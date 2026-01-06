Integrarea copiilor refugiați din Ucraina în șolile și grădinițele de la noi: Date actualizate
Noi.md, 6 ianuarie 2026 01:30
Primăria Chișinău informează că, pînă pe 05.01.2026, un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sînt înscriși în sistemul educațional municipal al capitalei.Acești elevi și preșcolari beneficiază de toate serviciile educaționale oferite de școlile și grădinițele din municipiu, facilitînd astfel integrarea lor în comunitatea locală și asigurînd continuitatea procesului de învățare înt
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
02:30
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane, notgează Noi.md.În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele mai multe dintre ele, peste 80%, au fost realizate în limba de stat. De asemenea, 41 de tururi au fost în limba engleză, iar 26 – în limba rusă.{{857066}}La 93 de vizite, au participat și deputați, care au dis
Acum o oră
02:00
Pe insula Floreana din arhipelagul Galapagos, după aproape zece ani de eforturi susținute pentru refacerea ecosistemului, a avut loc un eveniment senzațional: oamenii de știință au redescoperit pasărea șina Galapagos.Această mică pasăre cu penaj albastru nu a mai fost întîlnită aici de aproape două secole, de cînd singurul exemplar a fost capturat de Charles Darwin. Dispariția speciei a fost a
Acum 2 ore
01:30
Integrarea copiilor refugiați din Ucraina în șolile și grădinițele de la noi: Date actualizate # Noi.md
Primăria Chișinău informează că, pînă pe 05.01.2026, un număr semnificativ de copii refugiați din Ucraina sînt înscriși în sistemul educațional municipal al capitalei.Acești elevi și preșcolari beneficiază de toate serviciile educaționale oferite de școlile și grădinițele din municipiu, facilitînd astfel integrarea lor în comunitatea locală și asigurînd continuitatea procesului de învățare înt
01:00
Cablul de fibră optică care leagă Lituania și Letonia și asigură conexiunea lor la internet cu țările scandinave a fost deteriorat în Marea Baltică.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru postul de radio LRT șeful Centrului Național de Management al Crizelor (NKVC), Vilmentas Vitkauskas.{{835052}}El a menționat că avaria s-a produs în apele teritoriale ale Letoniei, „la cîți
Acum 4 ore
00:30
Jurnaliștii au descoperit în Arhiva Națională a Marii Britanii documente secrete în care se menționează despre o întîlnire a serviciilor secrete militare cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri) în Belgia în anii '90.Un document intern al Ministerului Apărării din 1997 menționează triunghiuri negre deasupra pădurilor belgiene, numite „fenomene aeriene neidentificate” (UAP), relatează Oxu
00:00
În valea alpină Val d'Eren, nu departe de satul Euseigne, se află formațiuni geologice unice, cunoscute sub numele de Piramidele Euseigne.Aceste structuri naturale, cu o înălțime de 10 pînă la 15 metri, sînt încununate de stînci masive și reprezintă rezultatul eroziunii milenare, care a început după ultima perioadă glaciară.{{854936}}Piramidele au apărut în urmă cu aproximativ 80-10 mii de
00:00
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a vorbit în cadrul programului "High-Level Interview" China Media Group (CMG), în ajunul vizitei de stat pe care o efectuează în China, acesta fiind primul interviu de la revenirea biroului prezidențial la Casa Albastră, scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul interviului, Lee a subliniat angajamentul Seulului de a consolida relațiile sino-sud-coreene.Pr
5 ianuarie 2026
23:30
Preşedintele Chinei Xi Jinping a avut luni, la Beijing, o întîlnire cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, aflat în vizită de stat în China, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că China și Coreea de Sud au aderat de mult timp la principiile „valorizării păcii” și „armoniei fără uniformitate”, depășind diferențele dintre sistemele sociale și ideologiile existente, pentru a obțin
23:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în perioada 15 ianuarie - 24 februarie 2026.Apelul de propuneri este deschis pentru grupurile de acțiune locală inc
23:30
La 88 de ani de la izbucnirea Războiului de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze, 7 Iulie 2025, Secretarul general Xi Jinping și delegația care îl însoțea au ajuns la Piața Monumentului care comemorează Ofensiva celor O sută de Regimente.Adresîndu-se tinerilor prezenți, Xi a declarat că prezența aici reprezintă o experiență spirituală, îndemnîndu-i să ducă mai departe moștenirea revoluțion
23:00
Producătorii de sosuri chili se confruntă cu dificultăți serioase din cauza efectelor schimbărilor climatice.Compania Nanyang Sauce din Singapore a fost nevoită să reducă volumul producției cu 25% în ultimul trimestru, ceea ce a dus la o deficit a produselor sale în magazine. Condițiile meteorologice extreme din regiunile în care se cultivă ardeiul iute au perturbat lanțurile de aprovizionare
Acum 6 ore
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit, luni, la Marea Sală a Poporului din Beijing, cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, aflat într-o vizită oficială în China, scrie romanian.cgtn.com.În cadrul întrevederii, președintele Xi a subliniat că atît China, cît și Irlanda prețuiesc pacea și susțin deschiderea și incluziunea. De la stabilirea parteneriatului strategic reciproc avantajos
