Programul Apă-Canal Chișinău de Crăciun. Unde suni în caz de avarii
Noi.md, 6 ianuarie 2026 19:00
S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță că, de Crăciun pe stil vechi, echipele de intervenție vor activa în regim obișnuit.Astfel, miercuri, 7 ianuarie, Dispeceratul și echipele responsabile de alimentarea cu apă și preluarea apelor uzate vor lucra non-stop, iar apelurile vor fi preluate la numerele 022-256-666 și 022-857-777.{{857517}}Pentru intervenții operative, operatorul va menține același n
Acum 5 minute
19:30
Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite a publicat lista celor 20 de destinații cu cea mai rapidă recuperare a traficului turistic intern în perioada ianuarie-septembrie 2025 (modificare față de 2019).Poziția a noua este ocupată de Republica Moldova, care a înregistrat o creștere de 63%, transmite logos-press.md.{{856711}}Top 20 a inclus, de asemenea: Bhutan (+203%), Qatar (+1
Acum 30 minute
19:00
19:00
Aproximativ o treime dintre tinerii olandezi de 15 ani riscă să termine școala cu un nivel scăzut de alfabetizare (analfabetism funcțional). Acest lucru se arată în cel mai recent studiu PISA.Pe fundalul declinului la citire și matematică, guvernul olandez a introdus subvenții pentru ca elevii să recupereze decalajele, mai ales în învățămîntul pre-vocațional (vmbo), unde mulți rămîneau sub niv
Acum 2 ore
18:30
Astăzi, a avut loc ședința Comisiei raionale Drochia pentru securitatea circulației rutiere, convocată în contextul condițiilor climaterice nefavorabile din această perioadă, care perturbă siguranța circulației pe drumurile publice din raion.La ședință, au participat primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul I din raion, pe teritoriul cărora au fost identificate sectoare de drum
18:30
Locuitorii satului Gornoe din raionul Strășeni vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din localitate a fost renovat capital cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Lucrările de reparații interioare și de schimbare a rețelelor sanitare au fost realizate în cadrul unui proiect cu o valoare totală de 275 de mii de
18:00
Î.M. Regia „Autosalubritate” va lucra fără întrerupere în perioada sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului pe stil vechi, pentru a asigura evacuarea promptă a deșeurilor din Chișinău.Potrivit anunțului Primăriуш municipiului Chișinău, în ziua de miercuri, 7 ianuarie, colectarea deșeurilor va fi realizată de aproximativ 120 de angajați și 44 de autospeciale, care vor deservi toate sectoarele
18:00
Comisarul de poliție al statului australian New South Wales, Mal Lanyon, a declarat că a luat decizia de a prelungi restricțiile temporare privind organizarea de evenimente de masă în trei zone ale aglomerării urbane Sydney cu încă două săptămîni, în legătură cu atacul de pe plaja Bondi.„Am decis că organizarea de adunări în masă în următoarele 14 zile poate provoca teamă și crea probleme pent
Acum 4 ore
17:30
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare.În urma acestor fluctuații de tensiune, la Stațiile de Pompare nr. 5, 18, 19, precum și la Centrala Termică Sud, au fost înregistrate goluri de tensiune, fapt ce a
17:30
Mii de gospodării din zona capitalei cehe Praga au rămas fără căldură de azi dimineață din cauza unei avarii la magistrala de căldură.Potrivit informațiilor primăriei, avaria la magistrala de căldură s-a produs la intersecția străzilor Psarska și Ochradna din cartierul Michle, iar consecințele accidentului se resimt „în mare parte din cartierul Praga 4”.{{846207}}Mai multe zone ale orașulu
17:30
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost înregistrate 2314 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) la nivel național, majoritatea la copii.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), numărul total de IACRS este în scădere cu 1% față de săptămîna precedentă. În același interval, au fost confirmate 363 cazuri de gripă sezonieră, cu 40%
17:00
Barul din orașul elvețian Crans-Montana, unde 40 de persoane și-au pierdut viața în incendiul din noaptea de Anul Nou, nu a efectuat verificări de siguranță împotriva incendiilor din 2019.Primarul orașului Crans-Montana, Nicolas Ferro, a declarat într-o conferință de presă că între 2020 și 2025 nu s-au efectuat verificări periodice în local.{{857210}}„Ne pare foarte rău. Nu am avut niciun
