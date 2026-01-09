Decizie „Cu privire la cererea portalului Agromedia.md”
Consiliul de Presa
,
9 ianuarie 2026 19:00
Examinând în şedinţa din 31 decembrie 2025 cererea din 25 noiembrie 2025, depusă de portalul Agromedia.md, semnată de doamna Cristina Untilă, fondator&director, prin care se solicită înscrierea portalului Agromedia.md în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea portalului Agromedia.md în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 03 din 31 decembrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de Consiliul de Presa
19:00
Examinând în şedinţa din 31 decembrie 2025 cererea din 25 noiembrie 2025, depusă de portalul Agromedia.md, semnată de doamna Cristina Untilă, fondator&director, prin care se solicită înscrierea portalului Agromedia.md în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea portalului Agromedia.md în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 03 din 31 decembrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
19:00
Examinând în şedinţa din 31 decembrie 2025 cererea din 04 decembrie 2025, depusă de ProDezvolt SRL, semnată de domnul Pavel Sidorenco, Producer&CEO Bizsamurai Group, prin care se solicită înscrierea ProDezvolt SRL (platforma media BizSamurai) în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea ProDezvolt SRL în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 04 din 31 decembrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
19:00
Examinând în şedinţa din 31 decembrie 2025 cererea din 29 decembrie 2025, depusă de SRL Independent Trust Media, deținătoarea licenței de emisie pentru serviciul media audiovizual 1TV, semnată de doamna Svetlana Buza, administrator, prin care se solicită înscrierea 1TV în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea 1TV în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 05 din 31 decembrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
18:40
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 sesizarea depusă de Structura Teritorială de Asistență Socială (STAS) Telenești, semnată de doamna Angela Sîrbu, șefa STAS Telenești, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „Mama unei minore rupe tăcerea: Ion Vatavu și Aliona Turcan, în centrul unui scandal fără precedent la Ordășei”, publicat de portalul Ro-Diaspora.com pe 7 decembrie 2025. Reclamanta semnalează că redacția a publicat datele caracter personal ale minorei, aflată într-o situație vulnerabilă: „Articolul dat conține date cu caracter personal ale copilului într-o situație de abuz sexual și anume: numele, prenumele victimei minore, poza victimei, poza carnetului medical perinatal cu indicarea numelui, prenumelui, data, luna, anul nașterii, IDNP victimei, certificatul medical” (citate din sesizare), examinând răspunsul redacției portalului Ro-Diaspora.com la notificarea Consiliului de Presă în acest caz, semnat de domnul Silviu Damaschin, redactor-șef, în care se menționează că documentele și informațiile au fost puse la dispoziția redacției cu acordul explicit al mamei minorei, în calitate de reprezentant legal al copilului, din dorința de a atrage atenția asupra unei situații extrem de sensibile. „Demersul redacției nu a urmărit sub nicio formă prejudicierea drepturilor copilului, ci semnalarea unei situații grave, în concordanță...
18:40
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 petiția Asociației Obștești Forța Fermierilor, semnată de domnul Alexandru Bădărău, director executiv, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în emisiunea „Întreabă Ghețu”, difuzată de postul de televiziune TV8 pe 12 decembrie 2025, în cadrul căreia a fost abordată tema protestelor organizate de Asociația Obștească Forța Fermierilor. Reclamanții susțin că au fost vizați direct în emisiune, inclusiv cu acuzații, însă nu au fost invitați și nici nu le-a fost solicitată opinia. „Niciun reprezentant oficial al Asociației Forța Fermierilor nu a fost invitat să participe la această emisiune, deși Asociația este organizatorul protestului (...) Moderatoarea, precum și invitații, au formulat narative acuzatoare în adresa fermierilor protestatari și a organizatorilor protestului, fără ca Asociația Forța Fermierilor să fie contactată pentru a-și prezenta poziția oficială sau pentru a răspunde acuzațiilor” (citate din petiție). În petiție se mai menționează că „telespectatorii au primit o imagine distorsionată și incompletă a motivelor și revendicărilor protestului”,aprobând cererea de autorecuzare de la examinarea acestei sesizări a domnului Sergiu Niculiță, membru al Consiliului de Experți și Experte,examinând răspunsul postului de televiziune TV8 la notificarea Consiliului de Presă în acest caz, semnat de doamna...
