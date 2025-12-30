Ruşii ar fi desfăşurat în Belarus rachete hipersonice Oreşnik, cu capacitate nucleară
Veridica.md, 30 decembrie 2025 12:20
Ministerul Apărării de la Minsk nu a dezvăluit locația acestora.
Acum 5 minute
12:40
Ministerul român al Transporturilor susţine că a absorbit în 2025 fonduri europene în valoare record, de circa 5,6 miliarde de euro # Veridica.md
Anul acesta s-au deschis 146 de kilometri de autostradă şi drum expres.
Acum 30 minute
12:20
Ministerul Apărării de la Minsk nu a dezvăluit locația acestora.
Acum 2 ore
11:30
Acesta fusese preluat de stat, după ce procurorii i-au acuzat pe acţionari că fac jocul Occidentului.
Acum 4 ore
09:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina este un „stat neonazist”, incapabil să organizeze alegeri libere # Veridica.md
Ucraina nu va organiza alegeri libere, deoarece Zelenski a instaurat un regim neonazist care controlează și falsifică voința poporului, potrivit presei pro-Kremlin.
Acum 6 ore
07:10
Ucraina neagă acuzaţiile Rusiei cu privire la un pretins atac asupra reşedinţei lui Putin # Veridica.md
Zelenski afirmă că acuzaţia este doar o scuză pentru continuarea atacurilor împotriva Ucrainei şi subminarea negocierilor de pace.
Acum 8 ore
06:40
Cei doi au prezentat un front unit împotriva Iranului şi Hamas, precum şi a oricărei alte ameninţări la adresa Israelului.
Acum 24 ore
15:40
Bani și dezechilibre în Sănătate: cum sunt finanțate spitalele, ambulatoriul și prevenția în 2026 # Veridica.md
Spitalele din Republica Moldova vor beneficia în 2026 de o finanțare de până la 8,9 miliarde de lei, o creștere constantă a finanțării sectorului spitalicesc în ultimele două decenii.
15:00
Apropiați ai oligarhului fugar Ilan Șor de la Comrat acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi invitat la un eveniment festiv clerici „schismatici români” și i-ar fi ignorat pe cei de la Mitropolia Moldovei.
13:20
Proiectul de lege prevede majorarea pensiilor cu 6,8% și creșterea alocațiilor pentru copii.
Ieri
12:20
Guvernul a aprobat planul național pentru securitate cibernetică și protecția infrastructurilor critice # Veridica.md
În contextul extinderii criminalității informatice și al riscurilor hibride, guvernul moldovean a anunțat modificări legislative și strategice menite să protejeze infrastructura critică și datele cetățenilor.
12:10
Finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile care vor investi în tehnologii eficiente energetic # Veridica.md
Implementarea programului este planificată pentru perioada 1 decembrie 2025 – 30 septembrie 2026.
10:20
Instanța le-a găsit vinovate după ce ar fi oferit bani alegătorilor pentru a influența votul la Referendumul Constituțional și la alegerile prezidențiale.
10:10
Republica Moldova nu va fi subiect de negociere în absența sa în discuțiile internaționale privind războiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe Mihai Popșoi.
09:50
Deputații se reunesc astăzi pentru a examina în lectura a doua proiectele legii bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale și ale fondurilor de asistență medicală pentru anul viitor.
09:20
Autoritățile din R. Moldova prognozează o creștere moderată a economiei în anii 2026-2028, susținută de Planul de creștere din partea UE.
08:50
Trei mari probleme rămân încă nerezolvate: cedările teritoriale pretinse de Rusia, garanțiile de securitate pentru Ucraina și operarea centralei nucleare de la Zaporojie.
28 decembrie 2025
17:00
Potrivit guvernelor succesive care au promovat adoptarea sa, moneda unică va stimula economia celei mai sărace țări din Uniunea Europeană, va consolida legăturile acesteia cu Europa de Vest și o va proteja de influența rusă.
14:50
Locuitorilor li s-a recomandat să își mute vehiculele și, dacă este posibil, să-și părăsească locuințele.
14:20
Ea spunea că Franţa „a devenit plictisitoare, tristă, supusă, bolnavă, deteriorată, devastată, ordinară, vulgară”, iar dreapta radicală este „singurul remediu urgent pentru agonia” ţării.
13:30
Agenţiiile internaţionale de presă precizează că n-au putut verifica informaţia pe câmpul de luptă.
13:00
Moscova ucide şi terorizează femei, copii şi familii întregi – acuză ministrul român de Externe, Oana Ţoiu.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Insula se află în apropierea joncţiunii a două plăci tectonice şi este predispusă la seisme.
18:00
Ministrul pentru Migrație, Thanos Plevris, subliniază că Grecia „nu este un hotel” pentru solicitanții de azil.
16:40
Cel mai tânăr stat din Europa, independent faţă de Serbia din 2008, este în criză politică de la începutul anului.
15:50
Un mandat internaţional de arestare a fost emis pe numele fostului premier al Republicii Moldova Vlad Filat # Veridica.md
Condamnarea sa în Franţa este motivată politic şi puternic influenţată de actuala putere de la Chişinău – susţine politicianul.
15:30
Potrivit anchetatorilor, actuali membri ai parlamentului primeau sistematic mită pentru votul lor în legislativ.