22:30
Primăria Chișinău anunță organizarea unui spectacol festiv, care va avea loc pe 6 ianuarie, începînd cu ora 19:00, în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”.Evenimentul este dedicat promovării tradițiilor și colindelor de Crăciun, care aduc împreună comunitatea și valorile sărbătorilor de iarnă.{{856045}}Programul serii (19:00–22:00) prevede un concert folcloric de colinde și
22:00
Un studiu global privind conținutul de plastic din atmosferă, publicat în Scientific Reports, a arătat că particulele provenite de la anvelopele uzate ale autovehiculelor sînt principala sursă de poluare cu nanoplastic în Alpi.Analiza probelor colectate din 14 locuri din Alpii francezi, elvețieni și italieni a evidențiat prezența particulelor de nanoplastice în cinci dintre acestea.{{85512
21:30
Poliția a descoperit primul indiciu în ancheta privind jaful băncii Sparkasse din Gelsenkirchen. Acesta este considerat unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.Potrivit agenției dpa, luni, 5 ianuarie, anchetatorii au reușit să găsească plăcuțele de înmatriculare care, după toate aparențele, aparțineau mașinii infractorilor.Potrivit informațiilor jurnaliștilor, plăcuțele de î
21:30
Pe timp de noapte, în pădurile din extravilanul localității Nihoreni, raionul Rîșcani, inspectorii de mediu au descoperit un caz de defrișare ilegală, în urma unei razii comune desfășurate împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, un bărbat a fost surprins în flagrant în timp ce tăia mai mulți arbori de salcîm într-
21:00
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model neutru ale căror posesori sînt tineri din regiunea transnistreană.Procedura de apostilare nu semnifică recunoașterea statutului unei diplome, ci constituie o formalitate administrativă prin care se confirmă autenticitatea semnături
21:00
Fundația pentru protecția mediului din India, condusă de activistul de mediu Arun Krishnamurthy, implementează un proiect de amploare privind restaurarea vechilor fîntîni în trepte — baoli.Aceste construcții arhitecturale au servit de-a lungul secolelor ca surse de apă în regiunile aride ale țării, însă în ultimele decenii multe dintre ele s-au transformat în gropi de gunoi abandonate.{{85
Acum 8 ore
20:30
Nicolás Maduro a fost adus astăzi într-o sală de judecată din New York. El a vorbit în spaniolă și a folosit un interpret.Instanța l-a acuzat de patru capete de acuzare, inclusiv trafic de droguri și arme. {{857474}}El a pledat nevinovat și a declarat instanței: „Sînt un om decent, sînt încă președintele țării mele, Venezuela”. Soția sa, Cilia Flores, și-a subliniat, de asemenea, nevinovăț
20:30
O persoană a fost arestată după un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din statul Ohio, relatează luni CNN.O persoană este în arest și o anchetă este în curs de desfășurare în urma unui incident la reședința din Ohio a vicepreședintelui JD Vance, potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii. informează Noi.md cu referire la Agerpres.{{857429}} Potrivit of
20:30
Presa transnistreană relatează că drumul de centură din Grigoriopol este închis temporar din cauza vremii nefavorabile.Tot traficul va fi deviat prin oraș. Șoferii sînt sfătuiți să își planifice traseul în avans, să anticipeze potențialele aglomerații și să respecte regulile de circulație.De asemenea, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, următoarele tronsoane ale autostrăzii T
20:30
Primăria Chișinău, împreună cu Î.M. Regia „Autosalubritate”, informează locuitorii capitalei că brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere.Pentru o colectare corectă, arborii urmează să fie lăsați lîngă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare.{{855620}
20:00
O ursoaică polară din Arctica a uimit comunitatea științifică după ce a fost observată îngrijind doi pui de vîrste similare, unul dintre ei fiind adoptat, într-un caz extrem de rar documentat de cercetători canadieni care monitorizează specia de aproape o jumătate de secol.Oamenii de știință din Canada au documentat un caz rar de urs polar femelă care a adoptat un pui, arătînd un „comportament
20:00
Un antreprenor japonez specializat în sushi a plătit luni suma-record de 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la o licitație anuală prestigioasă de Anul Nou desfășurată la principala piață de pește din Tokyo, depășind recordul anterior.Lanțul de restaurante de sushi al autointitulatului „Rege al Tonului”, Kiyoshi Kimura, a plătit cel mai mare preț pentru peștele de 243 de kilograme
19:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, soțul supraviețuitor are statutul de moștenitor de clasa I, beneficiind de drepturi egale cu copiii și părinții defunctului.Codul civil modificat îi permite, pe lîngă cota succesorală, să primească mobilierul și obiectele de uz casnic din locuința comună, necesare pentru menținerea gospodăriei.{{854452}}Anterior, soțul supraviețuitor nu era recunoscut automat c
19:30
Unul dintre cele mai valoroase situri medievale dintre Prut și Nistru, Costești–Gîrlea, oferă noi indicii despre viața și meșteșugurile din secolul XIV, anunță Agenția Națională Arheologică.Ansamblul din raionul Ialoveni este atribuit perioadei dominației Hoardei de Aur și cuprinde o așezare urbană de mari dimensiuni, două fortificații de pămînt și două zone funerare cu morminte de înhumație.
