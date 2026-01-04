Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar. Îndemnăm cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la drum și în trafic. Rugăm ca copiii și minorii să fie supravegheați. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 04 ianuarie,
Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei. Moscova a fost vizată de un atac cu drone sâmbătă seara, până aproape de miezul nopții. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe aparate de zbor fără pilot au
Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar. Îndemnăm cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la drum și în trafic. Rugăm ca copiii și minorii să fie supravegheați. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 04 ianuarie, […] The post Serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar first appeared on HotNews.md.
DECLARAȚIE: Se creează o aparență de ingerință politică în activitatea puterii judecătorești, incompatibilă cu principiile constituționale și standardele europene
Într-un comunicat de presă Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției" anunță că a luat act de declarația publică din 30 decembrie 2025 a Președintei Republicii Moldova, referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți"
Un fotoradar din Varșovia a fost vandalizat pentru a treia oară în doar două luni, deși a fost dotat cu cameră de supraveghere. Dispozitivul, instalat în noiembrie 2024, a emis aproximativ 8.000 de amenzi lunare pentru depășirea limitei de viteză. Autoritățile intenționează să-l reinstaleze pentru a sprijini siguranța rutieră. Un aparat fotoradar amplasat pe Bulevardul
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025. Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani
Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat președintele rus Vladimir Putin că „ucide prea mulți oameni" și a spus că nu este „deloc încântat" de acțiunile acestuia, în contextul discuțiilor privind un acord de pace între SUA, Rusia și Ucraina. Trump a făcut aceste declarații în timpul unei conferințe de presă. În timp ce administrația americană
China explodează după capturarea lui Nicolas Maduro și cere eliberarea imediată: „Un act sfidător al SUA"
China a cerut Statelor Unite să îl elibereze imediat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost capturați în urma atacului militar lansat de SUA asupra Venezuelei. Poziția Beijingului a fost transmisă printr-un nou comunicat al Ministerului chinez de Externe, citat de South China Morning Post.
Aproximativ 40 de persoane au murit în operațiunea americană de capturare a președintelui Venezuela
Un oficial din guvernul lui Maduro, citat de New York Times, a declarat că aproximativ 40 de persoane au murit în operațiunea americană de capturare a președintelui Venezuela, inclusiv civili și militari. Printre victime se numără Rosa Gonzalez, o femeie de 80 de ani. Președintele Donald Trump a afirmat că nu au existat victime americane,
Horoscop 4 ianuarie – O zi cu vești bune. O să scoatem lista cu cei cărora le-am rămas datori cu o vizită de anul trecut și o să facem tot posibilul să ajungem pe-acolo. CAPRICORN O să fiți prinși în diverse activități, poate fi și una de binefacere. Vă puteți duce la un spectacol sau
Anatolie Nosatîi: Armata din Republica Moldova renunţă la Kalașnikov și trece la armamentul Occidentului
Arhitectura de securitate a R. Moldova se află în proces de transformare, pe fundalul unui context regional instabil, cu atacuri hibride și un război la graniță. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane
Scandalul actelor românești falsificate – 89 de cazuri depistate. Beneficiari: cetățeni din Rusia, Ucraina și Republica Moldova
Peste 89 de cazuri de acte de identitate și pașapoarte românești falsificate au fost descoperite de autorități, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, într-un interviu acordat Antena 3 CNN. Este vorba despre documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie sau de stare civilă false, fiind implicați cetățeni din Republica
Horoscop 3 ianuarie – Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm. CAPRICORN O să aveți parte de întâlniri cu oameni pe care nu
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (art. 326 alin. (1) din Codul penal). Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe termen de 1 an, acesta fiind privat de dreptul de a desfășura activitatea de avocat pe un termen de 5 ani. Până la rămânerea
