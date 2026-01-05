Încă o instituție medicală are acoperiș nou cu sprijinul CNAM
Noi.md, 5 ianuarie 2026 17:00
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, dintre care 187 de mii de lei au fost alo
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
17:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, notează Noi.md.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).{{855762}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
17:00
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026”.Programul „Capitala Sportului” reprezintă o inițiativă națională menită să promoveze un stil de viață activ și sănătos, precum și să stimuleze dezvoltarea sportului la nivel local. La concurs pot aplica localitățile din țară, inclusiv cele din Unitatea Teritorial
17:00
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, dintre care 187 de mii de lei au fost alo
17:00
O grenadă a fost descoperită lîngă o sinagogă de pe Tempelgasse, în cartierul Leopoldstadt din Viena, potrivit poliției din capitala Austriei.Potrivit forțelor de ordine, dispozitivul exploziv a fost găsit într-o pungă lăsată la intrarea unei clădiri vizavi de sinagogă. „Grenada a fost confiscată și ridicată de echipa de geniști pentru examinare”, a raportat poliția.{{841621}}Punga cu gren
17:00
Premier Energy Distribution a ieșit cu o avertizare în contextul condițiilor meteo dificile din Republica Moldova, cu depuneri de polei, carosabil umed și ceață pe mai multe drumuri din țară.Operatorul de distribuție a energiei electrice atrage atenția populației și agenților economici asupra necesității respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalațiile electrice, în situ
Acum o oră
16:30
În SUA au apărut imagini cu „operațiunea specială” de transportare a lui Maduro la tribunal # Noi.md
Transportul președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, capturat de SUA, de la închisoare la tribunalul din New York a arătat aproape ca o operațiune specială – cu utilizarea unui elicopter, a unui vehicul blindat și a unor măsuri de securitate pe scară largă.Potrivit „Adevărului European”, imaginile au fost făcute publice de CNN și alte mass-media americane.Mai întîi, Maduro a fost transpor
16:30
Comisia Electorală Centrală reamintește difuzorilor de publicitate, precum și deținătorilor sau gestionarilor dispozitivelor de publicitate fixă ori mobilă, că trebuie să prezinte pînă la 15 ianuarie 2026 rapoartele privind publicitatea politică și electorală difuzată pe parcursul anului 2025.Rapoartele urmează să includă schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea polit
16:30
Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență, în contextul vremii cu ninsori, iar copiii să fie supravegheați.Serviciile municipal de profil sînt în teren și intervin la necesitate, notează Noi.md. Situația este monitorizată în continuare, în contextul avertizărilor emise de meteorologi.În cazul înregistrării unor situații problematice în contextul condițiilor me
16:30
Inspectoratul de Stat al Muncii primește atribuții consolidate, după actualizarea cadrului normativ care reglementează activitatea Inspectoratului și stabilește mai clar competențele de control, monitorizare, prevenire și informare.Legea nr. 311 din 18 decembrie 2025 pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2025. Aceast
Acum 2 ore
16:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după demisia lui Vasil Maliuk, l-a numit pe Evgheni Hmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la decretul președintelui. Cariera lui Evgheni Hmara în SBU se remarcă prin ascensiunea profesională rapidă și realizările semnificative în domeniul operațiunilor speci
16:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori, formarea ghețușului și a poleiului pe carosabil, Poliția avertizează conducătorii auto și pietonii asupra riscurilor sporite pe traseele naționale și locale.Recomandări pentru conducătorii auto:{{857424}}adaptați viteza la condițiile de drum și evitați manevrele riscante;păstrați o distanță suficientă față
16:00
Asociația Judecătorilor "Vocea Justiției" se arată îngrijorată de o declarație a autorităților # Noi.md
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” își exprimă îngrijorarea privind declarația publică din 30 decembrie 2025 a șefei statului referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și independentă, care
16:00
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie, după finalizarea procedurilor de aprobare a costurilor de bază și depunerea calculelor de către Energocom.Informația a fost confirmată de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, în contextul discuțiilor recente despre posibil
16:00
Instituțiile medicale din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici la mai multe specializări. În prezent, deficitul de medici de familie depășește cifra de 250, al specialiștilor în terapie intensivă - de peste o sută, în timp ce în chirurgia generală sînt disponibile 53 de locuri vacante.„În prezent, cele mai multe posturi vacante se înregistrează în medicina de familie – 250 de fun
15:30
Fosta ministră de Externe a Canadei a devenit consilieră a președintelui Ucrainei pe probleme de dezvoltare economică # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit-o pe fosta ministră a Transporturilor și Comerțului Intern al Canadei, fosta șefă a Ministerului Afacerilor Externe al acestei țări, Chrystia Freeland, consilieră externă pe probleme de dezvoltare economică.Potrivit publicației „Европейская правда”, decretul corespunzător a fost publicat pe site-ul șefului statului.Comentînd numirea lui Fr
15:30
Vasil Maliuk și-a anunțat demisia din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei. El a condus departamentul din iulie 2022.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la canalul Telegram al SBU.Anterior s-a comunicat că vinerea trecută președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus lui Maliuk să treacă la o altă funcție. Au fost luate în considerare două va
