Un judecător veteran de 92 de ani va prezida procesul lui Nicolas Maduro. Cine este Alvin Hellerstein, omul care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump

ProTV.md, 5 ianuarie 2026 13:50

Acum 5 minute
14:20
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate ProTV.md
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
14:20
Un bărbat - amendat, după ce a fost prins în timp ce tăia copaci, la Rîșcani ProTV.md
Un bărbat - amendat, după ce a fost prins în timp ce tăia copaci, la Rîșcani
Acum 10 minute
14:10
„Nu mi-am dat demisia la timp.” Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat în dosarul lui Plahotniuc - VIDEO ProTV.md
„Nu mi-am dat demisia la timp.” Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat în dosarul lui Plahotniuc - VIDEO
Acum 30 minute
14:00
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce și-a falsificat identitatea pe WhatssApp și a înșelat un bărbat de bani. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce și-a falsificat identitatea pe WhatssApp și a înșelat un bărbat de bani. Câți ani va sta după gratii
14:00
Coșmarul lui Vladimir Putin, după capturarea lui Nicolas Maduro: „Toate bateriile S-300 devin previzibile” ProTV.md
Coșmarul lui Vladimir Putin, după capturarea lui Nicolas Maduro: „Toate bateriile S-300 devin previzibile”
13:50
Un judecător veteran de 92 de ani va prezida procesul lui Nicolas Maduro. Cine este Alvin Hellerstein, omul care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump
Acum 2 ore
13:20
Ali Khamenei este pregătit să fugă din țară. Ce prevede planul „B” al liderului suprem din Iran ProTV.md
Ali Khamenei este pregătit să fugă din țară. Ce prevede planul „B” al liderului suprem din Iran
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.01.2026
13:00
Sinteza CNA: Sechestre de 291 de milioane de lei, un avocat și un tânăr - condamnați la închisoare. Precizările procurorilor ProTV.md
Sinteza CNA: Sechestre de 291 de milioane de lei, un avocat și un tânăr - condamnați la închisoare. Precizările procurorilor
Acum 4 ore
12:20
Brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă pot fi transformați în îngrășământ natural. Îndemnul primăriei Chișinău ProTV.md
Brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă pot fi transformați în îngrășământ natural. Îndemnul primăriei Chișinău
12:20
Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat: „Nu mi-am dat demisia la timp. Își asuma altcineva responsabilitatea” - VIDEO ProTV.md
Ce declarații a făcut Iurie Leancă, după ce a fost audiat: „Nu mi-am dat demisia la timp. Își asuma altcineva responsabilitatea” - VIDEO
12:20
Cum va „conduce” Trump Venezuela, după decapitarea regimului de la Caracas. SUA au planuri clare pentru viitorul imediat, dar discuțiile despre alegeri „sunt premature” ProTV.md
Cum va „conduce” Trump Venezuela, după decapitarea regimului de la Caracas. SUA au planuri clare pentru viitorul imediat, dar discuțiile despre alegeri „sunt premature”
11:30
La un pas de tragedie. O adolescentă a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, la Căușeni. Precizările IGSU ProTV.md
La un pas de tragedie. O adolescentă a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, la Căușeni. Precizările IGSU
11:30
Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute ProTV.md
Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute
11:20
Incendiu la o biserică din Drochia. Focul a cuprins o anexă a lăcașului. Ce spun pompierii - FOTO ProTV.md
Incendiu la o biserică din Drochia. Focul a cuprins o anexă a lăcașului. Ce spun pompierii - FOTO
11:20
Donald Trump avertizează regimul din Iran, pe fondul protestelor: „Va fi lovit foarte dur” ProTV.md
Donald Trump avertizează regimul din Iran, pe fondul protestelor: „Va fi lovit foarte dur”
10:50
Atenție, moldoveni. Alertă de călătorie în Iran în legătură cu riscurile de securitate. Ce recomandă oficialii ProTV.md
Atenție, moldoveni. Alertă de călătorie în Iran în legătură cu riscurile de securitate. Ce recomandă oficialii
10:40
32 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan: Peste 3 mii de încălcări în trafic, în doar două zile, înregistrate de polițiști ProTV.md