18:40
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 sesizarea depusă de domnul Anton Lungu, consulul general al Republicii Moldova la Chicago (SUA), în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „FOTO//Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția dedicată Zilei Naționale”, publicat de portalul Deschide.md pe 5 decembrie 2025. Reclamantul susține că în articol sunt utilizate „informații eronate, neconfirmate, publicate fără solicitarea unui punct de vedere din partea mea sau a instituției pe care o reprezint” (citate din sesizare),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 18 decembrie 2025, notificarea electronică către portalul Deschide.md privind depunerea sesizării și solicitarea să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile din sesizare, însă redacția nu a făcut acest lucru,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,examinând articolul: „FOTO//Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția dedicată Zilei Naționale”[1], publicat de portalul Deschide.md pe 5 decembrie...
18:40
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 sesizarea depusă de domnul Anton Lungu, consulul general al Republicii Moldova la Chicago (SUA), în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolele „FOTO|Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României” și „Consulul R. Moldova în Chicago explică de ce nu a fost la recepția organizată de Ziua României: Motivul absenței a fost unul obiectiv”, publicate de portalul Ziua.md pe 5 decembrie 2025, publicate de portalul Ziua.md pe 5 decembrie 2025. Reclamantul susține că în articol sunt utilizate „informații eronate, neconfirmate, publicate fără solicitarea unui punct de vedere din partea mea sau a instituției pe care o reprezint” (citate din sesizare),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 18 decembrie 2025, notificarea electronică către portalul Ziua.md privind depunerea sesizării și solicitarea să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile din sesizare, însă redacția reclamată nu a făcut acest lucru,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați...
18:40
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 sesizarea depusă de domnul Anton Lungu, consulul general al Republicii Moldova la Chicago (SUA), în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României”, publicat de portalul VoceaBasarabiei.md pe 5 decembrie 2025. Reclamantul susține că în articol sunt utilizate „informații eronate, neconfirmate, publicate fără solicitarea unui punct de vedere din partea mea sau a instituției pe care o reprezint” (citate din sesizare),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 18 decembrie 2025, notificarea electronică către redacția Vocea Basarabiei privind depunerea sesizării și solicitarea să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile din sesizare, însă redacția reclamată nu a făcut acest lucru,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,examinând articolul „Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României”[1], publicat...
18:40
Examinând în şedinţa din 31 decembrie 2025 cererea din 13 august 2025, depusă de „Media Scoupe” SRL, deținătoarea licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale NEXT TV și PREMIERA TV, semnată de domnul Cătălin Golban, director, prin care se solicită înscrierea posturilor de televiziune NEXT TV și PREMIERA TV în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea posturilor de televiziune NEXT TV și PREMIERA TV în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 01 din 31 decembrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
18:40
mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 02 din 31 decembrie 2025 Examinând în şedinţa din 31 decembrie 2025 cererea din 03 decembrie 2025, depusă de AI NOSTRI MEDIA SRL, deținătoarea licenței de emisie pentru serviciul media audiovizual Radio Ai Noștri, semnată de domnul Maxim-Alexandru Sîrbu, director, prin care se solicită înscrierea Radio Ai Noștri în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea Radio Ai Noștri în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
18:20
Examinând în şedinţa din 10 decembrie 2025 cererea depusă de SC „SATELROM-TV” SRL, deținătoarea licenței de emisie pentru serviciul media audiovizual TV-DROCHIA, semnată de doamna Vera Bulgaru, directoare, prin care se solicită înscrierea TV-DROCHIA în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2], Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie: Se acceptă înscrierea TV-DROCHIA în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Experte mun. Chişinău, Republica Moldovanr. 01 din 10 decembrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
18:20
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 cererile depuse de administratorii autorizați doamna Irina Selevestru, doamna Natalia Onichevici, doamna Tatiana Bostan, doamna Natalia Gîrleanu, domnul Nicolae Bostan, avocatul domnul Dumitru Cucu și de Asociația Obștească Centrul Național de Instruire „MOLDINSOLV” (semnată de doamna Irina Selevestru, administrator), în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „Insolvenţa în Republica Moldova. De ce a fost huiduită Comisia de disciplină a administratorilor autorizaţi. Video”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 19 noiembrie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanții afirmă că articolul „conține informații false, neverificate, afirmații manipulatoare”, iar autoarea ar fi recurs la „surse anonime fără justificare, a prezentat supoziții drept concluzii, a creat în mod artificial legături între persoane și instituții pentru a susține o narativă preconcepută, a generat impresii nefondate despre lipsa de obiectivitate a Comisiei de disciplină, nu a solicitat punctul de vedere al persoanei vizate, încălcând condițiile elementare ale unei practici jurnalistice corecte”. De asemenea, se menționează că „titlul sugerează un eveniment tensionat, conflictual, cu reacții publice sonore („huiduieli”), ceea ce creează o așteptare puternic emoțională” (citate din cereri), constatând că în cererile indicate mai sus este vizat același articol și...