15:30
Statul va majora, începînd cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmînd să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban.Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet amplu de stimulente financiare și contractuale, menit să reducă deficitul de personal medical din teritoriu și să atragă spe
15:30
De la lansarea programului în luna martie și pînă la sfîrșitul lunii decembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 38 în luna decembrie.Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord.{{846209}}Programul oferă finanțare în lei moldovenești, la o rat
Acum 4 ore
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de avertizare meteorologică din cauza formării poleiului și ghețușului.Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în perioada 05 ianuarie 2026, ora 14:00 – 06 ianuarie 2026, ora 10:00. Pe arii extinse ale țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, condiții ce pot îngreuna circulația rutieră și deplasarea pietoni
15:00
Debitul în rezervorul Dnestrovsk din Carpați a depășit 100 m3/s.În același timp, nivelul apei în rezervorul Dnestrovsk rămîne foarte scăzut - 114,09 m, transmite Noi.md.{{855125}}Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi.El a menționat că de
15:00
Gerurile puternice, care se mențin în mai multe regiuni din Turcia, au un impact negativ asupra locuitorilor din estul Anatoliei.În noaptea de 4 ianuarie, coloanele termometrelor din provincia Ardahan au coborît pînă la valori anormal de scăzute.{{855956}}În orașul Ardahan, temperatura a fost de minus 24,8 grade, în timp ce în zona Göle, meteorologii au înregistrat minus 36 grade, cea mai
14:30
Tenismenul moldovean Radu Albot pierde în primul tur al calificărilor turneului „Challenger”, informează IPN.Sportivul nostru a eșuat în meciul contra britanicului Ben Jones, care s-a situat pe poziția 848 în ierarhia mondială și a acces în competiție în baza unui wild card, în trei seturi, cu scorurile de 7:6 (6:4), 3:6, 6:7 (7:9), transmite Noi.md cu referire la Știri.md.Calificările la
14:30
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor moldoveni de către autoritățile altor state ar putea fi recunoscute și executate pe teritoriul Republicii Moldova.Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a modificărilor la Codul contravențional în partea ce vizează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvîrșite cu vehicule înmatriculate în alte stat
14:30
Tînărul mijlocaș nigerian Matthew Olatunde a anunțat pe pagina sa de Instagram că părăsește clubul de fotbal „Milsami” Orhei, pentru care a jucat din iulie anul trecut.Potrivit Media Sport, în această perioadă, jucătorul african în vîrstă de 19 ani a disputat 20 de meciuri (883 de minute) pentru „vulturi” în toate competițiile, în care a marcat 2 goluri și a dat 1 pasă decisivă.Anterior, M
14:00
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți s-a întrunit pe 3 ianuarie în ședință de urgență, în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” privind măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii procesului de asigurare cu apă potabilă, precum și cauzele care au condus la nerestabilirea alimentării cu apă a consumatorilor.În urma examinării sit
14:00
Luna ianuarie rămîne cea mai rece perioadă a anului în Republica Moldova, cu temperaturi medii negative, episoade frecvente de ger, precipitații moderate și riscuri climatice semnificative pentru agricultură, arată analiza climatică și agroclimatică publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Datele multianuale indică atît extreme termice istorice, cît și condiții meteorologice care
14:00
Aeroportul Schiphol, principalul și cel mai mare aeroport internațional din Țările de Jos și unul dintre cele mai mari din Europa, a anulat cel puțin 450 de zboruri din cauza vremii nefavorabile.Despre acest lucru a anunțat agenția de știri ANP, scrie „Европейская правда”.{{855297}}Din cauza ninsorii de luni, la aeroportul Schiphol au fost deja anulate cel puțin 450 de zboruri. Se așteaptă
13:30
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, este vizat în noi cauze penale de amploare care urmăresc curățarea sistemului politic de finanțări obscure.Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, pentru Moldova 1, transmite Noi.md.{{854916}}Potrivit lui Dumbravan, procurorii au finalizat și trimis în instan
13:30
Un cititor care a dorit să își păstreze anonimatul a împărtășit cu redacția, în cadrul concursului dedicat amintirilor de Crăciun, o poveste plină de inocență și emoție despre sărbătorile copilăriei.Autorul își amintește că, atunci cînd era mic, cea mai frumoasă parte a Crăciunului era faptul că părinții aveau mereu grijă ca un prieten apropiat al familiei să se îmbrace în Moș Crăciun. Costume
Acum 6 ore
13:00
SA Energocom în decembrie 2025 a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atît din surse interne, cît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.În acest context, importurile au constituit 65,46% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 34,54%.{{855732}}Totodată, din totalul achiziți
13:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează despre intrarea în vigoare, începînd cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA, notează Noi.md.Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la:{{856866}}- furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova,
13:00
Tenismenul moldovean Radu Albot pierde în primul tur al calificărilor turneului „Challenger”, informează IPN.Sportivul nostru a eșuat în meciul contra britanicului Ben Jones, care s-a situat pe poziția 848 în ierarhia mondială și a acces în competiție în baza unui wild card, în trei seturi, cu scorurile de 7:6 (6:4), 3:6, 6:7 (7:9), transmite Noi.md cu referire la Știri.md.Calificările la
