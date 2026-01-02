Carburanți mai scumpi. Precizările ANRE privind prețurile pentru următoarele două săptămâni

09:40

Avem planete mari aflate în cu totul alte zodii decât cele în care au fost în ultimii ani. Este clar că lucrurile vor sta diferit. Recomandarea ar fi să fim flexibili, să fim atenți la ce se întâmplă și la direcția în care merg lucrurile, pentru că eu cred că cel mai mult ne va costa dacă ne împotrivim și dacă nu lăsăm lucrurile să curgă. Ar fi bine să urmăm traiectoria indicată de planeta care va sta în zodia respectivă, iar pentru fiecare nativ acest lucru va însemna altceva.