consiliul interinstituțional de supervizare, privind punerea în aplicare a măsurilor res...
Acum 4 ore
09:10
Ninsorile și poleiul au pus autoritățile în alertă: peste 200 de urgențe înregistrate la 112 într-o singură zi # Moldpres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunţă că, în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00–20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile – ninsori abundente, ghețuș și polei pe drumurile naționale – au fost &ic...
09:10
VIDEO // Peste 300 de carabinieri au fost mobilizați pentru a acorda sprijin cetățenilor aflați în dificultate din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Peste 300 de carabinieri au fost mobilizați, pe parcursul zilei de ieri și al nopții atât în teren, cât și în stare de disponibilitate, pentru acordarea sprijinului cetățenilor aflați în dificultate, în contextul condițiilor meteo nefav...
08:40
Ambulanțe și autobuze, în dificultate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 80 de situații de risc # Moldpres
Salvatorii și pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în peste 80 de situații de risc, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe intervenții, 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase &ici...
08:40
VIDEO // Un caminon s-a răsturnat pe șoseaua Balcani. Circulația rutieră rămâne blocată pe ambele sensuri # Moldpres
Poliția atenționează că circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, transmite MOLDPRES.Incidentul a avut loc &icir...
08:30
Întreg teritoriul Ucrainei a fost plasat în alertă în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, doi morți și cinci răniți fiind deja anunțați la Kiev, potrivit autorităților, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și A...
08:20
BTA: Comunitatea bulgară din Republica Moldova i-a adus un omagiu poetului Hristo Botev, la 178 de ani de la naștere # Moldpres
Comunitatea bulgară din Republica Moldova i-a adus un omagiu poetului și revoluționarului Hristo Botev, la 178 de ani de la naștere. O ceremonie a avut loc la monumentul lui Botev din centrul orașului, pe strada care îi poartă numele, transmite BTA.Societatea Ști...
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru vineri, 9 ianuarie, un curs valutar oficial de 19 lei și 75 de bani pentru euro și de 16 lei și 87 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul se ieftinește cu doi ba...
Acum 24 ore
22:30
În contextul ninsorilor abundente și al condițiilor de iarnă dificile, drumarii au rămas mobilizați pentru a menține circulația pe drumurile naționale. În teren acționează 261 de utilaje speciale și 218 muncitori rutieri, intervenind în mod continuu p...
22:20
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în după-amiaza zilei de 8 ianuarie, în urma ninsorilor abundente, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, vremea severă a provocat avarii pe liniile de distribuți...
22:10
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au efectuat, pe parcursul zilei de astăzi, 22 de intervenții în contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare și lapoviță. Cele mai multe solicitări au venit din partea conducătorilor auto ca...
21:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că direcțiile raionale și municipale de învățământ pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Măsura este recomandată p...
20:10
Restricții temporare pentru camioane la intrarea în Republica Moldova din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în Republica Moldova este temporar restricționată în mai multe puncte de frontieră și pe unele trasee naționale, din cauza condițiilor meteo dificile, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, puncte...
19:50
Cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul furtunii „Goretti”, care urmează să afecteze mai multe regiuni ale țării. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Mo...
19:20
Un băiețel care avea nevoie de îngrijiri medicale urgente a fost ajutat de oamenii legii să ajungă la spital # Moldpres
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au intervenit în această seară pentru a ajuta un băiețel aflat în stare de urgență medicală. Ambulanța în care se afla copilul s-a împotmolit, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, ...
19:10
Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale: peste 200 de utilaje și sute de muncitori intervin # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează participanții la trafic că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, se înregistrează ninsori, iar pe drumurile naționale se formează ghețuș și polei. Circulația rutieră se desfășoară cu dificulta...
19:00
Moldovenii vor afla pe 17 ianuarie cine va reprezenta țara la Eurovision Song Contest. Finala Națională va avea loc la Arena Chișinău, iar prețurile biletelor variază între 150 și 450 de lei, comunică MOLDPRES.După un an de pauză, Republica Moldova revine &ic...
18:20
Traficul rutier a fost serios afectat în mai multe zone ale țării din cauza ghețușului și a ninsorilor. În municipiul Chișinău oamenii legii au intervenit pentru a debloca un troleibuz și un autobuz, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în ac...
16:00
Ninsorile din ultimele ore au îngreunat circulația rutieră în mai multe zone ale țării, în special în nord, unde poliția anunță că au fost înregistrate mai multe cazuri de derapare a mijloacelor de transport, comunică MOLDPRES.Echipajele...
14:40
Un bărbat originar din Republica Moldova a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare îmn România, după ce a înscenat furtul propriei mașini, în încercarea de a obține o despăgubire de 30.000 de euro de la o companie de asigură...
13:10
Aglomerație la Leușeni: circulația se desfășoară cu dificultate pe sensul de ieșire din Moldova # Moldpres
La punctul de trecere a frontierei Leușeni, traficul pe sensul de ieșire din Republica Moldova este intens, provocând timpi mai mari de așteptare pentru călători și mijloace de transport, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, la Sculeni și Criva, s...
