Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați

Unika.md, 2 ianuarie 2026 11:30

Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
11:30
Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați Unika.md
Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați
Acum 30 minute
11:20
O femeie s-a accidentat pe gheață lângă patinoarul din PMAN. Carabinierii i-au acordat primul ajutor Unika.md
O femeie s-a accidentat pe gheață lângă patinoarul din PMAN. Carabinierii i-au acordat primul ajutor
11:10
38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete, în prima zi a anului Unika.md
38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete, în prima zi a anului
11:10
Sancțiuni de peste un milion de lei în urma controalelor fiscale din decembrie. Jumătate dintre verificări au descoperit nereguli Unika.md
Sancțiuni de peste un milion de lei în urma controalelor fiscale din decembrie. Jumătate dintre verificări au descoperit nereguli
11:10
Cinci zile de doliu național în Elveția după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți Unika.md
Cinci zile de doliu național în Elveția după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți
Acum o oră
11:00
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după decesul unui moldovean în explozia de la Roma: condoleanțe și apel la prudență Unika.md
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după decesul unui moldovean în explozia de la Roma: condoleanțe și apel la prudență
11:00
Autoritățile analizează impozitarea coletelor sub 150 de euro cumpărate online. Ce schimbări se pregătesc pentru cumpărăturile din străinătate Unika.md
Autoritățile analizează impozitarea coletelor sub 150 de euro cumpărate online. Ce schimbări se pregătesc pentru cumpărăturile din străinătate
11:00
Donald Trump amenință cu intervenție militară în Iran, pe fondul protestelor violente și al primelor victime Unika.md
Donald Trump amenință cu intervenție militară în Iran, pe fondul protestelor violente și al primelor victime
10:50
Doi bărbați reținuți în Chișinău după o altercație violentă pe strada Mihail Kogâlniceanu Unika.md
Doi bărbați reținuți în Chișinău după o altercație violentă pe strada Mihail Kogâlniceanu
10:50
Incendiu la Vadul lui Vodă: o femeie de 76 de ani, evacuată de pompieri în noaptea de Anul Nou Unika.md
Incendiu la Vadul lui Vodă: o femeie de 76 de ani, evacuată de pompieri în noaptea de Anul Nou
10:50
Salariul minim pe țară a crescut la 6.300 de lei din ianuarie 2026. Sindicatele, nemulțumite Unika.md
Salariul minim pe țară a crescut la 6.300 de lei din ianuarie 2026. Sindicatele, nemulțumite
10:50
Persoanele neangajate pot achita prima AOAM în sumă fixă pentru 2026. Cine beneficiază de reduceri și ce termene trebuie respectate Unika.md
Persoanele neangajate pot achita prima AOAM în sumă fixă pentru 2026. Cine beneficiază de reduceri și ce termene trebuie respectate
Acum 2 ore
10:40
VIDEO//Casa Albă, ironizată după ce a folosit scene din „Gladiator” pentru a-l promova pe Donald Trump: fanii filmului văd o alegorie nefericită Unika.md
VIDEO//Casa Albă, ironizată după ce a folosit scene din „Gladiator” pentru a-l promova pe Donald Trump: fanii filmului văd o alegorie nefericită
10:40
Singurul centru municipal pentru persoane fără adăpost din Moldova: servicii vitale și sprijin social la Chișinău Unika.md
Singurul centru municipal pentru persoane fără adăpost din Moldova: servicii vitale și sprijin social la Chișinău
10:30
ANI a inițiat controlul averii pentru un inspector superior din cadrul Serviciului Vamal, vizat de suspiciuni privind donații și împrumuturi semnificative Unika.md
ANI a inițiat controlul averii pentru un inspector superior din cadrul Serviciului Vamal, vizat de suspiciuni privind donații și împrumuturi semnificative
10:30
ANRE anunță scumpiri la benzină și motorină la început de 2026, pe fondul majorării accizelor și contribuțiilor Unika.md
ANRE anunță scumpiri la benzină și motorină la început de 2026, pe fondul majorării accizelor și contribuțiilor
10:30