17:00
Departamentul de Primiri Urgențe al IMSP Institutul de Medicină Urgentă a înregistrat 1 288 de adresări în perioada 1–6 ianuarie 2026, pe fondul unui aflux sporit de pacienți specific începutului de an.Potrivit instituției, cele mai multe cazuri au vizat traumatologia (153 de spitalizări), specialitatea chirurgicală (122) și neurologia (50).{{857411}}În același interval, medicii au efectua
17:00
Pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea redusă crește considerabil riscul producerii evenimentelor rutiere, avertizează Poliția.Autoritățile atrag atenția că, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se atestă un flux sporit de mașini, întrucît tot mai multe persoane pornesc la drum pentru a ajunge la rude sau în localitățile de baș
16:30
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, traficul total de pasageri pentru perioada de 12 luni ale anului 2025 a constituit 6.080.431 pasageri.Planul anual a fost realizat în proporție de 106,8%, ceea ce reprezintă o creștere de 46,8% față de anul precedent, respectiv +1.938.018 pasageri.Fluxul de pasageri în luna decembrie 2025 a fost de 469.385 pasageri. Comparativ cu decembr
16:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează toți conducătorii auto să dea dovadă de responsabilitate și prudență maximă, notează Noi.md.Pe 7 - 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș.{{857098}}Pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformări în lapoviță și ninsoar
16:30
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție, Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov.Potrivit Comisiei, nu au fost identificate probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară, prevăzute de legislația în vigoare.{{857647}}Rapoartele de evaluare au fost transmise astăzi, 6 ianu
16:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că a descoperit un caz de tăiere ilegală de arbori în fondul forestier Sturzeni, raionul Rîșcani.Potrivit instituției, inspectorii de mediu au efectuat o razie în teren pentru intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice și verificarea respectării legislației de mediu.{{857447}}În urma verificărilor, au fost identificați patru arb
16:00
În Franța, medicii și personalul medical au intrat în grevă. Majoritatea clinicilor din țară vor fi închise, a declarat Jérôme Marty, șeful Uniunii Franceze pentru Medicină Gratuită.„Este clar că vor exista dificultăți în accesarea îngrijirilor medicale”, a spus el.{{857505}}Marty a menționat că inclusiv chirurgii, participă la grevă. Potrivit șefului sindicatului, autoritățile nu ascultă
16:00
Mijlocașul extrem al echipei naționale a Moldovei (26 de meciuri, 3+2) Victor Stînă a înscris un nou gol pentru „Bnei Yehuda” în meciul din divizia a doua a Israelului.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul din deplasare din etapa a 17-a a Ligii Leumit împotriva echipei Hapoel din Kfar Shalem (0:3).Compatriotul nostru a jucat toate cele 90 de minute, iar în minutul 18 al
16:00
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea, notează Noi.md.Măsura a fost luată din cauza ceții dense, care perturbă vizibilitatea și siguranța circulației pe rîul Nistru.În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță.Activitatea va fi reluată imediat ce co
Acum 6 ore
15:30
Prețurile mondiale la petrol au scăzut pe fondul așteptărilor privind reducerea cererii, precum și din cauza temerilor pieței cu privire la perspectivele creșterii producției de țiței din Venezuela.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Astfel, prețurile futures la petrolul Brent au scăzut cu 0,5%, sau 28 de cenți, pînă la 61,48 dolari pe baril, în timp ce petrolul american
15:30
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că semnarea documentelor care vor consolida definitiv poziția comună a SUA și Europei privind Ucraina ar putea avea loc în zilele următoare, posibil la Washington.Potrivit RBC-Ucraina, Tusk a făcut această declarație înainte de a pleca la Paris, unde va avea loc întîlnirea țărilor „coaliției celor dispuși”.Potrivit șefului guvernului polonez
