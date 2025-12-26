Cursul valutar oficial la 26.12.2025
Albasat, 26 decembrie 2025 08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8079 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7977 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3983 Leu romanesc 946 RON 1 3.8925 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2141 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8159 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6520 Coroana islandeza 352 ISK
Ieri
17:40
La Nisporeni a fost desfășurat un seminar informativ dedicat implicării femeilor în procesele de guvernare locală, un eveniment menit să încurajeze participarea activă a acestora în viața publică și în procesul decizional la nivel comunitar. Seminarul a reunit femei și tinere active din comunitate, interesate să își consolideze rolul civic
17:10
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a indicat serviciilor responsabile să întreprindă măsuri urgente pentru lichidarea consecințelor survenite după surparea colectorului rețelelor de canalizare pe strada Victoriei din oraș. Situația afectează mai multe cartiere, precum și întreprinderile Basarabia Nord și Incomlac, transmite IPN. Mai mult chiar, Primăria Bălți avertizează
14:20
The post LIVE: Concert de Crăciun la Nisporeni – sărbătoare, lumină și tradiții appeared first on ALBASAT.
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat proiectul care conține 20 de puncte ale planului de pace. Actul prevede oferirea garanțiilor de securitate din partea SUA, NATO și țărilor europene, retragerea armatei ruse din mai multe regiuni ucrainene și parcursul de aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN. Potrivit documentului, făcut public
11:30
Informațiile apărute pe rețele sociale despre oferirea de „abonamente gratuite pentru 6 luni" în transportul public sunt false. Regia Transport Electric precizează că nu a fost lansată nicio astfel de campanie și că mesajele respective nu provin din surse oficiale, transmite IPN. RTEC explică totodată că, potrivit legii, gratuitatea este
10:40
Avere nejustificată de jumătate de milion de lei, constatată de ANI la primarul din Chiștelnița # Albasat
Primarul satului Chiștelnița, raionul Telenești, Alexandru Isac, a deținut o avere nejustificată de aproape 570 000 de lei în perioada 2019-2025, constată Autoritatea Națională de Integritate, transmite IPN. Controlul ANI a fost inițiat ca urmare a unei sesizări a Centrului Național Anticorupție. Inspectorii ANI au analizat declarațiile de avere și
10:10
Kulminski: Aderarea la UE nu poate fi fără regiunea transnistreană nici practic, nici juridic # Albasat
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu poate avea loc fără includerea regiunii transnistrene. O spune ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. Potrivit diplomatului, un astfel de scenariu este imposibil atât din punct de vedere juridic, cât și practic. Kulminski a explicat că Republica Moldova este recunoscută internațional ca
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
23 decembrie 2025
17:30
Statul nu va achita peste 100 de milioane de lei în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, după ce Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate de Optimo IT solutions LTD din Bulgaria. Instanța a dat câștig de cauză Agenția Servicii Publice, iar decizia este irevocabilă, transmite IPN. Litigiul
16:30
Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice au fost actualizate. Noile măsuri vor contribui la reducerea riscurilor de accidente, creșterea clarității pentru personalul electrotehnic și armonizarea la normele europene. Actualizarea vine în contextul creșterii rapide a centralelor electrice din surse regenerabile, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
15:40
Regimul fără vize pentru moldoveni se păstrează în spațiul Schengen. Raportul Comisiei Europene # Albasat
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele spațiului Schengen, transmite IPN. Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, document care constată că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsurile necesare de aplicare a recomandărilor
12:20
Moldova ar putea negocia acord cu FMI fără finanțare și axat pe reforme, ministrul finanțelor # Albasat
Moldova ar putea avea, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu implice finanțare directă, ci să confirme angajamentele statului pentru reforme, a anunțat ministrul finanțelor. Andrian Gavriliță a explicat că pot fi mai multe tipuri de acorduri posibile între un stat și FMI, transmite IPN.
