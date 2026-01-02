Veridica.ro: Fantezii rusești de sfârșit de an
Veridica.md, 2 ianuarie 2026 11:20
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
• • •
Acum 30 minute
11:20
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul" rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
Acum o oră
11:00
Moldovenii au scăpat de cheltuielile pentru roaming. Regiunea transnistreană intră în 2026 cu aceleași probleme legate de asigurarea cu gaze. Vladimir Andronachi a reușit să petreacă Crăciunul acasă, dar a fost întors în penitenciar. O altă condamnare importantă și o altă fugă în Transnistria. Sunt câteva din evenimentele care au marcat această săptămână.
11:00
Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6 300 de lei lunar, cu 800 de lei mai mult față de 2025.
Acum 2 ore
09:40
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională - „roam like at home”.
Acum 4 ore
09:30
Gestul este parte a unui acord semnat în 1988, pentru a evita atacurile reciproce.
09:10
Rusia prezintă SUA dovezi ale presupusului atac ucrainean asupra reședinței prezidențiale # Veridica.md
Armata rusă a predat mecanismul de control al unei drone, recuperat după doborâre.
Ieri
11:30
Rusia denunţă, la rândul ei, un atac ucrainean asupra unor obiective civile din regiunea Herson.
11:10
Poliţia exclude varianta unui atac terorist.
11:00
Preşedintele american a anunţat "atingerea obiectivelor", dar a ameninţat cu revenirea asupra măsurii.
09:00
Liderul chinez Xi Jinping afirmă că "reunificarea patriei" nu poate fi împiedicată.
08:50
Armata SUA anunță opt morți în noi atacuri împotriva "traficanților de droguri" # Veridica.md
Numărul de decese raportate de SUA de la declanşarea operaţiunii de combatere a "narcoterorismului" a crescut la 115.
08:30
El şi-a preluat mandatul în cadrul unei ceremonii simbolice, organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan.
08:20
Liderul ucrainean afirmă că mai e puţin "până la pace".
08:20
Bulgaria devine a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană.
31 decembrie 2025
18:40
România contribuie la „Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL) cu suma de 50 de milioane de euro # Veridica.md
Kievul îi mulţumeşte Bucureştiului pentru „sprijinul neclintit”.
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan: în 2026, „este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni” # Veridica.md
România trebuie să fie „un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul”.
17:30
Sprijinirea Ucrainei, astfel încât aceasta să se poată apăra împotriva agresiunii ruseşti, va rămâne o „prioritate absolută” - a promis preşedintele Nikos Christodoulides.
13:20
Președinta R. Moldova Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph.
12:10
Șefa unui centru medical, pe banca acuzaților, după ce a facilitat intrarea în R. Moldova a unor consultanți politici ruși pentru campania lui Dodon # Veridica.md
Procuratura Anticorupție anunță că a trimis în judecată o cauză penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de falsificarea documentelor oficiale și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase într-un dosar privind finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la prezidențialele din 2020.
12:00
12 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, bilanțul anului pentru regiunea autonomă și problema lipsei dialogului între Chișinău și Comrat, iată temele dezbătute săptămâna trecută în mass-media găgăuză.
11:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a prezentat un bilanț al activității de verificare a integrității unor categorii de judecători și candidați la funcții în sistemul judecătoresc.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Victoria răsunătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare din 28 septembrie este evenimentul ce caracterizează în mod definitoriu, din mai multe unghiuri, anul politic 2025 în Republica Moldova.
09:50
Președinta Republicii Moldova denunță comportamentul Rusiei, care nu își dorește pacea în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
30 decembrie 2025
18:40
Procuratura Anticorupție a expediat în instanța de judecată dosarul în cazul unui curier al fostului partid „Șor”.
17:40
A8 va face conexiune directă cu Republica Moldova, la Ungheni.
17:20
Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gazenaturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026.
14:00
Ar fi existat planuri de atac de Anul Nou.
13:40
„Zona este bombardată zilnic”.
13:40
Republica Moldova a trecut în anul ce se încheie de una dintre cele mai turbulente perioade din ultimii zece ani, iar toate speranțele sunt că 2026 va fi mai bun.
13:10
Ministerul de Externe de la Bucureşti le recomandă cetăţenilor români aflaţi în Iran să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale.
