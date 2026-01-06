De sărbători, toate drumurile duc ACASĂ. La ieșirea din capitală s-au format ambuteiaje – FOTO
ProTV.md, 6 ianuarie 2026 20:20
De sărbători, toate drumurile duc ACASĂ. La ieșirea din capitală s-au format ambuteiaje – FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
20:50
Zelenski, Macron și Starmer semnează la Paris o declarație privind desfășurarea forțelor multinaționale în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Zelenski, Macron și Starmer semnează la Paris o declarație privind desfășurarea forțelor multinaționale în Ucraina - VIDEO
Acum 30 minute
20:40
Boboteaza pe stil nou sărbătorită cu mare evlavie în Chișinău: Creștinii ortodocși participă la slujba de la Biserica „Teodora de la Sihla” pentru a lua aghiasmă și a se bucura de binecuvântarea divină - VIDEO # ProTV.md
Boboteaza pe stil nou sărbătorită cu mare evlavie în Chișinău: Creștinii ortodocși participă la slujba de la Biserica „Teodora de la Sihla” pentru a lua aghiasmă și a se bucura de binecuvântarea divină - VIDEO
20:40
Crăciunul pe stil vechi, sărbătorit cu mare fast în Moldova: De la cozonaci și sarmale la piftie și babă neagră, gospodinele se pregătesc pentru masa de sărbătoare - VIDEO # ProTV.md
Crăciunul pe stil vechi, sărbătorit cu mare fast în Moldova: De la cozonaci și sarmale la piftie și babă neagră, gospodinele se pregătesc pentru masa de sărbătoare - VIDEO
Acum o oră
20:20
De sărbători, toate drumurile duc ACASĂ. La ieșirea din capitală s-au format ambuteiaje – FOTO # ProTV.md
De sărbători, toate drumurile duc ACASĂ. La ieșirea din capitală s-au format ambuteiaje – FOTO
20:10
Flăcări și fumul dens: Două mașini au luat foc în urma unor accidente în Chișinău și Anenii Noi. Autoritățile investighează circumstanțele - VIDEO # ProTV.md
Flăcări și fumul dens: Două mașini au luat foc în urma unor accidente în Chișinău și Anenii Noi. Autoritățile investighează circumstanțele - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.01.2026
Acum 2 ore
20:00
Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul # ProTV.md
Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul
19:50
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.01.2026
19:30
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 # ProTV.md
Samsung prezintă “Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026
19:10
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei # ProTV.md
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei
Acum 4 ore
19:00
Program de sărbători pentru instituțiile de învățământ preșcolar din capitală. Cum vor activa pe 6, 7 și 8 ianuarie # ProTV.md
Program de sărbători pentru instituțiile de învățământ preșcolar din capitală. Cum vor activa pe 6, 7 și 8 ianuarie
18:30
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro # ProTV.md
Un raport secret al CIA pus pe masa lui Trump indica cine sunt oamenii potriviți să conducă Venezuela după căderea lui Nicolas Maduro
18:20
Capcane instalate ilegal au fost descoperite în fondul forestier și pe terenuri agricole din raionul Telenești. Autoritățile avertizează asupra pericolelor pentru fauna sălbatică # ProTV.md
Capcane instalate ilegal au fost descoperite în fondul forestier și pe terenuri agricole din raionul Telenești. Autoritățile avertizează asupra pericolelor pentru fauna sălbatică
18:20
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # ProTV.md
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă
17:50
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” își asistă temporar activitatea. Care este motivul # ProTV.md
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” își asistă temporar activitatea. Care este motivul
17:50
Atenție, șoferi! Condiții de ceață pe drumuri și trafic intens în perioada Crăciunului pe stil vechi: Sfaturi esențiale pentru o călătorie în siguranță # ProTV.md
Atenție, șoferi! Condiții de ceață pe drumuri și trafic intens în perioada Crăciunului pe stil vechi: Sfaturi esențiale pentru o călătorie în siguranță
17:40
Fiul de 20 de ani al lui Ramzan Kadîrov, numit vicepremier interimar al Ceceniei
17:30
Reduceri substanțiale la prima de asigurare medicală: Mii de moldoveni pot beneficia de reduceri de 80% dacă plătesc până la 31 martie # ProTV.md
Reduceri substanțiale la prima de asigurare medicală: Mii de moldoveni pot beneficia de reduceri de 80% dacă plătesc până la 31 martie
17:10
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc în martie și se va desfășura în format online. Decizia Consiliul Superior al Procurorilor # ProTV.md
Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc în martie și se va desfășura în format online. Decizia Consiliul Superior al Procurorilor
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.01.2026
Acum 6 ore
17:00
Accident grav în nordul Moldovei: Un bărbat a fost transportat la spital, după ce două mașini s-au lovit frontal - FOTO # ProTV.md
Accident grav în nordul Moldovei: Un bărbat a fost transportat la spital, după ce două mașini s-au lovit frontal - FOTO
16:50
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente # ProTV.md
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente
16:40
Un pas decisiv pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport: Cum arată și unde vor fi construiți primii km de autostradă - FOTO # ProTV.md
