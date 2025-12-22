Decizie „Cu privire la sesizarea domnului Constantin Platniuc împotriva postului de televiziune Jurnal TV, portalului Jurnal.md și portalului Bloknot-Moldova.ru”
22 decembrie 2025 16:40
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de domnul Constantin Platniuc, în care sunt semnalate presupune abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în materialele jurnalistice care îl vizează direct „O tânără familie s-a pomenit și fără bani, și fără casă, după ce ar fi fost mințită de proprietarul unei firme de construcții” și „O familie din raionul Ștefan Vodă reclamă o escrocherie cu instalațiile modulare, asemănătoare cu alt caz relatat de Jurnal TV”, publicate de portalul Jurnaltv.md; „Au rămas fără bani și fără casă: O tânără familie din Corjova - victima unei escrocherii (video)” și „VIDEO: Escrocherie cu instalații modulare, asemănătoare cu alt caz relatat de Jurnal TV. Victima, o familie din Ștefan Vodă”, publicate de portalul Jurnal.md; „Жители Криулянского района стали жертвами мошенничества при строительстве дома”, publicat de portalul Bloknot-Moldova.ru. Reclamantul afirmă că redacțiile ar fi „răspândit informații false” și ar fi prezentat „selectiv și tendențios informațiile, prin titluri manipulatorii și prin asocierea intenționată a unor cazuri neconectate (...) În materialele difuzate au fost folosite înregistrări foto-video dintr-o locație privată unde compania desfășura activități fără știrea și/sau acordul proprietarului sau a reprezentanților companiilor, mai mult, din materialele distribuite se vede clar, că locația este un loc...
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de domnul Constantin Platniuc, în care sunt semnalate presupune abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în materialele jurnalistice care îl vizează direct „O tânără familie s-a pomenit și fără bani, și fără casă, după ce ar fi fost mințită de proprietarul unei firme de construcții” și „O familie din raionul Ștefan Vodă reclamă o escrocherie cu instalațiile modulare, asemănătoare cu alt caz relatat de Jurnal TV”, publicate de portalul Jurnaltv.md; „Au rămas fără bani și fără casă: O tânără familie din Corjova - victima unei escrocherii (video)” și „VIDEO: Escrocherie cu instalații modulare, asemănătoare cu alt caz relatat de Jurnal TV. Victima, o familie din Ștefan Vodă”, publicate de portalul Jurnal.md; „Жители Криулянского района стали жертвами мошенничества при строительстве дома”, publicat de portalul Bloknot-Moldova.ru. Reclamantul afirmă că redacțiile ar fi „răspândit informații false” și ar fi prezentat „selectiv și tendențios informațiile, prin titluri manipulatorii și prin asocierea intenționată a unor cazuri neconectate (...) În materialele difuzate au fost folosite înregistrări foto-video dintr-o locație privată unde compania desfășura activități fără știrea și/sau acordul proprietarului sau a reprezentanților companiilor, mai mult, din materialele distribuite se vede clar, că locația este un loc...
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 cererea din 28 octombrie 2025, transmisă de echipa proiectului media GLOSSA, semnată de doamna Natalia Melnic, prin care se solicită înscrierea proiectului media GLOSSA în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, bazându-se pe prevederile Regulamentului de activitate a Consiliului de Presă[1]și ale Regulamentului privind Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2],Consiliul de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă să examineze plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, adoptă următoarea decizie:1. Se acceptă înscrierea proiectului media GLOSSA în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Viorica Zaharia,preşedinta Consiliului de Experți și Expertemun. Chişinău, Republica Moldovanr. 10 din 29 octombrie 2025 [1] https://consiliuldepresa.md/upload/REGULAMENT_ACTIVITATE_CONSILIUL_DE_PRESA_2024_APROBAT.pdf[2] https://consiliuldepresa.md/upload/Regulament_Registrul_semnatarilor_CD%20-%20Copy%201.pdf
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 plângerea depusă de domnul Ionatan Andronachi, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „Nu ai reușit să depui actele la universitate? UPSC organizează o nouă perioadă de admitere”, publicat de portalul Diez.md pe 25 august 2025. Reclamantul afirmă că articolul conține informații contradictorii cu privire la numărul de locuri disponibile pentru admiterea la ciclul de licență, studii cu frecvență, la Universitatea Pedagogică de Stat din Republica Moldova. „În total, articolul sugerează că ar fi disponibile 149 de locuri. Cu toate acestea, documentul anexat articolului, presupus a fi emis de UPSC, indică faptul că numărul total de locuri este de doar 125 de locuri. Această discrepanță de 24 de locuri creează confuzie și induce în eroare cititorii, în special candidații la admitere și familiile acestora. De asemenea, articolul afirmă că universitatea ar fi prelungit sesiunea de admitere. În realitate, conform informațiilor oficiale disponibile, au existat doar două tururi de admitere programate inițial, iar un al treilea tur a început pe 1 septembrie 2025. (...) Trebuie să menționez că în încercarea mea de a clarifica situația și de a obține informații direct de la sursă,...