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o serie de declarații dure la adresa mai multor state din America Latină, în special Columbia, Mexic și Cuba. El a sugerat posibile acțiuni dure ale Washingtonului în lupta împotriva traficului de droguri și a instabilității regionale.Potrivit RBC-Ucraina, el a declarat acest lucru jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, scrie CNN.{{8
12:30
Antreprenorul Elon Musk a publicat pe rețeaua de socializare X o fotografie în care apare la cină împreună cu președintele SUA Donald Trump și prima doamnă Melania, după operațiunea militară a SUA în Venezuela.Potrivit Caliber.Az, în descrierea fotografiei, Musk a menționat că seara a fost minunată și și-a exprimat convingerea că anul 2026 va fi extraordinar.{{857429}}Publicația a apărut d
12:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tînăr în vîrstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, notează Noi.md.Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.{{854941}}Potrivit
12:30
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începînd de miercuri, 7 ianuarie, și pînă la finele săptămînii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.Pe parcursul zilei de marți, 6 ianuarie, maximele vor oscila între plus 3 și plus 8 grade Celsius, iar minimele vor coborî pînă la minus 3 grade Celsius, transmite Moldova1.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 5 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,02 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei standard – 18,75 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
Reprezentanții țărilor baltice au făcut o serie de declarații în care au subliniat că Danemarca și Groenlanda trebuie să decidă singure asupra problemelor ce țin de interesele lor.Potrivit „Европейская правда”, comentariile lor au apărut după ce liderul american Donald Trump a făcut noi declarații privind necesitatea controlului SUA asupra Groenlandei.Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvič
12:00
Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, și-a moderat retorica, declarîndu-se dispusă să coopereze cu Statele Unite ale Americii.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Rodriguez, citată de CNN.Agenda, potrivit ei, va fi orientată către „dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional pentru consolidarea coexistenței durabile a comunităților”.R
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) raportează pentru săptămîna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale.Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor, notează Noi.md.{{856554}}Pe domeniul combater
12:00
Din 1 ianuarie, antreprenorii independenţi din țara noastră sau aşa-numiţii freelanceri vor activa în baza unui regim fiscal special.Potrivit noii legi, sînt luați în vizor reprezentanţii a 40 de domenii de activitate, incluse în Codul Fiscal. Aceştia vor plăti un impozit unic, vor fi asiguraţi cu poliţă medicală şi vor beneficia de facilităţi sociale.{{857080}}Conform ultimelor modificări
11:30
În decursul unei săptămîni, Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă a identificat 11 cazuri de consum și deținere de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare.În sectorul Centru au fost identificați 3 bărbați (33–38 de ani) – droguri sintetice.{{856772}}La Buiucani: 4 bărbați (18–30 de ani) – substanțe vegetale similare hașișului și obiec
11:30
Ambasada Republicii Moldova în Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sînt încurajați să contacteze telefonic/ prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului aflării în eventualitatea necesității e
11:30
Sărbătorile de iarnă adună în suflet momente simple, dar profunde, care rămîn vii toată viața.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Raluca a împărtășit o poveste emoționantă despre un Crăciun trăit la țară, alături de bunici și familie,Autoarea își amintește o seară liniștită, cu ninsoare măruntă, în care luminile bradu
11:30
O minoră de 17 ani a suferit intoxicație cu monoxid de carbon în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 07:54.Potrivit IGSU, incidentul s-a produs din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei. Tatăl minorei a închis cahla sobei, blocînd evacuarea fumului, ceea ce a dus la acu
Acum 8 ore
11:00
Avionul companiei aeriene AIMasria Universal Airlines, care efectua un zbor din Egipt, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Șeremetievo din Moscova.Cauza acestei situații neprevăzute a fost, conform informațiilor preliminare, fumul care s-a format în compartimentul de bagaje al aeronavei, relatează news.ru.La bord se aflau 222 de pasageri, dintre care niciunul nu a fost răni
11:00
Aeroporturile din Grecia au stopat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au perturbat frecvențele radio.'Unele zboruri care folosesc Regiunea de Informații Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sînt asigurate, dar au fost impuse restricții asupra operațiunilor aeroportuare din motive de securitate', a declarat autoritatea aviației civile din
11:00
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026 la biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, după ce un incendiu a izbucnit într-o anexă.Apelul la 112 a fost recepționat la ora 06:40, iar la fața locului au ajuns patru echipaje.{{857047}}Flăcările au cuprins bunuri dintr-o încăpere tehnică de 12 m², unde era cazangeria. Incendiul a fost localizat fără a se ex
11:00
Inspectoratul General al Poliției informează că, în weekend, polițiștii din întreaga țară au documentat peste 3 260 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.Potrivit datelor oficiale:{{857301}}32 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;1 453 de șoferi au depășit limita legală de viteză;730 de
11:00
Astăzi, are loc prima ședință din acest an pe dosarul "Frauda bancară", în care figurează Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.La ședința de azi, în fața magistraților depune mărturii fostul premier, Iurie Leancă.{{854767}}Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza f
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.