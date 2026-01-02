Ion Ceban: În 2025, PAS a continuat să-și bată joc de pensionari, de populația nevoiașă, iar aceeași politică vrea să o continue și în 2026
HotNews, 2 ianuarie 2026 14:00
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, vine cu o retrospectivă a guvernării PAS și se întreabă – ce a însemnat anul 2025 pentru Republica Moldova, dar și așteptările pentru anul 2026. Constatare – indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării, 2025 a fost un an greu pentru Republica Moldova, un an în care s-au înregistrat […]
Acum 30 minute
14:00
Ion Ceban: În 2025, PAS a continuat să-și bată joc de pensionari, de populația nevoiașă, iar aceeași politică vrea să o continue și în 2026 # HotNews
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, vine cu o retrospectivă a guvernării PAS și se întreabă – ce a însemnat anul 2025 pentru Republica Moldova, dar și așteptările pentru anul 2026. Constatare – indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării, 2025 a fost un an greu pentru Republica Moldova, un an în care s-au înregistrat […]
13:50
Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico # HotNews
Este imposibil să prezici ce se va întâmpla în 2026, dar un lucru este sigur: politica nu stă niciodată pe loc. Alegerile remaniază guvernele, războaiele redesenează vechile granițe, pandemiile răstoarnă viața de zi cu zi, iar sistemul nervos democratic continuă să se agite. În momente ca acestea, este util să faci un pas înapoi și […]
Acum 2 ore
13:10
Christine Lagarde câştigă în realitate cu peste 50% mai mult decât salariul pe care aceasta îl declară oficial # HotNews
Remuneraţia totală a preşedintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este cu peste 50% mai mare decât salariul pe care aceasta îl declară oficial, potrivit unei analize realizate de Financial Times. Şefa autorităţii monetare a Europei a câştigat în total aproximativ 726.000 de euro în 2024, conform calculelor FT, cu circa 56% mai mult decât salariul […]
Acum 6 ore
10:10
Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung. Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de euro […]
09:50
Omul care a intrat în istorie prin greutatea sa a murit la 41 de ani. Avea aproape 600 de kilograme # HotNews
Bărbatul care a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a stabilit un record negativ în Cartea Recordurilor Guinness s-a stins din viață în Mexic, la doar 41 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deces survenit în Ajunul Crăciunului Juan Pedro Franco a murit în Ajunul Crăciunului, în Mexic. El […]
09:40
Geoffrey Hinton avertizează că AI va înlocui mult mai multe locuri de muncă în 2026, pe fondul progreselor rapide în raționare, automatizare și software. Anul 2026 începe sub semnul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Renumitul informatician Geoffrey Hinton, adesea numit „nașul AI", spune că ritmul rapid de dezvoltare al […]
09:30
Grecia a instalat 8 camere de supraveghere bazate pe inteligență artificială în capitala Atena, care, în doar 4 zile, au detectat 2.500 de încălcări ale regulilor de circulație, transmite ziarul Kathimerini. Proiectul-pilot urmărește să reducă accidentele rutiere, să sprijine activitatea poliției și să genereze venituri suplimentare pentru serviciile publice. Cum funcționează Camerele AI identifică depășirea […]
Acum 8 ore
07:00
Horoscop 2 ianuarie – o zi condimentată. Privind cu speranță și încredere în viitor, o să ne organizăm frumos ca să ne iasă toate pasiunile. CAPRICORN Poate ieșiți la aer curat, vă puteți duce într-o stațiune de agrement să vă sărbătoriți ziua de naștere, onomastica de ieri sau trecerea în noul an, să fie totul […]
Acum 24 ore
19:50
Donald Trump recunoaște că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât îi recomandă medicii # HotNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters. „Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat", a mărturisit Trump ziarului Wall Street Journal […]
Ieri
12:00
RO-Alert | Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre | Aeronave ridicate de la sol # HotNews
Ministerul Apărării anuhnţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. "Joi, 1 ianuarie, […]
09:30
Horoscop anul 2026 – Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi # HotNews
Horoscop anul 2026 – Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi – Sunt semne diferite, multe semne diferite. Aceasta este trăsătura anului: foarte multe noutăți. Să reamintim faptul că Uranus se întoarce în Gemeni. Intrase foarte puțin și acum își reia cursul, unde va sta timp de șapte ani. Neptun […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
De mâine, 1 ianuarie, începe achitarea poliței de asigurare medicală în sumă fixă pentru anul 2026 # HotNews
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […]
12:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care desfășoară activități economice independente vor putea activa în baza unui nou regim fiscal special, introdus prin completarea Titlului II al Codului fiscal cu Capitolul 104 „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți", conform Legii nr. 228/2025. Noul regim este destinat persoanelor fizice rezidente care prestează servicii în mod individual, […]
10:30