Cum poți alege sau schimba medicul de familie în Republica Moldova: procedură simplificată, indiferent de cetățenie Unika.md
Cum poți alege sau schimba medicul de familie în Republica Moldova: procedură simplificată, indiferent de cetățenie
10:30
Rusia susține că a predat SUA dovezi privind un presupus atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Putin. Ucraina și Occidentul contestă acuzațiile Unika.md
Rusia susține că a predat SUA dovezi privind un presupus atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Putin. Ucraina și Occidentul contestă acuzațiile
10:20
Un tânăr de 19 ani, condamnat după ce a incendiat o mașină de poliție la Călărași Unika.md
Un tânăr de 19 ani, condamnat după ce a incendiat o mașină de poliție la Călărași
09:50
Serviciul Fiscal de Stat intensifică controalele la început de an: peste 500 de agenți economici, vizați de verificări operative Unika.md
Serviciul Fiscal de Stat intensifică controalele la început de an: peste 500 de agenți economici, vizați de verificări operative
Acum 4 ore
09:40
Tragedie la Roma: un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion Unika.md
Tragedie la Roma: un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion
09:40
Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin punctul de trecere Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative Unika.md
Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin punctul de trecere Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative
09:30
Horoscopul zilei – 2 ianuarie 2026. Un nou început sub semnul echilibrului și al deciziilor inspirate Unika.md
Horoscopul zilei – 2 ianuarie 2026. Un nou început sub semnul echilibrului și al deciziilor inspirate
09:30
Accident grav la Sipoteni: un autoturism a luat foc după coliziunea cu un tractor fără iluminare Unika.md
Accident grav la Sipoteni: un autoturism a luat foc după coliziunea cu un tractor fără iluminare
09:30
Accident rutier la Hirova, Călărași: Un echipaj de poliție a ajuns într-un stâlp de electricitate Unika.md
Accident rutier la Hirova, Călărași: Un echipaj de poliție a ajuns într-un stâlp de electricitate
09:30
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale: intervenții ale echipelor AND în Nord și Centru Unika.md
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale: intervenții ale echipelor AND în Nord și Centru
09:30
Explozie și incendiu devastator la Crans-Montana, Elveția: nicio victimă de cetățenie moldovenescă printre cei afectați, anunță MAE Unika.md
Explozie și incendiu devastator la Crans-Montana, Elveția: nicio victimă de cetățenie moldovenescă printre cei afectați, anunță MAE
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Piața imobiliară din Chișinău: tranzacții în scădere, prețuri la un nivel record și perspective incerte pentru 2026 Unika.md
Piața imobiliară din Chișinău: tranzacții în scădere, prețuri la un nivel record și perspective incerte pentru 2026
09:10
Zina Bivol, invitată în propria poveste. Un dialog sincer cu soțul ei, actorul Viorel Cozma Unika.md
Zina Bivol, invitată în propria poveste. Un dialog sincer cu soțul ei, actorul Viorel Cozma
08:40
Un cetățean străin, căutat pentru folosirea de acte false, depistat de Inspectoratul General pentru Migrație Unika.md
Un cetățean străin, căutat pentru folosirea de acte false, depistat de Inspectoratul General pentru Migrație
08:30
Horoscopul zilei – 31 decembrie 2025. Ce aduce ultima zi a anului pentru fiecare zodie Unika.md
Horoscopul zilei – 31 decembrie 2025. Ce aduce ultima zi a anului pentru fiecare zodie
30 decembrie 2025
23:10
Povestea iranianului capturat pe frontul din Ucraina: Un fotograf stradal obligat să lupte în armata rusă Unika.md
Povestea iranianului capturat pe frontul din Ucraina: Un fotograf stradal obligat să lupte în armata rusă
23:00
Case private ridicate ilegal în Parcul Valea Morilor: Prejudiciu de aproape un milion de lei și denunț la Procuratură Unika.md
Case private ridicate ilegal în Parcul Valea Morilor: Prejudiciu de aproape un milion de lei și denunț la Procuratură
22:30