11:50
Atacuri rusești masive în Ucraina: bilanț tragic și infrastructură distrusă în câteva regiuni # Albasat
Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 12 au fost rănite în timpul atacurilor masive lansate de armata rusă noaptea trecută în câteva regiuni din Ucraina, inclusiv la Kiev, Odesa, Lvov și Sumî. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, forțele ruse au lansat peste 650 de drone și
11:40
Vadim Cemîrtan a fost numit șef-adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor, iar Daniel Rotaru, fost consilier al secretarului general al Guvernului, a fost avansat și desemnat azi noul secretar de stat al Guvernului. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței executivului, transmite IPN. „Vadim Cemîrtan va coordona activitate
11:10
Moldova pune în circulație permisul de conducere de model 2025, modificarea fiind adoptată de Guvern pentru alinierea legislației noastre la cerințele Uniunii Europene, transmite IPN. Câmpul „Restricții" este extins, pentru a fi indicate eventuale limitări medicale ale șoferilor, informații care nu puteau fi prezentate până acum complet. Pe verso este
10:30
Rusia a respins ideea unui armistițiu de Crăciun, propusă de SUA ca semnal diplomatic pentru începerea negocierilor de pace în Ucraina, a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Mai mult, el a menționat că deține informații potrivit cărora Moscova pregătește atacuri masive în perioada sărbătorilor, transmite IPN. Anunțul a
08:50
22 decembrie 2025
14:30
Moldova și România au unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice, Oana-Silvia Țoiu # Albasat
Relația între Republica Moldova și România reprezintă unul dintre cele mai solide parteneriate diplomatice la nivel internațional, bazat pe interese naționale comune și pe o cooperare strânsă în domenii-cheie – securitate, economie și integrare europeană. Declarația aparține ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și a fost făcută în cadrul
14:10
Ucraina pregătește să introducă până la sfârșitul anului mai multe sancțiuni suplimentare împotriva entităților din Rusia și a celor care sprijină agresiunea rusă, a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, transmite IPN. Președintele ucrainean a declarat că va fi aprobat cel puțin un pachet de sancțiuni care îi vizează
11:50
33 de incendii și o viață pierdută: bilanțul situațiilor de urgență în orașul Nisporeni, în anul 2025 # Albasat
Anul 2025 a fost marcat de un număr îngrijorător de incendii pe teritoriul orașului Nisporeni, potrivit analizei realizate pentru perioada ianuarie–decembrie 2025. În total, au fost înregistrate 33 de incendii, dintre care unul s-a soldat cu decesul unei persoane, evidențiind gravitatea consecințelor generate de nerespectarea regulilor de siguranță împotriva incendiilor.
11:50
Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău. Anchetă penală și trei demisii # Albasat
Aproape 30 de focuri de armă ar fi fost trase la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău în seara de 18 decembrie, de Ziua Poliției, a anunțat deputatul Vasile Costiuc pe rețele de socializare. Inspectoratul General al Poliției a comunicat că, potrivit primelor verificări, au fost identificate trei cartușe, iar
11:30
Ucraina împreună cu partenerii săi americani și europeni au avansat în discuțiile privind un plan de pace, menit să pună capăt agresiunii ruse, a anunțat secretarul Consiliului ucrainean de securitate și apărare, Rustem Umerov, după discuțiile din Florida care au durat trei zile. În paralel, delegația americană a avut discuții
10:50
Transportatorii de pasageri solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, altlfel amenință din nou cu proteste. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere (CTR), care, în opinia lor, ar putea determina operatorii de transport să iasă la manifestații de protest, transmite IPN.
08:50
20 decembrie 2025
19:20
Aproape un miliard de lei ar urma să ajungă la gunoi în Republica Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă, estimează economistul Veaceslav Ioniță. Numărul mare de zile de sărbătoare, din 24 decembrie până la 14 ianuarie – dublu față de media europeană, precum și obișnuința de a cumpăra și a
19 decembrie 2025
16:40
The post LIVE Nisporeni: Spiritul sărbătorilor începe cu aprinderea bradului appeared first on ALBASAT.
13:40
Circa 700 de permise de conducere, obținute prin fraudarea examenului teoretic, vor fi anulate. Este vorba despre cazurile identificate la subdiviziunile de examinare auto din municipiile Bălți și Edineț. Despre aceasta a anunțat șeful ASP, Mircea Eșanu, în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN. ASP avertizează că mita nu
12:30
The post Târgul de Crăciun aduce magia sărbătorilor la Școala Profesională Nisporeni – LIVE appeared first on ALBASAT.