15:30
Majoritatea elevilor se vor întoarce la ore după vacanța de iarnă, pe 9 ianuarie.În răspunsul oferit IPN, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că, din 1165 de instituții de învățămînt general, 834 au decis să înceapă al doilea semestru al anului școlar vineri, iar restul luni, 12 ianuarie, informează Noi.md, citînd Rupor.Potrivit ministerului, orele pentru elevii care se vor întoa
15:30
Olga Bondarciuc, cunoscută ca notară a lui Vladimir Plahotniuc, a fost audiată în ședința de azi, în calitate de martor al apărării în dosarul de învinuire a oligarhului.Olga Bondarciuc, potrivit procurorilor, activa în calitate de notar și acționa în interesele organizației criminale, create și conduse de către Plahotniuc Vladimir.În 2022, fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco,
15:30
În data de 5 ianuarie 2026, s-a încheiat mandatul lui Dorin Poverjuc în funcția de Director al Agenției de Mediu, notgează Noi.md.Prin decizie de Guvern, Dorin Poverjuc a preluat conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), înlocuindu-l în această funcție pe Ion Bulmaga.{{857077}}Poverjuc a urmat studiile de licență în domeniul ecologic la Institutul de Științe Reale din Chi
15:00
Inspectorii de mediu din Dondușeni, în cadrul unei razii desfășurate conform planului de lucru săptămînal, au identificat un caz de tăiere și recoltare ilegală a masei lemnoase din fondul forestier.Incidentul a fost identificat în fondul forestier gestionat de sectorul nr. 11 al Ocolului Silvic Otaci. În urma verificărilor la fața locului, inspectorii au constatat încălcarea prevederilor legis
15:00
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își continuă misiunea de a susține mediul de afaceri.Astfel, relansarea noilor apeluri de finanțare nerambursabilă, aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentr
14:30
Procuratura Anticorupție (PA) așteaptă rezultatele unei expertize tehnice în ce privește construcția drumului Leova-Bumbăta și, în funcție de rezultatele acesteia, vor fi și acțiunile procurorilor.„Pe acest dosar sînt persoane cu statut de învinuit în continuare. A fost pornită o expertiză tehnico-științifică în construcții, care pe moment, este în curs de executare. Așteptăm rezultatele acest
14:30
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar.Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, ușurînd accesul rapid la investigații de specialitate, notează Noi.md.Din numărul total, peste cinci mii d
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ.Avertizarea este valabilă de miercuri, 7 ianuarie, ora 01:00, pînă vineri, 9 ianuarie, ora 14:00.Potrivit meteorologilor, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării se va semnala polei, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Pe 9 ianuarie, fenomenul este
14:00
Unul dintre cei mai activi vulcani ai lumii intră în alertă: risc de erupție și zonă de pericol extinsă # Noi.md
Autoritățile din Filipine au ridicat marți nivelul de alertă pentru vulcanul Mayon, din provincia centrală Albay, avertizînd asupra unei „posibile activități explozive” în zilele sau săptămînile următoare, scrie Reuters.Populația a fost sfătuită să rămînă în afara zonei de pericol, cu o rază de 6 kilometri, informează Noi.md cu referire la Mediafax.Institutul Filipinez de Vulcanologie și S
14:00
Funcționarii postului vamal Chișinău 4 (PVI Poșta) au supus verficării o declarație vamală pentru importul unei piese destinate aeronavelor civile, cu valoarea facturată de 1285 Euro.În procesul de analiză preliminară a tranzacției a fost identificat un risc de subevaluare a mărfii, notează Noi.md.Astfel, declarația vamală a fost direcționată pe un culoar mai aspru de vămuire.În proces
Acum 8 ore
13:30
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în cazul Elenei Cazacov, acuzator în dosarul de învinuire a fostului deputat Constantin Țuțu.De asemenea, a fost aprobat și raportul de evaluare al lui Ghennadi Epure, procuror care a instrumentat dosarele în care au fost condamnate fosta deputată Marina Tauber și bașcana Evghenia Guțul, transmite IPN.
