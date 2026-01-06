Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei

ProTV.md, 6 ianuarie 2026 19:10

Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
19:30
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 ProTV.md
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026
Acum 30 minute
19:10
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei ProTV.md
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei
19:00
Program de sărbători pentru instituțiile de învățământ preșcolar din capitală. Cum vor activa pe 6, 7 și 8 ianuarie ProTV.md
Program de sărbători pentru instituțiile de învățământ preșcolar din capitală. Cum vor activa pe 6, 7 și 8 ianuarie
Acum 2 ore
18:30
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro ProTV.md
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro
18:20
Capcane instalate ilegal au fost descoperite în fondul forestier și pe terenuri agricole din raionul Telenești. Autoritățile avertizează asupra pericolelor pentru fauna sălbatică ProTV.md
Capcane instalate ilegal au fost descoperite în fondul forestier și pe terenuri agricole din raionul Telenești. Autoritățile avertizează asupra pericolelor pentru fauna sălbatică
18:20
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă ProTV.md
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă
17:50
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” își asistă temporar activitatea. Care este motivul ProTV.md
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” își asistă temporar activitatea. Care este motivul
17:50
Atenție, șoferi! Condiții de ceață pe drumuri și trafic intens în perioada Crăciunului pe stil vechi: Sfaturi esențiale pentru o călătorie în siguranță ProTV.md
Atenție, șoferi! Condiții de ceață pe drumuri și trafic intens în perioada Crăciunului pe stil vechi: Sfaturi esențiale pentru o călătorie în siguranță
17:40
Fiul de 20 de ani al lui Ramzan Kadîrov, numit vicepremier interimar al Ceceniei ProTV.md
Fiul de 20 de ani al lui Ramzan Kadîrov, numit vicepremier interimar al Ceceniei
Acum 4 ore
17:30
Reduceri substanțiale la prima de asigurare medicală: Mii de moldoveni pot beneficia de reduceri de 80% dacă plătesc până la 31 martie ProTV.md
Reduceri substanțiale la prima de asigurare medicală: Mii de moldoveni pot beneficia de reduceri de 80% dacă plătesc până la 31 martie
17:10
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc în martie și se va desfășura în format online. Decizia Consiliul Superior al Procurorilor ProTV.md
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc în martie și se va desfășura în format online. Decizia Consiliul Superior al Procurorilor
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.01.2026
17:00
Accident grav în nordul Moldovei: Un bărbat a fost transportat la spital, după ce două mașini s-au lovit frontal - FOTO ProTV.md
Accident grav în nordul Moldovei: Un bărbat a fost transportat la spital, după ce două mașini s-au lovit frontal - FOTO
16:50
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente ProTV.md
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente
16:40
Un pas decisiv pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport: Cum arată și unde vor fi construiți primii km de autostradă - FOTO ProTV.md
Un pas decisiv pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport: Cum arată și unde vor fi construiți primii km de autostradă - FOTO
16:40
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană ProTV.md
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană
16:20
De la covoare tradiționale la suvenire din sticlă organică: Președintele Maia Sandu a primit 62 de cadouri protocolare în anul 2025 de la lideri internaționali. Care este valoarea totală a acestora ProTV.md
De la covoare tradiționale la suvenire din sticlă organică: Președintele Maia Sandu a primit 62 de cadouri protocolare în anul 2025 de la lideri internaționali. Care este valoarea totală a acestora
15:50
„Este o lacună de care beneficiază unii inculpați”. Șeful Procuraturii Anticorupție, despre învinuiții care fug din țară prin regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedepsă ProTV.md
„Este o lacună de care beneficiază unii inculpați”. Șeful Procuraturii Anticorupție, despre învinuiții care fug din țară prin regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedepsă
Acum 6 ore
15:20
Ilan Șor, vizat în cauze penale noi privind finanțarea partidelor politice. Declarațiile făcute de șeful Procuraturii Anticorupție ProTV.md
Ilan Șor, vizat în cauze penale noi privind finanțarea partidelor politice. Declarațiile făcute de șeful Procuraturii Anticorupție
15:00
Incediu puternic la Anenii Noi. Un automobil a luat foc. Momentul în care mașina arde ca o torță, surprins de martori - VIDEO ProTV.md
Incediu puternic la Anenii Noi. Un automobil a luat foc. Momentul în care mașina arde ca o torță, surprins de martori - VIDEO
15:00
Șapte puteri europene resping intenția lui Trump de a prelua Groenlanda, într-o declarație comună: „Regiunea arctică e o prioritatate” ProTV.md
Șapte puteri europene resping intenția lui Trump de a prelua Groenlanda, într-o declarație comună: „Regiunea arctică e o prioritatate”
14:40
Peste 380 de cazuri de gripă sezonieră, înregistrate săptămâna trecută: Ce recomandă ANSP ProTV.md
Peste 380 de cazuri de gripă sezonieră, înregistrate săptămâna trecută: Ce recomandă ANSP
14:40
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile ProTV.md
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile
