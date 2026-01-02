Kedmi: „SUA nu mai consideră Rusia drept o amenințare la adresa securității sale sau a Europei”
2 ianuarie 2026
SUA nu consideră Rusia o amenințare la adresa securității sale, precum și a Europei.Despre acest lucru a declarat analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi în cadrul proiectului „В теме” de pe canalul YouTube BELTA.„Declarațiile lui Trump și ale celor mai apropiați colaboratori ai săi indică faptul că SUA nu mai consideră Rusia o amenințare la adresa se

Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record.Benzina COR 95Prețul maxim, de 24,79 lei/litru, a fost consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025.Prețul minim, de 21,72 lei/lit
Sărbătorile de iarnă păstrează amintiri care nu se estompează odată cu trecerea anilor.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititorul Igor Sclifos a împărtășit una dintre cele mai calde amintiri ale copilăriei sale, legată de magia Anului Nou.Pentru autor, Anul Nou nu era doar o dată din calendar, ci o stare de așteptare a miraco
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, astăzi, 2 ianuarie, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă, conform datelor operative disponibile în această dimineață, la ora 09:00.Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au intervenit preponderent în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate acțiuni de monitoriz
Mass-media iraniană informează că în mai multe orașe ale țării a fost instituită stare de război din cauza protestelor în masă.Revoltele în masă continuă, protestatarii agresînd membrii forțelor de securitate.Anterior s-a anunțat că un membru al forțelor de securitate iraniene a murit în timpul protestelor în masă împotriva inflației ridicate care a cuprins țara.Potrivit mass-media ira
Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Moldovei chiar în ajunul Revelionului. Maia Sandu a semnat decretul pe 31 decembrie 2025.Printre aceștia se numără mai mulți membri ai trupei BI2. Este vorba despre compozitorul Gleb Coleadin, care a lucrat cu formația, dar și omul responsabil de montaj – Evgheni Remizovskii.De asemenea, fiul mai mare al solistului BI2 Egor Bortnik, Fedor, a devenit c
Guvernul Venezuelei este gata să discute cu SUA un acord privind combaterea traficului de droguri și investițiile în sectorul petrolier.Despre acest lucru a declarat președintele țării sud-americane, Nicolas Maduro.„Cred că trebuie să începem să discutăm serios, bazîndu-ne pe fapte. Guvernul SUA știe – pentru că am spus acest lucru multor reprezentanți ai săi – că, dacă ei doresc să discut
Pentru departamentul nostru de analiză, 2025 a fost o perioadă de „răspuns rapid” la schimbările tectonice din economie și geopolitică. Scopul nostru nu a fost să documentăm pur și simplu evenimentele - rezilierea contractelor de gaze, privatizarea instalațiilor strategice sau schimbările în comerțul global - ci și să calculăm consecințele lor pe termen lung pentru fiecare cetățean al Republicii M
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o întîlnire a consilierilor de securitate națională privind garanțiile de securitatePreședintele a reamintit că pe 3 ianuarie va avea loc la Kiev o întîlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională, care va fi prima întîlnire de acest gen din Ucraina pe tema păcii. Participarea la aceasta a fost confirmată de reprezentanții europ
Anchetatorii din Elveția au început sarcina dificilă de identificare a cadavrelor carbonizate ale victimelor incendiului care, în timpul petrecerii de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Cran-Montana, a curmat viața a aproximativ 40 de persoane.Arsurile suferite în principal de tinerii care se aflau în barul Le Constellation sunt atît de grave încît, potrivit oficialilor elveț
De la 1 ianuarie 2026, Cipru a început președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, preluînd acest rol de la Danemarca.Președinția va dura pînă la 1 iulie. Statul care deține președinția organizează și prezidează reuniunile Consiliului UE (cu excepția Consiliului Afaceri Externe), stabilește agenda și prioritățile pentru semestrul respectiv și conduce negocierile între țările UE
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare Ciprului cu ocazia preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene.Șefa statului a adresat urări și președintelui Nikos Christodoulides, exprimîndu-și încrederea că următoarele luni vor aduce decizii importante pentru consolidarea Uniunii Europene și a stabilității regionale.„Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmeaz
Elveția a declarat o zi de doliu național în urma unui incendiu major din stațiunea Crans-Montana, care a curmat viața a 40 de persoane.Președintele elvețian Guy Parmelin a anunțat că steagurile naționale din capitala Berna vor fi coborîte în bernă pe toată durata perioadei de doliu.{{856933}}Conform ultimelor rapoarte, 115 persoane au fost rănite în incident, relatează Noi.md, citînd cali
Venituri mai mari, credite mai accesibile pentru apartamente și sănătate. Sînt cîteva dintre dorințele moldovenilor pentru următorul an. Oamenii spun că atît timp cît este pace, toate visurile pot deveni realitate.Mulți oameni spun că vor de la noul an, în primul rînd, sănătate, dar și mai multe realizări.„Vreau stabilitate, să fie prețuri accesibile la apartamente”. „2026 să fie un an cît
Începînd de astăzi, vor fi operate modificări în orarul rutelor a două autobuze, informează Primăria capitalei. notează Noi.md.Astfel, se va schimba orarul rutelor autobuzelor:-nr. 37 “str. Vasile Alecsandri - or. Stăuceni”-nr. 5 „bd. Cuza-Vodă - str. Bucovinei”.
