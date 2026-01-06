Apelurile de granturi ODA vor fi relansate
Noi.md, 6 ianuarie 2026
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își continuă misiunea de a susține mediul de afaceri.Astfel, relansarea noilor apeluri de finanțare nerambursabilă, aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentr
• • •
Inspectorii de mediu din Dondușeni, în cadrul unei razii desfășurate conform planului de lucru săptămînal, au identificat un caz de tăiere și recoltare ilegală a masei lemnoase din fondul forestier.Incidentul a fost identificat în fondul forestier gestionat de sectorul nr. 11 al Ocolului Silvic Otaci. În urma verificărilor la fața locului, inspectorii au constatat încălcarea prevederilor legis
Procuratura Anticorupție (PA) așteaptă rezultatele unei expertize tehnice în ce privește construcția drumului Leova-Bumbăta și, în funcție de rezultatele acesteia, vor fi și acțiunile procurorilor.„Pe acest dosar sînt persoane cu statut de învinuit în continuare. A fost pornită o expertiză tehnico-științifică în construcții, care pe moment, este în curs de executare. Așteptăm rezultatele acest
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar.Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, ușurînd accesul rapid la investigații de specialitate, notează Noi.md.Din numărul total, peste cinci mii d
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ.Avertizarea este valabilă de miercuri, 7 ianuarie, ora 01:00, pînă vineri, 9 ianuarie, ora 14:00.Potrivit meteorologilor, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării se va semnala polei, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Pe 9 ianuarie, fenomenul este
Unul dintre cei mai activi vulcani ai lumii intră în alertă: risc de erupție și zonă de pericol extinsă # Noi.md
Autoritățile din Filipine au ridicat marți nivelul de alertă pentru vulcanul Mayon, din provincia centrală Albay, avertizînd asupra unei „posibile activități explozive” în zilele sau săptămînile următoare, scrie Reuters.Populația a fost sfătuită să rămînă în afara zonei de pericol, cu o rază de 6 kilometri, informează Noi.md cu referire la Mediafax.Institutul Filipinez de Vulcanologie și S
Funcționarii postului vamal Chișinău 4 (PVI Poșta) au supus verficării o declarație vamală pentru importul unei piese destinate aeronavelor civile, cu valoarea facturată de 1285 Euro.În procesul de analiză preliminară a tranzacției a fost identificat un risc de subevaluare a mărfii, notează Noi.md.Astfel, declarația vamală a fost direcționată pe un culoar mai aspru de vămuire.În proces
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în cazul Elenei Cazacov, acuzator în dosarul de învinuire a fostului deputat Constantin Țuțu.De asemenea, a fost aprobat și raportul de evaluare al lui Ghennadi Epure, procuror care a instrumentat dosarele în care au fost condamnate fosta deputată Marina Tauber și bașcana Evghenia Guțul, transmite IPN.
În Moldova s-a creat astăzi o structură ciudată, în care economia nu crește, dar sistemul funcționează, deoarece este susținut de „cîrje occidentale” sub formă de granturi și credite și se efectuează plăți minime și compensații țintite, ca mijloc de a menține societatea într-o stare de „supraviețuire controlată”, dar un astfel de model este sortit eșecului și nu poate dura mai mult de 3-5 ani, iar
Persoanele care desfășoară activitate economică independentă salută noua „lege a freelancerilor”, aplicată din 1 ianuarie 2026, însă spun că pragul veniturilor anuale pentru care se aplică impozitul unic de 15% este prea mic și ar trebui să crească.Legea prevede că freelancerii vor plăti un impozit unic de 15% din cîștigul obținut pentru veniturile anuale de pînă la 1.2 milioane de lei și 35%
GEELY a anunțat sistemul de asistență la conducere de nouă generație G-ASD în cadrul CES 2026, desfășurat la Las Vegas. # Noi.md
Producătorul auto chinez a prezentat sistemul G-ASD, un model pregătit pentru nivelul L3, care a fost deja implementat pe mai multe modele LYNK & CO.Sistemul G-ASD a fost dezvoltat de o divizie a GEELY susținută de MERCEDES-BENZ.Sistemul de conducere asistată al GEELY este dezvoltat de compania Afari Technology din Chongqing (denumirea chineză: Qianli Technology).Afari Technology este o subsid
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent.Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, conform L
Primăria Chișinău informează că, în perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz, acestea urmînd să circule conform unor orare ajustate.Totodată, în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, va fi stopată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52, iar pe 08.01.2026 vor fi stopate suplimentar doar rutele nr. 21 și 36.Rutele de autobuz care n
