ProTV.md, 9 ianuarie 2026 23:20

Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia - VIDEO

Acum 10 minute
00:00
Procesul tragicului accident de la Boldurești: Fostul primar Nicanor Ciochină tergiversează din nou ședința, depunând trei cereri chiar înainte de pledoariile finale - VIDEO
Acum 30 minute
23:40
Fotbalistul român Nicolae Stanciu a fost la un moment de glorie, dar s-a făcut de râs - VIDEO
23:40
Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei Spaniei, după ce a trecut de adversarii din oraș - Atletico Madrid, cu 2 la 1 - VIDEO
23:40
Dramatism în Supercupa Franței. Paris Saint Germain a câștigat trofeul după loviturile de departajare în fața celor de la Olympique Marseille - VIDEO
Acum o oră
23:30
Statele Unite pe un butoi de pulbere: proteste masive după ce un agent federal a împușcat mortal o femeie în Minnesota și un alt incident armat a rănit două persoane în Oregon - VIDEO
23:30
Naționala Moldovei de fotbal se va bate cu Lituania și Cipru - VIDEO
23:20
Tragic. Un moldovean a murit, după ce a căzut în timp ce făcea snowboard, în Italia - VIDEO
23:20
Imagini revoltătoare surprinse în capitală: un tânăr șofer a fost filmat în timp ce se deplasa cu viteză excesivă într-o zonă destinată pietonilor. Poliția s-a autosesizat și i-a suspendat permisul – VIDEO
23:20
Aryna Sabalenka și-a luat revanșa pe tărâm australian în fața americancei Madison Keys - VIDEO
23:10
Performanță istorică în domeniul levitației magnetice: cercetătorii chinezi au accelerat un vehicul de o tonă până la 700 km/h în timp record - VIDEO
Acum 2 ore
23:00
Moldova intră sub un val de ger: temperaturi de până la -18 grade, ninsori izolate și ghețuș pe drumuri în următoarele zile - VIDEO
22:40
Vacanța prelungită i-a scos pe elevi din case: copiii și părinții au umplut parcul Valea Trandafirilor, unde au improvizat pârtii și s-au bucurat de zăpadă - VIDEO
22:40
Europa, lovită de vreme extremă: furtuni violente, ninsori abundente și ger puternic paralizează mai multe țări - VIDEO
22:30
Momente teribile în Iran: proteste de amploare națională, confruntări dure cu jandarmii și aproape o mie de polițiști răniți - VIDEO
22:20
Haos pe străzile capitalei după ninsoarea de aseară: șoferi împotmoliți, accidente în lanț și troleibuze derapate până la intervenția utilajelor de deszăpezire - VIDEO
Acum 4 ore
21:50
Zăpadă curățată pe arterele principale, dar străzi secundare pline de omăt și gheață: locuitorii capitalei spun că merg cu prudență și își fac singuri drum prin nămeți - VIDEO
21:20
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban - VIDEO
21:20
Din cauza vremii nefavorabile, vacanța de iarnă a elevilor a fost prelungită: Ministerul Educației anunță că școlarii vor reveni la cursuri abia pe 12 ianuarie - VIDEO
21:10
După sărbători acasă, moldovenii revin peste hotare: cu lacrimi în ochi și îmbrățișări calde, aceștia își iau rămas bun de la cei dragi la Aeroportul Internațional și pornesc din nou la drum - VIDEO
20:10
Bombardamente devastatoare în Ucraina: racheta hipersonică Oreșnik și 36 de rachete rusești lovesc sistemul energetic și clădirile rezidențiale, provocând victime și incendii în Kiev și Vestul țării - VIDEO
20:10
Țara paralizată de ninsoare: peste 166 de accidente, mașini blocate, copaci doborâți și pene de curent, în timp ce drumarii și poliția intervin pentru deblocarea șoselelor - VIDEO
Acum 6 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 09.01.2026
19:20
Noi detalii despre tragedia din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist: primele declarații ale acestuia în fața anchetatorilor
19:00
Scandal în sectorul energetic: „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de Tofilat privind cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei și susține că afirmațiile sunt eronate și denigratoare
19:00
Încep plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie: peste 618.000 de gospodării beneficiază de sprijin
18:50
Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite
Acum 8 ore
18:00
Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, a fost arestat. Decizia autorităților, la nouă zile de la tragedie
18:00
SUA confiscă un alt petrolier care plecase anterior din Venezuela
17:30
Situație dramatică la Kiev, după ce Rusia a lansat un nou bombardament asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik. Primarul cere evacuarea orașului
17:20
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere
17:20
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova: aglomerație majoră la posturile vamale Costești și Leușeni. Autoritățile recomandă rute alternative - FOTO
17:10
Premierul Italiei vrea reluarea dialogului între UE și Vladimir Putin
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.01.2026
16:40
Numirea lui Alexandru Machidon în funcția de Procuror General amânată: Comisia de Evaluare cere noi clarificări
16:40
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
16:30
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv alături de fiul şi nepotul său
16:30
Alexandru Machidon, procurorul general interimar, va fi audiat din nou de Comisia de Evaluare. Care este motivul
16:20
„Până la sfârșitul lunii ianuarie, SUA vor interveni, Republica Islamică va cădea”. Voci ale unor tineri din Iran despre noul val de proteste și sfârșitul regimului
Acum 12 ore
16:00
Au încercat să intre în țară cu peste 400 de monede comemorative și matrice metalice pentru confecționarea monedelor de 2 euro. Doi pasageri - documentați la vama Palanca - FOTO
15:40
Escrocherii cu criptomonede: Un tânăr - amendat, după ce a cauzat un prejudiciu de peste 700 de mii de lei
15:20
Ar fi achitat 10 mii de dolari pentru a trece ilegal frontiera în Moldova. Un ucrainean, reținut, iar un moldovean, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
15:20
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse
14:40
O deputată a opoziției din Honduras, rănită după ce un explozibil s-a detonat la „câțiva centimetri” de ea
14:30
ANRE a venit cu o reacție, după ce Sergiu Tofilat a spus că a depistat cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz
14:20
Medvev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina
14:10
Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență
14:00
Vacanța de iarnă - prelungită pentru majoritatea școlilor din țară din cauza vremii
13:50
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”
13:50
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
13:10
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban
