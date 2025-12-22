MARȚI, 23 DECEMBRIE 2025, VA AVEA LOC ȘEDINȚA CONSILIULUI DE EXPREȚI ȘI EXPERTE
Marți, 23 decembrie 2025, cu începere de la ora 16.30, va avea loc şedinţa Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.Agenda şedinţei: Cu privire la cererile Irinei Selevestru, Nataliei Onichevici, Tatianei Bostan, Nataliei Gîrleanu, a luiNicolae Bostan, Dumitru Cucu și AO CNI MOLDINSOLV împotriva Crime-moldova.com Cu privire la sesizarea SRL Independent Trust Media împotriva Cancan.md, ONE TV și STAR TV Cu privire la demersul STAS Telenești împotriva Ro-diaspora.com Cu privire la petiția Asociației Obștești Forța Fermierilor împotriva TV8 Cu privire la sesizarea lui Anton Lungu împotriva Deschide.md, Ziua.md și Vocea Basarabiei Radio/TV Cu privire la cererile de includere în Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului. Diverse.Ședința Consiliului de Experți și Experte va avea loc în format online.Jurnaliștii care doresc să reflecte mersul ședinței pot solicita accesul la adresa electronică consiliuldepresa@gmail.com.
Pe 8 și 9 decembrie 2025 s-a desfășurat a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, care este cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice moldovenești. Peste 230 de jurnaliști, editori, manageri media, experți naționali și internaționali, dar și reprezentanți ai autorităților și ai partenerilor de dezvoltare au participat la dezbateri despre starea actuală a mass-mediei autohtone și prioritățile pentru perioada următoare, la ateliere de profesionalizare și la câteva evenimente speciale. Forumul Mass-Media este convocat anual de Consiliul de Presă, în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL). La deschiderea Forumului, Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Presă, a făcut o trecere în revistă a evoluțiilor pe piața media în ultimul an, subliniind rolul crucial al presei independente în demascarea falsurilor în campania electorală și contribuția investigațiilor jurnalistice la dezvăluirea rețelelor de destabilizare a țării. „În ultimul an, media independentă și-a reconfirmat valoarea și profesionalismul. Cred că o bună parte dintre cetățenii țării au simțit mândrie pentru jurnaliști și că o asemenea presă îi reprezintă”, a spus V. Zaharia.În mesajul de salut adresat participanților la Forum, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a apreciat maturitatea democratică remarcabilă, pe care au demonstrat-o...
În prima zi a Forumului Mass-Media 2025, Consiliul de Presă a anunțat câștigătorul și a înmânat Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediția 2025. Premiul a fost înmânat Vioricăi Tătaru, jurnalistă TV8, de către Viorica Zaharia, președinta Consiliului de Experți și Experte, mandatat de Consiliul de Presă din Republica Moldova să examineze plângerile și autosesizările privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.La ediția 2025 a concursului au fost admise 12 instituții media și 9 jurnaliști, nominalizați de consumatori de media și de un grup de experți constituit de Consiliul de Presă. După câteva etape de evaluare cu participarea publicului larg și a experților, au fost desemnați șapte finaliști. Este vorba de trei redacții și patru jurnaliști: Ziarul de Gardă Viorica Tătaru (TV8) Renata Lupăcescu (Studio-L, Căușeni) Valeria Vițu (Radio France Internationale România) Anatol Golea (TV8) Studio L, Căușeni Europa Liberă MoldovaLa o ședință specială, Consiliul de Experți și Experte a examinat rezultatele concursului și a decis să acorde Premiul Național de Etică și deontologie jurnalistică 2025 jurnalistei Viorica Tătaru.Premiul a fost înmânat la ce-a de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media 2025 care a avut loc pe 8 și 9 decembrie la Chișinău.„Este pentru prima dată când Consiliul...