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 6 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 7 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,04 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 18,77 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
Fost jucător al echipei naționale de fotbal a Moldovei înscrie din nou în campionatul italian # Noi.md
Fostul mijlocaș central al echipei naționale de fotbal a Moldovei (81 de meciuri, 5+2) Artur Ionița a marcat un nou gol pentru „Triestina” în meciul din divizia a 3-a a Italiei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul de acasă din etapa a 20-a a Seriei C (Grupa A) împotriva echipei Alchione (1:2). Compatriotul nostru a jucat toate cele 90 de minute cu banderola de căpitan, iar
O echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei a asistat o naștere în ambulanță, în primele zile ale anului 2026, după un apel recepționat pe 5 ianuarie, la ora 14:14, într-o localitate din raionul Sîngerei.Ambulanța a ajuns la domiciliu în 12 minute, iar personalul medical a evaluat pacienta – o femeie de 37 de ani, aflată la săptămîna 38-39 de sarcină, la a noua naștere – și
Zboruri întîrziate sau anulate în principalele aeroporturi europene, trenurile Eurostar oprite, camioane blocate - omăt, căzută abundent luni, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda şi ameninţă să o facă şi marţi, relatează AFP şi Reuters.Din cauza zăpezii căzute pe pistele celor două mari aeroporturi pariziene, Charles-de-Gaulle - principalul aeroport francez - şi Orly
Consiliul Superior al Procurorilor a decis, în ședința de astăzi, cînd va avea loc Adunarea Generală a Procurorilor, în acest an.Aceasta se va desfășura, în premieră, în format online, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{855623}}„Trebuie pînă la 31 martie 2026 să desfășurăm Adunarea Procurorilor. Propunerea este să o organizăm în regim online. Vom contracta o companie IT care are e
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor și de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi.Pentru ca sărbătoarea Nașterii Domnului să nu fie umbrită de situații de risc, pompierii și salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență sporită la utilizarea surselor de foc deschis, în special a
Pompierii și salvatorii au efectuat 45 de intervenții în ultimele 24 de ore, după ce ghețușul și ninsorile au creat dificultăți pe drumurile din țară.Cele mai multe misiuni au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și tractarea și deblocarea mijloacelor de transport rămase blocate din cauza condițiilor meteo, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit instit
Protest al fermierilor: Poliția avertizează privind posibila blocare a traseului Negureni–Telenești # Noi.md
Astăzi, în localitatea Negureni, raionul Telenești, va avea loc un protest al fermierilor cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare.Potrivit organizatorilor, protestul are drept scop atragerea atenției asupra dificultăților economice cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii invocă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la subvenții, costurile mari pentru motori
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie dintr-un bloc locativ cu 16 nivele de pe strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu care a provocat degajări puternice de fum.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43, după ce la etajul 3 a fost
Sărbătorile de iarnă sînt legate nu doar de brad și colinde, ci și de mirosurile care umpleau casa și rămîneau în memorie pentru totdeauna.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Corina Steiger a împărtășit o poveste caldă despre Crăciun și o prăjitură devenită simbol al copilăriei.Autoarea își amintește cum, în preajma C
Moldova a dispus mai multe comisii rogatorii, adică cereri de ajutor judiciar internațional, pentru verificarea declarațiilor și a bunurilor de peste hotare ale fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în scopul recuperării activelor.Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1.Vladimir
Directoarea Școlii de Arte "Eugen Doga" din capitală: "Nu aveam, elementar, un microfon" # Noi.md
Infrastructura Școlii de Arte „Eugen Doga” din capitală nu este pe măsura valorii simbolice și culturale pe care o reprezintă instituția, notează Noi.md.În cadrul Consiliul Municipal Chișinău, directoarea instituției, Ala Țurcanu, a vorbit despre situația în care s-a aflat instituția de ani buni.„Spații de studii învechite, un acoperiș care necesita intervenții urgente. Nimic nu reflecta u
La inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăriei se convoacă ședința Consiliului Municipal Chișinău pentru data de 20 ianuarie, notează Noi.md.Conform demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sînt incluse următoarele subiecte prioritare:{{853612}}1. Cu privire la implementarea proiectului de eficiență energetică a grădiniț