Nepoata fostului președinte american, John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după o luptă cu cancerul Unika.md
Nepoata fostului președinte american, John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după o luptă cu cancerul
22:20
100 turiștii blocați în Alpii italieni, la peste 2.800 de metri altitudine, după accidentul unei telecabine Unika.md
100 turiștii blocați în Alpii italieni, la peste 2.800 de metri altitudine, după accidentul unei telecabine
22:10
Doliu în familia FLUIERAȘ: Cel mai longeviv violonist s-a stins din viață Unika.md
Doliu în familia FLUIERAȘ: Cel mai longeviv violonist s-a stins din viață
22:00
Ucraina evacuează 14 localități de frontieră din regiunea Cernihiv, din cauza bombardamentelor rusești zilnice Unika.md
Ucraina evacuează 14 localități de frontieră din regiunea Cernihiv, din cauza bombardamentelor rusești zilnice
21:50
Doliu în familia orchestrei FLUIERAȘ: Un violonist de excepție s-a stins din viață Unika.md
Doliu în familia orchestrei FLUIERAȘ: Un violonist de excepție s-a stins din viață
21:20
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro Unika.md
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro
21:10
Doliu în familia FLUIERAȘ: Un violonist de excepție s-a stins din viață Unika.md
Doliu în familia FLUIERAȘ: Un violonist de excepție s-a stins din viață
20:00
Cuplu din Bălți, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de 4,5 milioane lei Unika.md
Cuplu din Bălți, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de 4,5 milioane lei
20:00
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație: Primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova Unika.md
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație: Primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova
19:50
Ministerul Culturii: Patrimoniul istoric al Chișinăului, distrus prin complicitatea autorităților. Blocuri de 13 etaje în locul monumentelor protejate Unika.md
Ministerul Culturii: Patrimoniul istoric al Chișinăului, distrus prin complicitatea autorităților. Blocuri de 13 etaje în locul monumentelor protejate
19:50
Sprijin pentru veteranii de război: Guvernul promite noi măsuri și consultări permanente Unika.md
Sprijin pentru veteranii de război: Guvernul promite noi măsuri și consultări permanente
19:50
ANI a inițiat controlul averii viceprimarului Chișinăului, Irina Gutnic, după o investigație TV8 despre posibile discrepanțe între venituri și stilul de viață Unika.md
ANI a inițiat controlul averii viceprimarului Chișinăului, Irina Gutnic, după o investigație TV8 despre posibile discrepanțe între venituri și stilul de viață
19:40
Drumarii au continuat lucrările de întreținere pe drumurile naționale: peste 300 de tone de sare folosite într-o singură zi Unika.md
Drumarii au continuat lucrările de întreținere pe drumurile naționale: peste 300 de tone de sare folosite într-o singură zi
14:10
Radu Marian îl acuză pe Ion Ceban de dezinformare: ”Este o minciună să spui că acum ar fi dați afară oameni” Unika.md
Radu Marian îl acuză pe Ion Ceban de dezinformare: ”Este o minciună să spui că acum ar fi dați afară oameni”
14:00
Detalii cutremurătoare în cazul presupusului criminal în serie de la Beriozchi: printre victime, o mamă a trei copii dispărută de aproape doi ani Unika.md
Detalii cutremurătoare în cazul presupusului criminal în serie de la Beriozchi: printre victime, o mamă a trei copii dispărută de aproape doi ani
14:00
Zelenski: „Nu putem să ne retragem din teritoriile noastre – acolo trăiesc oameni, nu doar legi.” Ucraina finalizează planul de pace, dar nu cedează teritorii Unika.md
Zelenski: „Nu putem să ne retragem din teritoriile noastre – acolo trăiesc oameni, nu doar legi.” Ucraina finalizează planul de pace, dar nu cedează teritorii
14:00
Specialiștii avertizează: încălzirea cu lemn umed crește riscul de incendiu și pune în pericol sănătatea oamenilor Unika.md
Specialiștii avertizează: încălzirea cu lemn umed crește riscul de incendiu și pune în pericol sănătatea oamenilor
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.