Cinci judecători care au contestat în instanță hotărârile de evaluare externă ale Consiliului Superior al Magistraturii au pierdut procesele la Curtea Supremă de Justiție și rămân fără mandate, după ce contestațiile lor au fost respinse prin decizii pronunțate la 30 decembrie 2025. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de Marina Anton împotriva hotărârii […]
08:10
România a primit acordul autorităților europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Pașcani-Ungheni # HotNews
Autorităţile române au obţinut acordul autorităţilor europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret cu finanţare în cadrul programului SAFE, anunţă un oficial al Ministerului Transporturilor. Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu anunţă, de asemenea, că România va fi alături de Republica Moldova în construirea primilor kilometri de autostradă în ţara de peste Prut. Avem, […]
30 decembrie 2025
21:10
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie" # HotNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat marți că aderarea Ucrainei la UE va fi ea în sine 'o garanție de securitate cheie' pentru această țară, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrainei, relatează Agerpres. 'O dezbatere bună astăzi cu liderii europeni despre susținerea noastră pentru Ucraina, securitatea […]
11:50
Victoria Furtună, președintele Partidului „Moldova Mare", fost procuror anticorupție, a declarat, în cadrul unei întrevederi cu veterani și alte persoane de pe ambele maluri ale Nistrului, că divizarea dintre stânga și dreapta râului este una artificială și că societatea din Republica Moldova trebuie privită ca un întreg, scrie telegraph.md. „În ultimul timp auzim: oamenii noștri […]
11:40
Video | Irina Vlah a împărtășit rețeta sa de salată Olivier, o tradiție de familie de Anul Nou # HotNews
Lidera partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, a publicat un mesaj cu tentă personală, în care a vorbit despre tradițiile familiei sale de Anul Nou și a împărtășit rețeta preferată de salată Olivier. Potrivit Irinei Vlah, fiecare familie are propria „rețetă corectă" a celebrului preparat: unii îl preferă cu salam, alții cu carne de pui, unii […]
07:10
Horoscop 30 decembrie – O să facem slalom uriaș printre obstacole ca să ajungem cu bine la destinație, să nu ne rătăcim pe traseu și la propriu, și la figurat. CAPRICORN O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care vă apreciază și o să lichidați niște restanțe; duceți o serie de proiecte […]
29 decembrie 2025
10:20
Victoria Furtună, președintele Partidului "Moldova Mare", propune echivalarea promisiunilor electorale neîndeplinite cu escrocheria # HotNews
Victoria Furtună, președintele Partidului "Moldova Mare", fost procuror anticorupție, susține că promisiunile electorale neîndeplinite trebuie sancționate prin lege și echivalate cu escrocheria, pentru a pune capăt practicilor politice bazate pe minciuni și pentru a responsabiliza partidele care cer votul cetățenilor. Potrivit ei, anul 2025 a scos la iveală ruptura dintre discursul electoral și realitatea trăită […]
09:00
Serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău au acționat, pe parcursul nopții, pentru deszăpezirea și menținerea circulației în condiții de siguranță # HotNews
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță. Situația este în continuare monitorizată, în contextul avertizărilor meteorologice emise. Serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău au acționat pentru deszăpezirea și menținerea circulației […]
08:50
Un gest frumos de sărbători din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi" # HotNews
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii din cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi. Cu o surpriză și multe daruri, echipa Alternativa Clinic au mers la Hîjdieni, Glodeni, pentru a le fi alături. Olga NEAMȚU, DIRECTOR MEDICAL, ALTERNATICA CLINIC: „Am ales să fim parte din această familie
07:00
Horoscop 29 decembrie – o să ne punem toate motoarele în funcțiune ca să rezolvăm problemele de serviciu, afacerile din particular și să ne pregătim și de sosirea noului an. CAPRICORN E cineva care contează pentru voi și vrea să petreceți o zi, două, când aveți și voi liber; poate vă faceți și voi timp, […] The post Horoscop 29 decembrie – voie bună și o stare de bine first appeared on HotNews.md.
28 decembrie 2025
19:10
Trump a vorbit la telefon cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski: O conversație „foarte productivă” # HotNews
Donald Trump a anunțat, într-o postare pe contul său de Truth Social, că a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. „Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei, înaintea întâlnirii mele de astăzi, la ora 13:00 (ora 20:00, ora României – n.r.), cu președintele Zelenski al Ucrainei. Întâlnirea […] The post Trump a vorbit la telefon cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski: O conversație „foarte productivă” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 28 decembrie – O zi condimentată frumos. O să ne bucurăm de revederea unor oameni dragi și o să ne mobilizăm frumos pentru ultima sărbătoare a anului și prima din noul viitor. CAPRICORN Poate faceți un efort să ajungeți la cineva care nu se poate descurca fără ajutorul vostru și o să aveți o […] The post Horoscop 28 decembrie – O zi în care ies adevăruri la iveală first appeared on HotNews.md.