08:49 // Trafic intens se observă la această oră și la postul vamal Sculeni.La această oră, în PTF Leușeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.{{840228}}Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate max
Aproape 200 de oameni au cerut ajutorul specialiştilor Institutului de Medicină Urgentă din Chişinău, după ce au exagerat cu mîncarea sau cu băutura în noaptea dintre ani. 35 de pacienţi au rămas internaţi, printre ei și doi bărbați răniți în urma exploziei unor artificii.Cel mai grav a fost rănit un bărbat de 41 de ani. El a suferit leziuni la nivelul feței și ochilor.{{856486}}"În cursul
La această oră, în PTF Leușeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.{{840228}}De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă."Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din ti
Fiica actorului și regizorului american Tommy Lee Jones a fost găsită moartă la Hotelul Fairmont San Francisco din California.Medicii care au răspuns apelului au confirmat moartea Victoriei la vîrsta de 34 de ani.„Cauza morții rămîne necunoscută în acest moment, iar oficialii nu au oferit detalii suplimentare”, au relatat agențiile media americane, notează Noi.md, citînd 1news.az.
În data de 1 ianuarie, la primele orele ale dimineţii, la Spitalul "Gheorghe Paladi" din capitală s-au născut trei copii, iar la Institutul Mamei şi Copilului - încă unul. Toţi bebelușii și mamele sînt sănătoși.Artur este numele primului băieţel care s-a născut pe 1 ianuarie la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi". Este al patrulea copil al familiei Roşca, din Dănceni, raionul Ialoveni.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 2 ianuarie sînt:02 ianuarie — a 2-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 363 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:20 2 Sf. Mс. Ignatie. Sf. şi Dreptul Ioan de la KronştadtCe se săr
Astăzi, 2 ianuarie, vremea va fi predominant noroasă, cu perioade de înseninări. Nu se așteaptă precipitații semnificative.Meteorologii atenționează că în orele de dimineață și pe timpul nopții, pe unele porțiuni de drum, este posibilă formarea poleiului, astfel încît șoferii și pietonii trebuie să manifeste prudență sporită.Vînt: din vest, moderat.Ziua în sudul țării termometrele vor
Problema financiară este foarte importantă pentru un actor, oricum ar fi, și în orice profesie trebuie să existe un salariu decent.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și artistul emerit al Moldovei, Dmitri Coev, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexander Stahurschi, pe canalul N4, relatează Noi.mdEl a fost de acord cu o a
Anul 2026 va fi guvernat de Soare și va scoate în față egoul, conform astrologei Corina Leonte. Oamenii vor dori să fie mai valorificați, apreciați, să se manifeste și să ajungă în centrul atenției.Specialista în numerologie estimează că 2026 va fi anul noilor lideri, oportunităților și lecțiilor pe care trebuie să le trecem pe plan politic. Potrivit prognozelor sale, va fi necesar să găsim ec
Nu este pentru prima dată cînd specialiştii susţin că un consum zilnic de fructe poate face minuni în prevenirea unor afecţiuni. De exemplu, banalul măr, pe care puţini îl consumă, este un excelent "medicament" în lupta cu multe boli, unele care pot fi fatale, transmite telegrafonline.ro.Dacă toţi britanicii de peste 50 de ani ar mînca un măr pe zi, în această ţară ar putea fi evitate în fieca
Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway după șase decenii, iar investitorii așteaptă să vadă cum va gestiona succesorul său portofoliul de peste 1 trilion de dolariWarren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a predat oficial ștafeta la conducerea Berkshire Hathaway, după aproape șase decenii în fruntea companiei. Greg Abel, vicepreședinte al grupului și veteran al
