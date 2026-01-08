/VIDEO/ Artur Ioniță și-a schimbat echipa: Va lupta pentru promovarea în Serie B din Italia
TV8, 8 ianuarie 2026 14:40
/VIDEO/ Artur Ioniță și-a schimbat echipa: Va lupta pentru promovarea în Serie B din Italia
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
15:10
Acum o oră
14:40
14:20
Acum 2 ore
13:50
13:20
Acum 4 ore
12:50
12:20
12:00
11:50
11:30
Acum 6 ore
11:00
10:30
10:10
09:50
09:30
Acum 8 ore
09:10
08:50
08:30
08:00
Acum 24 ore
23:40
22:20
21:50
21:10
20:30
20:00
19:20
18:50
18:20
17:50
17:20
16:50
16:20
15:20
Ieri
14:50
14:20
13:50
13:20
13:00
12:40
12:20
11:50
11:10
10:30
10:10
09:50
09:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.