18:20
Examinând în şedinţa din 23 decembrie 2025 sesizarea depusă de SRL Independent Trust Media, deținătoarea licenței de emisie pentru serviciul media audiovizual 1TV, semnată de doamna Svetlana Buza, directoare, în care sunt semnalate presupuse abateri de la prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolele „Scandal la o casă mare de televiziune! Un operator ar fi hărțuit sexual tinere la un eveniment”, publicat de portalul Cancan.md, „Incident grav la expoziția MOLDOX: un cameraman Unu TV ar fi agresat sexual mai multe femei”, publicat de portalulurile Info1.md și Tvstar.md pe 24 noiembrie 2025. Autorii sesizării susțin că materialele sunt realizate dintr-o singură sursă, conținutul ar fi lipsit de acuratețe, iar „materialul integral a fost bazat pe citate din publicațiile de pe rețeaua de socializare Facebook. Chiar și așa, autorii materialului au manipulat, au denaturat și au publicat selectiv mesajele” (citate din sesizare), aprobând cererea de autorecuzare de la examinarea acestei sesizări a domnului Sergiu Niculiță, membru al Consiliului de Experți și Experte,examinând răspunsul SFC Media SRL, deținătoarea licenței de emisie pentru serviciile media audiovizuale ONE TV și STAR TV, semnat de doamna Ana Butnariuc, directoare, în care se menționează că materialul realizat de echipa comună de știri a...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Pe pagina electronică a Consiliului de Presă a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, care a avut loc la Chișinău pe 8 și 9 decembrie. Documentul conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure protecția reală a profesiei de jurnalist.În rezoluție se constatată că efortul de aliniere a cadrului normativ național în domeniul mass-media la legislația Uniunii Europene necesită accelerare, însă nu în detrimentul consultărilor publice. Subliniind contribuita jurnaliștilor de investigație la deconspirarea unor scheme de manipulare a opiniei publice și tentative criminale de fraudare a alegerilor parlamentare, Forumul Mass-Media constată că spațiul informațional al Republicii Moldova rămâne puternic expus unor forme de ingerință externă, fenomenelor de dezinformare și manipulare, în special pe rețelele sociale și platformele neliniare, iar această vulnerabilitate afectează coeziunea socială fragilă și riscă să producă efecte destabilizatoare majore și pe viitor.Forumul a solicitat autorităților să accelereze procesul de transpunere a legislației europene în reglementările naționale în domeniul mediatic, inclusiv să urgenteze adoptarea și punerea în practică a unei noi legi a presei. În același timp, politicile publice trebuie să creeze condiții pentru dezvoltarea...
16:40
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de domnul Constantin Platniuc, în care sunt semnalate presupune abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în materialele jurnalistice care îl vizează direct „O tânără familie s-a pomenit și fără bani, și fără casă, după ce ar fi fost mințită de proprietarul unei firme de construcții” și „O familie din raionul Ștefan Vodă reclamă o escrocherie cu instalațiile modulare, asemănătoare cu alt caz relatat de Jurnal TV”, publicate de portalul Jurnaltv.md; „Au rămas fără bani și fără casă: O tânără familie din Corjova - victima unei escrocherii (video)” și „VIDEO: Escrocherie cu instalații modulare, asemănătoare cu alt caz relatat de Jurnal TV. Victima, o familie din Ștefan Vodă”, publicate de portalul Jurnal.md; „Жители Криулянского района стали жертвами мошенничества при строительстве дома”, publicat de portalul Bloknot-Moldova.ru. Reclamantul afirmă că redacțiile ar fi „răspândit informații false” și ar fi prezentat „selectiv și tendențios informațiile, prin titluri manipulatorii și prin asocierea intenționată a unor cazuri neconectate (...) În materialele difuzate au fost folosite înregistrări foto-video dintr-o locație privată unde compania desfășura activități fără știrea și/sau acordul proprietarului sau a reprezentanților companiilor, mai mult, din materialele distribuite se vede clar, că locația este un loc...