Participanții la Forumul Mass-Media 2025 aprobă următoarea rezoluție Reafirmând atașamentul față de valori europene, precum libertatea, independența și pluralismul mass-media, pe care se sprijină jurnalismul democratic; Conștientizând că libertatea, independența și pluralismul mass-mediei derivă din dreptul fundamental al fiecărui cetățean la libertatea de exprimare și informare; Înțelegând că exercitarea dreptului la libertatea de exprimare în contextul jurnalismului implică acțiunea cu bună-credință pentru a furniza informații exacte și fiabile, în conformitate cu etica și deontologia jurnalistică; Observând deteriorarea situației mass-mediei în multe părți ale lumii, exprimând solidaritatea noastră cu jurnaliștii care își îndeplinesc misiunea în condiții de război și/sau sub presiunea regimurilor autoritare, condamnând univoc și ferm orice caz de amenințări și violență împotriva jurnaliștilor și a altor actori media, indiferent de sursa și locul acestora; Reiterând necesitarea aprofundării și accelerării reformelor pentru a fortifica reziliența domeniului mediatic în fața provocărilor constante; Reconfirmând angajamentul breslei și al asociațiilor de profil de a contribui la consolidarea unui mediu în care jurnaliștii să-și exercite misiunea socială în mod corespunzător;Forumul Mass-Media constată: O continuare a efortului autorităților de a alinia cadrul normativ național care vizează mass-media la legislația comunitară relevantă, proces care necesită accelerare, dar nu în detrimentul consultărilor publice; Amendamentele operate în...
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 plângerea depusă de domnul Valeriu Timofti, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolele „TIMOFTE, slugă a nimănui” și „Cât o să-l mai suferim?”, publicate în ziarul ”Munca pașnică”. Reclamantul susține că redacția a utilizat „informații denigratoare, false, fără probe”, ce îi lezează grav demnitatea profesională și imaginea publică. „Articolul „TIMOFTE, slugă a nimănui” conține un titlu profund jignitor și ofensator, asociind numele meu cu termenul „slugă”, încă din antetul paginii, ceea ce constituie o formă clară de defăimare” (citate din plângere). De asemenea, reclamantul afirmă că în articolul „Cât o să-l mai suferim?” numele său este asociat cu o presupusă implicare într-un caz de corupție, iar redacția nu i-a solicitat un punct de vedere în raport cu acuzațiile care i se aduc,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina plângerea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,examinând articolele „TIMOFTE, slugă a nimănui” și „Cât o să-l mai suferim?”, publicate în ziarul „Munca Pașnică”, ediția...
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de doamna Nata Andreev, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova într-o postare pe o rețea de socializare a domnului Dan Alexe, colaborator Radio Moldova. Reclamanta susține că jurnalistul a făcut afirmații „ce pot fi calificate drept discriminatorii și islamofobe (...) Având în vedere că TRM este finanțat din bani publici, iar jurnaliștii săi au obligația morală și profesională de a reflecta realitățile sociale cu respect față de toate grupurile și comunitățile, consider că un asemenea comportament este inadmisibil și dăunează încrederii publicului în presa națională” (citate din sesizare),examinând răspunsul Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, semnat de domnul Cornel Ciobanu, director general adjunct (radiodifuziune), în care se menționează că postarea reclamată de doamna Nata Andreev „a fost făcută pe pagina personală a domnului Dan Alexe de pe o rețea de socializare. Această pagină nu are nicio legătură cu produsele și activitatea furnizorului public național de servicii media audiovizuale, prin urmare, conținutul postării nu reflectă și nu exprimă poziția instituției publice. Concomitent, informăm că în răspunsul la sesizarea doamnei Nata Andreev, domnul Dan Alexe a precizat: „Regret profund...