14:30
Curtea Constituţională a României (CCR) judecă, duminică, noul proiect guvernamental privind reforma sistemului de pensionare a magistraţilor # Veridica.md
Luna trecută, pensia medie a foştilor procurori şi judecători echivala cu circa 5.000 de euro.
13:50
Peste 320.000 de gospodării sunt fără curent electric.
13:10
În marile oraşe, acestea cresc cu circa 80%.
10:30
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
26 decembrie 2025
19:10
Entitate secesionistă din Somalia, acesta are un teritoriu comparabil cu al Uruguayului, 175.000 de kilometri pătrați.
18:40
Kremlinul își declară deschis disponibilitatea de a ataca statele baltice, urmând scenariul ucrainean. Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán apără interesele lui Putin în Europa. Între timp, chiar în Rusia, problemele de mobilizare se acumulează – societatea este din ce în ce mai reticentă să intre în război.
15:00
Teza de doctor habilitat a fost susținută la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
13:30
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, s-a întâlnit cu Secretarul de Stat, Marco Rubio # Veridica.md
Cei doi oficiali au discutat despre relația bilaterală dintre Chișinău și Washington.
12:40
Dmitri Constantinov, un apropiat al lui Ilan Șor, a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, în luna noiembrie.
12:20
Premieră, un tren cu trei mii de tone, testat pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 - Cahul # Veridica.md
CFM precizează că un astfel de tren poate înlocui până la 100 de camioane și deschide noi perspective pentru reevaluarea capacităților portului Giurgiulești.
12:00
DAN ALEXE : „În literatura mea, caut să întroduc o fidelitate cât mai strictă față de realitatea istorică așa cum am trăit-o” # Veridica.md
Lansat recent, romanul lui Dan Alexe ”La apa morților” oferă spațiu pentru o plonjare adâncă în lumea comunismului românesc. Ca în cele mai pitorești zone subacvatice, zona satului Rămăieni din Bărăgan, încercuit de linia orizontului percepută ca ”apa morților” e locul populat de personaje inedite care oferă densitate și dinamică lumii în care crește și se constituie ca personalitate personajul principal.
11:10
Un învățător rus a înregistrat în anii 1880 tradițiile sărbătorilor de iarnă la Taraclia, Căușeni. Fiodor Bednarovschi, așa îl chema pe dascălul rus, a consemnat datinile legate de Ignat, Crăciun și Bobotează și puterile lor magice care aveau, în imaginarul localnicilor, forța să le determine cursul întregului an sau poate chiar al vieții. De pildă, vizitele preotului în casele sătenilor influența norocul la pui, boabele de grâu folosite la semănat în prima zi de an îi scăpau de molime, iar apă sfințită de Bobotează îi scăpau de boli, de toate beteșugurile. Cu alte cuvinte, următoarele 365 de zile erau determinate de felul în care sătenii își petreceau sărbătorile de iarnă.
10:40
Agenția Servicii Publice scapă de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc.
10:10
Ieri o zis că-i Crăciunul, numai că cei care o zis îs bezbojnici (atei – n.r.), nu bogomoli (creștini – n.r.) și de atâta își bat joc de norodul cu inima deschisă. Cei care o zis așa ceva îs robii masoneriei universale, care se bucură total, când omii sărbătoresc Crăciunul de mai multe ori și tot de mai multe ori se repăd să cumpere o groază de scumpe delicatese din magazine de tot soiul.
25 decembrie 2025
19:30
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510.
24 decembrie 2025
13:50
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025.
13:20
Realizator: Micleușanu M.
13:00
„Să pomenim în rugăciunile noastre pe toţi românii care se află printre străini, departe de Ţară, ca să păstrăm unitatea de credinţă şi de neam” – îndeamnă, de Crăciun, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel # Veridica.md
„Să ne ajute Domnul ca, în această minunată sărbătoare, pacea să coboare şi în inimile noastre, iar pacea lui Hristos să fie darul cel mai preţios pe care îl aflăm sub brad” – urează și Cardinalul Claudiu, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
12:20
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare, din 24 decembrie 2025, cu reguli noi pentru solicitanți
11:50
Liderul fracțiunii „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jucov, a anunțat că renunță la mandatul de consilier municipal și la funcția de președinte al fracțiunii.
10:50
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid Șor, condamnat la 4 ani de închisoare # Veridica.md
Recent a fost condamnată la închisoare și vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a partidului „Șor” pentru finanțarea ilegală a formațiunii.
10:30
Anul 2025 e pe sfârșite, milioane de oameni, ucrainenii în primul rând, și-au dorit ca Trump să poată opri războiul și să obțină premiul Nobel pentru pace.
09:50
DEZINFORMARE: Criză energetică din Transnistria a apărut din cauza problemelor cu efectuarea plăților în UE # Veridica.md
Recenta criză energetică din Transnistria a apărut din cauza dificultărilor întâmpinate la efecturarea plăților pentru gazele naturale pe teritoriul Uniunii Europene, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pentru presa rusă.
23 decembrie 2025
15:10
Fostul lider democrat nu a participat la proces, invocând necesitatea de a studia materialele cauzei, iar martorii citați nu s-au prezentat.
