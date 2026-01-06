Franţa va interzice importurile pentru unele produse alimentare din America de Sud

12:30

Fostul mijlocaș central al echipei naționale de fotbal a Moldovei (81 de meciuri, 5+2) Artur Ionița a marcat un nou gol pentru „Triestina” în meciul din divizia a 3-a a Italiei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul de acasă din etapa a 20-a a Seriei C (Grupa A) împotriva echipei Alchione (1:2). Compatriotul nostru a jucat toate cele 90 de minute cu banderola de căpitan, iar