13:30
În Moldova s-a creat astăzi o structură ciudată, în care economia nu crește, dar sistemul funcționează, deoarece este susținut de „cîrje occidentale” sub formă de granturi și credite și se efectuează plăți minime și compensații țintite, ca mijloc de a menține societatea într-o stare de „supraviețuire controlată”, dar un astfel de model este sortit eșecului și nu poate dura mai mult de 3-5 ani, iar
13:00
Persoanele care desfășoară activitate economică independentă salută noua „lege a freelancerilor”, aplicată din 1 ianuarie 2026, însă spun că pragul veniturilor anuale pentru care se aplică impozitul unic de 15% este prea mic și ar trebui să crească.Legea prevede că freelancerii vor plăti un impozit unic de 15% din cîștigul obținut pentru veniturile anuale de pînă la 1.2 milioane de lei și 35%
13:00
GEELY a anunțat sistemul de asistență la conducere de nouă generație G-ASD în cadrul CES 2026, desfășurat la Las Vegas. # Noi.md
Producătorul auto chinez a prezentat sistemul G-ASD, un model pregătit pentru nivelul L3, care a fost deja implementat pe mai multe modele LYNK & CO.Sistemul G-ASD a fost dezvoltat de o divizie a GEELY susținută de MERCEDES-BENZ.Sistemul de conducere asistată al GEELY este dezvoltat de compania Afari Technology din Chongqing (denumirea chineză: Qianli Technology).Afari Technology este o subsid
13:00
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent.Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, conform L
12:30
Primăria Chișinău informează că, în perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz, acestea urmînd să circule conform unor orare ajustate.Totodată, în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, va fi stopată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52, iar pe 08.01.2026 vor fi stopate suplimentar doar rutele nr. 21 și 36.Rutele de autobuz care n
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 6 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 7 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,04 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 18,77 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
Fost jucător al echipei naționale de fotbal a Moldovei înscrie din nou în campionatul italian # Noi.md
Fostul mijlocaș central al echipei naționale de fotbal a Moldovei (81 de meciuri, 5+2) Artur Ionița a marcat un nou gol pentru „Triestina” în meciul din divizia a 3-a a Italiei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul de acasă din etapa a 20-a a Seriei C (Grupa A) împotriva echipei Alchione (1:2). Compatriotul nostru a jucat toate cele 90 de minute cu banderola de căpitan, iar
12:30
O echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei a asistat o naștere în ambulanță, în primele zile ale anului 2026, după un apel recepționat pe 5 ianuarie, la ora 14:14, într-o localitate din raionul Sîngerei.Ambulanța a ajuns la domiciliu în 12 minute, iar personalul medical a evaluat pacienta – o femeie de 37 de ani, aflată la săptămîna 38-39 de sarcină, la a noua naștere – și
12:00
Zboruri întîrziate sau anulate în principalele aeroporturi europene, trenurile Eurostar oprite, camioane blocate - omăt, căzută abundent luni, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda şi ameninţă să o facă şi marţi, relatează AFP şi Reuters.Din cauza zăpezii căzute pe pistele celor două mari aeroporturi pariziene, Charles-de-Gaulle - principalul aeroport francez - şi Orly
12:00
Consiliul Superior al Procurorilor a decis, în ședința de astăzi, cînd va avea loc Adunarea Generală a Procurorilor, în acest an.Aceasta se va desfășura, în premieră, în format online, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{855623}}„Trebuie pînă la 31 martie 2026 să desfășurăm Adunarea Procurorilor. Propunerea este să o organizăm în regim online. Vom contracta o companie IT care are e
12:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor și de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi.Pentru ca sărbătoarea Nașterii Domnului să nu fie umbrită de situații de risc, pompierii și salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență sporită la utilizarea surselor de foc deschis, în special a
Acum 12 ore
11:30
Pompierii și salvatorii au efectuat 45 de intervenții în ultimele 24 de ore, după ce ghețușul și ninsorile au creat dificultăți pe drumurile din țară.Cele mai multe misiuni au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și tractarea și deblocarea mijloacelor de transport rămase blocate din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit instit
11:30
Protest al fermierilor: Poliția avertizează privind posibila blocare a traseului Negureni–Telenești # Noi.md
Astăzi, în localitatea Negureni, raionul Telenești, va avea loc un protest al fermierilor cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare.Potrivit organizatorilor, protestul are drept scop atragerea atenției asupra dificultăților economice cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii invocă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la subvenții, costurile mari pentru motori
11:30
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie dintr-un bloc locativ cu 16 nivele de pe strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu care a provocat degajări puternice de fum.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43, după ce la etajul 3 a fost
11:30
Sărbătorile de iarnă sînt legate nu doar de brad și colinde, ci și de mirosurile care umpleau casa și rămîneau în memorie pentru totdeauna.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Corina Steiger a împărtășit o poveste caldă despre Crăciun și o prăjitură devenită simbol al copilăriei.Autoarea își amintește cum, în preajma C
11:30
Moldova a dispus mai multe comisii rogatorii, adică cereri de ajutor judiciar internațional, pentru verificarea declarațiilor și a bunurilor de peste hotare ale fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în scopul recuperării activelor.Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1.Vladimir
11:00
Directoarea Școlii de Arte "Eugen Doga" din capitală: "Nu aveam, elementar, un microfon" # Noi.md
Infrastructura Școlii de Arte „Eugen Doga” din capitală nu este pe măsura valorii simbolice și culturale pe care o reprezintă instituția, notează Noi.md.În cadrul Consiliul Municipal Chișinău, directoarea instituției, Ala Țurcanu, a vorbit despre situația în care s-a aflat instituția de ani buni.„Spații de studii învechite, un acoperiș care necesita intervenții urgente. Nimic nu reflecta u
