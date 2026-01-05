20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
ProTV.md, 5 ianuarie 2026 14:20
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
Viktor Orban este mulțumit de intervenția SUA în Venezuela: „Pentru Ungaria este o veste bună”
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
Un bărbat - amendat, după ce a fost prins în timp ce tăia copaci, la Rîșcani
„Nu mi-am dat demisia la timp.” Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat în dosarul lui Plahotniuc - VIDEO
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce și-a falsificat identitatea pe WhatssApp și a înșelat un bărbat de bani. Câți ani va sta după gratii
Coșmarul lui Vladimir Putin, după capturarea lui Nicolas Maduro: „Toate bateriile S-300 devin previzibile”
Un judecător veteran de 92 de ani va prezida procesul lui Nicolas Maduro. Cine este Alvin Hellerstein, omul care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump
Ali Khamenei este pregătit să fugă din țară. Ce prevede planul „B” al liderului suprem din Iran
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.01.2026
Sinteza CNA: Sechestre de 291 de milioane de lei, un avocat și un tânăr - condamnați la închisoare. Precizările procurorilor
Brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă pot fi transformați în îngrășământ natural. Îndemnul primăriei Chișinău
Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat: „Nu mi-am dat demisia la timp. Își asuma altcineva responsabilitatea” - VIDEO
Cum va „conduce” Trump Venezuela, după decapitarea regimului de la Caracas. SUA au planuri clare pentru viitorul imediat, dar discuțiile despre alegeri „sunt premature”
La un pas de tragedie. O adolescentă a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, la Căușeni. Precizările IGSU
Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute
Incendiu la o biserică din Drochia. Focul a cuprins o anexă a lăcașului. Ce spun pompierii - FOTO
Donald Trump avertizează regimul din Iran, pe fondul protestelor: „Va fi lovit foarte dur”
Atenție, moldoveni. Alertă de călătorie în Iran în legătură cu riscurile de securitate. Ce recomandă oficialii
32 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan: Peste 3 mii de încălcări în trafic, în doar două zile, înregistrate de polițiști
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?” O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO
Nicolas Maduro ajunge luni în fața instanței pentru a afla acuzațiile. Venezuela are acum doi așa-ziși președinți
„Noapte albă” pentru drumarii care au intervenit în toată țara: Peste 560 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale
Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii
Trump prezice căderea Cubei, avertizează Columbia și amenință Groenlanda. „Nu știu dacă vor rezista”
Donald Trump o amenință direct pe noua președintă a Venezuelei: „Va plăti un preț mare, mult mai mare decât Maduro”
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
Iarna pune presiune pe infrastructură: drumarii patrulează non-stop în toată țara pentru a preveni ghețușul și înzăpezirea carosabilului - VIDEO
Ninsori, lapoviță și ghețuș pe carosabil: poliția îndeamnă la prudență, în timp ce copiii se bucură de zăpadă - VIDEO
De Mevius, pilotul celor de la X-Raid Team a câștigat prima etapă a raliului Dakar - VIDEO
Start de an cu emoții pentru tenisul românesc: Ruse și Cristian eliminate la Brisbane, Sorana Cîrstea merge mai departe și anunță că 2026 va fi ultimul său sezon - VIDEO
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan - VIDEO
Trădat din interior și urmărit de CIA: detalii noi despre operațiunea secretă care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO
Englezul fenomen Luke Littler este campion mondial la darts pentru al 2-lea an la rând - VIDEO
„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”: Donald Trump critică dur Kremlinul, pe fondul blocajului negocierilor de pace privind Ucraina - VIDEO
„Un an nou fericit”. Primele cuvinte ale lui Maduro pe pământ american, după capturarea sa de către forțele speciale ale SUA. Acesta urmează să apară în fața unui judecător - VIDEO
Venezuela, între Washington și aliații săi tradiționali: Delcy Rodríguez preia interimar conducerea țării, iar Rusia și China cer eliberarea lui Nicolas Maduro - VIDEO
Protestele din Iran degenerează în violențe: cel puțin patru morți în urma confruntărilor cu forțele de ordine - VIDEO
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț
Capturarea lui Maduro stârnește reacții diametral opuse: sute de venezueleni sărbătoresc „eliberarea”, în timp ce alții protestează împotriva intervenției și a încălcării suveranității Venezuelei - VIDEO
Sud-vestul Berlinului paralizat de o pană de curent electric: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate, autoritățile investighează posibil sabotaj - VIDEO
Declan Rice, eroul serii pe Emirates: dublă pentru Arsenal și un pas important în lupta pentru titlu, dar Aston Villa rămâne la pândă - VIDEO
Senegal și Mali se întâlnesc în primul sfert de finală al Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 04.01.2026
Un vis copt cu muncă, durere și speranță: Povestea Rodicăi Moldovanu, femeia care a învins boala prin pasiune și a transformat deserturile într-o afacere de succes - VIDEO
Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO
Început de an în forță pentru tenisul moldovenesc: Lia Belibova a jucat două finale în Suedia și a urcat de două ori pe podium - VIDEO
Criza apei lovește Bălțiul în plină iarnă: locuitorii stau la cozi cu căldări și butelii pentru a-și asigura necesarul de apă. „Nu știm cum să ne descurcăm”. Ce spun autoritățile – VIDEO
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro
