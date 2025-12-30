Datoria externă brută a Republicii Moldova pe sectoare instituționale (SDE 2013, MBP6), stoc la sfârşit de perioadă,
BNM.md, 30 decembrie 2025 19:10
Datoria externă brută a Republicii Moldova pe sectoare instituționale (SDE 2013, MBP6), stoc la sfârşit de perioadă,
Republica Moldova se pregătește să introducă reguli clare pentru investițiile care protejează mediul.
12:00
Curba randamentelor este o reprezentare grafică a relației dintre scadențele și randamentele instrumentelor de datorie denominate în moneda națională.
12:00
Banca Națională a Moldovei lansează curba randamentelor, un instrument-cheie de analiză financiară care contribuie la dezvoltarea pieței financiare și la alinierea acesteia la cele mai bune practici internaționale.
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere” și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”.
80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova # BNM.md
Monedă comemorativă din seria „Altele”, în circulație din 26 decembrie 2025.
Monedă comemorativă din seria „Personalități”, în circulație din 26 decembrie 2025.
Mesajul guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, cu prilejul sărbătorilor de iarnă # BNM.md
• La finalul unui an marcat de importante transformări pentru Republica Moldova, vă adresez un mesaj de apreciere pentru implicarea ce a făcut posibilă modernizarea sectorului financiar. Anul 2025 va rămâne un reper în istoria financiară a țării: conectarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a reprezentat un pas real, ce a depășit dimensiunea unui proiect tehnic, devenind un simbol al parcursului nostru european. Împreună cu platforma națională de plăți instant MIA, integrarea în SEPA a schim...
Acest calendar este orientativ şi include numai operaţiunile periodice desfăşurate prin intermediul licitaţiilor şi nu cuprinde detalii privind operaţiunile suplimentare, care ar putea fi derulate pe parcursul anului.
La sfârșitul trimestrului III 2025, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent, totodată, activele totale s-au redus nesemnificativ.
Ca urmare a analizelor și studiilor efectuate la situația de la finele trimestrului III 2025, s-a constatat un nivel adecvat de reziliență la riscul din sectorul bancar, caracterizat de mai multe dimensiuni ale riscurilor.
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
În luna noiembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 89,9% comparativ cu 82,1% în luna octombrie 2025.
