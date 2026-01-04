Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț

Incident șocant la Ceadîr-Lunga: un bărbat a fost reținut după ce ar fi tras cu arma în mașina în care se afla soția sa, cu care se află în proces de divorț

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md