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 plângerea depusă de domnul Valentin Rusnac, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în articolul „(video) „Obrăznicie fără margini”. Soția motociclistului decedat pe Liviu Deleanu acuză că se vrea mușamalizarea cazului: „Șoferul microbuzului ar putea fi eliberat din arest de CA”, publicat de portalul Unimedia.info pe 10 septembrie 2025. Reclamantul susține că articolul nu este echilibrat și nu respectă principiul prezumției de nevinovăție. „Articolul prezintă șoferul microbuzului ca fiind vinovat înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive (...) Materialul oferă spațiu extins rudelor și avocatului victimei, dar nu reflectă echilibrat poziția șoferului sau a apărării acestuia” (citate din plângere),examinând răspunsul portalului Unimedia.info la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, semnat de doamna Olesea Banari, directoare, în care se afirmă că „în nicio știre care vizează accidentul respectiv nu este menționat numele șoferului microbuzului, ceea ce nicidecum nu poate atenta la prezumția nevinovăției (...) Anume pentru protejarea prezumției nevinovăției și a datelor cu caracter personal, organul de urmărire penală a refuzat să ne ofere numele bănuitului, motiv pentru care UNIMEDIA nu a avut nicio posibilitate să solicite o a doua părere. Atât văduva, cât și avocatul...
Examinând în şedinţa din 29 octombrie 2025 sesizarea depusă de domnul Andrei Bordian, editorul portalului Rezinainobiectiv.md, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova de către portalul Timpul.md prin republicarea neautorizată a articolului „Rezina poluează Nistrul: stație ilegală, risc ecologic major”. Reclamantul susține că redacția portalului Timpul.md a preluat fără permisiune și a publicat pe 2 septembrie 2025 articolul realizat de portalul Rezinainobiectiv.md. „Materialul publicat de Timpul.md a fost realizat prin copiere sau rescriere cu ajutorul inteligenței artificiale a articolului nostru, nu întrunește condițiile unui produs jurnalistic autentic, încalcă principiile etice privind respectarea dreptului de autor și citarea sursei unui material jurnalistic” (citate din sesizare),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis pe adresa electronică a portalului Timpul.md, pe 01 octombrie 2025, notificarea privind depunerea sesizării și solicitarea ca redacția să transmită opinia/poziția referitoare la acuzațiile din sesizare, însă portalul Timpul.md nu a răspuns la notificare,în lipsa reprezentanților părților, care au fost informați privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina sesizarea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă nu au făcut acest lucru,examinând articolele „Rezina...
Marți, 23 decembrie 2025, cu începere de la ora 16.30, va avea loc şedinţa Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.Agenda şedinţei: Cu privire la cererile Irinei Selevestru, Nataliei Onichevici, Tatianei Bostan, Nataliei Gîrleanu, a luiNicolae Bostan, Dumitru Cucu și AO CNI MOLDINSOLV împotriva Crime-moldova.com Cu privire la sesizarea SRL Independent Trust Media împotriva Cancan.md, ONE TV și STAR TV Cu privire la demersul STAS Telenești împotriva Ro-diaspora.com Cu privire la petiția Asociației Obștești Forța Fermierilor împotriva TV8 Cu privire la sesizarea lui Anton Lungu împotriva Deschide.md, Ziua.md și Vocea Basarabiei Radio/TV Cu privire la cererile de includere în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului. Diverse.Ședința Consiliului de Experți și Experte va avea loc în format online.Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul la adresa electronică consiliuldepresa@gmail.com.
Pe 8 și 9 decembrie 2025 s-a desfășurat a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, care este cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice moldovenești. Peste 230 de jurnaliști, editori, manageri media, experți naționali și internaționali, dar și reprezentanți ai autorităților și ai partenerilor de dezvoltare au participat la dezbateri despre starea actuală a mass-mediei autohtone și prioritățile pentru perioada următoare, la ateliere de profesionalizare și la câteva evenimente speciale. Forumul Mass-Media este convocat anual de Consiliul de Presă, în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL). La deschiderea Forumului, Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, a făcut o trecere în revistă a evoluțiilor pe piața media în ultimul an, subliniind rolul crucial al presei independente în demascarea falsurilor în campania electorală și contribuția investigațiilor jurnalistice la dezvăluirea rețelelor de destabilizare a țării. „În ultimul an, media independentă și-a reconfirmat valoarea și profesionalismul. Cred că o bună parte dintre cetățenii țării au simțit mândrie pentru jurnaliști și că o asemenea presă îi reprezintă”, a spus V. Zaharia.În mesajul de salut adresat participanților la Forum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a apreciat maturitatea democratică remarcabilă, pe care au demonstrat-o...