16:40
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 cererea din 28 octombrie 2025, transmisă de echipa proiectului media GLOSSA, semnată de doamna Natalia Melnic, prin care se solicită înscrierea proiectului media GLOSSA în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2],Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie:1. Se acceptă înscrierea proiectului media GLOSSA în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Expertemun. Chişinău, Republica Moldovanr. 10 din 29 octombrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
16:20
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 plângerea depusă de domnul Ionatan Andronachi, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „Nu ai reușit să depui actele la universitate? UPSC organizează o nouă perioadă de admitere”, publicat de portalul Diez.md pe 25 august 2025. Reclamantul afirmă că articolul conține informații contradictorii cu privire la numărul de locuri disponibile pentru admiterea la ciclul de licență, studii cu frecvență, la Universitatea Pedagogică de Stat din Republica Moldova. „În total, articolul sugerează că ar fi disponibile 149 de locuri. Cu toate acestea, documentul anexat articolului, presupus a fi emis de UPSC, indică faptul că numărul total de locuri este de doar 125 de locuri. Această discrepanță de 24 de locuri creează confuzie și induce în eroare cititorii, în special candidații la admitere și familiile acestora. De asemenea, articolul afirmă că universitatea ar fi prelungit sesiunea de admitere. În realitate, conform informațiilor oficiale disponibile, au existat doar două tururi de admitere programate inițial, iar un al treilea tur a început pe 1 septembrie 2025. (...) Trebuie să menționez că în încercarea mea de a clarifica situația și de a obține informații direct de la sursă,...
16:20
Participanții la Forumul Mass-Media 2025 aprobă următoarea rezoluție Reafirmând atașamentul față de valori europene, precum libertatea, independența și pluralismul mass-media, pe care se sprijină jurnalismul democratic; Conștientizând că libertatea, independența și pluralismul mass-mediei derivă din dreptul fundamental al fiecărui cetățean la libertatea de exprimare și informare; Înțelegând că exercitarea dreptului la libertatea de exprimare în contextul jurnalismului implică acțiunea cu bună-credință pentru a furniza informații exacte și fiabile, în conformitate cu etica și deontologia jurnalistică; Observând deteriorarea situației mass-mediei în multe părți ale lumii, exprimând solidaritatea noastră cu jurnaliștii care își îndeplinesc misiunea în condiții de război și/sau sub presiunea regimurilor autoritare, condamnând univoc și ferm orice caz de amenințări și violență împotriva jurnaliștilor și a altor actori media, indiferent de sursa și locul acestora; Reiterând necesitarea aprofundării și accelerării reformelor pentru a fortifica reziliența domeniului mediatic în fața provocărilor constante; Reconfirmând angajamentul breslei și al asociațiilor de profil de a contribui la consolidarea unui mediu în care jurnaliștii să-și exercite misiunea socială în mod corespunzător;Forumul Mass-Media constată: O continuare a efortului autorităților de a alinia cadrul normativ național care vizează mass-media la legislația comunitară relevantă, proces care necesită accelerare, dar nu în detrimentul consultărilor publice; Amendamentele operate în...
16:20
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 plângerea depusă de domnul Valeriu Timofti, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolele „TIMOFTE, slugă a nimănui” și „Cât o să-l mai suferim?”, publicate în ziarul ”Munca pașnică”. Reclamantul susține că redacția a utilizat „informații denigratoare, false, fără probe”, ce îi lezează grav demnitatea profesională și imaginea publică. „Articolul „TIMOFTE, slugă a nimănui” conține un titlu profund jignitor și ofensator, asociind numele meu cu termenul „slugă”, încă din antetul paginii, ceea ce constituie o formă clară de defăimare” (citate din plângere). De asemenea, reclamantul afirmă că în articolul „Cât o să-l mai suferim?” numele său este asociat cu o presupusă implicare într-un caz de corupție, iar redacția nu i-a solicitat un punct de vedere în raport cu acuzațiile care i se aduc,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina plângerea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,examinând articolele „TIMOFTE, slugă a nimănui” și „Cât o să-l mai suferim?”, publicate în ziarul „Munca Pașnică”, ediția...
16:20
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de doamna Nata Andreev, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova într-o postare pe o rețea de socializare a domnului Dan Alexe, colaborator Radio Moldova. Reclamanta susține că jurnalistul a făcut afirmații „ce pot fi calificate drept discriminatorii și islamofobe (...) Având în vedere că TRM este finanțat din bani publici, iar jurnaliștii săi au obligația morală și profesională de a reflecta realitățile sociale cu respect față de toate grupurile și comunitățile, consider că un asemenea comportament este inadmisibil și dăunează încrederii publicului în presa națională” (citate din sesizare),examinând răspunsul Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, semnat de domnul Cornel Ciobanu, director general adjunct (radiodifuziune), în care se menționează că postarea reclamată de doamna Nata Andreev „a fost făcută pe pagina personală a domnului Dan Alexe de pe o rețea de socializare. Această pagină nu are nicio legătură cu produsele și activitatea furnizorului public național de servicii media audiovizuale, prin urmare, conținutul postării nu reflectă și nu exprimă poziția instituției publice. Concomitent, informăm că în răspunsul la sesizarea doamnei Nata Andreev, domnul Dan Alexe a precizat: „Regret profund...
