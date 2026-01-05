Marea Britanie, sub ninsori abundente și viscol. Traficul rutier și aerian, paralizat
Noi.md, 5 ianuarie 2026 18:30
Mai multe aeroporturi din Regatul Unit au fost afectate luni, 5 ianuarie 2026, de ninsori abundente și viscol, ceea ce a dus la anularea sau întîrzierea zborurilor, potrivit Sky News.Aeroportul John Lennon din Liverpool și alte aeroporturi importante, precum London Heathrow, Manchester, Bristol și Edinburgh, au înregistrat întîrzieri semnificative și anulări de zboruri, afectînd companii aerie
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
18:30
Circulația pe șoseaua Balcani din Chișinău este îngreunată din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un camion: vehiculul a derapat în șanț și a blocat parțial carosabilul.Pe tronsonul respectiv s-au format ambuteiaje lungi, șoferii semnalînd întîrzieri semnificative, informează Noi.md, citînd canalul Инцидент Молдова.Șoferilor li se recomandă să aleagă, pe cît posibil, rute d
18:30
Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de luni, despărţirea de antrenorul portughez Ruben Amorim, tehnician în vârstă de 41 de ani.Amorim a rezistat pe banca lui Manchester United doar ceva mai mult de un an. Oficialii clubului englez au decis că este nevoie de o schimbare la echipă, fiind nemulţumiţi de parcursul inconstant al echipei sub coman
18:30
Pe parcursul zilelor de weekend, “Spații Verzi” și IMSL Ciocana , au desfășurat acțiuni de întreținere și salubrizare a teritoriului sectorului, atît pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale, cît și pentru menținerea curățeniei în spațiile publice.Lucrările executate au inclus răspîndirea materialului antiderapant pe trotuare, deszăpezirea suprafețelor pietonale, precum și salubrizar
18:30
Mai multe aeroporturi din Regatul Unit au fost afectate luni, 5 ianuarie 2026, de ninsori abundente și viscol, ceea ce a dus la anularea sau întîrzierea zborurilor, potrivit Sky News.Aeroportul John Lennon din Liverpool și alte aeroporturi importante, precum London Heathrow, Manchester, Bristol și Edinburgh, au înregistrat întîrzieri semnificative și anulări de zboruri, afectînd companii aerie
18:30
Poliția informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport.Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să
18:30
Licitații relansate: sensuri giratorii pentru două intersecții aglomerate de pe drumuri naționale # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță relansarea procedurilor de achiziție publică pentru amenajarea a două sensuri giratorii în intersecții considerate puncte-cheie ale rețelei naționale.Proiectele vizează creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului, inclusiv reducerea blocajelor și a riscului de accidente.{{856508}}Primul sens giratoriu este planificat la intersecț
Acum o oră
18:00
Fermierii din Grecia au decis, în cadrul unei adunări naționale a reprezentanților lor, să intensifice acțiunile de blocare a autostrăzilor, inclusiv a drumurilor ocolitoare, precum și a punctelor vamale de la frontierele cu țările vecine, cerînd guvernului subvenții și să refuze semnarea acordului de liber schimb între UE și țările MERCOSUR.Joi, 8 ianuarie, și vineri, 9 ianuarie, fermierii vo
18:00
Președintele Turciei, Recep Erdoğan, dorește să readucă țara în programul avioanelor de vînătoare F-35 condus de SUA, afirmînd că acest lucru va contribui la consolidarea relațiilor cu Washingtonul și la întărirea securității NATO.El a menționat acest lucru într-un comentariu scris, pe care l-a oferit la o întrebare a Bloomberg, relatează „Adevărul European”.Erdoğan a declarat că și-a expr
18:00
Parlamentul și Guvernul au susținut, în decembrie 2025, continuarea aplicării cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și în anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale menite să stimuleze economia. Precizările au fost făcute de deputata PAS Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, într-o postare publică.{{854795}}Potrivit acesteia
Acum 2 ore
17:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, notează Noi.md.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).{{855762}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
17:00
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026”.Programul „Capitala Sportului” reprezintă o inițiativă națională menită să promoveze un stil de viață activ și sănătos, precum și să stimuleze dezvoltarea sportului la nivel local. La concurs pot aplica localitățile din țară, inclusiv cele din Unitatea Teritorial
17:00
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, dintre care 187 de mii de lei au fost alo
17:00
O grenadă a fost descoperită lîngă o sinagogă de pe Tempelgasse, în cartierul Leopoldstadt din Viena, potrivit poliției din capitala Austriei.Potrivit forțelor de ordine, dispozitivul exploziv a fost găsit într-o pungă lăsată la intrarea unei clădiri vizavi de sinagogă. „Grenada a fost confiscată și ridicată de echipa de geniști pentru examinare”, a raportat poliția.{{841621}}Punga cu gren
17:00
Premier Energy Distribution a ieșit cu o avertizare în contextul condițiilor meteo dificile din Republica Moldova, cu depuneri de polei, carosabil umed și ceață pe mai multe drumuri din țară.Operatorul de distribuție a energiei electrice atrage atenția populației și agenților economici asupra necesității respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalațiile electrice, în situ
Acum 4 ore
16:30
În SUA au apărut imagini cu „operațiunea specială” de transportare a lui Maduro la tribunal # Noi.md
Transportul președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, capturat de SUA, de la închisoare la tribunalul din New York a arătat aproape ca o operațiune specială – cu utilizarea unui elicopter, a unui vehicul blindat și a unor măsuri de securitate pe scară largă.Potrivit „Adevărului European”, imaginile au fost făcute publice de CNN și alte mass-media americane.Mai întîi, Maduro a fost transpor
16:30
Comisia Electorală Centrală reamintește difuzorilor de publicitate, precum și deținătorilor sau gestionarilor dispozitivelor de publicitate fixă ori mobilă, că trebuie să prezinte pînă la 15 ianuarie 2026 rapoartele privind publicitatea politică și electorală difuzată pe parcursul anului 2025.Rapoartele urmează să includă schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea polit
16:30
Primăria Chișinău îndeamnă conducătorii auto să circule cu prudență, în contextul vremii cu ninsori, iar copiii să fie supravegheați.Serviciile municipal de profil sînt în teren și intervin la necesitate, notează Noi.md. Situația este monitorizată în continuare, în contextul avertizărilor emise de meteorologi.În cazul înregistrării unor situații problematice în contextul condițiilor me
16:30
Inspectoratul de Stat al Muncii primește atribuții consolidate, după actualizarea cadrului normativ care reglementează activitatea Inspectoratului și stabilește mai clar competențele de control, monitorizare, prevenire și informare.Legea nr. 311 din 18 decembrie 2025 pentru modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2025. Aceast
16:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după demisia lui Vasil Maliuk, l-a numit pe Evgheni Hmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la decretul președintelui. Cariera lui Evgheni Hmara în SBU se remarcă prin ascensiunea profesională rapidă și realizările semnificative în domeniul operațiunilor speci
16:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori, formarea ghețușului și a poleiului pe carosabil, Poliția avertizează conducătorii auto și pietonii asupra riscurilor sporite pe traseele naționale și locale.Recomandări pentru conducătorii auto:{{857424}}adaptați viteza la condițiile de drum și evitați manevrele riscante;păstrați o distanță suficientă față
16:00
Asociația Judecătorilor "Vocea Justiției" se arată îngrijorată de o declarație a autorităților # Noi.md
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” își exprimă îngrijorarea privind declarația publică din 30 decembrie 2025 a șefei statului referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și independentă, care
16:00
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie, după finalizarea procedurilor de aprobare a costurilor de bază și depunerea calculelor de către Energocom.Informația a fost confirmată de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, în contextul discuțiilor recente despre posibil
16:00
Instituțiile medicale din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici la mai multe specializări. În prezent, deficitul de medici de familie depășește cifra de 250, al specialiștilor în terapie intensivă - de peste o sută, în timp ce în chirurgia generală sînt disponibile 53 de locuri vacante.„În prezent, cele mai multe posturi vacante se înregistrează în medicina de familie – 250 de fun
15:30
Fosta ministră de Externe a Canadei a devenit consilieră a președintelui Ucrainei pe probleme de dezvoltare economică # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit-o pe fosta ministră a Transporturilor și Comerțului Intern al Canadei, fosta șefă a Ministerului Afacerilor Externe al acestei țări, Chrystia Freeland, consilieră externă pe probleme de dezvoltare economică.Potrivit publicației „Европейская правда”, decretul corespunzător a fost publicat pe site-ul șefului statului.Comentînd numirea lui Fr
