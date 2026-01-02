Aproape 28% din populația Republicii Moldova este formată din pensionari. Ce arată datele CNAS pentru 2025
Unika.md, 2 ianuarie 2026 14:30
Aproape 28% din populația Republicii Moldova este formată din pensionari. Ce arată datele CNAS pentru 2025
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
14:40
Alertă în nordul județului Tulcea: drone rusești detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Populația, avertizată prin RO-Alert # Unika.md
Alertă în nordul județului Tulcea: drone rusești detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Populația, avertizată prin RO-Alert
14:40
Peste 50 km de apeduct și canalizare, dați în exploatare în suburbiile Chișinăului. Investiții de peste 65 de milioane de lei pentru acces la apă și sanitație # Unika.md
Peste 50 km de apeduct și canalizare, dați în exploatare în suburbiile Chișinăului. Investiții de peste 65 de milioane de lei pentru acces la apă și sanitație
Acum 30 minute
14:30
Aproape 28% din populația Republicii Moldova este formată din pensionari. Ce arată datele CNAS pentru 2025 # Unika.md
Aproape 28% din populația Republicii Moldova este formată din pensionari. Ce arată datele CNAS pentru 2025
14:20
Un bloc din sectorul Botanica, afectat de un etaj construit pe acoperiș: fisuri în pereți și fațadă degradată # Unika.md
Un bloc din sectorul Botanica, afectat de un etaj construit pe acoperiș: fisuri în pereți și fațadă degradată
14:20
Un tânăr moldovean, găsit împușcat într-un câmp din Italia. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei # Unika.md
Un tânăr moldovean, găsit împușcat într-un câmp din Italia. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei
Acum o oră
14:10
Atenție la gheața subțire! IGSU avertizează: pericol de prăbușire pe râuri și lacuri, recomandări pentru siguranță # Unika.md
Atenție la gheața subțire! IGSU avertizează: pericol de prăbușire pe râuri și lacuri, recomandări pentru siguranță
14:10
Înscriere online la grădiniță pentru toți copiii din țară: Ministerul Educației lansează conceptul „e-Admitere” la nivel național # Unika.md
Înscriere online la grădiniță pentru toți copiii din țară: Ministerul Educației lansează conceptul „e-Admitere” la nivel național
14:10
Compensațiile pentru perioada rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc. Precizări de la ministra Protecției Sociale # Unika.md
Compensațiile pentru perioada rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc. Precizări de la ministra Protecției Sociale
14:10
Un avocat din Chișinău, condamnat la închisoare și interdicție profesională pentru trafic de influență # Unika.md
Un avocat din Chișinău, condamnat la închisoare și interdicție profesională pentru trafic de influență
14:10
Emilian Crețu: „Schimbarea începe cu fiecare dintre noi” – proiecte de suflet pentru Negureni și planuri noi pentru 2026 # Unika.md
Emilian Crețu: „Schimbarea începe cu fiecare dintre noi” – proiecte de suflet pentru Negureni și planuri noi pentru 2026
14:00
Angajat al MAI reținut după ce a provocat un accident rutier în stare de ebrietate, în centrul Chișinăului # Unika.md
Angajat al MAI reținut după ce a provocat un accident rutier în stare de ebrietate, în centrul Chișinăului
14:00
Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor, în care este vizată Marina Tauber, continuă la Curtea de Apel # Unika.md
Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor, în care este vizată Marina Tauber, continuă la Curtea de Apel
14:00
Finanțări agricole în creștere: ADMA raportează rezultate pozitive și extinderea accesului la instrumente moderne # Unika.md
Finanțări agricole în creștere: ADMA raportează rezultate pozitive și extinderea accesului la instrumente moderne
Acum 4 ore
11:30
Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați # Unika.md
Tichetele de vacanță: stimulent fiscal pentru turismul rural și beneficii neimpozabile pentru salariați
11:20
O femeie s-a accidentat pe gheață lângă patinoarul din PMAN. Carabinierii i-au acordat primul ajutor # Unika.md