19:00
Comisia Europeană a numit aderarea la UE drept principala garanție de securitate pentru Ucraina # Noi.md
Principala garanție de securitate pentru Kiev din partea Uniunii Europene ca uniune este perspectiva aderării Ucrainei la UE.Despre acest lucru a declarat Paula Pinho, purtătorul de cuvînt al Comisiei Europene, în răspunsul la întrebarea unui corespondent al „Европейская правда”.La Bruxelles, viitoarea aderare a Ucrainei la UE este considerată principala garanție de securitate pe care Uniu
19:00
Toate persoanele care și-au pierdut viața în incendiul din stațiunea Crans-Montana din Elveția, în timpul sărbătorilor de Anul Nou, au fost identificate. Anunțul a fost făcut duminică de poliția elvețiană, potrivit Deutsche Welle.26 dintre victime aveau sub 18 ani, iar alte două persoane care și-au pierdut viața în incendiu aveau doar 14 ani, au mai spus oficialii, menționează sursa citată,, i
19:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat treisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 4 cazuri; PTF „Sculeni” – 1 caz; PT
Acum 12 ore
18:30
Circulația pe șoseaua Balcani din Chișinău este îngreunată din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un camion: vehiculul a derapat în șanț și a blocat parțial carosabilul.Pe tronsonul respectiv s-au format ambuteiaje lungi, șoferii semnalînd întîrzieri semnificative, informează Noi.md, citînd canalul Инцидент Молдова.Șoferilor li se recomandă să aleagă, pe cît posibil, rute d
18:30
Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de luni, despărţirea de antrenorul portughez Ruben Amorim, tehnician în vârstă de 41 de ani.Amorim a rezistat pe banca lui Manchester United doar ceva mai mult de un an. Oficialii clubului englez au decis că este nevoie de o schimbare la echipă, fiind nemulţumiţi de parcursul inconstant al echipei sub coman
18:30
Pe parcursul zilelor de weekend, “Spații Verzi” și IMSL Ciocana , au desfășurat acțiuni de întreținere și salubrizare a teritoriului sectorului, atît pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale, cît și pentru menținerea curățeniei în spațiile publice.Lucrările executate au inclus răspîndirea materialului antiderapant pe trotuare, deszăpezirea suprafețelor pietonale, precum și salubrizar
18:30
Mai multe aeroporturi din Regatul Unit au fost afectate luni, 5 ianuarie 2026, de ninsori abundente și viscol, ceea ce a dus la anularea sau întîrzierea zborurilor, potrivit Sky News.Aeroportul John Lennon din Liverpool și alte aeroporturi importante, precum London Heathrow, Manchester, Bristol și Edinburgh, au înregistrat întîrzieri semnificative și anulări de zboruri, afectînd companii aerie
18:30
Poliția informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport.Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să
18:30
Licitații relansate: sensuri giratorii pentru două intersecții aglomerate de pe drumuri naționale # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță relansarea procedurilor de achiziție publică pentru amenajarea a două sensuri giratorii în intersecții considerate puncte-cheie ale rețelei naționale.Proiectele vizează creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului, inclusiv reducerea blocajelor și a riscului de accidente.{{856508}}Primul sens giratoriu este planificat la intersecț
18:00
Fermierii din Grecia au decis, în cadrul unei adunări naționale a reprezentanților lor, să intensifice acțiunile de blocare a autostrăzilor, inclusiv a drumurilor ocolitoare, precum și a punctelor vamale de la frontierele cu țările vecine, cerînd guvernului subvenții și să refuze semnarea acordului de liber schimb între UE și țările MERCOSUR.Joi, 8 ianuarie, și vineri, 9 ianuarie, fermierii vo
18:00
Președintele Turciei, Recep Erdoğan, dorește să readucă țara în programul avioanelor de vînătoare F-35 condus de SUA, afirmînd că acest lucru va contribui la consolidarea relațiilor cu Washingtonul și la întărirea securității NATO.El a menționat acest lucru într-un comentariu scris, pe care l-a oferit la o întrebare a Bloomberg, relatează „Adevărul European”.Erdoğan a declarat că și-a expr
18:00
Parlamentul și Guvernul au susținut, în decembrie 2025, continuarea aplicării cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și în anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale menite să stimuleze economia. Precizările au fost făcute de deputata PAS Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, într-o postare publică.{{854795}}Potrivit acesteia
17:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, notează Noi.md.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).{{855762}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
17:00
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026”.Programul „Capitala Sportului” reprezintă o inițiativă națională menită să promoveze un stil de viață activ și sănătos, precum și să stimuleze dezvoltarea sportului la nivel local. La concurs pot aplica localitățile din țară, inclusiv cele din Unitatea Teritorial
17:00
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, dintre care 187 de mii de lei au fost alo
17:00
O grenadă a fost descoperită lîngă o sinagogă de pe Tempelgasse, în cartierul Leopoldstadt din Viena, potrivit poliției din capitala Austriei.Potrivit forțelor de ordine, dispozitivul exploziv a fost găsit într-o pungă lăsată la intrarea unei clădiri vizavi de sinagogă. „Grenada a fost confiscată și ridicată de echipa de geniști pentru examinare”, a raportat poliția.{{841621}}Punga cu gren
17:00
Premier Energy Distribution a ieșit cu o avertizare în contextul condițiilor meteo dificile din Republica Moldova, cu depuneri de polei, carosabil umed și ceață pe mai multe drumuri din țară.Operatorul de distribuție a energiei electrice atrage atenția populației și agenților economici asupra necesității respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalațiile electrice, în situ
16:30
În SUA au apărut imagini cu „operațiunea specială” de transportare a lui Maduro la tribunal # Noi.md
Transportul președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, capturat de SUA, de la închisoare la tribunalul din New York a arătat aproape ca o operațiune specială – cu utilizarea unui elicopter, a unui vehicul blindat și a unor măsuri de securitate pe scară largă.Potrivit „Adevărului European”, imaginile au fost făcute publice de CNN și alte mass-media americane.Mai întîi, Maduro a fost transpor
16:30
Comisia Electorală Centrală reamintește difuzorilor de publicitate, precum și deținătorilor sau gestionarilor dispozitivelor de publicitate fixă ori mobilă, că trebuie să prezinte pînă la 15 ianuarie 2026 rapoartele privind publicitatea politică și electorală difuzată pe parcursul anului 2025.Rapoartele urmează să includă schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea polit
16:30
Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență, în contextul vremii cu ninsori, iar copiii să fie supravegheați.Serviciile municipal de profil sînt în teren și intervin la necesitate, notează Noi.md. Situația este monitorizată în continuare, în contextul avertizărilor emise de meteorologi.În cazul înregistrării unor situații problematice în contextul condițiilor me
16:30
Inspectoratul de Stat al Muncii primește atribuții consolidate, după actualizarea cadrului normativ care reglementează activitatea Inspectoratului și stabilește mai clar competențele de control, monitorizare, prevenire și informare.Legea nr. 311 din 18 decembrie 2025 pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2025. Aceast
16:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după demisia lui Vasil Maliuk, l-a numit pe Evgheni Hmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la decretul președintelui. Cariera lui Evgheni Hmara în SBU se remarcă prin ascensiunea profesională rapidă și realizările semnificative în domeniul operațiunilor speci
16:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori, formarea ghețușului și a poleiului pe carosabil, Poliția avertizează conducătorii auto și pietonii asupra riscurilor sporite pe traseele naționale și locale.Recomandări pentru conducătorii auto:{{857424}}adaptați viteza la condițiile de drum și evitați manevrele riscante;păstrați o distanță suficientă față
16:00
Asociația Judecătorilor "Vocea Justiției" se arată îngrijorată de o declarație a autorităților # Noi.md
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” își exprimă îngrijorarea privind declarația publică din 30 decembrie 2025 a șefei statului referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și independentă, care
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.