15:30
Vasil Maliuk și-a anunțat demisia din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei. El a condus departamentul din iulie 2022.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la canalul Telegram al SBU.Anterior s-a comunicat că vinerea trecută președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus lui Maliuk să treacă la o altă funcție. Au fost luate în considerare două va
15:30
Statul va majora, începînd cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmînd să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban.Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet amplu de stimulente financiare și contractuale, menit să reducă deficitul de personal medical din teritoriu și să atragă spe
15:30
De la lansarea programului în luna martie și pînă la sfîrșitul lunii decembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 38 în luna decembrie.Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord.{{846209}}Programul oferă finanțare în lei moldovenești, la o rat
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de avertizare meteorologică din cauza formării poleiului și ghețușului.Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în perioada 05 ianuarie 2026, ora 14:00 – 06 ianuarie 2026, ora 10:00. Pe arii extinse ale țării se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, condiții ce pot îngreuna circulația rutieră și deplasarea pietoni
15:00
Debitul în rezervorul Dnestrovsk din Carpați a depășit 100 m3/s.În același timp, nivelul apei în rezervorul Dnestrovsk rămîne foarte scăzut - 114,09 m, transmite Noi.md.{{855125}}Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi.El a menționat că de
15:00
Gerurile puternice, care se mențin în mai multe regiuni din Turcia, au un impact negativ asupra locuitorilor din estul Anatoliei.În noaptea de 4 ianuarie, coloanele termometrelor din provincia Ardahan au coborît pînă la valori anormal de scăzute.{{855956}}În orașul Ardahan, temperatura a fost de minus 24,8 grade, în timp ce în zona Göle, meteorologii au înregistrat minus 36 grade, cea mai
Acum 6 ore
14:30
Tenismenul moldovean Radu Albot pierde în primul tur al calificărilor turneului „Challenger”, informează IPN.Sportivul nostru a eșuat în meciul contra britanicului Ben Jones, care s-a situat pe poziția 848 în ierarhia mondială și a acces în competiție în baza unui wild card, în trei seturi, cu scorurile de 7:6 (6:4), 3:6, 6:7 (7:9), transmite Noi.md cu referire la Știri.md.Calificările la
14:30
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor moldoveni de către autoritățile altor state ar putea fi recunoscute și executate pe teritoriul Republicii Moldova.Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a modificărilor la Codul contravențional în partea ce vizează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvîrșite cu vehicule înmatriculate în alte stat
14:30
Tînărul mijlocaș nigerian Matthew Olatunde a anunțat pe pagina sa de Instagram că părăsește clubul de fotbal „Milsami” Orhei, pentru care a jucat din iulie anul trecut.Potrivit Media Sport, în această perioadă, jucătorul african în vîrstă de 19 ani a disputat 20 de meciuri (883 de minute) pentru „vulturi” în toate competițiile, în care a marcat 2 goluri și a dat 1 pasă decisivă.Anterior, M
14:00
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți s-a întrunit pe 3 ianuarie în ședință de urgență, în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” privind măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii procesului de asigurare cu apă potabilă, precum și cauzele care au condus la nerestabilirea alimentării cu apă a consumatorilor.În urma examinării sit
14:00
Luna ianuarie rămîne cea mai rece perioadă a anului în Republica Moldova, cu temperaturi medii negative, episoade frecvente de ger, precipitații moderate și riscuri climatice semnificative pentru agricultură, arată analiza climatică și agroclimatică publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Datele multianuale indică atît extreme termice istorice, cît și condiții meteorologice care
14:00
Aeroportul Schiphol, principalul și cel mai mare aeroport internațional din Țările de Jos și unul dintre cele mai mari din Europa, a anulat cel puțin 450 de zboruri din cauza vremii nefavorabile.Despre acest lucru a anunțat agenția de știri ANP, scrie „Европейская правда”.{{855297}}Din cauza ninsorii de luni, la aeroportul Schiphol au fost deja anulate cel puțin 450 de zboruri. Se așteaptă
13:30
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, este vizat în noi cauze penale de amploare care urmăresc curățarea sistemului politic de finanțări obscure.Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, pentru Moldova 1, transmite Noi.md.{{854916}}Potrivit lui Dumbravan, procurorii au finalizat și trimis în instan