Astăzi la Chișinău începe ce-a de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice autohtone, convocat anual sub egida Consiliului de Presă. La evenimentul, care va dura două zile, vor participa circa 200 de jurnaliști, manageri media, reprezentanți ai asociațiilor de profil, comunicatori, profesori și studenți la jurnalism. Au fost invitați și reprezentanți ai unor instituții publice și autorități de reglementare, experți naționali și internaționali.Forumul Mass-Media se convoacă anual pentru a dezbate problemele comunității jurnalistice, a identifica și a promova soluții pentru consolidarea independenței editoriale și a sustenabilității mass-mediei de calitate din țara noastră. Cea de-a zecea ediție va fi deschisă de președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, apoi vor rosti discursuri președinta Republicii Moldova Maia Sandu, ambasadorii Uniunii Europene Iwona PIORKO, al Germaniei Hubert KNIRSCH și al Danemarcei Soren JENSEN. Agenda Forumului include șase dezbateri pe teme actuale pentru comunitatea jurnalistică, de la prioritățile legislative în contextul integrării europene, impactul giganților tehnologici asupra libertății presei și influențele externe maligne până la starea pieței de publicitate, pregătirea cadrelor pentru redacții și suportul internațional pentru sustenabilitatea presei independente. Modalitățile de promovare eficientă a produselor jurnalistice pe rețelele sociale, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în munca redacțională și acțiunile de protecție împotriva atacurilor online...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „VIDEO // Frauda Giuvaier, blocată în justiție de opt ani. Ce frânează dosarul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 16 iulie 2025. Reclamanta susține că „afirmarea gradului de rudenie dintre Natalia Onichevici și Ion Prisăcaru („fina de cununie şi nepoata fostului şef de la Fisc, Ion Prisăcaru”) este o informație cu caracter personal și sensibil, dar nu este însoțită de nicio sursă, nici verificabilă, nici citabilă. Includerea unei anumite relații cu un fost funcționar public fără legătură demonstrată cu faptele din dosar, ridică suspiciuni că jurnalistul a folosit o asociere insinuantă pentru a sugera un mecanism de influență, fără nicio relevanță factuală dovedită” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamanta „nu a solicitat dreptul la replică”, iar materialul reclamat „reprezintă investigație jurnalistică și urmărește informarea societății despre activitatea administratorilor de insolvabilitate,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Pro-europeanul” Ion Ceban şi luptătorii lui Grişa Bulgaru. Cronica unui eveniment care nu a avut loc”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 24 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că afirmă că autoarea articolului i-a atribuit în mod eronat calitatea de fondator al Clubului Sportiv „Garuda”, prezentând-o ca „administratoare de insolvență ajunsă în atenția opiniei publice, fiind învinuită de preluarea afacerilor prin provocarea insolvenței fictive” (citate de cerere). Potrivit reclamantei, aceste afirmaţii sunt inexacte şi tendenţioase. În realitate, ea nu a fost niciodată fondator al clubului, ci a ocupat exclusiv funcţia de administrator provizoriu, numită în contextul depunerii unei cereri introductive pentru o perioadă determinată (15 aprilie 2024–25 aprilie 2024) ,constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Irina Selevestru, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Irina Selevestru, care și-a menținut acuzațiile din cerere și a răspuns la întrebările de...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 autosesizarea privind publicarea de către unele instituții mass-media a secvențelor video și capturilor de imagini care prezintă un copil în situație vulnerabilă, bătut și umilit de alți tineri, inclusiv: videourile publicate pe 7 octombrie 2025 pe pagina de socializare a portalului Ea.md; articolul „(video 18+) „Vă rog frumos să mă scuzați”: Un băiat din Bălți, bătut și umilit de alți tineri”, publicat de portalul Unimedia.info pe 7 octombrie 2025; articolul „Bătaie cu pumni și picioare la Ungheni: Un adolescent, însângerat la pământ”, publicat de portalul Știri.md pe 7 octombrie 2025,luând act de răspunsul redacției portalului Ea.md la notificarea Consiliului de Presă, semnat de doamna Alina Hasnaș, administratoare, în care se menționează că „videourile indicate în autosesizare au fost redistribuite pe pagina noastră de către o colegă nouă, care a fost imediat informată despre normele editoriale privind protecția minorilor. Materialele respective au fost deja șterse de pe pagină. Ne asumăm pe deplin respectarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și vom acorda o atenție sporită procesului intern de verificare a conținutului redistribuit” (citate din răspunsul redacției),examinând răspunsul redacției portalului Unimedia.info la notificarea Consiliului de Presă, semnat