Un pas decisiv pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport: Cum arată și unde vor fi construiți primii km de autostradă - FOTO
16:40
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană # ProTV.md
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană
16:20
De la covoare tradiționale la suvenire din sticlă organică: Președintele Maia Sandu a primit 62 de cadouri protocolare în anul 2025 de la lideri internaționali. Care este valoarea totală a acestora # ProTV.md
De la covoare tradiționale la suvenire din sticlă organică: Președintele Maia Sandu a primit 62 de cadouri protocolare în anul 2025 de la lideri internaționali. Care este valoarea totală a acestora
15:50
„Este o lacună de care beneficiază unii inculpați”. Șeful Procuraturii Anticorupție, despre învinuiții care fug din țară prin regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedepsă # ProTV.md
„Este o lacună de care beneficiază unii inculpați”. Șeful Procuraturii Anticorupție, despre învinuiții care fug din țară prin regiunea transnistreană pentru a scăpa de pedepsă
15:20
Ilan Șor, vizat în cauze penale noi privind finanțarea partidelor politice. Declarațiile făcute de șeful Procuraturii Anticorupție # ProTV.md
Ilan Șor, vizat în cauze penale noi privind finanțarea partidelor politice. Declarațiile făcute de șeful Procuraturii Anticorupție
Acum 8 ore
15:00
Incediu puternic la Anenii Noi. Un automobil a luat foc. Momentul în care mașina arde ca o torță, surprins de martori - VIDEO # ProTV.md
Incediu puternic la Anenii Noi. Un automobil a luat foc. Momentul în care mașina arde ca o torță, surprins de martori - VIDEO
15:00
Șapte puteri europene resping intenția lui Trump de a prelua Groenlanda, într-o declarație comună: „Regiunea arctică e o prioritatate” # ProTV.md
Șapte puteri europene resping intenția lui Trump de a prelua Groenlanda, într-o declarație comună: „Regiunea arctică e o prioritatate”
14:40
Peste 380 de cazuri de gripă sezonieră, înregistrate săptămâna trecută: Ce recomandă ANSP # ProTV.md
Peste 380 de cazuri de gripă sezonieră, înregistrate săptămâna trecută: Ce recomandă ANSP
14:40
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile # ProTV.md
Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile
14:30
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul în care un șofer ajunge cu mașina într-un șanț - VIDEO # ProTV.md
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul în care un șofer ajunge cu mașina într-un șanț - VIDEO
14:10
Codul galben de ghețuș, prelungit de meteorologi. Până când va fi valabil
14:00
A abuzat-o sexual pe fetița de 3 ani a partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie # ProTV.md
A abuzat-o sexual pe fetița de 3 ani a partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie
13:50
Depășire periculoasă pe o șosea din țară. Momentul, surprins de un alt șofer - VIDEO
13:50
A abuzat sexual o fetiță de 3 ani, copilul partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie # ProTV.md
A abuzat sexual o fetiță de 3 ani, copilul partenerei sale. Un bărbat - condamnat la ani grei de pușcărie
13:50
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO # ProTV.md
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO
13:20
Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu # ProTV.md
Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.01.2026
13:10
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele” # ProTV.md
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Acum 12 ore
13:00
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul # ProTV.md
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul
12:50
Premierul Groenlandei cere o linie directă cu Donald Trump și vrea să aprofundeze relațiile cu NATO. „Nimeni nu va lupta cu SUA” pentru insula arctică, spune Stephen Milller # ProTV.md
Premierul Groenlandei cere o linie directă cu Donald Trump și vrea să aprofundeze relațiile cu NATO. „Nimeni nu va lupta cu SUA” pentru insula arctică, spune Stephen Milller
12:20
Veaceslav Platon cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc # ProTV.md
Veaceslav Platon cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc
12:10
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: 32 de locatari, inclusiv copii, au fost evacuați. Precizările IGSU # ProTV.md
Incendiu într-un bloc locativ din capitală: 32 de locatari, inclusiv copii, au fost evacuați. Precizările IGSU
11:50
Au încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări și un pistol pneumatic. Doi cetățeni străini, prinși pe Aeroportul de la Chișinău - FOTO # ProTV.md
Au încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări și un pistol pneumatic. Doi cetățeni străini, prinși pe Aeroportul de la Chișinău - FOTO
11:40
Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere” # ProTV.md
Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere”
11:20
Tânăr din Azerbaidjan - expulzat din Moldova după ce a lansat focuri de artificii în PMAN - VIDEO # ProTV.md
Tânăr din Azerbaidjan - expulzat din Moldova după ce a lansat focuri de artificii în PMAN - VIDEO
11:20
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza ceții. Recomandările poliției - VIDEO # ProTV.md
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza ceții. Recomandările poliției - VIDEO
11:20
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin # ProTV.md
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.