Serviciile municipale au intervenit peste noapte pentru deszăpezirea străzilor din Chișinău și înlăturarea avariilor apărute în urma ninsorii.Potrivit autorităților, echipele au acționat împreună cu preturile de sector, cu prioritate pe arterele principale, străzile secundare, rutele transportului public și căile de acces spre municipiu.{{857543}}În cadrul intervențiilor, carosabilul a fos
„Nu operez pașaportul, operez omul”: Aureliu Bătrînac, despre inimă, responsabilitate și credință # Noi.md
Aureliu Bătrînac nu este doar un chirurg cardiovascular renumit atît în Republica Moldova, cît și peste hotare, doctor în medicină și directorul unui spital privat din capitală.În cadrul emisiunii „Wellness cu Vlada”, medicul vorbește direct și fără ocolișuri despre presiunea reală din sala de operație, emoțiile care nu dispar nici după mii de intervenții și deciziile care se iau „la secundă”,
Administrația președintelui american Donald Trump lucrează la un proiect de acord privind Groenlanda, care ar putea fi propus în viitor conducerii insulei.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, citînd The Economist.Potrivit publicației, la Washington se analizează posibilitatea încheierii unui acord de asociere liberă. Un astfel de format de cooperare prevede îmbunătățirea nivelului de
Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6,2, a lovit marți vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami.Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie.{{856354}}Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adîncime de aproximativ 10 kilometri. De asemenea,
SUA cer ca Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, să ia o serie de măsuri proamericane, pe care predecesorul său le-a refuzat, dacă dorește să evite o soartă similară.Despre acest lucru a anunțat ziarul Politico, cu referire la surse, menționînd că Donald Trump are o listă de cerințe pentru noul lider al Venezuelei, iar Delcy Rodríguez pare să fie o piesă cheie în orice strategie
Condițiile meteo din ultimele 24 de ore au afectat mai multe zone ale Republicii Moldova și au complicat circulația rutieră, anunță Poliția.Potrivit autorităților, intervențiile rapide și prezența permanentă a polițiștilor în teritoriu au redus considerabil efectele situației din trafic.{{857522}}La această oră, în mai multe regiuni persistă ceața, iar conducătorii auto sînt îndemnați la r
„Liderul venezuelean Nicolás Maduro, capturat de forțele speciale americane, se va întoarce mai devreme sau mai tîrziu în patria sa”, a declarat fiul său, Nicolás Maduro Guerra, membru al parlamentului venezuelean.„Va fi din nou printre noi, mai devreme sau mai tîrziu”, a declarat Maduro Jr. la o sesiune parlamentară.El consideră că acest lucru va fi posibil datorită unității poporului, „A
Carabinierii din Orhei au intervenit prompt pentru a sprijini un conducător auto aflat în dificultate.Incidentul a avut loc pe strada Petru Rareș, unde echipajul de carabinieri, aflat în serviciul de patrulare, a observat un automobil care nu își mai putea continua deplasarea din cauza unei defecțiuni tehnice.{{856867}}În contextul condițiilor meteo nefavorabile, oprirea vehiculului în tra
Un jaf spectaculos al unui vehicul, care transporta bani în numerar a avut loc pe o autostradă din Italia, soldat cu furtul a aproximativ 400.000 de euro de către infractori necunoscuți.Potrivit autorităților, bandiții au oprit traficul, blocînd drumul cu mașini, apoi, într-o operațiune extrem de rapidă, au atacat vehiculul.{{857548}}De asemenea, au folosit fumigene, au împrăștiat centuri
Regia „Autosalubritate” informează că, procesul de colectare, evacuare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, fără întîrzieri, inclusiv în contextul condițiilor meteorologice actuale.În prezent, 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare sînt mobilizați pe teren, începînd cu ora 5:30, pentru a asigura continuitatea serv
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării.Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, pe alocuri înzăpezită. Drumarii au fost mobilizați pe tot parcursul nopții și au intervenit pe rețeaua națională, în zonele de nord, centru și sud ale țării.{{857574}}Î
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 61 933 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 17 018 traversări persoane; PTF Leușeni – 11 638 traversări persoane; PTF Sculeni – 8 908 traversări persoane; PTF Palanca – 3 880 traversări persoane; P
Grădinițele vor activa marți, în ajunul Crăciunului, conform unui program prescurtat.Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00.Autoritățile municipale precizează că, la cererea părinților care nu pot prelua copiii în intervalul stabilit, vor fi organizate grupe de serviciu, notează Noi.
