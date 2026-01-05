„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori
ProTV.md, 5 ianuarie 2026 17:20
„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori
• • •
Acum 10 minute
17:30
Zăpada paralizează traficul din capitală: un TIR a rămas blocat pe o stradă și a provocat ambuteiaje și nervi în rândul șoferilor - VIDEO
17:30
La început de an, preţul Bitcoin începe să crească din nou și ajunge la 92.500 de dolari
Acum 30 minute
17:20
„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori
Acum o oră
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.01.2026
16:40
Moscova îi avertizează pe ruși să nu meargă în Venezuela
16:40
Mai multe petroliere aflate sub sancțiuni încearcă să fugă din apele Venezuelei, într-o sfidare a blocadei SUA
Acum 2 ore
16:30
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
16:20
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?” O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO
16:20
Gazetarul român Cristian Tudor Popescu: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ,,Poate să trimită un comando prin regiunea transnistreană care s-o răpească pe Maia Sandu”
16:10
Taiwanul consideră că arestarea lui Maduro descurajează o posibilă invazie a Beijingului, după ce Venezuela s-a bazat pe arme rusești și chinezești
16:00
Atenție, șoferi! Polei și ghețuș pe șoselele din țară: Adaptați viteza și conduceți cu prudență. Recomandările poliției
Acum 4 ore
15:20
O moldoveancă, dată în căutare în Marea Britanie, reținută de polițiștii de frontieră români
15:20
11 persoane, prinse cu droguri, în mai multe sectoare din capitală. Ce spun polițiștii - VIDEO
15:20
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
15:10
LIVE. Nicolas Maduro, scos din închisoare și dus în instanță. Imagini cu liderul venezuelean capturat de SUA. Ce pedeapsă riscă
15:00
ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut
14:50
Condamnări în Franța pentru hărțuirea online a soției președintelui Macron
14:40
Cod galben de ghețuș pe întreg teritoriul țării. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
14:30
Viktor Orban este mulțumit de intervenția SUA în Venezuela: „Pentru Ungaria este o veste bună”
14:20
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
14:20
Un bărbat - amendat, după ce a fost prins în timp ce tăia copaci, la Rîșcani
14:10
„Nu mi-am dat demisia la timp.” Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat în dosarul lui Plahotniuc - VIDEO
14:00
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce și-a falsificat identitatea pe WhatssApp și a înșelat un bărbat de bani. Câți ani va sta după gratii
14:00
Coșmarul lui Vladimir Putin, după capturarea lui Nicolas Maduro: „Toate bateriile S-300 devin previzibile”
13:50
Un judecător veteran de 92 de ani va prezida procesul lui Nicolas Maduro. Cine este Alvin Hellerstein, omul care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump
Acum 6 ore
13:20
Ali Khamenei este pregătit să fugă din țară. Ce prevede planul „B” al liderului suprem din Iran
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.01.2026
13:00
Sinteza CNA: Sechestre de 291 de milioane de lei, un avocat și un tânăr - condamnați la închisoare. Precizările procurorilor
12:20
Brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă pot fi transformați în îngrășământ natural. Îndemnul primăriei Chișinău
12:20
Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat: „Nu mi-am dat demisia la timp. Își asuma altcineva responsabilitatea” - VIDEO
12:20
Cum va „conduce” Trump Venezuela, după decapitarea regimului de la Caracas. SUA au planuri clare pentru viitorul imediat, dar discuțiile despre alegeri „sunt premature”
Acum 8 ore
11:30
La un pas de tragedie. O adolescentă a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, la Căușeni. Precizările IGSU
11:30
Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute
11:20
Incendiu la o biserică din Drochia. Focul a cuprins o anexă a lăcașului. Ce spun pompierii - FOTO
11:20
Donald Trump avertizează regimul din Iran, pe fondul protestelor: „Va fi lovit foarte dur”
10:50
Atenție, moldoveni. Alertă de călătorie în Iran în legătură cu riscurile de securitate. Ce recomandă oficialii
10:40
32 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan: Peste 3 mii de încălcări în trafic, în doar două zile, înregistrate de polițiști
10:30
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
10:20
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?” O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO
10:00
Nicolas Maduro ajunge luni în fața instanței pentru a afla acuzațiile. Venezuela are acum doi așa-ziși președinți
09:40
„Noapte albă” pentru drumarii care au intervenit în toată țara: Peste 560 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale
Acum 12 ore
09:30
Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii
09:20
Trump prezice căderea Cubei, avertizează Columbia și amenință Groenlanda. „Nu știu dacă vor rezista”
08:50
Donald Trump o amenință direct pe noua președintă a Venezuelei: „Va plăti un preț mare, mult mai mare decât Maduro”
08:40
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
08:20
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
Acum 24 ore
22:30
Iarna pune presiune pe infrastructură: drumarii patrulează non-stop în toată țara pentru a preveni ghețușul și înzăpezirea carosabilului - VIDEO
22:10
Ninsori, lapoviță și ghețuș pe carosabil: poliția îndeamnă la prudență, în timp ce copiii se bucură de zăpadă - VIDEO
22:10
De Mevius, pilotul celor de la X-Raid Team a câștigat prima etapă a raliului Dakar - VIDEO
22:10
Start de an cu emoții pentru tenisul românesc: Ruse și Cristian eliminate la Brisbane, Sorana Cîrstea merge mai departe și anunță că 2026 va fi ultimul său sezon - VIDEO