Țară în care nu mai e nevoie de permis în format fizic: „Documentul va fi accesibil prin smartphone"
Germania face un pas major spre digitalizarea completă a documentelor pentru șoferi. Începând cu anul 2026, conducerea fără permis fizic va fi permisă, autoritățile urmând să introducă oficial permisul de conducere digital, stocat direct pe telefonul mobil, potrivit Inside-Digital și BMV. Adio permisului din portofel, din 2026 În Germania, aproximativ 54 de milioane de persoane
Ion Ceban: În 2025, PAS a continuat să-și bată joc de pensionari, de populația nevoiașă, iar aceeași politică vrea să o continue și în 2026
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, vine cu o retrospectivă a guvernării PAS și se întreabă – ce a însemnat anul 2025 pentru Republica Moldova, dar și așteptările pentru anul 2026. Constatare – indiferent de declarațiile triumfaliste ale guvernării, 2025 a fost un an greu pentru Republica Moldova, un an în care s-au înregistrat
Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico
Este imposibil să prezici ce se va întâmpla în 2026, dar un lucru este sigur: politica nu stă niciodată pe loc. Alegerile remaniază guvernele, războaiele redesenează vechile granițe, pandemiile răstoarnă viața de zi cu zi, iar sistemul nervos democratic continuă să se agite. În momente ca acestea, este util să faci un pas înapoi și
Christine Lagarde câştigă în realitate cu peste 50% mai mult decât salariul pe care aceasta îl declară oficial
Remuneraţia totală a preşedintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este cu peste 50% mai mare decât salariul pe care aceasta îl declară oficial, potrivit unei analize realizate de Financial Times. Şefa autorităţii monetare a Europei a câştigat în total aproximativ 726.000 de euro în 2024, conform calculelor FT, cu circa 56% mai mult decât salariul
Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung. Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de euro
Omul care a intrat în istorie prin greutatea sa a murit la 41 de ani. Avea aproape 600 de kilograme
Bărbatul care a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a stabilit un record negativ în Cartea Recordurilor Guinness s-a stins din viață în Mexic, la doar 41 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deces survenit în Ajunul Crăciunului Juan Pedro Franco a murit în Ajunul Crăciunului, în Mexic. El
Geoffrey Hinton avertizează că AI va înlocui mult mai multe locuri de muncă în 2026, pe fondul progreselor rapide în raționare, automatizare și software. Anul 2026 începe sub semnul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Renumitul informatician Geoffrey Hinton, adesea numit „nașul AI", spune că ritmul rapid de dezvoltare al
Grecia a instalat 8 camere de supraveghere bazate pe inteligență artificială în capitala Atena, care, în doar 4 zile, au detectat 2.500 de încălcări ale regulilor de circulație, transmite ziarul Kathimerini. Proiectul-pilot urmărește să reducă accidentele rutiere, să sprijine activitatea poliției și să genereze venituri suplimentare pentru serviciile publice. Cum funcționează Camerele AI identifică depășirea
Horoscop 2 ianuarie – o zi condimentată. Privind cu speranță și încredere în viitor, o să ne organizăm frumos ca să ne iasă toate pasiunile. CAPRICORN Poate ieșiți la aer curat, vă puteți duce într-o stațiune de agrement să vă sărbătoriți ziua de naștere, onomastica de ieri sau trecerea în noul an, să fie totul
Donald Trump recunoaște că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât îi recomandă medicii
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters. „Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin
RO-Alert | Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre | Aeronave ridicate de la sol # HotNews
Ministerul Apărării anuhnţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. ”Joi, 1 ianuarie, […] The post RO-Alert | Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre | Aeronave ridicate de la sol first appeared on HotNews.md.
Horoscop anul 2026 – Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi # HotNews
Horoscop anul 2026 – Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi – Sunt semne diferite, multe semne diferite. Aceasta este trăsătura anului: foarte multe noutăți. Să reamintim faptul că Uranus se întoarce în Gemeni. Intrase foarte puțin și acum își reia cursul, unde va sta timp de șapte ani. Neptun […] The post Horoscop anul 2026 – Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi first appeared on HotNews.md.