13:30
Un cititor care a dorit să își păstreze anonimatul a împărtășit cu redacția, în cadrul concursului dedicat amintirilor de Crăciun, o poveste plină de inocență și emoție despre sărbătorile copilăriei.Autorul își amintește că, atunci cînd era mic, cea mai frumoasă parte a Crăciunului era faptul că părinții aveau mereu grijă ca un prieten apropiat al familiei să se îmbrace în Moș Crăciun. Costume
13:00
SA Energocom în decembrie 2025 a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atît din surse interne, cît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.În acest context, importurile au constituit 65,46% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 34,54%.{{855732}}Totodată, din totalul achiziți
13:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează despre intrarea în vigoare, începînd cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA, notează Noi.md.Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la:{{856866}}- furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova,
13:00
Tenismenul moldovean Radu Albot pierde în primul tur al calificărilor turneului „Challenger”, informează IPN.Sportivul nostru a eșuat în meciul contra britanicului Ben Jones, care s-a situat pe poziția 848 în ierarhia mondială și a acces în competiție în baza unui wild card, în trei seturi, cu scorurile de 7:6 (6:4), 3:6, 6:7 (7:9), transmite Noi.md cu referire la Știri.md.Calificările la
Acum 8 ore
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o serie de declarații dure la adresa mai multor state din America Latină, în special Columbia, Mexic și Cuba. El a sugerat posibile acțiuni dure ale Washingtonului în lupta împotriva traficului de droguri și a instabilității regionale.Potrivit RBC-Ucraina, el a declarat acest lucru jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, scrie CNN.{{8
12:30
Antreprenorul Elon Musk a publicat pe rețeaua de socializare X o fotografie în care apare la cină împreună cu președintele SUA Donald Trump și prima doamnă Melania, după operațiunea militară a SUA în Venezuela.Potrivit Caliber.Az, în descrierea fotografiei, Musk a menționat că seara a fost minunată și și-a exprimat convingerea că anul 2026 va fi extraordinar.{{857429}}Publicația a apărut d
12:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tînăr în vîrstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, notează Noi.md.Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.{{854941}}Potrivit
12:30
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începînd de miercuri, 7 ianuarie, și pînă la finele săptămînii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.Pe parcursul zilei de marți, 6 ianuarie, maximele vor oscila între plus 3 și plus 8 grade Celsius, iar minimele vor coborî pînă la minus 3 grade Celsius, transmite Moldova1.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 5 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,02 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei standard – 18,75 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
Reprezentanții țărilor baltice au făcut o serie de declarații în care au subliniat că Danemarca și Groenlanda trebuie să decidă singure asupra problemelor ce țin de interesele lor.Potrivit „Европейская правда”, comentariile lor au apărut după ce liderul american Donald Trump a făcut noi declarații privind necesitatea controlului SUA asupra Groenlandei.Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvič
12:00
Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, și-a moderat retorica, declarîndu-se dispusă să coopereze cu Statele Unite ale Americii.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Rodriguez, citată de CNN.Agenda, potrivit ei, va fi orientată către „dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional pentru consolidarea coexistenței durabile a comunităților”.R
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) raportează pentru săptămîna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale.Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor, notează Noi.md.{{856554}}Pe domeniul combater
12:00
Din 1 ianuarie, antreprenorii independenţi din țara noastră sau aşa-numiţii freelanceri vor activa în baza unui regim fiscal special.Potrivit noii legi, sînt luați în vizor reprezentanţii a 40 de domenii de activitate, incluse în Codul Fiscal. Aceştia vor plăti un impozit unic, vor fi asiguraţi cu poliţă medicală şi vor beneficia de facilităţi sociale.{{857080}}Conform ultimelor modificări
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.