Administrația de la Washington consideră că în următoarele 30 de zile nu vor avea loc noi alegeri în Venezuela.Președintele SUA, Donald Trump, a declarat acest lucru într-un interviu acordat NBC.„Mai întîi, trebuie să reconstruim țara. Nu putem organiza alegeri. Oamenii nici măcar nu vor putea vota”, a spus liderul american, răspunzînd la o întrebare despre posibilitatea organizării de ale
Trei stîlpi din în fața Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se prăbușească.Trecătorii sînt in pericol și cer intervenția urgentă a autorităților pentru a preveni producerea unui accident. Reprezentanții Regiei Transport Electric dau asigurări că situația este monitorizată, iar stîlpii sînt incluși în planul de intervenții, urmînd
Șeful Procuraturii Anticorupție: "Ne așteptăm anul acesta la o condamnare a lui Plahotniuc" # Noi.md
Dosarul de fraudă al fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, se află într-o etapă avansată de examinare în instanță, iar acuzarea își propune să obțină o finalitate pe parcursul anului 2026.Șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a declarat că acuzarea se așteaptă la o decizie de condamnare.„Au fost deja cercetate probele acuzării și în prezent se analizează probele apără
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, dar a cedat dolarului american mai mult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7400 lei pentru un euro (-2,72 bani) și 1
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 ianuarie sînt:06 ianuarie — a 6-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 359 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:24 6 Ajunul craciunului. Sf. Mc. EugeniaCe se sărbătorește în lume
În pofida condițiilor meteo specifice sezonului rece, activitatea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău se desfășoară în condiții optime, notează Noi.md.Traficul aerian decurge normal, iar infrastructura aeroportuară este complet operațională: pista de aterizare–decolare, căile de rulare, cît și platforma de parcare a aeronavelor.{{857598}}Echipele aeroportuare sînt mobilizat
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer înnorat pe întreg teritoriul țării.Pe arii extinse se prevăd precipitații slabe sub formă de lapoviță, predominant sub formă de ploaie.Sînt posibile condiții de ceață; pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla predominant din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +3.
Ninsorile abundente din nordul Franței au provocat luni perturbări ale transporturilor și ambuteiaje-record.O alertă de cod portocaliu a fost emisă în 26 de departamente din Franța, iar în regiunea capitalei, limitele de viteză au fost reduse la 80 km/h, fiind interzise camioanele grele.{{857509}}Ambuteiajele din Île-de-France au ajuns la 900 km, depășind recordul anterior stabilit în 2018
Republica Moldova își extinde rețeaua consulară și intenționează să-și crească treptat prezența diplomatică în mai multe regiuni, pentru a îmbunătăți serviciile oferite diasporei și pentru a consolida relațiile economice.Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu pentru Moldpres, informează Noi.md.În ultimele luni, Chiș
Președintele SUA, Donald Trump, evaluează în mod realist forțele și capacitățile statului american, de aceea pune în aplicare o concepție complet nouă privind ordinea mondială.Acest punct de vedere a fost exprimat în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA de către analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi.Expertul a