De mâine, 1 ianuarie, începe achitarea poliței de asigurare medicală în sumă fixă pentru anul 2026 # HotNews
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […] The post De mâine, 1 ianuarie, începe achitarea poliței de asigurare medicală în sumă fixă pentru anul 2026 first appeared on HotNews.md.
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care desfășoară activități economice independente vor putea activa în baza unui nou regim fiscal special, introdus prin completarea Titlului II al Codului fiscal cu Capitolul 104 „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți”, conform Legii nr. 228/2025. Noul regim este destinat persoanelor fizice rezidente care prestează servicii în mod individual, […] The post Din 1 ianuarie 2026 intră în vigoare noul regim fiscal pentru antreprenorii independenți first appeared on HotNews.md.
Cinci judecători care au contestat în instanță hotărârile de evaluare externă ale Consiliului Superior al Magistraturii au pierdut procesele la Curtea Supremă de Justiție și rămân fără mandate, după ce contestațiile lor au fost respinse prin decizii pronunțate la 30 decembrie 2025. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de Marina Anton împotriva hotărârii […] The post Cinci judecători rămân fără mandate, după ce au pierdut definitiv procesele cu CSM first appeared on HotNews.md.
România a primit acordul autorităților europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Pașcani-Ungheni # HotNews
Autorităţile române au obţinut acordul autorităţilor europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret cu finanţare în cadrul programului SAFE, anunţă un oficial al Ministerului Transporturilor. Secretarul de stat Ionel Scrioşteanu anunţă, de asemenea, că România va fi alături de Republica Moldova în construirea primilor kilometri de autostradă în ţara de peste Prut. Avem, […] The post România a primit acordul autorităților europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Pașcani-Ungheni first appeared on HotNews.md.
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” # HotNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat marți că aderarea Ucrainei la UE va fi ea în sine ‘o garanție de securitate cheie’ pentru această țară, după o discuție prin videoconferință cu alți lideri europeni susținători ai Ucrainei, relatează Agerpres. ‘O dezbatere bună astăzi cu liderii europeni despre susținerea noastră pentru Ucraina, securitatea […] The post Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” first appeared on HotNews.md.
Victoria Furtună, președintele Partidului „Moldova Mare”, fost procuror anticorupție, a declarat, în cadrul unei întrevederi cu veterani și alte persoane de pe ambele maluri ale Nistrului, că divizarea dintre stânga și dreapta râului este una artificială și că societatea din Republica Moldova trebuie privită ca un întreg, scrie telegraph.md. „În ultimul timp auzim: oamenii noștri […] The post Victoria Furtună face apel pentru o „Moldovă Mare”: „Nistrul ne unește” first appeared on HotNews.md.
Video | Irina Vlah a împărtășit rețeta sa de salată Olivier, o tradiție de familie de Anul Nou # HotNews
Lidera partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a publicat un mesaj cu tentă personală, în care a vorbit despre tradițiile familiei sale de Anul Nou și a împărtășit rețeta preferată de salată Olivier. Potrivit Irinei Vlah, fiecare familie are propria „rețetă corectă” a celebrului preparat: unii îl preferă cu salam, alții cu carne de pui, unii […] The post Video | Irina Vlah a împărtășit rețeta sa de salată Olivier, o tradiție de familie de Anul Nou first appeared on HotNews.md.
Horoscop 30 decembrie – O să facem slalom uriaș printre obstacole ca să ajungem cu bine la destinație, să nu ne rătăcim pe traseu și la propriu, și la figurat. CAPRICORN O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care vă apreciază și o să lichidați niște restanțe; duceți o serie de proiecte […] The post Horoscop 30 decembrie – schimbări și oportunități pe final de an first appeared on HotNews.md.
Victoria Furtună, președintele Partidului ”Moldova Mare”, propune echivalarea promisiunilor electorale neîndeplinite cu escrocheria # HotNews
Victoria Furtună, președintele Partidului ”Moldova Mare”, fost procuror anticorupție, susține că promisiunile electorale neîndeplinite trebuie sancționate prin lege și echivalate cu escrocheria, pentru a pune capăt practicilor politice bazate pe minciuni și pentru a responsabiliza partidele care cer votul cetățenilor. Potrivit ei, anul 2025 a scos la iveală ruptura dintre discursul electoral și realitatea trăită […] The post Victoria Furtună, președintele Partidului ”Moldova Mare”, propune echivalarea promisiunilor electorale neîndeplinite cu escrocheria first appeared on HotNews.md.
Serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău au acționat, pe parcursul nopții, pentru deszăpezirea și menținerea circulației în condiții de siguranță # HotNews
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță. Situația este în continuare monitorizată, în contextul avertizărilor meteorologice emise. Serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău au acționat pentru deszăpezirea și menținerea circulației […] The post Serviciile municipale ale Primăriei Municipiului Chișinău au acționat, pe parcursul nopții, pentru deszăpezirea și menținerea circulației în condiții de siguranță first appeared on HotNews.md.
Un gest frumos de sărbători din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi” # HotNews
Alternativa Clinic a adus magia sărbătorilor de iarnă pentru familia Eladii din cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi. Cu o surpriză și multe daruri, echipa Alternativa Clinic au mers la Hîjdieni, Glodeni, pentru a le fi alături. Olga NEAMȚU, DIRECTOR MEDICAL, ALTERNATICA CLINIC: „Am ales să fim parte din această familie frumoasă – un caz care […] The post Un gest frumos de sărbători din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi” first appeared on HotNews.md.
Horoscop 29 decembrie – o să ne punem toate motoarele în funcțiune ca să rezolvăm problemele de serviciu, afacerile din particular și să ne pregătim și de sosirea noului an. CAPRICORN E cineva care contează pentru voi și vrea să petreceți o zi, două, când aveți și voi liber; poate vă faceți și voi timp, […] The post Horoscop 29 decembrie – voie bună și o stare de bine first appeared on HotNews.md.
Trump a vorbit la telefon cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski: O conversație „foarte productivă” # HotNews
Donald Trump a anunțat, într-o postare pe contul său de Truth Social, că a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. „Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei, înaintea întâlnirii mele de astăzi, la ora 13:00 (ora 20:00, ora României – n.r.), cu președintele Zelenski al Ucrainei. Întâlnirea […] The post Trump a vorbit la telefon cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski: O conversație „foarte productivă” first appeared on HotNews.md.
Horoscop 28 decembrie – O zi condimentată frumos. O să ne bucurăm de revederea unor oameni dragi și o să ne mobilizăm frumos pentru ultima sărbătoare a anului și prima din noul viitor. CAPRICORN Poate faceți un efort să ajungeți la cineva care nu se poate descurca fără ajutorul vostru și o să aveți o […] The post Horoscop 28 decembrie – O zi în care ies adevăruri la iveală first appeared on HotNews.md.
FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc” din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov # HotNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport a Centrului de Creație pentru Copii „M. Blanc” și punerea acesteia în exploatare. Acum, aproape 1500 de copii beneficiază de condiții moderne și confortabile pentru dezvoltare și activități sportive. Totodată, a fost construit drumul de acces către […] The post FOTO | Partidul Nostru: Redeschiderea sălii de sport a Centrului de Creație „M. Blanc” din Bălți – un nou angajament îndeplinit al primarului Alexandr Petkov first appeared on HotNews.md.