O femeie s-a accidentat pe gheață lângă patinoarul din PMAN. Carabinierii i-au acordat primul ajutor
11:10
38 de nou-născuți, jumătate băieți, jumătate fete, în prima zi a anului
11:10
Sancțiuni de peste un milion de lei în urma controalelor fiscale din decembrie. Jumătate dintre verificări au descoperit nereguli # Unika.md
Sancțiuni de peste un milion de lei în urma controalelor fiscale din decembrie. Jumătate dintre verificări au descoperit nereguli
11:10
Cinci zile de doliu național în Elveția după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți # Unika.md
Cinci zile de doliu național în Elveția după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți
11:00
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după decesul unui moldovean în explozia de la Roma: condoleanțe și apel la prudență # Unika.md
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după decesul unui moldovean în explozia de la Roma: condoleanțe și apel la prudență
11:00
Autoritățile analizează impozitarea coletelor sub 150 de euro cumpărate online. Ce schimbări se pregătesc pentru cumpărăturile din străinătate # Unika.md
Autoritățile analizează impozitarea coletelor sub 150 de euro cumpărate online. Ce schimbări se pregătesc pentru cumpărăturile din străinătate
11:00
Donald Trump amenință cu intervenție militară în Iran, pe fondul protestelor violente și al primelor victime # Unika.md
Donald Trump amenință cu intervenție militară în Iran, pe fondul protestelor violente și al primelor victime
10:50
Doi bărbați reținuți în Chișinău după o altercație violentă pe strada Mihail Kogâlniceanu # Unika.md
Doi bărbați reținuți în Chișinău după o altercație violentă pe strada Mihail Kogâlniceanu
10:50
Incendiu la Vadul lui Vodă: o femeie de 76 de ani, evacuată de pompieri în noaptea de Anul Nou # Unika.md
Incendiu la Vadul lui Vodă: o femeie de 76 de ani, evacuată de pompieri în noaptea de Anul Nou
10:50
Salariul minim pe țară a crescut la 6.300 de lei din ianuarie 2026. Sindicatele, nemulțumite # Unika.md
Salariul minim pe țară a crescut la 6.300 de lei din ianuarie 2026. Sindicatele, nemulțumite
10:50
Persoanele neangajate pot achita prima AOAM în sumă fixă pentru 2026. Cine beneficiază de reduceri și ce termene trebuie respectate # Unika.md
Persoanele neangajate pot achita prima AOAM în sumă fixă pentru 2026. Cine beneficiază de reduceri și ce termene trebuie respectate
Acum 6 ore
10:40
VIDEO//Casa Albă, ironizată după ce a folosit scene din „Gladiator” pentru a-l promova pe Donald Trump: fanii filmului văd o alegorie nefericită # Unika.md
VIDEO//Casa Albă, ironizată după ce a folosit scene din „Gladiator” pentru a-l promova pe Donald Trump: fanii filmului văd o alegorie nefericită
10:40
Singurul centru municipal pentru persoane fără adăpost din Moldova: servicii vitale și sprijin social la Chișinău # Unika.md
Singurul centru municipal pentru persoane fără adăpost din Moldova: servicii vitale și sprijin social la Chișinău
10:30
ANI a inițiat controlul averii pentru un inspector superior din cadrul Serviciului Vamal, vizat de suspiciuni privind donații și împrumuturi semnificative # Unika.md
ANI a inițiat controlul averii pentru un inspector superior din cadrul Serviciului Vamal, vizat de suspiciuni privind donații și împrumuturi semnificative
10:30
ANRE anunță scumpiri la benzină și motorină la început de 2026, pe fondul majorării accizelor și contribuțiilor # Unika.md
ANRE anunță scumpiri la benzină și motorină la început de 2026, pe fondul majorării accizelor și contribuțiilor
10:30
Cum poți alege sau schimba medicul de familie în Republica Moldova: procedură simplificată, indiferent de cetățenie # Unika.md
Cum poți alege sau schimba medicul de familie în Republica Moldova: procedură simplificată, indiferent de cetățenie
10:30
Rusia susține că a predat SUA dovezi privind un presupus atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Putin. Ucraina și Occidentul contestă acuzațiile # Unika.md
Rusia susține că a predat SUA dovezi privind un presupus atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Putin. Ucraina și Occidentul contestă acuzațiile
10:20
