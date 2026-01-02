Tragedie la Roma: un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion
Unika.md, 2 ianuarie 2026 09:40
Acum 15 minute
09:50
Serviciul Fiscal de Stat intensifică controalele la început de an: peste 500 de agenți economici, vizați de verificări operative
Acum 30 minute
09:40
Tragedie la Roma: un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion
09:40
Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin punctul de trecere Leușeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative
Acum o oră
09:30
Horoscopul zilei – 2 ianuarie 2026. Un nou început sub semnul echilibrului și al deciziilor inspirate
09:30
Accident grav la Sipoteni: un autoturism a luat foc după coliziunea cu un tractor fără iluminare
09:30
Accident rutier la Hirova, Călărași: Un echipaj de poliție a ajuns într-un stâlp de electricitate
09:30
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale: intervenții ale echipelor AND în Nord și Centru
09:30
Explozie și incendiu devastator la Crans-Montana, Elveția: nicio victimă de cetățenie moldovenescă printre cei afectați, anunță MAE
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Piața imobiliară din Chișinău: tranzacții în scădere, prețuri la un nivel record și perspective incerte pentru 2026
09:10
Zina Bivol, invitată în propria poveste. Un dialog sincer cu soțul ei, actorul Viorel Cozma
08:40
Un cetățean străin, căutat pentru folosirea de acte false, depistat de Inspectoratul General pentru Migrație
08:30
Horoscopul zilei – 31 decembrie 2025. Ce aduce ultima zi a anului pentru fiecare zodie
30 decembrie 2025
23:10
Povestea iranianului capturat pe frontul din Ucraina: Un fotograf stradal obligat să lupte în armata rusă
23:00
Case private ridicate ilegal în Parcul Valea Morilor: Prejudiciu de aproape un milion de lei și denunț la Procuratură
22:30
Nepoata fostului președinte american, John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după o luptă cu cancerul
22:20
100 turiștii blocați în Alpii italieni, la peste 2.800 de metri altitudine, după accidentul unei telecabine
22:10
Doliu în familia FLUIERAȘ: Cel mai longeviv violonist s-a stins din viață
22:00
Ucraina evacuează 14 localități de frontieră din regiunea Cernihiv, din cauza bombardamentelor rusești zilnice
21:50
Doliu în familia orchestrei FLUIERAȘ: Un violonist de excepție s-a stins din viață
21:20
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro
21:10
Doliu în familia FLUIERAȘ: Un violonist de excepție s-a stins din viață
20:00
Cuplu din Bălți, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de 4,5 milioane lei
20:00
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație: Primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova
19:50
Ministerul Culturii: Patrimoniul istoric al Chișinăului, distrus prin complicitatea autorităților. Blocuri de 13 etaje în locul monumentelor protejate
19:50
Sprijin pentru veteranii de război: Guvernul promite noi măsuri și consultări permanente
19:50
ANI a inițiat controlul averii viceprimarului Chișinăului, Irina Gutnic, după o investigație TV8 despre posibile discrepanțe între venituri și stilul de viață
19:40
Drumarii au continuat lucrările de întreținere pe drumurile naționale: peste 300 de tone de sare folosite într-o singură zi
14:10
Radu Marian îl acuză pe Ion Ceban de dezinformare: ”Este o minciună să spui că acum ar fi dați afară oameni”
14:00
Detalii cutremurătoare în cazul presupusului criminal în serie de la Beriozchi: printre victime, o mamă a trei copii dispărută de aproape doi ani
14:00
Zelenski: „Nu putem să ne retragem din teritoriile noastre – acolo trăiesc oameni, nu doar legi.” Ucraina finalizează planul de pace, dar nu cedează teritorii
14:00
Specialiștii avertizează: încălzirea cu lemn umed crește riscul de incendiu și pune în pericol sănătatea oamenilor
13:50
Cod galben de vânt puternic: Poliția Națională avertizează populația și recomandă prudență sporită
13:50
Curier al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal organizat
13:50
Maia Sandu: „Instituțiile anticorupție rămân slabe. Avem nevoie de procurori bine pregătiți și de instituții curate”
13:50
Ministerul Sănătății extinde serviciile medicale în raioane și pregătește noi investiții pentru 2026
13:50
Șeful IGP: Dmitri Constantinov a intrat în Transnistria cu o zi înainte de condamnare. Poliția nu avea motive legale să-l rețină înainte de sentință
13:50
Două cazuri de transport ilegal de bunuri, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău: anabolizante și obiecte din aur nedeclarate
13:50
Circulație restricționată pe bulevardul Ștefan cel Mare în noaptea de Revelion. Transportul public va avea program extins și rute deviate
09:10
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025
01:10
Arsuri la stomac după mesele de Sărbători? La ce să apelezi dacă ai mâncat prea mult și nu ai pastile în casă
01:10
Peste 3.000 de migranți au murit încercând să ajungă în Spania pe mare, în 2025
00:40
De ce nu e bine să iei paracetamol după ce bei alcool, pentru a preveni mahmureala
00:30
Cum să scapi de herpes repede. Remediul natural care îl face să dispară peste noapte
29 decembrie 2025
23:10
Donald Trump, „foarte furios” după presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin: „Știți cine mi-a spus despre asta? Președintele Putin, de dimineață. A spus că a fost atacat. Nu e bine”,
22:50
Panică la Buiucani: Un balcon de la etajul 11 s-a prăbușit. Locatarii se tem pentru siguranța lor
22:40
Aperitive inspirate pentru masa de Revelion
22:00
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune”
21:30
Ce se mănâncă de Revelion pentru noroc și ce alimente trebuie evitate
21:20
Viorel Cernăuțeanu, despre cazul dispariției și presupusului omor din Beriozchi: ”Cu regret, constatăm o serie de infracțiuni și de acum 10-15 ani care au fost comise”
19:40
Donald Trump a avut o discuție telefonică „pozitivă” cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, anunță Casa Albă