În prima zi a Forumului Mass-Media 2025, Consiliul de Presă a anunțat câștigătorul și a înmânat Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediția 2025. Premiul a fost înmânat Vioricăi Tătaru, jurnalistă TV8, de către Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.La ediția 2025 a concursului au fost admise 12 instituții media și 9 jurnaliști, nominalizați de consumatori de media și de un grup de experți constituit de Consiliul de Presă. După câteva etape de evaluare cu participarea publicului larg și a experților, au fost desemnați șapte finaliști. Este vorba de trei redacții și patru jurnaliști: Ziarul de Gardă Viorica Tătaru (TV8) Renata Lupăcescu (Studio-L, Căușeni) Valeria Vițu (Radio France Internationale România) Anatol Golea (TV8) Studio L, Căușeni Europa Liberă MoldovaLa o ședință specială, Consiliul de Experți și Experte a examinat rezultatele concursului și a decis să acorde Premiul Național de Etică și deontologie jurnalistică 2025 jurnalistei Viorica Tătaru.Premiul a fost înmânat la ce-a de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media 2025 care a avut loc pe 8 și 9 decembrie la Chișinău.„Este pentru prima dată când Consiliul...
Astăzi la Chișinău începe ce-a de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice autohtone, convocat anual sub egida Consiliului de Presă. La evenimentul, care va dura două zile, vor participa circa 200 de jurnaliști, manageri media, reprezentanți ai asociațiilor de profil, comunicatori, profesori și studenți la jurnalism. Au fost invitați și reprezentanți ai unor instituții publice și autorități de reglementare, experți naționali și internaționali.Forumul Mass-Media se convoacă anual pentru a dezbate problemele comunității jurnalistice, a identifica și a promova soluții pentru consolidarea independenței editoriale și a sustenabilității mass-mediei de calitate din țara noastră. Cea de-a zecea ediție va fi deschisă de președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, apoi vor rosti discursuri președinta Republicii Moldova Maia Sandu, ambasadorii Uniunii Europene Iwona PIORKO, al Germaniei Hubert KNIRSCH și al Danemarcei Soren JENSEN. Agenda Forumului include șase dezbateri pe teme actuale pentru comunitatea jurnalistică, de la prioritățile legislative în contextul integrării europene, impactul giganților tehnologici asupra libertății presei și influențele externe maligne până la starea pieței de publicitate, pregătirea cadrelor pentru redacții și suportul internațional pentru sustenabilitatea presei independente. Modalitățile de promovare eficientă a produselor jurnalistice pe rețelele sociale, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în munca redacțională și acțiunile de protecție împotriva atacurilor online...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „VIDEO // Frauda Giuvaier, blocată în justiție de opt ani. Ce frânează dosarul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 16 iulie 2025. Reclamanta susține că „afirmarea gradului de rudenie dintre Natalia Onichevici și Ion Prisăcaru („fina de cununie şi nepoata fostului şef de la Fisc, Ion Prisăcaru”) este o informație cu caracter personal și sensibil, dar nu este însoțită de nicio sursă, nici verificabilă, nici citabilă. Includerea unei anumite relații cu un fost funcționar public fără legătură demonstrată cu faptele din dosar, ridică suspiciuni că jurnalistul a folosit o asociere insinuantă pentru a sugera un mecanism de influență, fără nicio relevanță factuală dovedită” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamanta „nu a solicitat dreptul la replică”, iar materialul reclamat „reprezintă investigație jurnalistică și urmărește informarea societății despre activitatea administratorilor de insolvabilitate,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Pro-europeanul” Ion Ceban şi luptătorii lui Grişa Bulgaru. Cronica unui eveniment care nu a avut loc”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 24 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că afirmă că autoarea articolului i-a atribuit în mod eronat calitatea de fondator al Clubului Sportiv „Garuda”, prezentând-o ca „administratoare de insolvență ajunsă în atenția opiniei publice, fiind învinuită de preluarea afacerilor prin provocarea insolvenței fictive” (citate de cerere). Potrivit reclamantei, aceste afirmaţii sunt inexacte şi tendenţioase. În realitate, ea nu a fost niciodată fondator al clubului, ci a ocupat exclusiv funcţia de administrator provizoriu, numită în contextul depunerii unei cereri introductive pentru o perioadă determinată (15 aprilie 2024–25 aprilie 2024) ,constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Irina Selevestru, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Irina Selevestru, care și-a menținut acuzațiile din cerere și a răspuns la întrebările de...