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, și-a amintit că, 1 an în urmă, a căzut la patinoar și și-a rupt mâna. “Așa ceva nu se uită! Mi-am amintit cum am intrat în 2025 cu un „efect” special. Se pare că a fost un semn că tot anul va fi plin de aventuri Și […] The post Irina Vlah, la 1 an după ce și-a rupt mâna: Așa ceva nu se uită! first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban: Cu echipa Primăriei Chișinău reușim zi de zi să transformăm orașul cu multă dedicație și multă muncă # HotNews
Primarului General, Ion Ceban, a venit cu un mesaj la sfârșit de an și declară că astăzi, Chișinăul a devenit orașul cel mai dezvoltat din țară. Pe final de an, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce reușim să realizăm cu dvs. în Chișinău. Credeți-mă, aportul fiecăruia contează și doar împreună reușim să schimbăm lucrurile […] The post Ion Ceban: Cu echipa Primăriei Chișinău reușim zi de zi să transformăm orașul cu multă dedicație și multă muncă first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Mihai Ghimpu vorbește despre investițiile sale imobiliare. Am cumpărat 3-4 apartemente, cam așa ceva, nu mai țin eu minte # HotNews
Fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a vorbit despre investițiile sale imobiliare în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei”, unde a recunoscut că, din banii obținuți în urma vânzării cotei sale de la o stație PECO, a cumpărat mai multe apartamente, fără a putea preciza exact numărul acestora, transmite UNIMEDIA. Politicianul a explicat că decizia a fost […] The post VIDEO | Mihai Ghimpu vorbește despre investițiile sale imobiliare. Am cumpărat 3-4 apartemente, cam așa ceva, nu mai țin eu minte first appeared on HotNews.md.
Popularitatea lui Emmanuel Macron se prăbușește – a ajuns la cel mai scăzut nivel de încredere din 2017 # HotNews
Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri. Conform barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre […] The post Popularitatea lui Emmanuel Macron se prăbușește – a ajuns la cel mai scăzut nivel de încredere din 2017 first appeared on HotNews.md.
VIDEO | China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde # HotNews
O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde. Această viteză a doborât recordul mondial pentru platforme de acest […] The post VIDEO | China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde first appeared on HotNews.md.
Horoscop 27 decembrie – o zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim. CAPRICORN O să dați curs invitațiilor prin oraș, prin țară și o să aveți diverse motive să le ziceți „La mulți ani” prietenilor la care […] The post Horoscop 27 decembrie – O să luați toți banii pe care îi așteptați first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban: În ultima ședință a Parlamentului, mașinăria de vot PAS va susține multiple proiecte, astfel ca nimeni să nu-și dea seama ce votează # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS. Amalgamarea va fi dintre Cahul și Chișinău, și anume a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Potrivit lui Ceban, în mare grabă, în timp ce oamenii sunt […] The post Ion Ceban: În ultima ședință a Parlamentului, mașinăria de vot PAS va susține multiple proiecte, astfel ca nimeni să nu-și dea seama ce votează first appeared on HotNews.md.
Horoscop 26 decembrie – o zi cu rectificări. O să-i includem în programul nostru pe acei oameni dragi care n-au putut veni ieri noapte, dar au făcut, totuși, un efort și au venit acum, ca să fim împreună. CAPRICORN O să onorați invitațiile la masă, chit că stați câte o oră, două, pe la fiecare […] The post Horoscop 26 decembrie – PEȘTI – e cineva care de-abia așteaptă să vă reîntâlnească first appeared on HotNews.md.
Irina Vlah vine cu un mesaj de Crăciun pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă # HotNews
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil nou. „Putem sărbători Crăciunul în moduri diferite, dar în inimă împărtășim aceeași credință — credința în bine și într-un viitor mai bun. Astăzi este un prilej frumos de a fi mai aproape unii de alții!”, a […] The post Irina Vlah vine cu un mesaj de Crăciun pe stil nou: Astăzi ne unește sprijinul reciproc și dorința de a vedea Moldova pașnică și prosperă first appeared on HotNews.md.
Horoscop 25 decembrie – vezi ce surprize aduce ziua de Crăciun pentru fiecare zodie, în dragoste și carieră. Berbec Registrul astral din această zi de Crăciun te îndeamnă la reflecție și retragere. Vei purta conversații sincere cu cineva apropiat care îți înțelege trăirile. Totodată, pot reapărea situații tensionate din trecut, dar este momentul perfect pentru […] The post Horoscop 25 decembrie – PEȘTI – vei demonstra răbdare în deciziile importante first appeared on HotNews.md.
