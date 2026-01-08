/HARTĂ/ Alertă de vânt puternic în următoarele 24 de ore: Regiunile în care este valabil codul galben
TV8, 8 ianuarie 2026 12:00
/HARTĂ/ Alertă de vânt puternic în următoarele 24 de ore: Regiunile în care este valabil codul galben
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
12:00
11:50
Acum o oră
11:30
Acum 2 ore
11:00
10:30
Acum 4 ore
10:10
09:50
09:30
09:10
08:50
08:30
Acum 6 ore
08:00
Acum 12 ore
23:40
Acum 24 ore
22:20
21:50
21:10
20:30
20:00
19:20
18:50
18:20
17:50
17:20
16:50
16:20
15:20
14:50
14:20
13:50
13:20
13:00
12:40
12:20
Ieri
11:50
11:10
10:30
10:10
09:50
09:20
09:00
6 ianuarie 2026
22:30
22:00
22:00
21:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.