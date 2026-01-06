Donald Trump pregătește un Acord de liberă asociere cu Groenlanda: Statele Unite oferă sprijin financiar în schimbul controlului asupra apărării și securității externe - VIDEO

ProTV.md, 6 ianuarie 2026 23:20

Donald Trump pregătește un Acord de liberă asociere cu Groenlanda: Statele Unite oferă sprijin financiar în schimbul controlului asupra apărării și securității externe - VIDEO

• • •

Acum 30 minute
23:50
Moldova se pregătește de Crăciunul pe stil vechi: Cumpărături, tradiții și reuniri de familie la masa de sărbătoare - VIDEO ProTV.md
23:40
A fost o seară magică și pentru un alt fotbalist moldovean. Victor Stînă, a marcat și el primul său gol în noul an - VIDEO ProTV.md
23:40
Fotbalistul moldovean Artur Ioniță a început anul cu gol - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
23:30
Tradițiile de Bobotează în România și Bulgaria: Tineri intră în apele reci pentru a recupera crucile aruncate de preoți, iar în Kalofer, bărbații dansează în râul Tundja - VIDEO ProTV.md
23:30
Românca Sorana Cîrstea a reușit o victorie superbă cu Jelena Ostapenko, la Brisbane - VIDEO ProTV.md
23:30
Italia eliminată de la United Cup: Flavio Cobolli pierde dramatic, iar campioana mondială iese din competiție, în timp ce Belgia și Australia avansează în play-off - VIDEO ProTV.md
23:30
Mohamed Salah salvează Egiptul în prelungiri și îl duce în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, în timp ce Osimhen și Lookman strălucesc în victoria Nigeriei împotriva Mozambicului - VIDEO ProTV.md
23:20
Donald Trump pregătește un Acord de liberă asociere cu Groenlanda: Statele Unite oferă sprijin financiar în schimbul controlului asupra apărării și securității externe - VIDEO ProTV.md
23:20
Maximus, motanul premierului belgian, devine o figură virală: Cum o felină a cucerit rețelele de socializare cu ironii subtile despre politica de la Bruxelles - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
23:10
Aglomerație în autogări înainte de Crăciunul pe stil vechi: Oameni din toată țara călătoresc spre case pentru a sărbători alături de familie - VIDEO ProTV.md
23:10
Nicolás Maduro rămâne în arest până pe 17 martie: Liderul venezuelean și soția sa resping acuzațiile din New York, iar Maduro se declară prizonier de război - VIDEO ProTV.md
23:00
Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul - VIDEO ProTV.md
23:00
Crăciunul pe stil vechi aduce mii de moldoveni în România: Vama Albița aglomerată, iar hotelurile din Bucovina și Sovata sunt ocupate în proporție de 80% - VIDEO ProTV.md
22:50
Numărul cazurilor de gripă a crescut cu 40% într-o săptămână: Specialiștii ANSP avertizează despre riscurile infectării și recomandă măsuri stricte de igienă și distanțare socială - VIDEO ProTV.md
22:50
Pregătiri și rugăciuni în Ajunul Crăciunului: Preotul aduce vestea Nașterii Domnului din gospodărie în gospodărie, invitând comunitatea la slujba de Crăciun - VIDEO ProTV.md
22:40
Veceaslav Platon cere să fie audiat prin teleconferință în dosarul lui Plahotniuc. Avocatul liderului PD a precizat că cererea are peste 200 de pagini: „O să luăm act de ea” - VIDEO ProTV.md
22:40
Ciochină, acuzat că a lovit mortal un adolescent, continuă să fie impulsiv în fața instanței și refuză să colaboreze cu autoritățile, în timp ce procesul intră în faza finală - VIDEO ProTV.md
22:30
Veceaslav Platon cere să fie audiat prin teleconferință în dosarul lui Plahotniuc. Avocatul liderului PD: „Am primit o copie a cererii, are peste 200 de pagini. O să luăm act de ea” - VIDEO ProTV.md
22:20
Summit Istoric al „Coaliției de Voință” la Paris: Uniunea Europeană, Statele Unite și peste 30 de țări analizează măsurile de securitate pentru Ucraina post-război - VIDEO ProTV.md
22:20
Avertizare de cod galben de polei și ghețuș: Meteorologii proiectează precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare până pe 9 ianuarie - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