Un tânăr de 19 ani, condamnat după ce a incendiat o mașină de poliție la Călărași
09:50
Serviciul Fiscal de Stat intensifică controalele la început de an: peste 500 de agenți economici, vizați de verificări operative # Unika.md
Serviciul Fiscal de Stat intensifică controalele la început de an: peste 500 de agenți economici, vizați de verificări operative
09:40
Tragedie la Roma: un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion # Unika.md
Tragedie la Roma: un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion
09:40
Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin punctul de trecere Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Unika.md
Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin punctul de trecere Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative
09:30
Horoscopul zilei – 2 ianuarie 2026. Un nou început sub semnul echilibrului și al deciziilor inspirate # Unika.md
Horoscopul zilei – 2 ianuarie 2026. Un nou început sub semnul echilibrului și al deciziilor inspirate
09:30
Accident grav la Sipoteni: un autoturism a luat foc după coliziunea cu un tractor fără iluminare # Unika.md
Accident grav la Sipoteni: un autoturism a luat foc după coliziunea cu un tractor fără iluminare
09:30
Accident rutier la Hirova, Călărași: Un echipaj de poliție a ajuns într-un stâlp de electricitate # Unika.md
Accident rutier la Hirova, Călărași: Un echipaj de poliție a ajuns într-un stâlp de electricitate
09:30
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale: intervenții ale echipelor AND în Nord și Centru # Unika.md
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale: intervenții ale echipelor AND în Nord și Centru
09:30
Explozie și incendiu devastator la Crans-Montana, Elveția: nicio victimă de cetățenie moldovenescă printre cei afectați, anunță MAE # Unika.md
Explozie și incendiu devastator la Crans-Montana, Elveția: nicio victimă de cetățenie moldovenescă printre cei afectați, anunță MAE
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Piața imobiliară din Chișinău: tranzacții în scădere, prețuri la un nivel record și perspective incerte pentru 2026 # Unika.md
Piața imobiliară din Chișinău: tranzacții în scădere, prețuri la un nivel record și perspective incerte pentru 2026
09:10
Zina Bivol, invitată în propria poveste. Un dialog sincer cu soțul ei, actorul Viorel Cozma # Unika.md
Zina Bivol, invitată în propria poveste. Un dialog sincer cu soțul ei, actorul Viorel Cozma
08:40
Un cetățean străin, căutat pentru folosirea de acte false, depistat de Inspectoratul General pentru Migrație # Unika.md
Un cetățean străin, căutat pentru folosirea de acte false, depistat de Inspectoratul General pentru Migrație
08:30
Horoscopul zilei – 31 decembrie 2025. Ce aduce ultima zi a anului pentru fiecare zodie
30 decembrie 2025
23:10
Povestea iranianului capturat pe frontul din Ucraina: Un fotograf stradal obligat să lupte în armata rusă # Unika.md
Povestea iranianului capturat pe frontul din Ucraina: Un fotograf stradal obligat să lupte în armata rusă
23:00
Case private ridicate ilegal în Parcul Valea Morilor: Prejudiciu de aproape un milion de lei și denunț la Procuratură # Unika.md
Case private ridicate ilegal în Parcul Valea Morilor: Prejudiciu de aproape un milion de lei și denunț la Procuratură
22:30
Nepoata fostului președinte american, John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după o luptă cu cancerul # Unika.md
Nepoata fostului președinte american, John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după o luptă cu cancerul
22:20
100 turiștii blocați în Alpii italieni, la peste 2.800 de metri altitudine, după accidentul unei telecabine # Unika.md
100 turiștii blocați în Alpii italieni, la peste 2.800 de metri altitudine, după accidentul unei telecabine
22:10
Doliu în familia FLUIERAȘ: Cel mai longeviv violonist s-a stins din viață
22:00
Ucraina evacuează 14 localități de frontieră din regiunea Cernihiv, din cauza bombardamentelor rusești zilnice # Unika.md
Ucraina evacuează 14 localități de frontieră din regiunea Cernihiv, din cauza bombardamentelor rusești zilnice
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.