14:30
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul în care un șofer ajunge cu mașina într-un șanț - VIDEO ProTV.md
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul în care un șofer ajunge cu mașina într-un șanț - VIDEO
14:10
Codul galben de ghețuș, prelungit de meteorologi. Până când va fi valabil ProTV.md
Codul galben de ghețuș, prelungit de meteorologi. Până când va fi valabil
14:00
A abuzat-o sexual pe fetița de 3 ani a partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie ProTV.md
A abuzat-o sexual pe fetița de 3 ani a partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie
13:50
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul, surprins de un alt șofer - VIDEO ProTV.md
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul, surprins de un alt șofer - VIDEO
13:50
A abuzat sexual o fetiță de 3 ani, copilul partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie ProTV.md
A abuzat sexual o fetiță de 3 ani, copilul partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie
13:50
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 8 ore
13:30
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO ProTV.md
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO
13:20
Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu ProTV.md
Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.01.2026
13:10
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele” ProTV.md
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
13:00
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul ProTV.md
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul
12:50
Premierul Groenlandei cere o linie directă cu Donald Trump și vrea să aprofundeze relațiile cu NATO. „Nimeni nu va lupta cu SUA” pentru insula arctică, spune Stephen Milller ProTV.md
Premierul Groenlandei cere o linie directă cu Donald Trump și vrea să aprofundeze relațiile cu NATO. „Nimeni nu va lupta cu SUA” pentru insula arctică, spune Stephen Milller
12:20
Veaceslav Platon cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc ProTV.md
Veaceslav Platon cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc
12:10
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: 32 de locatari, inclusiv copii, au fost evacuați. Precizările IGSU ProTV.md
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: 32 de locatari, inclusiv copii, au fost evacuați. Precizările IGSU
11:50
Au încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări și un pistol pneumatic. Doi cetățeni străini, prinși pe Aeroportul de la Chișinău - FOTO ProTV.md
Au încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări și un pistol pneumatic. Doi cetățeni străini, prinși pe Aeroportul de la Chișinău - FOTO
11:40
Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere” ProTV.md
Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere”
Acum 12 ore
11:20
Tânăr din Azerbaidjan - expulzat din Moldova după ce a lansat focuri de artificii în PMAN - VIDEO ProTV.md
Tânăr din Azerbaidjan - expulzat din Moldova după ce a lansat focuri de artificii în PMAN - VIDEO
11:20
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza ceții. Recomandările poliției - VIDEO ProTV.md
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza ceții. Recomandările poliției - VIDEO
11:20
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin ProTV.md
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
11:00
Administrația Trump îndeamnă companiile petroliere americane să investească masiv în Venezuela pentru a-şi recupera datoriile ProTV.md
Administrația Trump îndeamnă companiile petroliere americane să investească masiv în Venezuela pentru a-şi recupera datoriile
11:00
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședință, se audiază martori. Cine sunt aceștia - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședință, se audiază martori. Cine sunt aceștia - VIDEO
10:50
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști ProTV.md
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști
10:40
Țigări și medicamente - ascunse în mașină, descoperite la punctul de trecere Costești. Ce alte bunuri au găsit vameșii și unde urmau să ajungă - FOTO ProTV.md
Țigări și medicamente - ascunse în mașină, descoperite la punctul de trecere Costești. Ce alte bunuri au găsit vameșii și unde urmau să ajungă - FOTO
10:40
„Rezervau” locuri la cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală și luau bani: Șeful unei filiale de la cimitir, adjunctul său, dar și un preot - trimiși în judecată. Ce spune procuratura ProTV.md
„Rezervau” locuri la cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală și luau bani: Șeful unei filiale de la cimitir, adjunctul său, dar și un preot - trimiși în judecată. Ce spune procuratura
10:30
Forfotă mare în sate în ajun de Crăciun pe stil vechi: gospodinele și-au pus șorțul și au pregătit bucate alese și Crăciunei - VIDEO ProTV.md
Forfotă mare în sate în ajun de Crăciun pe stil vechi: gospodinele și-au pus șorțul și au pregătit bucate alese și Crăciunei - VIDEO
10:30
Atenție, șoferi! Protest planificat cu tractoare. Poliția recomandă evitarea traseului Negureni Telenești ProTV.md
Atenție, șoferi! Protest planificat cu tractoare. Poliția recomandă evitarea traseului Negureni Telenești
10:30
Veaceslav Platon cere să fie audiat ca martor în dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc - FOTO ProTV.md
Veaceslav Platon cere să fie audiat ca martor în dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc - FOTO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.