32 de șoferi, prinși băuți sau drogați la volan: Peste 3 mii de încălcări în trafic, în doar două zile, înregistrate de polițiști
10:30
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO ProTV.md
Fostul premier Iurie Leancă - audiat în calitate de martor din partea apărării în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
Acum 6 ore
10:20
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?” O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO ProTV.md
„Ce cadouri ați primit de ziua de naștere?” O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Cum răspunde fostul lider PD - VIDEO
10:00
Nicolas Maduro ajunge luni în fața instanței pentru a afla acuzațiile. Venezuela are acum doi așa-ziși președinți ProTV.md
Nicolas Maduro ajunge luni în fața instanței pentru a afla acuzațiile. Venezuela are acum doi așa-ziși președinți
09:40
„Noapte albă” pentru drumarii care au intervenit în toată țara: Peste 560 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale ProTV.md
„Noapte albă” pentru drumarii care au intervenit în toată țara: Peste 560 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale
09:30
Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii ProTV.md
Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii
09:20
Trump prezice căderea Cubei, avertizează Columbia și amenință Groenlanda. „Nu știu dacă vor rezista” ProTV.md
Trump prezice căderea Cubei, avertizează Columbia și amenință Groenlanda. „Nu știu dacă vor rezista”
08:50
Donald Trump o amenință direct pe noua președintă a Venezuelei: „Va plăti un preț mare, mult mai mare decât Maduro” ProTV.md
Donald Trump o amenință direct pe noua președintă a Venezuelei: „Va plăti un preț mare, mult mai mare decât Maduro”
08:40
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical ProTV.md
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical
Acum 8 ore
08:20
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate ProTV.md
20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate
Acum 24 ore
22:30
Iarna pune presiune pe infrastructură: drumarii patrulează non-stop în toată țara pentru a preveni ghețușul și înzăpezirea carosabilului - VIDEO ProTV.md
Iarna pune presiune pe infrastructură: drumarii patrulează non-stop în toată țara pentru a preveni ghețușul și înzăpezirea carosabilului - VIDEO
22:10
Ninsori, lapoviță și ghețuș pe carosabil: poliția îndeamnă la prudență, în timp ce copiii se bucură de zăpadă - VIDEO ProTV.md
Ninsori, lapoviță și ghețuș pe carosabil: poliția îndeamnă la prudență, în timp ce copiii se bucură de zăpadă - VIDEO
22:10
De Mevius, pilotul celor de la X-Raid Team a câștigat prima etapă a raliului Dakar - VIDEO ProTV.md
De Mevius, pilotul celor de la X-Raid Team a câștigat prima etapă a raliului Dakar - VIDEO
22:10
Start de an cu emoții pentru tenisul românesc: Ruse și Cristian eliminate la Brisbane, Sorana Cîrstea merge mai departe și anunță că 2026 va fi ultimul său sezon - VIDEO ProTV.md
Start de an cu emoții pentru tenisul românesc: Ruse și Cristian eliminate la Brisbane, Sorana Cîrstea merge mai departe și anunță că 2026 va fi ultimul său sezon - VIDEO
22:00
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan - VIDEO ProTV.md
Un tânăr român de 18 ani și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana. Reacția președintelui Nicușor Dan - VIDEO
22:00
Trădat din interior și urmărit de CIA: detalii noi despre operațiunea secretă care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO ProTV.md
Trădat din interior și urmărit de CIA: detalii noi despre operațiunea secretă care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro - VIDEO
21:50
Englezul fenomen Luke Littler este campion mondial la darts pentru al 2-lea an la rând - VIDEO ProTV.md
Englezul fenomen Luke Littler este campion mondial la darts pentru al 2-lea an la rând - VIDEO
21:50
„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”: Donald Trump critică dur Kremlinul, pe fondul blocajului negocierilor de pace privind Ucraina - VIDEO ProTV.md
„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”: Donald Trump critică dur Kremlinul, pe fondul blocajului negocierilor de pace privind Ucraina - VIDEO