Primele manifestări ale osteocondrozei cervicale sînt durerile de spate, durerile de cap, amețelile, "muşte" în ochi, slăbirea auzului sau zgomotul din urechi, precum și legănatul în timpul mersului ca urmare a dereglării coordonării mişcărilor.Pentru a evita acest lucru, vă propunem cîteva exerciții simple, care vă vor ajuta să învingeţi osteocondroza și să vă menţineţi sănătatea.1. Trage
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani. Aceștia contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a info
Te protejeaza de bacteriile daunatoare din organism si iti intareste sistemul imunitar. Multe persoane il folosesc in loc de medicamentele clasice.Daca manaci usturoi pe stomcul gol vei reusi sa previi zeci de boli, datorita accentuarii proprietatilor antibiotice.Usturoiul lupta cu o multime de infectii fungice, raceli, gripe si alte boli care se pot trata cu medicamente clasice. Este impo
WhatsApp intră în 2026 cu un set amplu de modificări care vor afecta atît modul în care utilizatorii comunică, cît și dispozitivele pe care aplicația va mai funcționa, scrie playtech.ro.Meta pregătește funcții noi de confidențialitate și confort, dar și decizii controversate, precum eliminarea boților de inteligență artificială terți, inclusiv ChatGPT, și restrîngerea compatibilității pentru t
Нemoroizi durerosi, presiune arteriala ridicata si afectiuni ale pielii, precum psoriazisul, toate au ceva in comun: circulatia sangelui.Studiile arata ca aceste trei afectiuni pot fi tratate cu succes cu un extract din coaja de pin denumit Picnogenol.Dintr-o multitudine de studii despre cel mai eficient extract natural existent (exista o baza de date intocmita pe www.greenmedinfo.com cu 8
Bursele europene au înregistrat un record anul trecut, în timp ce sectorul bancar a ieșit în evidență drept principalul cîștigător, iar piețele din Europa au crescut mai puternic decît cele din SUA, transmite IPN.Motorul performanței au fost acțiunile băncilor, care au avut profituri mari, ajutate de o economie mai stabilă decît se estima la începutul anului. Indicele Stoxx 600, care include
Anul Nou este un moment de reflecție și de noi începuturi. Este ocazia potrivită pentru a-ți evalua viața și pentru a-ți stabili țeluri noi pentru lunile următoare.Deși multe rezoluții sînt abandonate rapid, adoptarea unor obiceiuri realiste și ușor de menținut poate crea baza unui an mai sănătos și mai echilibrat. Iată 10 obiceiuri sănătoase pentru un început de an energic.Cum să adopți n
În discursul de Anul Nou, liderul regiunii chineze Taiwan, Lai Ching-te, a vorbit despre așa-numitele „ambiții expansioniste ale Chinei” și a ridicat amenințarea asupra Taiwanului, promovînd ideea „consolidării forțelor de apărare și a mecanismelor de descurajare democratice”.Purtătorul de cuvînt al Oficiului pentru Afaceri Taiwaneze din cadrul Consiliului de Stat al Chinei, Chen Binhua, a dec
Președintele Uniunii Autoconducătorilor din Moldova, Oleg Cojocaru, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia venirii Anului Nou 2026.În numele Consiliului Central al Uniunii Autoconducătorilor, membru al Asociației Europene a Școlilor Auto, acesta le-a urat moldovenilor realizări noi, stabilitate și încredere în ziua de mîine.„Ca automobilist, le doresc tu
Igor Ivanov, șef al SCO al BPRO din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, inspector principal, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul trecerii dintre ani, îndemnînd la responsabilitate și prudență în perioada sărbătorilor.„La trecerea dintre ani, vă dorim să aveți parte de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Vă îndemnăm să sărbătoriți cu respons
Președintele Dominicii, Sylvanie Burton, a acordat un interviu exclusiv pentru emisiunea CMG High-End Interview, în care a subliniat rolul esențial jucat de China în sprijinirea țării sale, în special în perioadele de criză, scrie romanian.cgtn.com.Ea a evidențiat importanța inițiativei „O centură, un drum” pentru dezvoltarea Dominicii și pentru aprofundarea cooperării bilaterale.Sylvanie