de doamna Olesea Banari, directoare,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Dosarul fraudei de la Giuvaier, opt ani în instanţă. Cum este tergiversată examinarea. Video”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 13 iulie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul „sugerează în mod direct că în cauza vizată ar exista o fraudă dovedită, deși dosarul se află în faza de judecată, iar instanțele nu s-au pronunțat definitiv asupra vinovăției părților. Utilizarea expresiei „dosarul fraudei” induce ideea că frauda este un fapt stabilit, ceea ce încalcă principiul prezumției de nevinovăție și creează o percepție de culpabilitate asupra inculpaților. De asemenea, formularea „cum este tergiversată examinarea” conține o acuzație gravă, fără a fi susținută în mod clar de fapte obiective sau de o analiză judicioasă în articol” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Irina Selevestru, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Irina Selevestru, care și-a menținut acuzațiile din cerere...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Dosarul fraudei de la Giuvaier, opt ani în instanţă. Cum este tergiversată examinarea. Video”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 13 iulie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul „sugerează în mod direct că în cauza vizată ar exista o fraudă dovedită, deși dosarul se află în faza de judecată, iar instanțele nu s-au pronunțat definitiv asupra vinovăției părților. Utilizarea expresiei „dosarul fraudei” induce ideea că frauda este un fapt stabilit, ceea ce încalcă principiul prezumției de nevinovăție și creează o percepție de culpabilitate asupra inculpaților. De asemenea, formularea „cum este tergiversată examinarea” conține o acuzație gravă, fără a fi susținută în mod clar de fapte obiective sau de o analiză judicioasă în articol” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Natalia Onichevici, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Natalia Onichevici, care și-a menținut acuzațiile din cerere...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul. Document”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat în articol că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Gîrleanu, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul. Document”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că autoarea nu ar fi separat faptele de opinie și că nu i-a fost solicitat dreptul la replică, titlul articolului „sugerează în mod direct că în cauza vizată ar exista o fraudă dovedită, deși dosarul se află în faza de judecată, iar instanțele nu s-au pronunțat definitiv asupra vinovăției părților. Utilizarea expresiei „dosarul fraudei” induce ideea că frauda este un fapt stabilit, ceea ce încalcă principiul prezumției de nevinovăție și creează o percepție de culpabilitate asupra inculpaților. (...) Afirmarea gradului de rudenie dintre Natalia Onichevici și Ion Prisăcaru („fina de cununie și nepoata”) este o informație (deși falsă) cu caracter personal și sensibil, dar nu este însoțită de nicio sursă, nici verificabilă, nici citabilă” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 8 august 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Gîrleanu, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul. Document”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat în articol că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de domnul Irina Selevestru, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 mai 2025. Reclamanta susține că articolul prezintă infirmații neverificate și utilizează cuvinte și expresii tendențioase și manipulatoare. „Utilizarea unor termeni precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici” sunt manipulatori și tendențioși, sugerând vinovăția și creând o imagine criminalizantă, deși nu este vorba de o condamnare definitivă. Formularea „e vorba de grupul care pare a fi condus de Irina Selevestru” este vagă și sugestivă. Expresia „pare a fi condus” este o formulare speculativă, ambiguă și insinuantă. Ea nu reflectă o informație verificată, ci doar o supoziție sau impresie a autorului (...) nu este susținută de fapte sau surse, nu respectă obligația de transparență privind caracterul neverificat al informației” (citate din cerere), examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamanta...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 mai 2025. Reclamanta susține că „în articol sunt utilizate termeni și expresii care induc ideea de vinovăție a persoanelor vizate, precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici”. De asemenea, ei afirmă că textul conține atacuri nefondate: „Tupeul avocatului/lichidator, în cele din urmă, l-a scos din sărite şi pe magistratul Păduraru. Şi dacă până atunci acesta accepta toate mofturile gaşcăi de la Chişinău, de această dată a respins toate cererile înaintate de Cucu. Şedinţa fiind fixată din nou peste o lună” (citate din cerere).examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamanta „nu a solicitat dreptul la replică”, iar materialul reclamat „reprezintă investigație jurnalistică și urmărește informarea societății despre activitatea administratorilor de insolvabilitate, reflectând anumite deficiențe în acest proces” (citate din...