21:40
„Un an nou fericit”. Primele cuvinte ale lui Maduro pe pământ american, după capturarea sa de către forțele speciale ale SUA. Acesta urmează să apară în fața unui judecător - VIDEO ProTV.md
„Un an nou fericit”. Primele cuvinte ale lui Maduro pe pământ american, după capturarea sa de către forțele speciale ale SUA. Acesta urmează să apară în fața unui judecător - VIDEO
21:40
Venezuela, între Washington și aliații săi tradiționali: Delcy Rodríguez preia interimar conducerea țării, iar Rusia și China cer eliberarea lui Nicolas Maduro - VIDEO ProTV.md
Venezuela, între Washington și aliații săi tradiționali: Delcy Rodríguez preia interimar conducerea țării, iar Rusia și China cer eliberarea lui Nicolas Maduro - VIDEO
21:20
Protestele din Iran degenerează în violențe: cel puțin patru morți în urma confruntărilor cu forțele de ordine - VIDEO ProTV.md
Protestele din Iran degenerează în violențe: cel puțin patru morți în urma confruntărilor cu forțele de ordine - VIDEO
20:50
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț ProTV.md
Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț
20:40
Capturarea lui Maduro stârnește reacții diametral opuse: sute de venezueleni sărbătoresc „eliberarea”, în timp ce alții protestează împotriva intervenției și a încălcării suveranității Venezuelei - VIDEO ProTV.md
Capturarea lui Maduro stârnește reacții diametral opuse: sute de venezueleni sărbătoresc „eliberarea”, în timp ce alții protestează împotriva intervenției și a încălcării suveranității Venezuelei - VIDEO
20:20
Sud-vestul Berlinului paralizat de o pană de curent electric: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate, autoritățile investighează posibil sabotaj - VIDEO ProTV.md
Sud-vestul Berlinului paralizat de o pană de curent electric: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate, autoritățile investighează posibil sabotaj - VIDEO
20:00
Declan Rice, eroul serii pe Emirates: dublă pentru Arsenal și un pas important în lupta pentru titlu, dar Aston Villa rămâne la pândă - VIDEO ProTV.md
Declan Rice, eroul serii pe Emirates: dublă pentru Arsenal și un pas important în lupta pentru titlu, dar Aston Villa rămâne la pândă - VIDEO
20:00
Senegal și Mali se întâlnesc în primul sfert de finală al Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO ProTV.md
Senegal și Mali se întâlnesc în primul sfert de finală al Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 04.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 04.01.2026
19:50
Un vis copt cu muncă, durere și speranță: Povestea Rodicăi Moldovanu, femeia care a învins boala prin pasiune și a transformat deserturile într-o afacere de succes - VIDEO ProTV.md
Un vis copt cu muncă, durere și speranță: Povestea Rodicăi Moldovanu, femeia care a învins boala prin pasiune și a transformat deserturile într-o afacere de succes - VIDEO
19:50
Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Rezina: o tânără de 23 de ani, transportată de urgență la spital după ce mașina s-a răsturnat într-o curbă periculoasă - VIDEO
19:50
Început de an în forță pentru tenisul moldovenesc: Lia Belibova a jucat două finale în Suedia și a urcat de două ori pe podium - VIDEO ProTV.md
Început de an în forță pentru tenisul moldovenesc: Lia Belibova a jucat două finale în Suedia și a urcat de două ori pe podium - VIDEO
19:10
Criza apei lovește Bălțiul în plină iarnă: locuitorii stau la cozi cu căldări și butelii pentru a-și asigura necesarul de apă. „Nu știm cum să ne descurcăm”. Ce spun autoritățile – VIDEO ProTV.md
Criza apei lovește Bălțiul în plină iarnă: locuitorii stau la cozi cu căldări și butelii pentru a-și asigura necesarul de apă. „Nu știm cum să ne descurcăm”. Ce spun autoritățile – VIDEO
18:50
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro ProTV.md
Cum a pregătit Trump operațiunea specială din Venezuela: o cârtiță plasată de serviciile secrete le-a spus spionilor americani totul despre Maduro
18:40
„Nu asta vedeţi voi acum”. Explicațiile lui Rubio după ce Trump a spus că americanii vor conduce Venezuela ProTV.md
„Nu asta vedeţi voi acum”. Explicațiile lui Rubio după ce Trump a spus că americanii vor conduce Venezuela
