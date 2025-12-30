Sute de arestări în Turcia, în medii jihadiste

10:10

Ieri o zis că-i Crăciunul, numai că cei care o zis îs bezbojnici (atei – n.r.), nu bogomoli (creștini – n.r.) și de atâta își bat joc de norodul cu inima deschisă. Cei care o zis așa ceva îs robii masoneriei universale, care se bucură total, când omii sărbătoresc Crăciunul de mai multe ori și tot de mai multe ori se repăd să cumpere o groază de scumpe delicatese din magazine de tot soiul.