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că în articol au fost utilizați „termeni cu evident caracter emoțional, denigrator și manipulativ, precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici”. Acești termeni nu sunt termeni jurnalistici neutri sau juridici; sunt profund subiectivi și evaluativi, inducând publicului ideea că persoana vizată este implicată într-o activitate ilicită, concertată și violentă, sugerează vinovăția și creează o percepție criminalizantă, în absența unei condamnări definitive sau a unei sentințe judecătorești care să o confirme, încălcă prezumția de nevinovăție, care este un principiu fundamental atât în drept, cât și în etica jurnalismului” (citate din cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Natalia Onichevici, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Natalia Onichevici, care și-a menținut acuzațiile din cerere și a răspuns la...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de domnul Dumitru Cucu, avocat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 mai 2025. Reclamantul susține că „limbajul utilizat este tendențios, lipsit de rigoare profesională; se face uz de generalizări neprobate, fără delimitarea clară între fapte și opinii; titlul este senzationalist și induce ideea unei neputințe generale a autorităților, fără să reflecte fidel conținutul prezentat; se creează impresia unei opinii personale exprimată ca fapt, în contradicție cu prevederile Codului Deontologic al jurnalistului; nu este respectat echilibrul între dreptul publicului la informare și drepturile persoanelor vizate” (citate din cerere), examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată, se afirmă că articolul reclamat a fost preluat de pe portalul Crime-Moldova.com „fără a redacta din conținutul acestuia și cu indicarea sursei informației preluate”, reclamantul „nu a solicitat dreptul la replică”, iar materialul reclamat „reprezintă investigație jurnalistică și urmărește informarea societății despre activitatea administratorilor de insolvabilitate, reflectând anumite deficiențe în acest proces” (citate din referința redacției),în lipsa părților, care...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Gîrleanu, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 28 iunie 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamanta susține că în articol au fost utilizați „termeni cu evident caracter emoțional, denigrator și manipulativ, precum: „mendre”, „grupare”, „complice”, „terorizează agenții economici”. Acești termeni nu sunt termeni jurnalistici neutri sau juridici; sunt profund subiectivi și evaluativi, inducând publicului ideea că persoana vizată este implicată într-o activitate ilicită, concertată și violentă, sugerează vinovăția și creează o percepție criminalizantă, în absența unei condamnări definitive sau a unei sentințe judecătorești care să o confirme, încălcă prezumția de nevinovăție, care este un principiu fundamental atât în drept, cât și în etica jurnalismului” (citate din cerere),constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 1 octombrie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile doamnei Natalia Gîrleanu, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în prezența doamnei Natalia Gîrleanu, care și-a menținut acuzațiile din cerere și a răspuns la întrebările...
Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de domnul Dumitru Cucu, avocat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „Video//Gruparea Bălți-Chișinău în fața căreia autoritățile lasă mâinile în jos”, publicat de portalul Crime-Moldova.com la data de 29 mai 2025, autoare – Julieta Savițchi. Reclamantul susține că autoarea a utilizat „limbaj tendențios, generalizări neprobate, titlul senzaționalist. (...) Nu este respectat echilibrul între dreptul publicului la informare și dreptul persoanelor vizate” (citate din cerere), constatând că Secretariatul Consiliului de Presă a transmis, pe 17 iunie 2025, notificarea electronică privind depunerea cererii și solicitarea către jurnalista Julieta Savițchi să transmită opinia/poziția în legătură cu acuzațiile avocatului Dumitru Cucu, însă jurnalista reclamată nu a făcut acest lucru,în lipsa părților, care au fost informate privind data și ora desfășurării ședinței Consiliului de Experți și Experte care va examina cererea, li s-a transmis linkul de conexiune online și au fost invitați să se conecteze, însă părțile nu au făcut acest lucru,examinând articolul „Video/// Gruparea Bălţi-Chişinău, în faţa căruia autorităţile lasă mâinile în jos”[1], publicat de portalul Crime-Moldova.com pe 29 mai 2025, autoare – Julieta Savițchi;bazându-se pe prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova[2] şi pe...
