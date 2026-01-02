Cine sunt proprietarii barului Le Constellation, devastat de incendiu în Crans-Montana

Unika.md, 2 ianuarie 2026 18:40

Cine sunt proprietarii barului Le Constellation, devastat de incendiu în Crans-Montana

Acum 5 minute
19:00
Crimă în satul Bujor, raionul Hâncești: Trei bărbați reținuți după moartea violentă a unui tânăr de 21 de ani Unika.md
19:00
CNAS: Obligații pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției privind contribuțiile sociale pentru 2026 Unika.md
19:00
Presa italiană a reconstituit ultimele zile ale moldoveanului ucis în Veneția Unika.md
Acum 15 minute
18:50
Primele detalii în cazul morții Victoriei Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones Unika.md
18:50
Navă rusă reținută în Finlanda: suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicații și transport de oțel sub sancțiuni UE Unika.md
Acum 30 minute
18:40
Cine sunt proprietarii barului Le Constellation, devastat de incendiu în Crans-Montana Unika.md
Acum 2 ore
17:40
De ce e bine să mănânci pâine de secară Unika.md
17:40
Un cetățean român, presupus dispărut după incendiul devastator din Crans-Montana, Elveția. MAE monitorizează cazul Unika.md
17:40
Atac rusesc asupra unui cartier rezidențial din Harkov: cel puțin 15 răniți, printre care și un bebeluș Unika.md
17:30
Dmitri Kuleba: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026. Șansele unui armistițiu în această iarnă sunt zero” Unika.md
17:20
Donald Trump susține că este „în perfectă stare de sănătate” după un nou examen cognitiv trecut cu brio Unika.md
17:10
ANSA retrage de pe piață un lot de ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă pentru consumul uman Unika.md
17:10
Crețu, despre relația cu Usatîi și dacă râvnește la fotoliu de președinte Unika.md
17:10
Avocatul Poporului cere reglementarea strictă sau chiar interzicerea articolelor pirotehnice: s-au folosit în exces de Revelion Unika.md
Acum 4 ore
17:00
Infrastructura, cheia dezvoltării regionale: Moldova accelerează modernizarea pentru șanse egale în toate comunitățile Unika.md
17:00
Tragedie de Revelion la Crans-Montana: Aproape 40 de morți și peste 100 de răniți într-un incendiu devastator într-un bar aglomerat Unika.md
17:00
Caz neobișnuit la Căușeni: Un copil de 12 ani, abandonat două zile în spital, după un abces dentar Unika.md
16:50
Moldova, parte a „Europa Creativă”: Artiștii și instituțiile culturale pot accesa fonduri europene pentru proiecte culturale Unika.md
16:50
Sportivii ruși, excluși de la reprezentarea națională la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, indiferent de situația războiului din Ucraina Unika.md
Acum 6 ore
14:50
Moldovenii vor utiliza telefonia mobilă în UE fără costuri de roaming, din 2026. Reacții pozitive după aderarea la „Roam Like at Home” Unika.md
14:50
Ion Ceban critică dur activitatea PAS în 2025: „Regrese în democrație, economie și nivelul de trai” Unika.md
14:50
O femeie din Pelinia, Drochia, găsită moartă în extravilan. Concubinul este principalul suspect Unika.md
14:40
Alertă în nordul județului Tulcea: drone rusești detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Populația, avertizată prin RO-Alert Unika.md
14:40
Peste 50 km de apeduct și canalizare, dați în exploatare în suburbiile Chișinăului. Investiții de peste 65 de milioane de lei pentru acces la apă și sanitație Unika.md
14:30
Aproape 28% din populația Republicii Moldova este formată din pensionari. Ce arată datele CNAS pentru 2025 Unika.md
14:20
Un bloc din sectorul Botanica, afectat de un etaj construit pe acoperiș: fisuri în pereți și fațadă degradată Unika.md
14:20
Un tânăr moldovean, găsit împușcat într-un câmp din Italia. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei Unika.md
14:10
Atenție la gheața subțire! IGSU avertizează: pericol de prăbușire pe râuri și lacuri, recomandări pentru siguranță Unika.md
14:10
Înscriere online la grădiniță pentru toți copiii din țară: Ministerul Educației lansează conceptul „e-Admitere” la nivel național Unika.md
14:10
Compensațiile pentru perioada rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc. Precizări de la ministra Protecției Sociale Unika.md
14:10
Un avocat din Chișinău, condamnat la închisoare și interdicție profesională pentru trafic de influență Unika.md
14:10
Emilian Crețu: „Schimbarea începe cu fiecare dintre noi” – proiecte de suflet pentru Negureni și planuri noi pentru 2026 Unika.md
14:00
Angajat al MAI reținut după ce a provocat un accident rutier în stare de ebrietate, în centrul Chișinăului Unika.md
14:00
Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor, în care este vizată Marina Tauber, continuă la Curtea de Apel Unika.md
14:00
Finanțări agricole în creștere: ADMA raportează rezultate pozitive și extinderea accesului la instrumente moderne Unika.md
Acum 8 ore
11:30
Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați Unika.md
11:20
O femeie s-a accidentat pe gheață lângă patinoarul din PMAN. Carabinierii i-au acordat primul ajutor Unika.md
11:10
38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete, în prima zi a anului Unika.md
11:10
Sancțiuni de peste un milion de lei în urma controalelor fiscale din decembrie. Jumătate dintre verificări au descoperit nereguli Unika.md
11:10
Cinci zile de doliu național în Elveția după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți Unika.md
Acum 12 ore
11:00
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după decesul unui moldovean în explozia de la Roma: condoleanțe și apel la prudență Unika.md
11:00
Autoritățile analizează impozitarea coletelor sub 150 de euro cumpărate online. Ce schimbări se pregătesc pentru cumpărăturile din străinătate Unika.md
11:00
Donald Trump amenință cu intervenție militară în Iran, pe fondul protestelor violente și al primelor victime Unika.md
10:50
Doi bărbați reținuți în Chișinău după o altercație violentă pe strada Mihail Kogâlniceanu Unika.md
10:50
Incendiu la Vadul lui Vodă: o femeie de 76 de ani, evacuată de pompieri în noaptea de Anul Nou Unika.md
10:50
Salariul minim pe țară a crescut la 6.300 de lei din ianuarie 2026. Sindicatele, nemulțumite Unika.md
10:50
Persoanele neangajate pot achita prima AOAM în sumă fixă pentru 2026. Cine beneficiază de reduceri și ce termene trebuie respectate Unika.md
10:40
VIDEO//Casa Albă, ironizată după ce a folosit scene din „Gladiator” pentru a-l promova pe Donald Trump: fanii filmului văd o alegorie nefericită Unika.md
10:40
Singurul centru municipal pentru persoane fără adăpost din Moldova: servicii vitale și sprijin social la Chișinău Unika.md
10:30
ANI a inițiat controlul averii pentru un inspector superior din cadrul Serviciului Vamal, vizat de suspiciuni privind donații și împrumuturi semnificative Unika.md
