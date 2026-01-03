Aproape 3,3 milioale alegători în Registrul de Stat al Alegătorilor

12:00

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, împreună cu mama și fiica sa, Anna, au împărtășit rețeta de Olivier preferată de familia lor. „Fiecare are propria rețetă „corectă”: unii preferă cu salam, noi — doar cu carne de pui; unii iubesc castraveții mai acri, alții — mai fragezi; mazărea o alegem mereu pe cea mai […]