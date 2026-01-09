Momente teribile în Iran: proteste de amploare națională, confruntări dure cu jandarmii și aproape o mie de polițiști răniți - VIDEO
ProTV.md, 9 ianuarie 2026 22:30
Vacanța prelungită i-a scos pe elevi din case: copiii și părinții au umplut parcul Valea Trandafirilor, unde au improvizat pârtii și s-au bucurat de zăpadă - VIDEO # ProTV.md
Europa, lovită de vreme extremă: furtuni violente, ninsori abundente și ger puternic paralizează mai multe țări - VIDEO # ProTV.md
Momente teribile în Iran: proteste de amploare națională, confruntări dure cu jandarmii și aproape o mie de polițiști răniți - VIDEO # ProTV.md
Haos pe străzile capitalei după ninsoarea de aseară: șoferi împotmoliți, accidente în lanț și troleibuze derapate până la intervenția utilajelor de deszăpezire - VIDEO # ProTV.md
Zăpadă curățată pe arterele principale, dar străzi secundare pline de omăt și gheață: locuitorii capitalei spun că merg cu prudență și își fac singuri drum prin nămeți - VIDEO # ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban - VIDEO # ProTV.md
Din cauza vremii nefavorabile, vacanța de iarnă a elevilor a fost prelungită: Ministerul Educației anunță că școlarii vor reveni la cursuri abia pe 12 ianuarie - VIDEO # ProTV.md
După sărbători acasă, moldovenii revin peste hotare: cu lacrimi în ochi și îmbrățișări calde, aceștia își iau rămas bun de la cei dragi la Aeroportul Internațional și pornesc din nou la drum - VIDEO # ProTV.md
Bombardamente devastatoare în Ucraina: racheta hipersonică Oreșnik și 36 de rachete rusești lovesc sistemul energetic și clădirile rezidențiale, provocând victime și incendii în Kiev și Vestul țării - VIDEO # ProTV.md
Țara paralizată de ninsoare: peste 166 de accidente, mașini blocate, copaci doborâți și pene de curent, în timp ce drumarii și poliția intervin pentru deblocarea șoselelor - VIDEO # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 09.01.2026
Noi detalii despre tragedia din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist: primele declarații ale acestuia în fața anchetatorilor # ProTV.md
Scandal în sectorul energetic: „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de Tofilat privind cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei și susține că afirmațiile sunt eronate și denigratoare # ProTV.md
Încep plățile pentru compensațiile la căldură aferente lunii decembrie: peste 618.000 de gospodării beneficiază de sprijin # ProTV.md
Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite # ProTV.md
Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, a fost arestat. Decizia autorităților, la nouă zile de la tragedie # ProTV.md
SUA confiscă un alt petrolier care plecase anterior din Venezuela
Situație dramatică la Kiev, după ce Rusia a lansat un nou bombardament asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik. Primarul cere evacuarea orașului # ProTV.md
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere # ProTV.md
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova: aglomerație majoră la posturile vamale Costești și Leușeni. Autoritățile recomandă rute alternative - FOTO # ProTV.md
Premierul Italiei vrea reluarea dialogului între UE și Vladimir Putin
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.01.2026
Numirea lui Alexandru Machidon în funcția de Procuror General amânată: Comisia de Evaluare cere noi clarificări # ProTV.md
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului # ProTV.md
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv alături de fiul şi nepotul său
Alexandru Machidon, procurorul general interimar, va fi audiat din nou de Comisia de Evaluare. Care este motivul # ProTV.md
„Până la sfârșitul lunii ianuarie, SUA vor interveni, Republica Islamică va cădea”. Voci ale unor tineri din Iran despre noul val de proteste și sfârșitul regimului # ProTV.md
Au încercat să intre în țară cu peste 400 de monede comemorative și matrice metalice pentru confecționarea monedelor de 2 euro. Doi pasageri - documentați la vama Palanca - FOTO # ProTV.md
Escrocherii cu criptomonede: Un tânăr - amendat, după ce a cauzat un prejudiciu de peste 700 de mii de lei # ProTV.md
Ar fi achitat 10 mii de dolari pentru a trece ilegal frontiera în Moldova. Un ucrainean, reținut, iar un moldovean, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse # ProTV.md
O deputată a opoziției din Honduras, rănită după ce un explozibil s-a detonat la „câțiva centimetri” de ea # ProTV.md
ANRE a venit cu o reacție, după ce Sergiu Tofilat a spus că a depistat cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz # ProTV.md
Medvev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina # ProTV.md
Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență # ProTV.md
Vacanța de iarnă - prelungită pentru majoritatea școlilor din țară din cauza vremii
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional” # ProTV.md
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători” # ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei. Cum răspunde Vadim Ceban # ProTV.md
Se circulă cu dificultate în nordul țării. Mai mulți șoferi, blocați în zăpadă. Poliția a intervenit pentru a oferi ajutor - VIDEO # ProTV.md
Trump a anunțat că SUA încep atacuri terestre în Mexic
Peste 100 de mii de păsări, nimicite și ouă retrase de pe piață. Ce au depistat cei de la ANSA în hrana pentru păsări # ProTV.md
Cine este polițistul care l-a ucis pe Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort pe un câmp din Veneția: „Pregătește-te, te voi vâna” # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.01.2026
Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine. Prințul exilat cheamă iranienii în stradă - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu condamnă atacul Rusiei cu lansarea rachetei Oreșnik asupra Ucrainei: „Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți” # ProTV.md
Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis. Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland # ProTV.md
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac masiv cu drone și rachete în noaptea de joi # ProTV.md
Cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei la Moldova-Gaz: Sergiu Tofilat învinuiește anumiți funcționari de la ANRE și SIS care ar acoperi schemele companiei # ProTV.md
Un bărbat din capitală, reținut de polițiști după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri. Ce obiecte au fost ridicate - VIDEO # ProTV.md