27 decembrie 2025
18:10
FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc” din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov # HotNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport a Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc” și punerea acesteia în exploatare. Acum, aproape 1500 de copii beneficiază de condiții moderne și confortabile pentru dezvoltare și activități sportive. Totodată, a fost construit drumul de acces către […] The post FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc” din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov first appeared on HotNews.md.
11:50
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, și-a amintit că, 1 an în urmă, a căzut la patinoar și și-a rupt mâna. “Așa ceva nu se uită! Mi-am amintit cum am intrat în 2025 cu un „efect” special. Se pare că a fost un semn că tot anul va fi plin de aventuri Și […] The post Irina Vlah, la 1 an după ce și-a rupt mâna: Așa ceva nu se uită! first appeared on HotNews.md.
11:40
Ion Ceban: Cu echipa Primăriei Chișinău reușim zi de zi să transformăm orașul cu multă dedicație și multă muncă # HotNews
Primarului General, Ion Ceban, a venit cu un mesaj la sfârșit de an și declară că astăzi, Chișinăul a devenit orașul cel mai dezvoltat din țară. Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dvs. în Chișinău. Credeți-mă, aportul fiecăruia contează și doar împreună reușim să schimbăm lucrurile […] The post Ion Ceban: Cu echipa Primăriei Chișinău reușim zi de zi să transformăm orașul cu multă dedicație și multă muncă first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Mihai Ghimpu vorbește despre investițiile sale imobiliare. Am cumpărat 3-4 apartemente, cam așa ceva, nu mai țin eu minte # HotNews
Fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a vorbit despre investițiile sale imobiliare în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei”, unde a recunoscut că, din banii obținuți în urma vânzării cotei sale de la o stație PECO, a cumpărat mai multe apartamente, fără a putea preciza exact numărul acestora, transmite UNIMEDIA. Politicianul a explicat că decizia a fost […] The post VIDEO | Mihai Ghimpu vorbește despre investițiile sale imobiliare. Am cumpărat 3-4 apartemente, cam așa ceva, nu mai țin eu minte first appeared on HotNews.md.
10:00
Popularitatea lui Emmanuel Macron se prăbușește – a ajuns la cel mai scăzut nivel de încredere din 2017 # HotNews
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri. Conform barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre […] The post Popularitatea lui Emmanuel Macron se prăbușește – a ajuns la cel mai scăzut nivel de încredere din 2017 first appeared on HotNews.md.
09:40
VIDEO | China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde # HotNews
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde. Această viteză a doborât recordul mondial pentru platforme de acest […] The post VIDEO | China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 27 decembrie – o zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim. CAPRICORN O să dați curs invitațiilor prin oraș, prin țară și o să aveți diverse motive să le ziceți „La mulți ani” prietenilor la care […] The post Horoscop 27 decembrie – O să luați toți banii pe care îi așteptați first appeared on HotNews.md.
26 decembrie 2025
15:00
Ion Ceban: În ultima ședință a Parlamentului, mașinăria de vot PAS va susține multiple proiecte, astfel ca nimeni să nu-și dea seama ce votează # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea va fi dintre Cahul și Chișinău, și anume a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit lui Ceban, în mare grabă, în timp ce oamenii sunt […] The post Ion Ceban: În ultima ședință a Parlamentului, mașinăria de vot PAS va susține multiple proiecte, astfel ca nimeni să nu-și dea seama ce votează first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 26 decembrie – o zi cu rectificări. O să-i includem în programul nostru pe acei oameni dragi care n-au putut veni ieri noapte, dar au făcut, totuși, un efort și au venit acum, ca să fim împreună. CAPRICORN O să onorați invitațiile la masă, chit că stați câte o oră, două, pe la fiecare […] The post Horoscop 26 decembrie – PEȘTI – e cineva care de-abia așteaptă să vă reîntâlnească first appeared on HotNews.md.
25 decembrie 2025
08:20
Irina Vlah vine cu un mesaj de Crăciun pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă # HotNews
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil nou. „Putem sărbători Crăciunul în moduri diferite, dar în inimă împărtășim aceeași credință — credința în bine și într-un viitor mai bun. Astăzi este un prilej frumos de a fi mai aproape unii de alții!”, a […] The post Irina Vlah vine cu un mesaj de Crăciun pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 25 decembrie – vezi ce surprize aduce ziua de Crăciun pentru fiecare zodie, în dragoste și carieră. Berbec Registrul astral din această zi de Crăciun te îndeamnă la reflecție și retragere. Vei purta conversații sincere cu cineva apropiat care îți înțelege trăirile. Totodată, pot reapărea situații tensionate din trecut, dar este momentul perfect pentru […] The post Horoscop 25 decembrie – PEȘTI – vei demonstra răbdare în deciziile importante first appeared on HotNews.md.