Trupa The Alibi Sisters a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, adresat publicului din Republica Moldova și din întreaga lume.„Vă salutăm, noi sîntem The Alibi Sisters. Vă felicităm cu sărbătorile care se apropie, cu Anul Nou și Crăciunul. Vă dorim ca fericirea să fie mereu în inimile voastre, iar muzica bună să răsune și să vă ridice dispoziția pe tot parcursul anul
Cristian Pleșca, șef al Secției urmărire penală pentru cazuri excepționale din cadrul Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă.„Stimați cetățeni, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Poliția de Frontieră vă transmite cele mai calde gînduri și urări de bine. Pentru mulți dintre dum
Șefa Secției PR și reclamă a companiei Viorica Cosmetic, Liliana Tătarciuc, a transmis un mesaj de reflecție și căldură cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îndemnînd oamenii să pună preț pe lucrurile cu adevărat importante.„Căția nu stă în lucrurile pe care le adunăm, ci în oamenii lîngă care ne oprim. Printre lumini, cadouri și graba de zi cu zi, nu trebuie să uităm să ne dăruim timp, răbdare și
Artistul Fectoctist a transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md cu prilejul Anului Nou.„Vă doresc un an nou fericit alături de cei dragi și la cît mai multe noutăți bune!”, a spus Fectoctist.Mesajul artistului este un îndemn la optimism, apropiere de familie și încredere într-un an plin de vești pozitive și realizări frumoase.
Uniunea Europeană (UE) a emis recent mai multe proiecte legislative și norme de aplicare legate de Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), inclusiv stabilirea unor limite pentru intensitatea emisiilor de carbon și extinderea gamei de produse acoperite, scrie romanian.cgtn.com.În ciuda progreselor remarcabile ale Chinei în dezvoltarea verde și reducerea emisiilor, UE a stabilit
Artistul poporului Republicii Moldova, Constantin Moscovici, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou, adresat tuturor cetățenilor.„Stimați prieteni! Vreau să vă doresc un An Nou fericit, frumos și bogat, să vă fie din belșug și anul care vine să treacă repejor, cu zîmbet. La mulți ani!”, a spus maestrul.Mesajul lui Constantin Moscovici este unul de optimism și speranță, în
Formația Lacrima a transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md, cu prilejul Anului Nou, urîndu-le sănătate, succes și bucurii în anul 2026.„Salutare tuturor! Dragi și stimați cititori ai portalului Noi.md, noi, formația Lacrima, vă felicităm cu Anul Nou! Vă dorim multă sănătate, noroc și succes în toate activitățile voastre. Fie ca visele să vi se împlinească, planurile să
Deputatul PAS, Alexandr Trubca, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a pus accent pe sănătate, succes și sprijinul celor dragi.„În primul rînd, le doresc sănătate, pentru că este cea mai importantă dintre toate. Apoi, succes în toate acțiunile pe care le întreprind ș
Îndrăgitul artist Satoshia transmis un mesaj de felicitare cititorilor portalului Noi.md și tuturor utilizatorilor platformei, cu prilejul Anului Nou 2026.„Salutare Noi.md și toți utilizatorii care sînt prezenți pe această platformă. Vă felicit cu ocazia Anului Nou 2026 și vă doresc mult spor, activitate productivă, mult drag pentru ceea ce faceți, dar și conținut calitativ, care să inspire și
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la fondarea ziarului Science and Technology Daily, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis un mesaj de felicitare, în care a adresat calde urări colectivului redacțional, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jin
Deputatul PAS, Sergiu Lazarencu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul sărbătorilor de iarnă și al Anului Nou, notează Noi.md.În mesajul său, parlamentarul a urat sănătate și a încurajat oamenii să privească cu încredere spre viitor.„Multă sănătate, în primul rând, curaj și speranță pentru un viitor mai bun, aici, acasă, în Republica Moldova”, a decla