12:50
Anul politic 2025 a fost unul intens pentru Republica Moldova și, totodată, a fost unul extrem de important pentru evoluția politică a celui de-al doilea stat românesc. Cu siguranță, evenimentul central al anului au fost alegerile parlamentare din 28 septembrie care au încheiat un ciclu electoral din mai multe scrutine succesive – localele din 2023, referendumul pentru integrarea europeană și prezidențialele din 2024. În mod surprinzător, rezultatul parlamentarelor din septembrie a fost unul neașteptat de bun pentru partida proeuropeană de la Chișinău.
12:50
Președinta Maia Sandu cere totodată accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în evaluarea performanței judecătorilor, în contextul în care mai multe dosare de rezonanță sunt tergiversate în instanța de judecată.
12:40
Ministerul român al Transporturilor susţine că a absorbit în 2025 fonduri europene în valoare record, de circa 5,6 miliarde de euro # Veridica.md
Anul acesta s-au deschis 146 de kilometri de autostradă şi drum expres.
12:20
Ministerul Apărării de la Minsk nu a dezvăluit locația acestora.
11:30
Acesta fusese preluat de stat, după ce procurorii i-au acuzat pe acţionari că fac jocul Occidentului.
09:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina este un „stat neonazist”, incapabil să organizeze alegeri libere # Veridica.md
Ucraina nu va organiza alegeri libere, deoarece Zelenski a instaurat un regim neonazist care controlează și falsifică voința poporului, potrivit presei pro-Kremlin.
07:10
Ucraina neagă acuzaţiile Rusiei cu privire la un pretins atac asupra reşedinţei lui Putin # Veridica.md
Zelenski afirmă că acuzaţia este doar o scuză pentru continuarea atacurilor împotriva Ucrainei şi subminarea negocierilor de pace.
06:40
Cei doi au prezentat un front unit împotriva Iranului şi Hamas, precum şi a oricărei alte ameninţări la adresa Israelului.
29 decembrie 2025
15:40
Bani și dezechilibre în Sănătate: cum sunt finanțate spitalele, ambulatoriul și prevenția în 2026 # Veridica.md
Spitalele din Republica Moldova vor beneficia în 2026 de o finanțare de până la 8,9 miliarde de lei, o creștere constantă a finanțării sectorului spitalicesc în ultimele două decenii.
15:00
Apropiați ai oligarhului fugar Ilan Șor de la Comrat acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi invitat la un eveniment festiv clerici „schismatici români” și i-ar fi ignorat pe cei de la Mitropolia Moldovei.
13:20
Proiectul de lege prevede majorarea pensiilor cu 6,8% și creșterea alocațiilor pentru copii.
12:20
Guvernul a aprobat planul național pentru securitate cibernetică și protecția infrastructurilor critice # Veridica.md
În contextul extinderii criminalității informatice și al riscurilor hibride, guvernul moldovean a anunțat modificări legislative și strategice menite să protejeze infrastructura critică și datele cetățenilor.
12:10
Finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile care vor investi în tehnologii eficiente energetic # Veridica.md
Implementarea programului este planificată pentru perioada 1 decembrie 2025 – 30 septembrie 2026.
10:20
Instanța le-a găsit vinovate după ce ar fi oferit bani alegătorilor pentru a influența votul la Referendumul Constituțional și la alegerile prezidențiale.
10:10
Republica Moldova nu va fi subiect de negociere în absența sa în discuțiile internaționale privind războiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe Mihai Popșoi.
09:50
Deputații se reunesc astăzi pentru a examina în lectura a doua proiectele legii bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale și ale fondurilor de asistență medicală pentru anul viitor.
09:20
Autoritățile din R. Moldova prognozează o creștere moderată a economiei în anii 2026-2028, susținută de Planul de creștere din partea UE.
08:50
Trei mari probleme rămân încă nerezolvate: cedările teritoriale pretinse de Rusia, garanțiile de securitate pentru Ucraina și operarea centralei nucleare de la Zaporojie.
28 decembrie 2025
17:00
Potrivit guvernelor succesive care au promovat adoptarea sa, moneda unică va stimula economia celei mai sărace țări din Uniunea Europeană, va consolida legăturile acesteia cu Europa de Vest și o va proteja de influența rusă.
14:50
Locuitorilor li s-a recomandat să își mute vehiculele și, dacă este posibil, să-și părăsească locuințele.
