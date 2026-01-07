Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc Crăciunul
Oficial.md, 7 ianuarie 2026 07:10
Astăzi se marchează Crăciunul pe stil vechi. Tradițional, creștinii merg la biserică, iar mai apoi..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum o oră
07:10
Astăzi se marchează Crăciunul pe stil vechi. Tradițional, creștinii merg la biserică, iar mai apoi..
Acum 24 ore
16:30
Conform avertizării de cod galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 – 8..
16:00
Liderul socialiștilor: După venirea la putere a PAS, principalii creditori ai Moldovei au devenit nu FMI și Banca Mondială, ci structurile Uniunii Europene # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că, „la sfârșitul anului trecut, Banca Națională a publicat..
12:00
Irina Vlah: În 2025, Moldova a înregistrat mai multe eşecuri în plan internaţional. Cel mai răsunător a fost eşecul în relaţiile cu FMI # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit..
11:50
IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor..
10:50
Salvatorii au intervenit pe drumurile naționale pentru lichidarea situațiilor excepționale # Oficial.md
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea..
10:40
Poliția informează despre un protest la Negureni: Circulația rutieră poate fi îngreunată # Oficial.md
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificatǎ desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești,..
10:40
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în anul 2025 în școli..
10:00
Guvernul invită părțile interesate să se implice în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă # Oficial.md
Republica Moldova reconfirmă angajamentul față de implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiind procesul de..
09:30
Ion Ceban: În perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții..
09:30
4 bărbați – trimiși în judecată pentru escrocherie și trafic de influență la obținerea autorizațiilor pentru locuri în cimitir # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a..
09:30
Administrația Națională a Drumurilor atrage atenția participanților la trafic că pe drumuri persistă ceață, pe..
08:50
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență..
08:50
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar # Oficial.md
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni,..
Ieri
07:10
An de an, meniul de Crăciun primește îmbunătățiri. În funcție de buget, de gusturile celor..
5 ianuarie 2026
16:30
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive, în urma unui..
16:30
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului..
15:30
BPR: 655 diplome de model neutru – apostilate de autoritățile Republicii Moldova în ultimii 8 ani # Oficial.md
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), în conformitate cu prevederile..
15:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, a participat, la Bălți, la ședința de lucru a Consiliului organizației..
15:10
A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu..
14:50
Noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Lidia Ababii, a fost prezentată astăzi echipei ministerului..
14:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 05 ianuarie, ora 14:00, – 06 ianuarie, ora..
13:20
Alexandr Stoianoglo știe de unde statul poate obține bani: Cadourile de stat – nu la muzeu, ci la licitație # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, deputat al fracțiunii „Alternativa”, spune că, atunci când statul caută bani, de obicei..
13:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în..
12:40
Anul 2025 a reprezentat un moment important pentru dezvoltarea ramurilor alternative ale fotbalului în Republica..
11:50
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de..
11:40
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei, pe 6 ianuarie, ora 19:00, în Scuarul Catedralei..
11:00
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii..
11:00
Guvernul: Avem grijă de vârstnici. În 2026, pensia minimă pentru limita de vârstă va crește până la 3 263 de lei # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o serie de precizări în privința pensiilor ce vor..
11:00
Din 1 ianuarie a început procesul de achitare a poliței de asigurare medicală pentru 2026 # Oficial.md
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita din 1 ianuarie, prima de..
11:00
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la..
10:50
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice..
10:50
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), într-o declarație, își exprimă protestul categoric față de politica guvernării,..
10:50
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor antiincendiare la..
10:30
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – partidul de guvernare, a prezentat „10..
10:30
În dimineața zilei de 04 ianuarie 2026 pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea..
09:50
A fost lansat Apelul III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea..
09:40
Sinteza CNA: Condamnări, sechestre în valoare de 291 mln. lei și 1 mln. lei preluat în administrare # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a..
09:40
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă..
09:30
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nord, centru și..
09:30
În perioada 31 ianuarie – 22 februarie 2026 va avea loc a treia ediție a turneului național Cupa..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Anul 2025 a fost unul plin de acțivități fotbalistice, turnee de fotbal în cadrul proiectul..
3 ianuarie 2026
10:10
Pentru prima dată în Republica Moldova, Academia FMF a obținut evaluarea externă și autorizarea de..
10:10
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026,..
10:00
Ion Ceban, președintele MAN: 2025, anul în care moldovenii au devenit mai săraci – acesta este „succesul” promovat de PAS # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a vorbit despre ce a însemnat anul 2025 pentru..
10:00
Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut, deputații s-au întrunit în trei ședințe plenare, care..
09:50
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și Sud # Oficial.md
Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile publice naționale din zonele Nord, Centru și..
2 ianuarie 2026
15:20
„Moldelectrica” a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice..
15:10
Avocatul Poporului a transmis un demers către Parlament privind aplicarea mai restrictivă a utilizării articolelor pirotehnice # Oficial.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, Oficiul Avocatului Poporului a lansat apeluri publice și a expediat..
13:50
Conform prognozei hidrologice, emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până pe 3 ianuarie 2026, ca..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.