11:30
O nouă monedă comemorativă a fost pusă vineri în circulație, marcând aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro. Prin această emisiune, Banca Națională a Moldovei deschide seria jubiliară „Moldova Europeană" și lansează prima monedă întitulată „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro", un simbol al integrării
11:00
În Moldova, creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae pe 19 decembrie 2025, aceasta fiind data principală, în timp ce o altă sărbătoare, Sfântul Nicolae de Vară (sau „de la Bari"), are loc pe 22 mai 2025; ambele zile sunt marcate de tradiții religioase și obiceiuri specifice
09:50
Activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe" este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF „Tudora-Starokazacie" traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina). Măsurile au fost luate în urma unui nou atac cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe, transmite IPN. Poliția de
08:50
18 decembrie 2025
21:50
FMI recomandă reforme bugetar-fiscale pentru eficientizarea cheltuielilor publice în Moldova # Albasat
Fondul Monetar Internațional recomandă Moldovei să accelereze reformele bugetar-fiscale, pentru a consolida gestionarea finanțelor publice și a eficientiza cheltuielile. Potrivit FMI, un cadru bugetar credibil și transparent, bazat pe planificare riguroasă, respectarea regulilor fiscale și supraveghere independentă, ar reduce costurile de finanțare ale statului și ar crește previzibilitatea bugetară. Concluziile
17:50
Regiunea transnistreană intră în starea de urgență pe fundalul problemelor cu gazele naturale # Albasat
În regiunea transnistreană se instituie stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Așa-zisul decret în acest sens, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem în cadrul unei ședințe extraordinare. Așa-numitul document va intra în vigoare la șase ore după
17:20
Studenții aflați peste hotare, care au optat pentru programul-pilot de masterat la distanță, nu vor fi nevoiți să vină în Moldova pentru a susține examenele. Acestea ar putea putea fi organizate la sediile ambasadelor sau consulatelor din țările în care se află aceștia. Despre opțiunile analizate de autorități a vorbit
11:00
The post LIVE: Ședința Consiliului Raional Nisporeni, în desfășurare appeared first on ALBASAT.
17 decembrie 2025
13:00
Deși legislația Republicii Moldova prevede mecanisme clare de protecție pentru avertizorii de integritate, realitatea din comunitățile locale rămâne plină de provocări. Participanți din mai multe raioane, implicați recent în ateliere dedicate integrității și eticii la nivel local, organizate de Transparency International-Moldova, spun că sesizarea neregulilor rareori este o opțiune reală
09:50
The post LIVE | Ziua Poliției Naționale marcată la Nisporeni appeared first on ALBASAT.
16 decembrie 2025
15:40
Banca Națională a Moldovei a lansat un nou serviciu digital ce indică,
15:10
Cadrele didactice din întreaga țară au desfășurat astăzi un protest simbolic în școli cu sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”. Pedagogii au ridicat foi albe, simbol al demnității profesionale, și au citit articolul 43 din Constituție, cerând soluții concrete la problemele salariale din sistem, transmite IPN.... The post Manifest cu foi albe în școlile din țară. Profesorii cer demnitate pentru educație appeared first on ALBASAT.
11:20
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, a depus cerere de demisie. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, care precizează că situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare, transmite IPN. „Situația din segmentul de construcții are nevoie de... The post Șeful INST demisionează. Bolea: Segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare appeared first on ALBASAT.
10:00
Ministru, despre revendicările profesorilor: Majorările salariale pe datorie ar fi greșite # Albasat
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă, în condițiile actuale, acceptarea acestora ar fi însemnat „salarii pe datorie”. Oficialul a subliniat că Guvernul nu își poate permite să se împrumute pentru a acoperi creșteri salariale, precizând că soluția pe termen... The post Ministru, despre revendicările profesorilor: Majorările salariale pe datorie ar fi greșite appeared first on ALBASAT.
09:20
15 decembrie 2025
17:10
Procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional „Registrul de stat al achizițiilor publice” (e-Achiziții) a fost lansată de Ministerul Finanțelor, prin Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență externă. Propunerile pot fi depuse până la 10 februarie 2026, transmite IPN. Noul sistem are drept scop digitalizarea completă a... The post A fost lansată achiziția serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional e-Achiziții appeared first on ALBASAT.
16:30
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut cu 5,2% în trimestrul al treilea din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN. În raportul Biroului Național de Statistică se arată că această creștere economică a fost susținută de evoluția din agricultură, care a contribuit la majorarea... The post Creștere economică de 5,2% în trimestrul III appeared first on ALBASAT.
12:00
Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începând de astăzi, 15 decembrie. Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate, transmite IPN. Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie... The post Banii pentru compensațiile la energie pot fi ridicați de astăzi de la poștă appeared first on ALBASAT.
11:30
Salariile de sute de mii de lei ale conducătorilor unor instituții de reglementare vor fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PAS în Parlament, transmite IPN. Documentul vizează plafonarea salariilor lunare la funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,... The post PAS propune plafonarea salariilor de sute de mii de lei la ANRE, CNPF și ANRCETI appeared first on ALBASAT.
10:20
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale # Albasat
Comisia Electorală Centrală a verificat minuțios rapoartele concurenților electorali în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a găsit în mare parte doar abateri minore, tehnice sau corectate ulterior. Totuși, mecanismele oficiale nu au reușit să depisteze cel mai grav fenomen: donațiile fictive. În timp ce membrii CEC aplicau... The post Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale appeared first on ALBASAT.
09:00