13:00
Crăciun pe stil vechi: peste 200 de pacienți au primit îngrijiri la Institutul de Medicină Urgentă # Moldpres
De Crăciun pe stil vechi, Departamentul de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă a consultat și investigat 212 pacienți, dintre care 36 au necesitat spitalizare, inclusiv nouă internați în zona roșie, comunică MOLDPRES.Purtătoarea de c...
13:00
Pe traseul R-7 din raionul Rîșcani, adiacentul satului Pîrjota, se circulǎ cu dificultate. Oamenii legii au intervenit pentru a debloca un șofer, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, circulația este îngreunată și de condițiile meteo. Pe anumite sect...
12:20
FOTO// După mai bine de 24 de ore, incendiul de proporții, izbucnit într-un depozit din capitală, a fost lichidat complet # Moldpres
Pompierii au anunțat lichidarea completă a incendiului izbucnit într-un depozit de produse alimentare din Chișinău. Intervenția s-a încheiat în dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, după mai bine de 24 de ore de la izbucnirea focului, comunică MOLDPRES....
11:50
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de vânt. Acesta va fi valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 8 ianuarie, ora 16.00 – 9 ianuarie, ora 12.00, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest ...
Ieri
11:20
Salvamontiștii din Neamț au intervenit miercuri pentru salvarea unui tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a fost găsit inconștient în zona înaltă a Masivului Ceahlău, în apropierea Cusmei Dorobanțului, la altitudinea de 1.600 ...
11:10
Fermierii francezi au intrat joi dimineața cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a-și exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franța, anunță AFP preluat ...
10:50
Oficiul Avocatului Poporului: Prevenirea bullyingului în școli rămâne prioritate pentru 2026 # Moldpres
Prevenirea bullyingului și a formelor de violență în instituțiile de învățământ rămâne o prioritate pentru Oficiul Avocatului Poporului, care insistă asupra garantării unui mediu educațional sigur și lipsit de abuzuri pentru copii, comunică MO...
10:50
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # Moldpres
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spațiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres preluat de MOLDPRES.Chr...
10:40
Cererea de cupru va crește cu 50% până în 2040, grație AI și cheltuielilor pentru apărare # Moldpres
Cursa pentru inteligența artificială și explozia cheltuielilor pentru apărare vor duce la o creștere de 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040. Totuși, livrările sunt așteptate să rămână în urma cererii cu peste 10 milioane de tone anual,...
10:10
09:30
Punctele de trecere a frontierei au înregistrat, în ultimele 24 de ore, un flux total de 55.485 de traversări. Cele mai aglomerate rămân Aeroportul Internațional Chișinău (15.939 traversări), vamele Leușeni (8.907) și Sculeni (8.065), comunică MOLDPRES....
08:50
Trafic intens se înregistrează joi, 8 ianurie, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Cetățenii sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative, precum punctele de trecere Leova, Costești s...
7 ianuarie 2026
20:00
Șefa statului, Maia Sandu, în discuții cu președintele Volodimir Zelenski: „Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape” # Moldpres
Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape. Mesajul a fost transmis de șefa statului, Maia Sandu, care a avut astăzi o întrevedere cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja enevimentului dedicat lansă...
19:40
VIDEO // Drumarii rămân la datorie în seara de Crăciun şi atenţionează şoferii să circule cu prudenţă # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, la această oră, pe mai multe trasee naționale se mențin condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, transmite MOLDPRES.Pe parcursul zilei d...
19:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Progresul Moldovei pe calea sa către UE este remarcabil” # Moldpres
Progresul Republicii Moldova pe calea sa către UE este remarcabil. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avut astăzi, împreună cu președintele Consiliului European, António Costa, o întrevedere cu șefa s...
17:30
Garanții sociale pentru familiile cu copii. Părinții pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații, majoritatea fiind stabilite în mod automat # Moldpres
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală. Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, &ici...
16:50
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Vene...
14:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit 2093,0 milioane de lei, comunică MOLDPRES.De asemenea, CNAS a finanțat plata indemnizațiilor unice la...
13:10
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală până pe 31 martie # Moldpres
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe data de 31 martie curent, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), este vorba de pro...
12:30
Donald Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean „sancționat” # Moldpres
Președintele american Donald Trump a declarat marți că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de „petrol sancționat”, o mișcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor națiuni, info...
12:00
Locuitorii a 16 blocuri din zona Telecentru, deconectați de la agentul termic și apa caldă # Moldpres
Locuitorii a 16 blocuri din zona Telecentru au fost deconectați de la agentul termic și apa caldă menajeră. Situația a intervenit în urma unei defecțiuni tehnice, iar muncitorii intervin la fața locului pentru a remedia problemele, informează MOLDPRES.Potrivit S...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.