Jurnaliştii, editorii, redactorii, managerii şi alţi colaboratori ai instituţiilor mass-media din Republica Moldova mai au la dispoziție doar trei zile pentru a transmite solicitări de înregistrare la cea 10-a ediție a Forumului Mass-Media care va avea loc pe 8–9 decembrie 2025 la Chișinău. Înregistrarea prealabilă este obligatorie și se încheie pe 30 noiembrie 2025. În rezultatul înregistrării online, organizatorii vor selecta circa 150 de participanți la Forum.Agenda Forumului Mass-Media 2025 include șase dezbateri pe teme importante pentru comunitatea jurnalistică, de la prioritățile legislative în contextul integrării europene și impactul giganților tehnologici asupra libertății presei până la provocările de natură economică, inclusiv starea pieței de publicitate, pregătirea cadrelor pentru redacții și suportul internațional pentru sustenabilitatea presei independente.Modalitățile de promovare eficientă a produselor jurnalistice pe rețelele sociale, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în munca redacțională și acțiunile de protecție împotriva atacurilor online vor fi detaliate la cele trei ateliere planificate în cadrul Forumului.În prima zi a Forumului Mass-Media 2025 vor avea loc și două evenimente speciale: unul dedicat presei locale și altul - jurnalismului de investigație.Tradițional, la Forum va fi înmânat Premiul Național de Etică și Deontologie jurnalistică pentru anul curent, va fi lansată o nouă ediție a...
În cadrul Forumului Mass-Media 2025, care se va desfășura pe 8 și 9 decembrie la Chișinău, sunt planificate și două evenimente speciale: unul dedicat presei locale și altul - jurnalismului de investigație. Tradițional, va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în Republica Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului. La evenimentul „Subiecte naționale – abordare locală”, găzduit de organizația Media în Cooperare și Tranziție (MiCT) cu sediul la Berlin, se va discuta despre cauzele declinului presei regionale/locale și insuficiența surselor de informație credibile în teritoriu, capabile să reflecte obiectiv și echilibrat problemele locale. Moderatoarea evenimentului, Victoria Dumbravă, directoarea portalului Agora.md, va aborda și eventualele soluții pentru această problemă, cum ar fi mobilizarea comună a profesioniștilor media, a altor creatori de conținut, autorităților publice și partenerilor de dezvoltare pentru a susține consolidarea mass-mediei locale credibile, foarte importante pentru comunități și pentru protejarea spațiului informațional de dezinformare. În calitate de expert internațional va participa Marian Vogel, manager de proiecte pentru Europa de Est în cadrul Agenției germane pentru cooperare Internațională (GIZ). Marian are o vastă experiență în date și comunicare, a implementat campanii electorale bazate pe date la nivel local...
În agenda celei de-a 10-a ediții a Forumului Mass-Media, care se va desfășura pe 8 și 9 decembrie 2025 la Chișinău, au fost incluse și câteva ateliere tematice, facilitate de experți naționali și internaționali. Temele au fost consultate cu manageri media în perioada de pregătire a Forumului.Anna Pohrebna, producătoare digitală executivă la Suspilne - radiodifuzorul public național al Ucrainei, va facilita atelierul „Promovarea eficientă a produselor jurnalistice pe rețelele sociale”. Anna are peste opt ani de experiență în gestionarea platformelor de socializare, atât pentru știri, cât și pentru proiectele tematice ale Suspilne. Anterior, a lucrat ca jurnalistă și editor de știri. Este formatoare certificată și a fost mentoră pentru mass-media regionale în cadrul programului Community Leaders (Media Development Foundation) în perioada 2024–2025.La un alt atelier, care va avea loc în a doua zi a Forumului, expertul internațional Jasper Steinlein, manager editorial IA la Deutsche Welle (Germania), le va vorbi participanților despre instrumente ale inteligenței artificiale în ajutor presei. În calitate de manager editorial, Jasper este responsabil de aplicațiile practice ale inteligenței artificiale (IA) în jurnalism, fiind și strateg în cadrul echipei de IA a Deutsche Welle. Misiunea sa este de a face instrumentele de IA cu adevărat utile jurnaliștilor, astfel încât aceștia să se...