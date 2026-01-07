/VIDEO/ Catedrala Mitropolitană din Chișinău, neîncăpătoare de Crăciun pe stil vechi: Pentru ce s-au rugat enoriașii
TV8, 7 ianuarie 2026 18:20
/VIDEO/ Catedrala Mitropolitană din Chișinău, neîncăpătoare de Crăciun pe stil vechi: Pentru ce s-au rugat enoriașii
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
18:50
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:50
17:20
Acum 4 ore
16:50
16:20
15:20
Acum 6 ore
14:50
14:20
13:50
13:20
13:00
Acum 8 ore
12:40
12:20
11:50
11:10
Acum 12 ore
10:30
10:10
09:50
09:20
09:00
Acum 24 ore
22:30
22:00
22:00
21:40
21:10
20:40
19:50
Ieri
18:40
17:20
16:40
15:30
14:50
14:30
14:00
13:30
13:00
12:50
12:50
12:20
12:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.