22:00
De sărbători, toate drumurile duc ACASĂ. Pe traseul Chișinău-Orhei s-au format ambuteiaje – FOTO/VIDEO ProTV.md
21:40
Rusia a încălcat în ultimii 15 ani toate acordurile cu Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Macron cere garanții ferme pentru securitatea Ucrainei și a regiunii europene ProTV.md
21:10
Zelenski, Macron și Starmer au semnat la Paris o declarație privind desfășurarea forțelor multinaționale în Ucraina - VIDEO ProTV.md
20:50
Zelenski, Macron și Starmer semnează la Paris o declarație privind desfășurarea forțelor multinaționale în Ucraina - VIDEO ProTV.md
20:40
Boboteaza pe stil nou sărbătorită cu mare evlavie în Chișinău: Creștinii ortodocși participă la slujba de la Biserica „Teodora de la Sihla” pentru a lua aghiasmă și a se bucura de binecuvântarea divină - VIDEO ProTV.md
20:40
Crăciunul pe stil vechi, sărbătorit cu mare fast în Moldova: De la cozonaci și sarmale la piftie și babă neagră, gospodinele se pregătesc pentru masa de sărbătoare - VIDEO ProTV.md
20:20
De sărbători, toate drumurile duc ACASĂ. La ieșirea din capitală s-au format ambuteiaje – FOTO ProTV.md
Acum 6 ore
20:10
Flăcări și fumul dens: Două mașini au luat foc în urma unor accidente în Chișinău și Anenii Noi. Autoritățile investighează circumstanțele - VIDEO ProTV.md
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.01.2026 ProTV.md
20:00
Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul ProTV.md
19:50
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.01.2026 ProTV.md
19:30
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 ProTV.md
19:10
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei ProTV.md
19:00
Program de sărbători pentru instituțiile de învățământ preșcolar din capitală. Cum vor activa pe 6, 7 și 8 ianuarie ProTV.md
18:30
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro ProTV.md
18:20
Capcane instalate ilegal au fost descoperite în fondul forestier și pe terenuri agricole din raionul Telenești. Autoritățile avertizează asupra pericolelor pentru fauna sălbatică ProTV.md
18:20
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă ProTV.md
Acum 8 ore
17:50
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” își asistă temporar activitatea. Care este motivul ProTV.md
17:50
Atenție, șoferi! Condiții de ceață pe drumuri și trafic intens în perioada Crăciunului pe stil vechi: Sfaturi esențiale pentru o călătorie în siguranță ProTV.md
17:40
Fiul de 20 de ani al lui Ramzan Kadîrov, numit vicepremier interimar al Ceceniei ProTV.md
17:30
Reduceri substanțiale la prima de asigurare medicală: Mii de moldoveni pot beneficia de reduceri de 80% dacă plătesc până la 31 martie ProTV.md
17:10
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc în martie și se va desfășura în format online. Decizia Consiliul Superior al Procurorilor ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.01.2026 ProTV.md
17:00
Accident grav în nordul Moldovei: Un bărbat a fost transportat la spital, după ce două mașini s-au lovit frontal - FOTO ProTV.md
16:50
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente ProTV.md
16:40
Un pas decisiv pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport: Cum arată și unde vor fi construiți primii km de autostradă - FOTO ProTV.md
16:40
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană ProTV.md
16:20
De la covoare tradiționale la suvenire din sticlă organică: Președintele Maia Sandu a primit 62 de cadouri protocolare în anul 2025 de la lideri internaționali. Care este valoarea totală a acestora ProTV.md
Acum 12 ore
15:50
„Este o lacună de care beneficiază unii inculpați”. Șeful Procuraturii Anticorupție, despre învinuiții care fug din țară prin regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedepsă ProTV.md
15:20
Ilan Șor, vizat în cauze penale noi privind finanțarea partidelor politice. Declarațiile făcute de șeful Procuraturii Anticorupție ProTV.md