24 decembrie 2025
14:30
VIDEO Detalii despre crima șocantă din raionul Anenii Noi, unde cel puțin trei persoane au fost ucișe, corpurile lor au fost dezmembrate și date mâncare la porci # HotNews
De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni complexe, în cadrul unei cauze penale, inițiată în luna septembrie curent, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii […] The post VIDEO Detalii despre crima șocantă din raionul Anenii Noi, unde cel puțin trei persoane au fost ucișe, corpurile lor au fost dezmembrate și date mâncare la porci first appeared on HotNews.md.
12:00
ULTIMA ORĂ: CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS” # HotNews
Centrul Național Anticorupție desfășoară și procurorii mun. Chișinău, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai […] The post ULTIMA ORĂ: CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS” first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO | Ion Ceban acuză consilierii PAS și PSRM că nu participă intenţionat la ședințele CMC # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal (CMC), ei lipsind pentru a treisprezecea ședință consecutivă. Potrivit edilului, absențele fac parte dintr-un “bruiaj deliberat” menit să creeze impresia că activitatea administrației locale este […] The post VIDEO | Ion Ceban acuză consilierii PAS și PSRM că nu participă intenţionat la ședințele CMC first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 24 decembrie – o zi cu bucurie. O să ne dăm peste cap să facem lucruri bune și frumoase, ca să ne placă nouă, în primul rând, și apoi celorlalți, să fie o masă festivă pe cinste! CAPRICORN E posibil să încasați și azi niște bani și, în rest, cadouri, iar când vor veni […] The post Horoscop 24 decembrie – SCORPION – o să știți cum să vă recuperați banii first appeared on HotNews.md.
23 decembrie 2025
15:30
Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări, […] The post NEWS ALERT: Crimă șocantă la Anenii Noi: Trei bărbați, uciși și dați ca hrană la porci first appeared on HotNews.md.
14:20
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! # HotNews
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret în cadrul acestui program național. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, […] The post Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! first appeared on HotNews.md.
12:00
VIDEO | Ion Ceban: Guvernarea PAS ignoră avertismentele externe și împinge Moldova spre izolare # HotNews
Președintele Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali, fapt care riscă să izoleze țara pe plan internațional și să agraveze problemele interne. Potrivit lui Ion Ceban, în ultimele luni, Republica Moldova a primit semnale clare și repetate din partea instituțiilor internaționale, însă reacția guvernării […] The post VIDEO | Ion Ceban: Guvernarea PAS ignoră avertismentele externe și împinge Moldova spre izolare first appeared on HotNews.md.
11:50
Cazul Plahotniuc este abordată în presa occidentală: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele „luptei împotriva corupției” # HotNews
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația independentă italiană „Il Giornale d’Italia” avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire […] The post Cazul Plahotniuc este abordată în presa occidentală: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele „luptei împotriva corupției” first appeared on HotNews.md.
07:50
Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre […] The post Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 23 decembrie – O zi cu rezolvări. E agitație, ne-au rămas multe de făcut, dar ne și place situația, că vin sărbătorile și asta înseamnă fericire. CAPRICORN E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați la […] The post Horoscop 23 decembrie – Zodia care va primi azi o sumă importantă de bani first appeared on HotNews.md.
22 decembrie 2025
17:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # HotNews
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, […] The post Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! first appeared on HotNews.md.
16:50
BREAKING NEWS: Victoria Furtună a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu # HotNews
Partidul Politic „Moldova Mare” este „profund îngrijorat” de ceea ce califică drept discriminarea judecătorilor incomozi sistemului și a depus o sesizare la Procuratura Generală pe faptul presupusei hărțuiri a judecătoarei Marina Rusu. Declarațiile au fost făcute de președinta formațiunii, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dar și conducerea Judecătoriei Chișinău, […] The post BREAKING NEWS: Victoria Furtună a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu first appeared on HotNews.md.
15:50
Irina Vlah: Raportul misiunii ENEMO a devenit încă o lovitură împotriva fărădelegilor pe care autoritățile le-au numit „alegeri parlamentare” # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri”. Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente […] The post Irina Vlah: Raportul misiunii ENEMO a devenit încă o lovitură împotriva fărădelegilor pe care autoritățile le-au numit „alegeri parlamentare” first appeared on HotNews.md.
15:10
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # HotNews
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina […] The post În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane first appeared on HotNews.md.
