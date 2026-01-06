Dumitru Tărăburcă: „Un astfel de model de guvernare este sortit eșecului” 

04:00

Oamenii de știință au confirmat că meduza cu păr (Cyanea capillata), care trăiește în mările reci din nord, este cea mai lungă meduză și unul dintre cele mai lungi animale de pe planetă.Cu ajutorul observațiilor subacvatice și al analizei ADN-ului exemplarelor aruncate la țărm, cercetătorii au stabilit că tentaculele sale pot atinge 36 de metri lungime, ceea ce depășește lungimea celei mai mar