16:00
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 plângerea depusă de domnul Valentin Rusnac, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „(video) „Obrăznicie fără margini”. Soția motociclistului decedat pe Liviu Deleanu acuză că se vrea mușamalizarea cazului: „Șoferul microbuzului ar putea fi eliberat din arest de CA”, publicat de portalul Unimedia.info pe 10 septembrie 2025. Reclamantul susține că articolul nu este echilibrat și nu respectă principiul prezumției de nevinovăție. „Articolul prezintă șoferul microbuzului ca fiind vinovat înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive (...) Materialul oferă spațiu extins rudelor și avocatului victimei, dar nu reflectă echilibrat poziția șoferului sau a apărării acestuia” (citate din plângere),examinând răspunsul portalului Unimedia.info la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, semnat de doamna Olesea Banari, directoare, în care se afirmă că „în nicio știre care vizează accidentul respectiv nu este menționat numele șoferului microbuzului, ceea ce nicidecum nu poate atenta la prezumția nevinovăției (...) Anume pentru protejarea prezumției nevinovăției și a datelor cu caracter personal, organul de urmărire penală a refuzat să ne ofere numele bănuitului, motiv pentru care UNIMEDIA nu a avut nicio posibilitate să solicite o a doua părere. Atât văduva, cât și avocatul...
16:00
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de domnul Andrei Bordian, editorul portalului Rezinainobiectiv.md, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova de către portalul Timpul.md prin republicarea neautorizată a articolului „Rezina poluează Nistrul: stație ilegală, risc ecologic major”. Reclamantul susține că redacția portalului Timpul.md a preluat fără permisiune și a publicat pe 2 septembrie 2025 articolul realizat de portalul Rezinainobiectiv.md. „Materialul publicat de Timpul.md a fost realizat prin copiere sau rescriere cu ajutorul inteligenței artificiale a articolului nostru, nu întrunește condițiile unui produs jurnalistic autentic, încalcă principiile etice privind respectarea dreptului de autor și citarea sursei unui material jurnalistic” (citate din sesizare),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis pe adresa electronică a portalului Timpul.md, pe 01 octombrie 2025, notificarea privind depunerea sesizării și solicitarea ca redacția să transmită opinia/poziția referitoare la acuzațiile din sesizare, însă portalul Timpul.md nu a răspuns la notificare,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,examinând articolele „Rezina...
11:20
Marți, 23 decembrie 2025, cu începere de la ora 16.30, va avea loc şedinţa Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.Agenda şedinţei: Cu privire la cererile Irinei Selevestru, Nataliei Onichevici, Tatianei Bostan, Nataliei Gîrleanu, a luiNicolae Bostan, Dumitru Cucu și AO CNI MOLDINSOLV împotriva Crime-moldova.com Cu privire la sesizarea SRL Independent Trust Media împotriva Cancan.md, ONE TV și STAR TV Cu privire la demersul STAS Telenești împotriva Ro-diaspora.com Cu privire la petiția Asociației Obștești Forța Fermierilor împotriva TV8 Cu privire la sesizarea lui Anton Lungu împotriva Deschide.md, Ziua.md și Vocea Basarabiei Radio/TV Cu privire la cererile de includere în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului. Diverse.Ședința Consiliului de Experți și Experte va avea loc în format online.Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul la adresa electronică consiliuldepresa@gmail.com.
15:20
Pe 8 și 9 decembrie 2025 s-a desfășurat a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, care este cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice moldovenești. Peste 230 de jurnaliști, editori, manageri media, experți naționali și internaționali, dar și reprezentanți ai autorităților și ai partenerilor de dezvoltare au participat la dezbateri despre starea actuală a mass-mediei autohtone și prioritățile pentru perioada următoare, la ateliere de profesionalizare și la câteva evenimente speciale. Forumul Mass-Media este convocat anual de Consiliul de Presă, în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL). La deschiderea Forumului, Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, a făcut o trecere în revistă a evoluțiilor pe piața media în ultimul an, subliniind rolul crucial al presei independente în demascarea falsurilor în campania electorală și contribuția investigațiilor jurnalistice la dezvăluirea rețelelor de destabilizare a țării. „În ultimul an, media independentă și-a reconfirmat valoarea și profesionalismul. Cred că o bună parte dintre cetățenii țării au simțit mândrie pentru jurnaliști și că o asemenea presă îi reprezintă”, a spus V. Zaharia.În mesajul de salut adresat participanților la Forum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a apreciat maturitatea democratică remarcabilă, pe care au demonstrat-o...