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 autosesizarea privind publicarea de către unele instituții mass-media a secvențelor video și capturilor de imagini care prezintă un copil în situație vulnerabilă, bătut și umilit de alți tineri, inclusiv: videourile publicate pe 7 octombrie 2025 pe pagina de socializare a portalului Ea.md; articolul „(video 18+) „Vă rog frumos să mă scuzați”: Un băiat din Bălți, bătut și umilit de alți tineri”, publicat de portalul Unimedia.info pe 7 octombrie 2025; articolul „Bătaie cu pumni și picioare la Ungheni: Un adolescent, însângerat la pământ”, publicat de portalul Știri.md pe 7 octombrie 2025,luând act de răspunsul redacției portalului Ea.md la notificarea Consiliului de Presă, semnat de doamna Alina Hasnaș, administratoare, în care se menționează că „videourile indicate în autosesizare au fost redistribuite pe pagina noastră de către o colegă nouă, care a fost imediat informată despre normele editoriale privind protecția minorilor. Materialele respective au fost deja șterse de pe pagină. Ne asumăm pe deplin respectarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și vom acorda o atenție sporită procesului intern de verificare a conținutului redistribuit” (citate din răspunsul redacției),examinând răspunsul redacției portalului Unimedia.info la notificarea Consiliului de Presă, semnat de doamna Olesea Banari, directoare,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Dosarul fraudei de la Giuvaier, opt ani în instanţă. Cum este tergiversată examinarea. Video”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 13 iulie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul „sugerează în mod direct că în cauza vizată ar exista o fraudă dovedită, deși dosarul se află în faza de judecată, iar instanțele nu s-au pronunțat definitiv asupra vinovăției părților. Utilizarea expresiei „dosarul fraudei” induce ideea că frauda este un fapt stabilit, ceea ce încalcă principiul prezumției de nevinovăție și creează o percepție de culpabilitate asupra inculpaților. De asemenea, formularea „cum este tergiversată examinarea” conține o acuzație gravă, fără a fi susținută în mod clar de fapte obiective sau de o analiză judicioasă în articol” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Irina Selevestru, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Irina Selevestru, care și-a menținut acuzațiile din cerere...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Dosarul fraudei de la Giuvaier, opt ani în instanţă. Cum este tergiversată examinarea. Video”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 13 iulie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul „sugerează în mod direct că în cauza vizată ar exista o fraudă dovedită, deși dosarul se află în faza de judecată, iar instanțele nu s-au pronunțat definitiv asupra vinovăției părților. Utilizarea expresiei „dosarul fraudei” induce ideea că frauda este un fapt stabilit, ceea ce încalcă principiul prezumției de nevinovăție și creează o percepție de culpabilitate asupra inculpaților. De asemenea, formularea „cum este tergiversată examinarea” conține o acuzație gravă, fără a fi susținută în mod clar de fapte obiective sau de o analiză judicioasă în articol” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Natalia Onichevici, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Natalia Onichevici, care și-a menținut acuzațiile din cerere...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul. Document”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat în articol că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Gîrleanu, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul. Document”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că autoarea nu ar fi separat faptele de opinie și că nu i-a fost solicitat dreptul la replică, titlul articolului „sugerează în mod direct că în cauza vizată ar exista o fraudă dovedită, deși dosarul se află în faza de judecată, iar instanțele nu s-au pronunțat definitiv asupra vinovăției părților. Utilizarea expresiei „dosarul fraudei” induce ideea că frauda este un fapt stabilit, ceea ce încalcă principiul prezumției de nevinovăție și creează o percepție de culpabilitate asupra inculpaților. (...) Afirmarea gradului de rudenie dintre Natalia Onichevici și Ion Prisăcaru („fina de cununie și nepoata”) este o informație (deși falsă) cu caracter personal și sensibil, dar nu este însoțită de nicio sursă, nici verificabilă, nici citabilă” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 8 august 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Gîrleanu, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul. Document”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat în articol că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de domnul Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 mai 2025. Reclamanta susține că articolul prezintă infirmații neverificate și utilizează cuvinte și expresii tendențioase și manipulatoare. „Utilizarea unor termeni precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici” sunt manipulatori și tendențioși, sugerând vinovăția și creând o imagine criminalizantă, deși nu este vorba de o condamnare definitivă. Formularea „e vorba de grupul care pare a fi condus de Irina Selevestru” este vagă și sugestivă. Expresia „pare a fi condus” este o formulare speculativă, ambiguă și insinuantă. Ea nu reflectă o informație verificată, ci doar o supoziție sau impresie a autorului (...) nu este susținută de fapte sau surse, nu respectă obligația de transparență privind caracterul neverificat al informației” (citate din cerere), examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamanta...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 mai 2025. Reclamanta susține că „în articol sunt utilizate termeni și expresii care induc ideea de vinovăție a persoanelor vizate, precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici”. De asemenea, ei afirmă că textul conține atacuri nefondate: „Tupeul avocatului/lichidator, în cele din urmă, l-a scos din sărite şi pe magistratul Păduraru. Şi dacă până atunci acesta accepta toate mofturile gaşcăi de la Chişinău, de această dată a respins toate cererile înaintate de Cucu. Şedinţa fiind fixată din nou peste o lună” (citate din cerere).examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamanta „nu a solicitat dreptul la replică”, iar materialul reclamat „reprezintă investigație jurnalistică și urmărește informarea societății despre activitatea administratorilor de insolvabilitate, reflectând anumite deficiențe în acest proces” (citate din...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că în articol au fost utilizați „termeni cu evident caracter emoțional, denigrator și manipulativ, precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici”. Acești termeni nu sunt termeni jurnalistici neutri sau juridici; sunt profund subiectivi și evaluativi, inducând publicului ideea că persoana vizată este implicată într-o activitate ilicită, concertată și violentă, sugerează vinovăția și creează o percepție criminalizantă, în absența unei condamnări definitive sau a unei sentințe judecătorești care să o confirme, încălcă prezumția de nevinovăție, care este un principiu fundamental atât în drept, cât și în etica jurnalismului” (citate din cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Natalia Onichevici, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Natalia Onichevici, care și-a menținut acuzațiile din cerere și a răspuns la...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de domnul Dumitru Cucu, avocat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 mai 2025. Reclamantul susține că „limbajul utilizat este tendențios, lipsit de rigoare profesională; se face uz de generalizări neprobate, fără delimitarea clară între fapte și opinii; titlul este senzationalist și induce ideea unei neputințe generale a autorităților, fără să reflecte fidel conținutul prezentat; se creează impresia unei opinii personale exprimată ca fapt, în contradicție cu prevederile Codului Deontologic al jurnalistului; nu este respectat echilibrul între dreptul publicului la informare și drepturile persoanelor vizate” (citate din cerere), examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamantul „nu a solicitat dreptul la replică”, iar materialul reclamat „reprezintă investigație jurnalistică și urmărește informarea societății despre activitatea administratorilor de insolvabilitate, reflectând anumite deficiențe în acest proces” (citate din referința redacției),în lipsa părților, care...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Gîrleanu, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că în articol au fost utilizați „termeni cu evident caracter emoțional, denigrator și manipulativ, precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici”. Acești termeni nu sunt termeni jurnalistici neutri sau juridici; sunt profund subiectivi și evaluativi, inducând publicului ideea că persoana vizată este implicată într-o activitate ilicită, concertată și violentă, sugerează vinovăția și creează o percepție criminalizantă, în absența unei condamnări definitive sau a unei sentințe judecătorești care să o confirme, încălcă prezumția de nevinovăție, care este un principiu fundamental atât în drept, cât și în etica jurnalismului” (citate din cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Natalia Gîrleanu, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Natalia Gîrleanu, care și-a menținut acuzațiile din cerere și a răspuns la întrebările...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de domnul Dumitru Cucu, avocat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 29 mai 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamantul susține că autoarea a utilizat „limbaj tendențios, generalizări neprobate, titlul senzaționalist. (...) Nu este respectat echilibrul între dreptul publicului la informare și dreptul persoanelor vizate” (citate din cerere), constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 17 iunie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile avocatului Dumitru Cucu, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în lipsa părților, care au fost informate privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina cererea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă părțile nu au făcut acest lucru,examinând articolul „Video/// Gruparea Bălţi-Chişinău, în faţa căruia autorităţile lasă mâinile în jos”[1], publicat de portalul Crime-Moldova.com pe 29 mai 2025, autoare – Julieta Savițchi;bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe...
