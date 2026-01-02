Fost ministru de Externe al Ucrainei consideră că războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia în 2026

11:00

Crăciunul vine mereu cu emoție, dar și cu o listă lungă de lucruri de făcut. Printre ele, meniu de Crăciun ocupă un loc important. Nu este doar mâncare, este atmosfera mesei. Liniștea din bucătărie și felul în care te simți tu la finalul zilei. Planificarea din timp nu ia din farmecul sărbătorii, dimpotrivă, îl păstrează.