Jurnaliştii, editorii, redactorii, managerii şi alţi colaboratori ai instituţiilor mass-media din Republica Moldova mai au la dispoziție doar trei zile pentru a transmite solicitări de înregistrare la cea 10-a ediție a Forumului Mass-Media care va avea loc pe 8–9 decembrie 2025 la Chișinău. Înregistrarea prealabilă este obligatorie și se încheie pe 30 noiembrie 2025. În rezultatul înregistrării online, organizatorii vor selecta circa 150 de participanți la Forum.Agenda Forumului Mass-Media 2025 include șase dezbateri pe teme importante pentru comunitatea jurnalistică, de la prioritățile legislative în contextul integrării europene și impactul giganților tehnologici asupra libertății presei până la provocările de natură economică, inclusiv starea pieței de publicitate, pregătirea cadrelor pentru redacții și suportul internațional pentru sustenabilitatea presei independente.Modalitățile de promovare eficientă a produselor jurnalistice pe rețelele sociale, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în munca redacțională și acțiunile de protecție împotriva atacurilor online vor fi detaliate la cele trei ateliere planificate în cadrul Forumului.În prima zi a Forumului Mass-Media 2025 vor avea loc și două evenimente speciale: unul dedicat presei locale și altul - jurnalismului de investigație.Tradițional, la Forum va fi înmânat Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică pentru anul curent, va fi lansată o nouă ediție a...
În cadrul Forumului Mass-Media 2025, care se va desfășura pe 8 și 9 decembrie la Chișinău, sunt planificate și două evenimente speciale: unul dedicat presei locale și altul - jurnalismului de investigație. Tradițional, va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în Republica Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului. La evenimentul „Subiecte naționale – abordare locală”, găzduit de organizația Media în Cooperare și Tranziție (MiCT) cu sediul la Berlin, se va discuta despre cauzele declinului presei regionale/locale și insuficiența surselor de informație credibile în teritoriu, capabile să reflecte obiectiv și echilibrat problemele locale. Moderatoarea evenimentului, Victoria Dumbravă, directoarea portalului Agora.md, va aborda și eventualele soluții pentru această problemă, cum ar fi mobilizarea comună a profesioniștilor media, a altor creatori de conținut, autorităților publice și partenerilor de dezvoltare pentru a susține consolidarea mass-mediei locale credibile, foarte importante pentru comunități și pentru protejarea spațiului informațional de dezinformare. În calitate de expert internațional va participa Marian Vogel, manager de proiecte pentru Europa de Est în cadrul Agenției germane pentru cooperare Internațională (GIZ). Marian are o vastă experiență în date și comunicare, a implementat campanii electorale bazate pe date la nivel local...
În agenda celei de-a 10-a ediții a Forumului Mass-Media, care se va desfășura pe 8 și 9 decembrie 2025 la Chișinău, au fost incluse și câteva ateliere tematice, facilitate de experți naționali și internaționali. Temele au fost consultate cu manageri media în perioada de pregătire a Forumului.Anna Pohrebna, producătoare digitală executivă la Suspilne - radiodifuzorul public național al Ucrainei, va facilita atelierul „Promovarea eficientă a produselor jurnalistice pe rețelele sociale”. Anna are peste opt ani de experiență în gestionarea platformelor de socializare, atât pentru știri, cât și pentru proiectele tematice ale Suspilne. Anterior, a lucrat ca jurnalistă și editor de știri. Este formatoare certificată și a fost mentoră pentru mass-media regionale în cadrul programului Community Leaders (Media Development Foundation) în perioada 2024–2025.La un alt atelier, care va avea loc în a doua zi a Forumului, expertul internațional Jasper Steinlein, manager editorial IA la Deutsche Welle (Germania), le va vorbi participanților despre instrumente ale inteligenței artificiale în ajutor presei. În calitate de manager editorial, Jasper este responsabil de aplicațiile practice ale inteligenței artificiale (IA) în jurnalism, fiind și strateg în cadrul echipei de IA a Deutsche Welle. Misiunea sa este de a face instrumentele de IA cu adevărat utile jurnaliștilor, astfel încât aceștia să se...